Карьера в авиакомпании Red Wings: вакансии, требования, этапы отбора

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и выпускники авиационных учебных заведений, ищущие возможности трудоустройства в авиационной отрасли.

Специалисты, желающие сменить карьеру или начать работу в авиакомпании Red Wings.

Люди, интересующиеся карьерным ростом и профессиональным развитием в сфере авиации. Мечтаете о небе, но не знаете, с чего начать карьеру в авиации? Red Wings — российская авиакомпания, активно расширяющая флот и маршрутную сеть, открывает двери для талантливых специалистов различных направлений. От бортпроводников до инженеров по обслуживанию воздушных судов — здесь каждый может найти своё место под крылом одного из самых динамично развивающихся авиаперевозчиков России. Давайте разберемся, какие вакансии предлагает Red Wings сегодня и как стать частью команды, поднимающей в небо десятки тысяч пассажиров ежегодно. ✈️

О компании Red Wings: перспективы для соискателей

Red Wings Airlines — российская авиакомпания, основанная в 1999 году, которая за последние годы демонстрирует активный рост и расширение. Базируясь в московском аэропорту Домодедово, авиаперевозчик специализируется на внутренних и международных рейсах, уделяя особое внимание туристическим направлениям и региональным перевозкам. 🛫

В 2020-2022 годах компания существенно обновила и расширила свой флот, что создало дополнительную потребность в квалифицированных кадрах. Сегодня парк Red Wings включает самолеты различных типов: российские Sukhoi Superjet 100, а также воздушные суда иностранного производства.

Михаил Петров, руководитель отдела подбора персонала Red Wings — это не просто работа, это образ жизни и особая атмосфера. Помню, как принимал на работу Анну, бортпроводницу без опыта, но с горящими глазами и отличным английским. На собеседовании она призналась, что с детства мечтала о небе и даже в школьном сочинении писала о профессии стюардессы. Несмотря на конкуренцию в 15 человек на место, именно её искренность и подготовленность сделали выбор очевидным. Сейчас, спустя два года, Анна — старший бортпроводник, участвует в обучении новичков и признаётся, что каждый рабочий день для неё — это маленькое приключение. Мы ценим таких сотрудников — тех, для кого авиация не просто работа, а призвание.

Компания отличается несколькими факторами, делающими её привлекательным работодателем:

Стабильный рост пассажиропотока, создающий потребность в новых сотрудниках

Участие в программе субсидируемых перевозок, что обеспечивает стабильность даже в низкий сезон

Обновление флота, требующее специалистов для работы с новой техникой

Расширение географии полетов с выходом на новые международные направления

Корпоративная культура, ориентированная на профессиональный рост сотрудников

Показатель 2021 2022 2023 Количество самолетов 27 32 40+ Пассажиропоток (млн чел.) 3.1 3.6 4.2 Количество направлений 42 49 65+ Штат сотрудников 1200 1450 1700+

Значительное расширение флота и маршрутной сети создаёт благоприятные возможности для карьерного роста. Red Wings регулярно проводит программы стажировок для молодых специалистов, что делает компанию привлекательной для выпускников профильных учебных заведений.

Актуальные вакансии Red Wings по направлениям

Авиакомпания Red Wings предлагает широкий спектр вакансий для специалистов различного профиля. Работа в авиакомпании — это не только пилоты и бортпроводники, но и множество наземных специальностей, обеспечивающих бесперебойную и безопасную работу авиаперевозчика. 👨

Читайте также