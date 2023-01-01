Вакансии преподавателей и педагогов#Профессии в образовании
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55
Для кого эта статья:
- Педагоги и учителя
- Студенты и выпускники педагогических вузов
Родители, ищущие репетиторов для своих детей
Педагогический рынок труда переживает настоящую трансформацию: с одной стороны — острая нехватка квалифицированных кадров в школах, с другой — рост спроса на частных репетиторов.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какие преимущества предоставляет работа преподавателем?
1 / 5
Яна Лапина
редактор про отрасли
Свежие материалы