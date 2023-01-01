Вакансии охранников: где искать и как устроиться

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Для кого эта статья:

Соискатели работы в сфере охраны, включая бывших военнослужащих и полицейских

Специалисты HR, занимающиеся набором персонала в охранные компании

Люди, рассматривающие карьеру охранника как шаг к более высокооплачиваемым позициям в области безопасности Рынок охранных услуг в России стабильно растёт, создавая тысячи новых рабочих мест ежегодно. Для многих профессия охранника становится не просто временной подработкой, а полноценной карьерой с перспективами роста и достойной оплатой. Особенно актуально это для бывших военнослужащих, полицейских и тех, кто ценит стабильность и чёткую структуру работы. Разберёмся, где искать вакансии охранников в 2025 году, какие требования предъявляют работодатели и как построить успешную карьеру в сфере безопасности 🔐

Где найти работу охранником: вакансии от прямых работодателей

Поиск работы в сфере охраны имеет свои особенности. Чтобы не попасть к недобросовестным работодателям и найти действительно хорошую вакансию, стоит знать проверенные каналы поиска 🔍

Самые эффективные способы найти работу охранником в 2025 году:

Специализированные онлайн-платформы – HeadHunter, Superjob, Работа.ру, Avito Работа публикуют тысячи вакансий от прямых работодателей ежедневно

– HeadHunter, Superjob, Работа.ру, Avito Работа публикуют тысячи вакансий от прямых работодателей ежедневно Официальные сайты частных охранных предприятий (ЧОП) – крупные компании регулярно обновляют раздел вакансий

– крупные компании регулярно обновляют раздел вакансий Telegram-каналы по безопасности – многие охранные предприятия создали свои каналы для оперативного размещения вакансий

– многие охранные предприятия создали свои каналы для оперативного размещения вакансий Профильные группы в социальных сетях – сообщества для охранников и бывших силовиков часто публикуют актуальные предложения

– сообщества для охранников и бывших силовиков часто публикуют актуальные предложения Центры занятости населения – государственные службы предлагают официальное трудоустройство

– государственные службы предлагают официальное трудоустройство Профессиональные форумы охранников – например, Форум охранников и Охрана.ру

При поиске работы охранником обращайте внимание на предложения от прямых работодателей. Так вы избежите посредников, которые могут взимать комиссию за трудоустройство или предлагать невыгодные условия.

Источник вакансий Преимущества Недостатки Job-сайты (HH.ru, Superjob) Большой выбор, удобная фильтрация Много неактуальных предложений Сайты ЧОП Прямой контакт, актуальные данные Ограниченный выбор вакансий Telegram-каналы Оперативность, часто эксклюзивные предложения Сложно проверить надежность Центры занятости Официальное трудоустройство, гарантии Обычно невысокие зарплаты Личные рекомендации Проверенные работодатели, доверие Ограниченность выбора

Андрей Петров, руководитель службы безопасности Помню, как сам искал первую работу в охране после армии в 2018 году. Обошел лично три ЧОПа в Москве – везде требовали опыт и лицензию 4-6 разряда. На четвертый день нашел вакансию на специализированном форуме – небольшое ЧОП набирало сотрудников на объект торгового центра. Предлагали обучение и помощь в получении удостоверения. За семь лет вырос до начальника смены, а потом и до руководителя службы безопасности целой сети магазинов. Мой главный совет: не ограничивайтесь только популярными сайтами, используйте профессиональные сообщества и форумы – там часто встречаются эксклюзивные предложения для начинающих.

В 2025 году конкуренция на рынке охранных услуг в крупных городах довольно высока. Чтобы выделиться среди других кандидатов, рекомендую составить грамотное резюме, подчеркнув свои сильные стороны: физическую подготовку, опыт службы в силовых структурах (если есть), ответственность и внимательность.

Требования к кандидатам на должность охранника

Профессия охранника регламентируется законодательством РФ, в частности Законом "О частной детективной и охранной деятельности". Чтобы устроиться на работу охранником, необходимо соответствовать определенным требованиям, которые различаются в зависимости от специфики объекта и рода деятельности 📋

Базовые требования к кандидатам на должность охранника:

Гражданство РФ – обязательное условие для официального трудоустройства

– обязательное условие для официального трудоустройства Возраст от 18 лет (верхняя граница зависит от условий работы)

(верхняя граница зависит от условий работы) Отсутствие судимостей и административных правонарушений

и административных правонарушений Удовлетворительное состояние здоровья , подтвержденное медицинской справкой

, подтвержденное медицинской справкой Удостоверение частного охранника соответствующего разряда (3-6)

соответствующего разряда (3-6) Регистрация в регионе работы (не всегда обязательно, но предпочтительно)

Дополнительные требования, повышающие шансы на трудоустройство:

Опыт службы в силовых структурах (армия, полиция, МЧС)

(армия, полиция, МЧС) Спортивная подготовка , особенно в боевых искусствах

, особенно в боевых искусствах Навыки первой медицинской помощи

Знание систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации

и охранно-пожарной сигнализации Опыт работы с оружием (для 5-6 разрядов)

(для 5-6 разрядов) Водительские права категории В (особенно для мобильных групп реагирования)

Важно понимать, что требования к охранникам зависят от типа объекта. Для работы в школе или детском саду потребуется справка об отсутствии судимости и соответствующий разряд. Для охраны банков или ювелирных магазинов часто требуются охранники с 5-6 разрядом и правом на ношение оружия.

Разряд Полномочия Типичные объекты Диапазон зарплат в Москве, руб. 3 разряд Без оружия ТЦ, офисы, школы 35 000 – 50 000 4 разряд Право на спецсредства Бизнес-центры, склады 45 000 – 65 000 5 разряд Право на гражданское оружие Банки, ювелирные магазины 55 000 – 80 000 6 разряд Право на служебное оружие Инкассация, VIP-охрана 70 000 – 120 000

Для женщин также открыты возможности в сфере охраны. Особенно востребованы женщины-охранники в торговых центрах, медицинских учреждениях и женских школах. В некоторых случаях, например, при досмотре посетителей женского пола, присутствие женщины-охранника обязательно 👩‍✈️

Как получить необходимую квалификацию и разряд охранника

Для официального трудоустройства в сфере охраны необходимо получить удостоверение частного охранника соответствующего разряда. Процесс получения удостоверения в 2025 году включает несколько обязательных шагов 🎓

Алгоритм получения удостоверения охранника:

Прохождение медицинской комиссии – получение справки формы 002-О/у и 003-О/у Выбор учебного центра с лицензией на обучение охранников Прохождение курса подготовки в соответствии с выбранным разрядом Сдача квалификационного экзамена в комиссии, утвержденной Росгвардией Подача документов для получения удостоверения в местное подразделение Росгвардии Получение удостоверения частного охранника (срок изготовления до 30 дней)

Сергей Иванов, инструктор по подготовке охранников К нам в центр часто приходят люди, думающие, что охранник – простая профессия, не требующая серьезной подготовки. Помню случай с Артемом, бывшим офисным работником, решившим сменить сферу деятельности. На теории он отлично усваивал материал, но практическая часть давалась тяжело. Особенно тактика действий при нападении и применение спецсредств. Мы назначили дополнительные занятия, и через три недели упорных тренировок он не только сдал экзамен на 4 разряд, но и получил предложение от престижного ЧОП. Сегодня Артем – начальник охраны в крупном бизнес-центре Москвы. Его история показывает: даже без профильного опыта можно добиться успеха, если относиться к обучению ответственно.

Продолжительность курсов подготовки зависит от выбранного разряда:

3 разряд – 40 часов обучения (теория и практика)

– 40 часов обучения (теория и практика) 4 разряд – 80 часов (включая навыки применения спецсредств)

– 80 часов (включая навыки применения спецсредств) 5 разряд – 174 часа (с обучением обращению с гражданским оружием)

– 174 часа (с обучением обращению с гражданским оружием) 6 разряд – 266 часов (с правом использования служебного оружия)

Стоимость обучения в 2025 году варьируется от 5 000 до 25 000 рублей, в зависимости от региона и выбранного разряда. Многие крупные охранные предприятия предлагают компенсацию затрат на обучение при условии заключения долгосрочного трудового договора.

Удостоверение охранника действительно в течение 5 лет, после чего требуется пройти переаттестацию. Для подтверждения квалификации необходимо ежегодно проходить периодическую проверку, которая включает проверку теоретических знаний и практических навыков.

При выборе учебного центра обратите внимание на следующие факторы:

Наличие лицензии на образовательную деятельность

Опыт преподавателей (желательно из бывших сотрудников силовых структур)

Отзывы выпускников и процент трудоустройства

Наличие собственной материально-технической базы для практических занятий

Сотрудничество с охранными предприятиями для последующего трудоустройства

Для повышения конкурентоспособности рекомендуется пройти дополнительные курсы по первой медицинской помощи, пожарной безопасности или системам видеонаблюдения. Такие специалисты более востребованы на рынке труда и могут рассчитывать на более высокую заработную плату.

Высокооплачиваемые вакансии: охрана ГБР и вахта на Севере

Сфера охраны предлагает не только стандартные позиции, но и специализированные направления с повышенной оплатой труда. Для опытных и квалифицированных специалистов существуют возможности значительно увеличить свой доход 💰

Наиболее высокооплачиваемые направления в охранной деятельности:

Группы быстрого реагирования (ГБР) – мобильные экипажи, выезжающие на сигналы тревоги

– мобильные экипажи, выезжающие на сигналы тревоги Охрана объектов на Крайнем Севере – нефтегазовые месторождения, предприятия добывающей промышленности

– нефтегазовые месторождения, предприятия добывающей промышленности Личная охрана VIP-персон – требует высокой квалификации и специальной подготовки

– требует высокой квалификации и специальной подготовки Инкассаторская деятельность – сопровождение и охрана ценных грузов

– сопровождение и охрана ценных грузов Охрана секретных и режимных объектов – требует допуска к государственной тайне

Работа в группах быстрого реагирования (ГБР) требует хорошей физической подготовки, быстрой реакции и умения оценивать ситуацию в условиях стресса. Сотрудники ГБР должны иметь 5-6 разряд, что позволяет им применять оружие при необходимости. Зарплаты в этом направлении в 2025 году начинаются от 70 000 рублей в Москве и могут достигать 120 000 рублей для опытных сотрудников.

Вахтовая работа на Севере – одно из самых высокооплачиваемых направлений. Охрана нефтегазовых объектов в условиях Крайнего Севера предлагает следующие преимущества:

Зарплаты от 100 000 до 180 000 рублей за вахту (обычно 30/30 или 45/45)

Северные надбавки и районные коэффициенты

Бесплатное питание и проживание

Компенсация проезда до места работы

Полный социальный пакет и страховка

Однако стоит учитывать сложные климатические условия, изолированность и психологическую нагрузку при работе вахтовым методом. Такой формат подходит не всем, несмотря на высокую оплату.

Личная охрана VIP-персон – это элитное направление охранной деятельности, требующее не только физической подготовки, но и развитых коммуникативных навыков, умения работать в команде и часто знания иностранных языков. Для работы телохранителем часто требуется специализированное обучение и опыт в силовых структурах. Заработные платы в этом сегменте могут достигать 200 000-300 000 рублей в месяц в зависимости от статуса клиента.

При выборе высокооплачиваемых направлений важно объективно оценивать свои возможности и готовность к повышенным нагрузкам. Такие позиции часто сопряжены с риском и высокой ответственностью, что компенсируется соответствующим уровнем оплаты.

Особенности вахтового метода с питанием и проживанием

Вахтовый метод работы охранником становится всё популярнее в 2025 году, особенно среди тех, кто хочет максимизировать доход или не имеет возможности найти достойную работу в своём регионе. Но такой формат имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при трудоустройстве 🏢

Основные характеристики вахтового метода работы охранником:

График работы: распространены схемы 15/15, 30/30, 45/45 (дни работы/дни отдыха)

распространены схемы 15/15, 30/30, 45/45 (дни работы/дни отдыха) Проживание: обычно в общежитиях, модульных домах или гостиницах рядом с объектом

обычно в общежитиях, модульных домах или гостиницах рядом с объектом Питание: трехразовое в столовой объекта или выдача продуктовых наборов

трехразовое в столовой объекта или выдача продуктовых наборов Рабочий режим: часто 12-часовые смены или сутки через трое

часто 12-часовые смены или сутки через трое Логистика: многие компании организуют трансфер до места работы

Преимущества вахтового метода работы для охранников:

Возможность заработать в 1,5-2 раза больше, чем на аналогичной должности с ежедневным графиком

Отсутствие затрат на питание и проживание во время рабочего периода

Продолжительный непрерывный отдых между вахтами

Возможность работать в других регионах с более высоким уровнем оплаты труда

Полная занятость во время вахты без отвлечения на бытовые проблемы

При этом существуют и определённые сложности:

Психологическая нагрузка из-за длительного отсутствия дома

Необходимость адаптации к новому режиму дня

Возможные бытовые неудобства

Ограниченность личного пространства при проживании в общежитии

Сложности в поддержании социальных связей

При выборе вахтовой работы важно внимательно изучить условия проживания и питания. Качество этих аспектов существенно влияет на комфортность работы и психологическое состояние сотрудника.

Обратите внимание на следующие моменты при рассмотрении вакансий вахтовым методом:

Уточните количество человек в комнате общежития (оптимально 2-4)

Поинтересуйтесь наличием душа, стиральной машины и других бытовых удобств

Узнайте о качестве питания, меню и графике работы столовой

Выясните, компенсируется ли проезд до места работы

Уточните систему связи с "большой землёй" (интернет, мобильная связь)

Наиболее привлекательные условия вахтовой работы охранником в 2025 году предлагают компании нефтегазового сектора, крупные строительные объекты и промышленные предприятия. Помимо высокой зарплаты, такие работодатели часто обеспечивают качественное питание и комфортное проживание.

Для успешной адаптации к вахтовому методу рекомендуется:

Взять с собой необходимые медикаменты

Обеспечить возможность связи с семьей

Подготовиться психологически к длительному пребыванию вдали от дома

Взять с собой книги или другие материалы для досуга

Установить чёткий режим дня для поддержания физического и психологического здоровья

Вахтовый метод может стать отличным карьерным стартом или возможностью быстро накопить средства для достижения финансовых целей. При правильном подходе многие охранники успешно строят длительную карьеру, работая вахтовым методом.