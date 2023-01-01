Работа на РЕН ТВ: как получить вакансию и пройти отбор на телеканал

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Для кого эта статья:

Соискатели вакансий в медиасфере, особенно на телеканалах

Начинающие журналисты и специалисты по SMM

Студенты и дипломированные специалисты в области журналистики и медиапроизводства Мечтаете о работе на одном из крупнейших федеральных телеканалов России? РЕН ТВ — это не просто место работы, а настоящая платформа для амбициозных профессионалов медиасферы. Но как пробиться сквозь конкурентный отбор и получить заветное предложение о работе? В этой статье мы раскроем все карты: от актуальных вакансий до инсайдерских советов по прохождению собеседований. Готовы сделать первый шаг к карьере своей мечты? 📺✨

РЕН ТВ: обзор актуальных вакансий и карьерных возможностей

РЕН ТВ входит в число ведущих телеканалов России с аудиторией более 100 миллионов зрителей. Телеканал известен своими информационными программами, документальными проектами и развлекательным контентом. Здесь регулярно открываются вакансии в различных отделах — от новостной службы до технического департамента. 🔍

Наиболее востребованные направления для трудоустройства на РЕН ТВ:

Журналистика и редакторская работа (корреспонденты, редакторы, продюсеры)

Техническое обеспечение (операторы, монтажеры, звукорежиссеры)

Административный персонал (ассистенты, координаторы проектов)

Digital-направление (SMM-специалисты, контент-менеджеры)

Маркетинг и PR (специалисты по продвижению, медиапланеры)

Для начинающих специалистов РЕН ТВ предлагает стажировки и программы обучения, которые становятся первой ступенью в карьерной лестнице. Канал заинтересован в молодых талантах и готов инвестировать в их развитие.

Отдел Типичные вакансии Средняя зарплата Перспективы роста Информационная служба Корреспондент, редактор, продюсер 70 000 – 150 000 ₽ Шеф-редактор, руководитель направления Техническая дирекция Оператор, монтажер, инженер 60 000 – 130 000 ₽ Технический директор, главный инженер Digital-направление SMM-менеджер, контент-менеджер 65 000 – 120 000 ₽ Head of Digital, директор по цифровому развитию Административный персонал Ассистент, координатор проектов 50 000 – 90 000 ₽ Исполнительный продюсер, административный директор

Михаил Верещагин, редактор новостной службы Мой путь на РЕН ТВ начался с позиции стажера в отделе новостей. Помню свой первый день — ощущение полного погружения в информационный поток. За три месяца стажировки я освоил основы телевизионной журналистики, научился работать в условиях жестких дедлайнов и понял внутреннюю кухню новостного производства. Ключевым моментом стало мое участие в освещении крупного политического события. Тогда я проявил инициативу, предложив несколько оригинальных ракурсов для репортажа. Руководство заметило мой подход, и после стажировки мне предложили должность младшего редактора. Сейчас, спустя четыре года, я возглавляю группу утренних новостей. Главный совет начинающим — не бойтесь проявлять инициативу и предлагать свежие идеи. На РЕН ТВ ценят нестандартное мышление и готовность выходить за рамки привычного.

Как подготовить резюме для успешного отклика на вакансии РЕН ТВ

Грамотно составленное резюме — ваш пропуск на первое собеседование в РЕН ТВ. HR-специалисты канала ежедневно просматривают десятки резюме, поэтому ваша задача — выделиться из общего потока и продемонстрировать свои сильные стороны. 📄

Ключевые принципы подготовки резюме для РЕН ТВ:

Структурированность и лаконичность — оптимальный объем 1-2 страницы

— оптимальный объем 1-2 страницы Адаптация под конкретную вакансию — подчеркивайте релевантный опыт

— подчеркивайте релевантный опыт Наличие портфолио — для творческих и технических специальностей

— для творческих и технических специальностей Акцент на измеримых достижениях — рейтинги, реализованные проекты, награды

— рейтинги, реализованные проекты, награды Демонстрация знания специфики телевизионной индустрии

Для технических специалистов (операторов, монтажеров, звукорежиссеров) важно указать владение специализированным программным обеспечением и оборудованием. Журналистам и редакторам следует делать акцент на опыте работы с различными форматами материалов и темами.

Обязательно включите в резюме ссылки на ваши работы — видеорепортажи, статьи, монтажные работы или проекты в социальных сетях. Для РЕН ТВ особенно ценно, если вы можете продемонстрировать опыт работы в новостном формате или с информационно-аналитическим контентом.

Требования к кандидатам: что ценит в соискателях РЕН ТВ

РЕН ТВ предъявляет высокие требования к профессиональным и личностным качествам соискателей. Это обусловлено спецификой работы телеканала — динамичной, требующей оперативности и высокой стрессоустойчивости. 🧠

Базовые требования, предъявляемые ко всем кандидатам:

Профильное образование (журналистика, режиссура, техническое образование в зависимости от вакансии)

(журналистика, режиссура, техническое образование в зависимости от вакансии) Стрессоустойчивость и умение работать в режиме многозадачности

Готовность к ненормированному графику и работе в выходные при необходимости

и работе в выходные при необходимости Навыки командной работы и способность быстро интегрироваться в коллектив

и способность быстро интегрироваться в коллектив Грамотная устная и письменная речь, уверенное владение русским языком

Для творческих специальностей (журналистов, редакторов, продюсеров) особенно важны оригинальное мышление, способность генерировать идеи и критическое мышление. Технические специалисты должны демонстрировать высокий уровень профессионализма и готовность осваивать новое оборудование и технологии.

Помимо профессиональных навыков, HR-специалисты РЕН ТВ оценивают культурное соответствие кандидата ценностям канала — нацеленность на результат, профессиональная этика и способность работать в высококонкурентной среде.

Должность Ключевые компетенции Опыт работы Дополнительные требования Корреспондент Навыки репортажной съемки, умение брать интервью, работа в кадре От 1 года в новостной журналистике Готовность к командировкам, водительские права Редактор Фактчекинг, работа с источниками, структурирование информации От 2 лет в редакционной работе Широкий кругозор, знание актуальной повестки Оператор Владение профессиональной техникой, композиция кадра От 3 лет операторской работы Опыт съемки в экстремальных условиях, портфолио SMM-менеджер Стратегическое планирование, аналитика, создание контента От 2 лет в digital-медиа Понимание специфики новостного контента в соцсетях

Этапы отбора: от подачи заявки до трудоустройства на РЕН ТВ

Процесс отбора кандидатов на РЕН ТВ включает несколько этапов, направленных на всестороннюю оценку профессиональных навыков и личностных качеств соискателя. Понимание этой структуры поможет вам лучше подготовиться и успешно пройти все стадии собеседования. 🔄

Подача резюме и портфолио — первичный отбор на основе представленных документов Телефонное интервью — краткая беседа для уточнения деталей резюме и проверки коммуникативных навыков Тестовое задание — практическая проверка профессиональных навыков (например, написание новостной заметки, монтаж видеоматериала) Очное собеседование с HR-специалистом — оценка мотивации и соответствия корпоративной культуре Профессиональное интервью с непосредственным руководителем или командой Финальное решение и обсуждение условий сотрудничества

Весь процесс отбора обычно занимает 2-4 недели в зависимости от срочности закрытия вакансии и количества кандидатов. Для некоторых позиций (особенно руководящих) может потребоваться дополнительное собеседование с топ-менеджментом канала.

Анна Соколова, HR-директор в медиаиндустрии За годы работы с телеканалами я заметила одну закономерность: на собеседованиях в РЕН ТВ особое внимание уделяется не только профессиональным навыкам, но и способности кандидата быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Помню случай с Дмитрием, который претендовал на позицию редактора информационных программ. На финальном собеседовании ему предложили нестандартное задание — за 20 минут подготовить верстку вечернего выпуска новостей на основе случайной подборки информационных поводов. Ситуация осложнялась тем, что в середине задания "условно" произошло экстренное событие, и верстку пришлось перекраивать на ходу. Дмитрий блестяще справился, продемонстрировав не только профессионализм, но и способность принимать решения в стрессовой ситуации. Этот навык на РЕН ТВ ценится особенно высоко, ведь информационное вещание — это всегда работа с меняющейся реальностью. Совет кандидатам: готовьтесь к неожиданным заданиям, которые моделируют реальные рабочие ситуации. Именно в таких условиях проявляются ваши истинные профессиональные качества.

Полезные контакты и ресурсы для соискателей вакансий РЕН ТВ

Для успешного трудоустройства на РЕН ТВ важно использовать все доступные информационные каналы и ресурсы. Это поможет не только отслеживать актуальные вакансии, но и лучше понимать специфику работы телеканала. 📱

Основные источники информации о вакансиях РЕН ТВ:

Официальный сайт РЕН ТВ — раздел «Карьера» с актуальными вакансиями

— раздел «Карьера» с актуальными вакансиями Профессиональные соцсети и площадки — официальные аккаунты канала и профили HR-специалистов

— официальные аккаунты канала и профили HR-специалистов Специализированные сайты по поиску работы — HeadHunter, Superjob, Работа.ру

— HeadHunter, Superjob, Работа.ру Профильные образовательные учреждения — центры карьеры факультетов журналистики и медиакоммуникаций

— центры карьеры факультетов журналистики и медиакоммуникаций Отраслевые мероприятия и форумы — места нетворкинга с представителями канала

Для отправки резюме используйте официальный email HR-отдела РЕН ТВ: career@ren.tv (актуальность адреса рекомендуется проверить на официальном сайте телеканала). В теме письма указывайте название вакансии, на которую претендуете.

Полезно также следить за новостями и контентом РЕН ТВ, чтобы лучше понимать редакционную политику и стиль канала. Это даст вам преимущество на собеседовании и поможет говорить с потенциальным работодателем на одном языке.

Для подготовки к собеседованию рекомендуется изучить:

Основные программы и проекты канала

Ключевых ведущих и журналистов

Недавние эфиры и их тематическую направленность

Технические стандарты производства контента на РЕН ТВ

Не забывайте о значимости нетворкинга — связи с действующими сотрудниками телеканала могут стать дополнительным преимуществом при трудоустройстве. Посещайте отраслевые мероприятия, мастер-классы и лекции представителей РЕН ТВ. 🤝

Путь к работе мечты на РЕН ТВ открыт для тех, кто сочетает профессионализм с настойчивостью и готовностью к постоянному развитию. Телевидение — динамичная среда, требующая не только специализированных навыков, но и особого склада характера. Подготовьте убедительное резюме, изучите специфику канала, пройдите все этапы отбора с уверенностью в своих силах — и вскоре вы сможете стать частью команды, создающей контент для миллионов зрителей по всей России.

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