Увольнительные на работе: понятие, правовой статус и оформление

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Для кого эта статья:

HR-специалисты и работники кадровых служб

Сотрудники и руководители компаний, занимающиеся управлением персоналом

Юристы и специалисты по трудовому праву Слово «увольнительная» вызывает у многих ассоциации с армейской службой, однако этот термин имеет более широкое применение и в трудовых отношениях. Право на временное отсутствие на рабочем месте является важным аспектом баланса между производственной необходимостью и личными потребностями сотрудника. Разбираемся, что представляет собой увольнительная в современном трудовом праве, как она оформляется и какие правовые последствия влечет для всех участников трудовых отношений. ??

Что такое увольнительная на работе: определение и суть

Увольнительная на работе — это официальное разрешение работодателя на временное отсутствие сотрудника на рабочем месте в течение рабочего дня или смены. В отличие от отпуска или больничного, увольнительная обычно предоставляется на короткий срок и оформляется особым порядком. ??

Важно понимать, что в Трудовом кодексе РФ термин «увольнительная» прямо не закреплен. Это понятие пришло из военной службы и правоохранительных органов, где имеет четкую регламентацию. В гражданском трудовом праве аналогичные ситуации регулируются другими терминами.

Елена Соколова, руководитель отдела кадров В моей практике был показательный случай с сотрудником IT-отдела, который регулярно просил «увольнительные» на несколько часов для решения семейных вопросов. Изначально это происходило неформально, с устного разрешения непосредственного руководителя. Ситуация изменилась, когда в компании сменилось руководство, и новый директор потребовал строгого учета рабочего времени. Отсутствие формальных документов стало проблемой: сотрудника обвинили в прогулах, что могло привести к увольнению. Мы быстро разработали форму заявления для краткосрочного отсутствия и процедуру его согласования. Этот случай показал, насколько важно документальное оформление даже кратковременного отсутствия на рабочем месте.

В современном трудовом праве увольнительная может оформляться несколькими способами:

Как отгул (компенсация за сверхурочную работу)

Как часть ежегодного оплачиваемого отпуска

Как отпуск без сохранения заработной платы

Как специальное разрешение на отсутствие, предусмотренное локальными нормативными актами организации

Суть увольнительной заключается в легализации временного отсутствия работника, что защищает его от дисциплинарной ответственности за прогул и одновременно обеспечивает прозрачность и учет рабочего времени для работодателя.

Характеристика Увольнительная Отпуск Больничный Продолжительность Несколько часов или дней От нескольких дней до нескольких месяцев В зависимости от состояния здоровья Основание Личная необходимость, служебные причины Право на отдых, особые жизненные обстоятельства Временная нетрудоспособность Оплата Зависит от вида оформления Оплачиваемый или неоплачиваемый Оплачиваемый по среднему заработку Официальный документ Заявление, приказ, локальный акт Заявление, приказ Листок нетрудоспособности

Правовой статус увольнительных в трудовом законодательстве

Несмотря на отсутствие прямого упоминания термина «увольнительная» в Трудовом кодексе РФ, существует несколько законодательных положений, которые создают правовую основу для временного отсутствия работника на рабочем месте. ??

Правовой статус увольнительных можно рассматривать через призму следующих норм трудового законодательства:

Статья 128 ТК РФ «Отпуск без сохранения заработной платы» — позволяет работнику на основании письменного заявления получить отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам

Статья 153 ТК РФ «Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни» — предусматривает возможность предоставления другого дня отдыха (отгула) вместо повышенной оплаты

Статья 185 ТК РФ «Гарантии работникам, направляемым на медицинский осмотр» — регламентирует сохранение среднего заработка на время прохождения медосmotора

Статья 170 ТК РФ «Гарантии и компенсации работникам, привлекаемым к исполнению государственных или общественных обязанностей» — освобождает от работы с сохранением места работы при исполнении государственных обязанностей

Для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов увольнительные регулируются специальными нормативными актами:

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» № 76-ФЗ от 27.05.1998

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ

Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» № 342-ФЗ от 30.11.2011

Следует отметить, что многие организации разрабатывают собственные локальные нормативные акты, регламентирующие порядок предоставления и оформления увольнительных. Эти документы не должны противоречить трудовому законодательству и могут детализировать процедуру с учетом специфики конкретного предприятия.

Юридические последствия отсутствия надлежащего оформления увольнительной могут быть серьезными:

Работник рискует получить дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения за прогул (ст. 81 ТК РФ)

Работодатель может столкнуться с трудовыми спорами и претензиями со стороны контролирующих органов, если увольнение за отсутствие будет признано незаконным

Судебная практика по вопросам увольнительных неоднозначна и часто зависит от конкретных обстоятельств дела, наличия доказательств устного согласования отсутствия и внутренних правил компании.

Виды и особенности увольнительных для разных категорий

В зависимости от категории работников и оснований для временного отсутствия, увольнительные могут принимать различные формы и иметь свои особенности. Разберем основные виды и их специфику. ??

Для военнослужащих и сотрудников силовых структур увольнительные являются строго регламентированной процедурой:

Увольнительная записка — документ, дающий право военнослужащему находиться вне расположения части в свободное от службы время

Краткосрочный отпуск — до 10 суток для решения неотложных социально-бытовых вопросов

Отпуск по личным обстоятельствам — предоставляется при особых жизненных ситуациях (рождение ребенка, смерть близкого родственника)

Для гражданских работников существуют следующие аналоги увольнительных:

Отгул — предоставляется за ранее отработанное время или в счет будущего отпуска

Отпуск без сохранения заработной платы — оформляется по заявлению работника с согласия работодателя

Часы или дни административного отсутствия — регулируются внутренними правилами организации

Освобождение от работы с сохранением заработка — для прохождения медосмотров, сдачи крови, выполнения государственных обязанностей

Особые категории работников имеют дополнительные права на временное отсутствие:

Категория работников Основания для увольнительной Правовое регулирование Беременные женщины Прохождение обязательных медицинских обследований Статья 254 ТК РФ Родители детей-инвалидов Четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц Статья 262 ТК РФ Работающие студенты Учебные отпуска для прохождения промежуточной аттестации, сдачи экзаменов Статьи 173-176 ТК РФ Доноры крови День сдачи крови и дополнительный день отдыха Статья 186 ТК РФ Сотрудники с ненормированным рабочим днем Дополнительные дни отдыха за работу сверх установленной продолжительности Статья 119 ТК РФ

Михаил Петров, юрист по трудовому праву Ко мне обратился клиент, преподаватель одного из вузов, который был привлечен к дисциплинарной ответственности за то, что отсутствовал на рабочем месте в течение двух часов. Он ушел на научную конференцию в соседнем здании университета, предварительно уведомив заведующего кафедрой в устной форме. В его защиту мы подготовили правовую позицию, основанную на том, что посещение научного мероприятия является частью его трудовых обязанностей как научно-педагогического работника, и участие в конференции способствовало повышению его квалификации. Кроме того, мы ссылались на сложившуюся в учреждении практику устного согласования подобных отлучек. В результате выговор был отменен, а в университете был разработан четкий регламент оформления временного отсутствия преподавателей для участия в научных мероприятиях.

Особенности увольнительных в различных отраслях:

В медицинских учреждениях — строгий учет времени отсутствия из-за непрерывности процесса оказания медицинской помощи

В образовательных организациях — необходимость согласования с расписанием занятий и обеспечения замены

На производстве с непрерывным циклом — обязательная передача смены и дополнительные требования безопасности

В IT-компаниях — часто практикуется гибкий график и удаленная работа как альтернатива классическим увольнительным

Порядок оформления увольнительной: документы и сроки

Правильное оформление увольнительной — это гарантия защиты интересов как работника, так и работодателя. Рассмотрим пошаговую процедуру и необходимые документы для легализации временного отсутствия на рабочем месте. ??

Общий алгоритм оформления увольнительной включает следующие этапы:

Подготовка работником заявления с указанием причин и периода отсутствия Согласование с непосредственным руководителем Рассмотрение заявления руководством компании Издание соответствующего приказа или распоряжения Документирование фактического отсутствия в табеле учета рабочего времени

Для оформления увольнительной используются следующие документы:

Заявление работника — основной документ, инициирующий процедуру

Приказ (распоряжение) руководителя о предоставлении отгула, отпуска без сохранения заработной платы или иного вида освобождения от работы

Табель учета рабочего времени с соответствующей отметкой об отсутствии

В некоторых случаях — докладная записка непосредственного руководителя

Дополнительные документы, подтверждающие уважительность причины отсутствия (медицинские справки, повестки и т.д.)

Сроки оформления увольнительной зависят от конкретной ситуации и внутренних правил компании:

В плановом порядке — заявление подается за 1-3 дня до предполагаемого отсутствия

В экстренных случаях — допускается оформление постфактум с обязательным уведомлением работодателя в кратчайшие сроки, обычно в течение того же рабочего дня

Для отдельных категорий отсутствия (например, учебные отпуска) — заявление подается за 2 недели и более

Особенности оформления различных типов увольнительных:

Отгул (компенсация за сверхурочную работу): Указание в заявлении даты ранее отработанного времени

Подтверждение факта сверхурочной работы документально

Отметка в табеле кодом «ОВ» (отгул) или иным установленным обозначением Отпуск без сохранения заработной платы: Обязательное указание причины

Оформление приказом по унифицированной форме Т-6

Отражение в табеле кодом «ДО» или «НБ» Освобождение для выполнения государственных или общественных обязанностей: Приложение к заявлению повестки или иного документа-основания

Расчет и сохранение среднего заработка, если это предусмотрено законом

Документирование в табеле специальным кодом «Г»

Примерный образец заявления на увольнительную:

Генеральному директору ООО "Компания" Иванову И.И. от менеджера отдела продаж Петрова П.П. ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу предоставить мне отгул без сохранения заработной платы 15.03.2025 с 10:00 до 13:00 в связи с необходимостью посещения медицинского учреждения. Дата: 13.03.2025 Подпись: ____

Распространенные ошибки при оформлении увольнительных:

Отсутствие письменного заявления и устная договоренность без документального подтверждения

Несвоевременное уведомление работодателя об экстренной необходимости отсутствия

Неправильное оформление в табеле учета рабочего времени

Отсутствие подтверждающих документов при наличии уважительных причин

Несоблюдение установленного в организации порядка согласования

Права работника и работодателя при увольнительных

Четкое понимание прав и обязанностей всех сторон трудовых отношений при оформлении увольнительных помогает избежать конфликтов и обеспечивает соблюдение законодательства. Рассмотрим ключевые аспекты этого вопроса. ??

Права работника при оформлении увольнительной:

Право на отсутствие на рабочем месте при наличии уважительных причин и соблюдении установленного порядка

Право на сохранение рабочего места на период отсутствия

В установленных законом случаях — право на сохранение среднего заработка (медосмотры, донорство и др.)

Право обжаловать незаконные действия работодателя при отказе в предоставлении увольнительной по основаниям, предусмотренным законом

Право на конфиденциальность личных обстоятельств, ставших причиной запроса на увольнительную

Права работодателя при рассмотрении вопроса о предоставлении увольнительной:

Право устанавливать порядок оформления увольнительных в локальных нормативных актах

Право требовать соблюдения установленной процедуры оформления

Право отказать в предоставлении увольнительной при отсутствии оснований, предусмотренных законом или локальными актами

Право запрашивать документы, подтверждающие необходимость отсутствия

Право привлекать к дисциплинарной ответственности за отсутствие без надлежащего оформления

Обязанности работника при оформлении увольнительной:

Соблюдать установленный порядок оформления

Своевременно уведомлять работодателя о необходимости отсутствия

Предоставлять достоверную информацию о причинах отсутствия

При необходимости подтверждать причины отсутствия документально

Возвращаться к исполнению трудовых обязанностей в установленный срок

Обязанности работодателя при рассмотрении вопроса о предоставлении увольнительной:

Рассматривать заявления работников в разумные сроки

Предоставлять увольнительные в случаях, предусмотренных законом

Обеспечивать сохранение рабочего места на период отсутствия

Правильно оформлять документы и вести учет рабочего времени

Сохранять заработную плату в случаях, предусмотренных законодательством

Распространенные споры и конфликтные ситуации, связанные с увольнительными:

Отказ в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы при наличии уважительных причин Решение: обращение в комиссию по трудовым спорам или инспекцию труда со ссылкой на ст. 128 ТК РФ, особенно для категорий работников, которым работодатель обязан предоставить такой отпуск Увольнение за прогул при наличии устной договоренности об отсутствии Решение: сбор доказательств наличия договоренности (свидетельские показания, электронная переписка), обжалование увольнения в суде Непредоставление увольнительной для прохождения обязательного медосмотра Решение: обращение в контролирующие органы с указанием на нарушение ст. 185 ТК РФ и правил охраны труда Отказ в предоставлении отгула за ранее отработанное сверхурочное время Решение: документальное подтверждение факта сверхурочной работы, обращение в профсоюз или инспекцию труда

Рекомендации по предотвращению конфликтов:

Для работников — заблаговременно планировать отсутствие и оформлять его в письменной форме

Для работодателей — разработать четкий регламент предоставления увольнительных и ознакомить с ним сотрудников

Вести учет всех договоренностей в письменной форме или посредством электронных каналов связи

Регулярно актуализировать локальные нормативные акты в соответствии с изменениями законодательства

Использовать медиацию для разрешения конфликтных ситуаций до обращения в официальные инстанции