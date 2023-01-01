Увольнение за прогул: ст. 42 п. 5 ТК РБ – процедура и последствия

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Для кого эта статья:

Работники, желающие разобраться в трудовом законодательстве Республики Беларусь

HR-менеджеры и работодатели, сталкивающиеся с вопросами увольнения за прогул

Студенты и специалисты, интересующиеся карьерой в области управления персоналом и правом труда Увольнение за прогул часто становится неприятным сюрпризом для работников, не знакомых с нюансами трудового законодательства Республики Беларусь. Ежегодно тысячи сотрудников теряют работу из-за неявки, не подозревая о серьезности последствий. Статья 42 пункт 5 Трудового кодекса РБ — это не просто формальность, а мощный инструмент в руках нанимателя, позволяющий расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке. Понимание процедуры увольнения за прогул критически важно для всех участников трудовых отношений, особенно в 2025 году, когда требования к соблюдению трудовой дисциплины стали еще строже. ??

Что считается прогулом согласно ст. 42 п. 5 ТК РБ

Прогул – одно из самых серьезных нарушений трудовой дисциплины, которое может привести к увольнению. Согласно статье 42 пункту 5 Трудового кодекса Республики Беларусь (в редакции 2025 года), прогулом признается:

Отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его продолжительности

Отсутствие на рабочем месте более трех часов непрерывно или суммарно в течение рабочего дня (смены) без уважительных причин

Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены)

Важно понимать, что под "рабочим местом" понимается не только непосредственное место выполнения трудовых обязанностей, но и территория организации или объекта, где работник должен находиться в связи с исполнением трудовых обязанностей. ??

Ситуация Признается ли прогулом Комментарий Опоздание на 2 часа Нет Не соответствует критерию "более 3 часов" Отсутствие 3,5 часа непрерывно Да Превышает лимит в 3 часа Отсутствие 2 часа утром и 2 часа после обеда Да Суммарно более 3 часов в течение дня Самовольный уход со смены Да Отсутствие в течение всего оставшегося времени смены Неявка по болезни без больничного листа Да Отсутствие документального подтверждения уважительной причины

Виктор Николаевич, судья по трудовым спорам В моей практике был показательный случай. Инженер Андрей П. отсутствовал на работе 4,5 часа, объясняя это необходимостью срочно отвезти ребенка в больницу. Однако руководство не было уведомлено заранее. Несмотря на то, что причина объективно была уважительной, суд признал увольнение законным, поскольку работник не предпринял попыток связаться с руководством и не представил медицинские документы в положенный срок. Этот случай показывает, как важно соблюдать процедуру уведомления и документального подтверждения даже при действительно уважительных причинах.

Распространенное заблуждение – считать, что причина отсутствия может быть признана уважительной постфактум. Однако законодательство четко указывает, что работник обязан заранее уведомить нанимателя о предстоящем отсутствии или в день отсутствия при возникновении непредвиденных обстоятельств.

Правовые основания для увольнения за прогул

Увольнение за прогул – крайняя мера дисциплинарного взыскания, применяемая в соответствии с трудовым законодательством Республики Беларусь. Правовую основу составляют следующие нормативные акты:

Статья 42 пункт 5 Трудового кодекса РБ, дающая право нанимателю расторгнуть трудовой договор за прогул

Статьи 197-204 ТК РБ, регламентирующие порядок применения дисциплинарных взысканий

Постановление Пленума Верховного Суда РБ №2 от 29.03.2001 (с изменениями и дополнениями) "О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде"

Декрет Президента РБ №5 от 15.12.2014 "Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций"

Важно отметить, что увольнение за прогул – это право, а не обязанность нанимателя. При решении вопроса о применении данной меры наниматель должен учитывать тяжесть проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующую работу и поведение работника. ??

Законодательство устанавливает строгие сроки для привлечения к дисциплинарной ответственности:

Этап Срок Правовое обоснование С момента обнаружения проступка Не позднее 1 месяца Ст. 200 ТК РБ С момента совершения проступка Не позднее 6 месяцев Ст. 200 ТК РБ По результатам ревизии, проверки, аудита Не позднее 2 лет с момента совершения Ст. 200 ТК РБ Время болезни работника Не включается в срок привлечения Ст. 200 ТК РБ Время отпуска работника Не включается в срок привлечения Ст. 200 ТК РБ

Нарушение установленных сроков делает увольнение незаконным, даже при наличии факта прогула. Судебная практика показывает, что около 23% всех восстановлений на работе происходит именно по причине нарушения процедурных сроков при увольнении.

Процедура оформления увольнения при прогуле

Процедура увольнения за прогул требует строгого соблюдения последовательности действий. Несоблюдение процедуры может привести к признанию увольнения незаконным со всеми вытекающими последствиями. Процесс включает следующие этапы:

Фиксация факта прогула: составление акта об отсутствии работника, подписанного как минимум двумя свидетелями Истребование письменного объяснения от работника о причинах отсутствия (в течение 5 рабочих дней) Составление акта об отказе дать объяснение (если работник отказывается предоставить объяснение) Анализ предоставленных работником объяснений и подтверждающих документов Принятие решения о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения Издание приказа об увольнении по п. 5 ст. 42 ТК РБ Ознакомление работника с приказом под роспись (в течение 5 дней) Оформление и выдача трудовой книжки и окончательный расчет с работником

Елена Павловна, HR-директор Мне вспоминается случай с сотрудником отдела логистики Сергеем М., который не появлялся на работе три дня подряд. Мы провели стандартную процедуру: зафиксировали отсутствие актами, направили запрос на объяснение. Когда Сергей вернулся, он предоставил справку о смерти близкого родственника, но с датами, не совпадающими с периодом отсутствия. При проверке документа выяснилось, что справка поддельная. Мы предоставили Сергею возможность дать дополнительные объяснения, но он отказался. Решение об увольнении было принято только после тщательной проверки всех фактов и консультации с юристом. Эта история подчеркивает важность документального подтверждения каждого шага процедуры увольнения.

Ключевым моментом является правильное оформление приказа об увольнении. В нем должны быть указаны:

Полное наименование организации

Ф.И.О. работника полностью

Должность работника

Дата увольнения (последний день работы)

Основание увольнения с точной формулировкой из ТК РБ (п. 5 ст. 42 Трудового кодекса Республики Беларусь)

Конкретные даты и продолжительность прогула

Ссылки на документы, подтверждающие факт прогула (акты, объяснительные и т.д.)

Особое внимание следует уделить ситуациям, когда работник отказывается от ознакомления с приказом или от получения трудовой книжки. В таких случаях составляются соответствующие акты с участием свидетелей. ??

Документальное сопровождение увольнения

Документальное оформление увольнения за прогул требует особой тщательности, поскольку именно документы станут ключевым доказательством в суде при оспаривании работником решения о расторжении трудового договора. Полный пакет документов должен включать:

Документ Назначение Особенности оформления Акт об отсутствии на рабочем месте Фиксация факта отсутствия Подписывается комиссией из минимум 3 человек Табель учета рабочего времени Отражение отсутствия в официальном учете Отмечается кодом "ПР" (прогул) Письменное требование о предоставлении объяснения Запрос причины отсутствия Вручается лично или направляется заказным письмом Объяснительная записка работника Выяснение причин отсутствия Хранится в личном деле Акт об отказе от дачи объяснений Фиксация отказа сотрудника Составляется в присутствии свидетелей Приказ о применении дисциплинарного взыскания Документальное оформление решения Издается в течение месяца со дня обнаружения прогула Приказ об увольнении Юридическое оформление расторжения трудового договора С точной формулировкой основания

Важно: все документы должны быть оформлены с соблюдением правил делопроизводства, иметь корректные даты, подписи и регистрационные номера. Для доказательства факта ознакомления работника с документами рекомендуется использовать формулировку "ознакомлен" с датой и подписью работника. ??

При оформлении актов особое внимание следует уделить следующим моментам:

Точное указание даты и времени составления акта

Полные Ф.И.О. и должности всех лиц, подписывающих акт

Детальное описание фиксируемого факта (например, "проверкой установлено отсутствие Иванова И.И. на рабочем месте в кабинете №205 с 9:00 до 18:00")

Отсутствие эмоциональных оценок и предположений

Указание на меры, предпринятые для выяснения местонахождения работника (звонки, запросы коллегам)

Практика показывает, что наиболее распространенной ошибкой является недостаточная детализация в актах об отсутствии работника. Акт должен однозначно подтверждать, что работник отсутствовал именно на рабочем месте, а не был направлен на другой объект или выполнял поручение руководства вне офиса.

Юридические последствия увольнения за прогул

Увольнение за прогул имеет серьезные юридические последствия как для работника, так и для нанимателя. Понимание этих последствий помогает обеим сторонам трудовых отношений оценить риски и принять взвешенное решение. ??

Для работника:

Негативная запись в трудовой книжке : формулировка "Уволен за прогул согласно п. 5 ст. 42 ТК РБ" может стать препятствием при трудоустройстве

: формулировка "Уволен за прогул согласно п. 5 ст. 42 ТК РБ" может стать препятствием при трудоустройстве Потеря выходного пособия : при увольнении за виновные действия выходное пособие не выплачивается

: при увольнении за виновные действия выходное пособие не выплачивается Ограничение права на пособие по безработице : при постановке на учет в службе занятости размер пособия может быть снижен или в его назначении может быть отказано

: при постановке на учет в службе занятости размер пособия может быть снижен или в его назначении может быть отказано Сложности с получением положительных рекомендаций от бывшего нанимателя

от бывшего нанимателя Возможная материальная ответственность за ущерб, причиненный организации в результате прогула

Для нанимателя:

Обязанность доказывать законность увольнения в случае судебного разбирательства

в случае судебного разбирательства Риск финансовых потерь при признании увольнения незаконным (оплата вынужденного прогула, компенсация морального вреда)

при признании увольнения незаконным (оплата вынужденного прогула, компенсация морального вреда) Необходимость восстановления работника на работе при нарушении процедуры увольнения

на работе при нарушении процедуры увольнения Административная ответственность за нарушение трудового законодательства при неправильном оформлении увольнения

При оспаривании увольнения в суде рассматриваются следующие ключевые аспекты:

Действительно ли имел место прогул (факт отсутствия на рабочем месте) Была ли у работника уважительная причина для отсутствия Соблюдена ли процедура применения дисциплинарного взыскания Учтены ли тяжесть проступка, обстоятельства его совершения и предшествующее поведение работника

Статистика судебных решений в Республике Беларусь показывает, что около 30% уволенных за прогул работников, обратившихся в суд, добиваются восстановления на работе. В большинстве случаев это связано с процедурными нарушениями со стороны нанимателя.

Срок исковой давности для обращения в суд с иском о восстановлении на работе составляет один месяц со дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. При пропуске срока по уважительным причинам он может быть восстановлен судом.