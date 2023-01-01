Увольнение во время простоя по независящим причинам: права и нормы

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Для кого эта статья:

Работники, которые могут столкнуться с угрозой увольнения во время простоя

Работодатели, ищущие легкие способы оптимизации персонала и соблюдения законодательства

Юридические специалисты и HR-менеджеры, желающие разобраться в нюансах трудового законодательства Юридические маневры при увольнении в ситуации простоя — тема, которая тревожит как работников, опасающихся внезапной потери дохода, так и работодателей, ищущих легальные способы оптимизации персонала. В 2025 году, когда экономические колебания остаются нормой, а не исключением, знание точных правовых механизмов становится не просто преимуществом, а необходимостью для выживания. Разберемся, когда увольнение во время простоя законно, а когда – повод для обращения в трудовую инспекцию или суд 📑✋

Что такое простой и его виды по закону

Простой — это временная приостановка работы по экономическим, технологическим, техническим или организационным причинам. Статья 72.2 Трудового кодекса РФ определяет это состояние как вынужденную паузу в трудовой деятельности, которая может быть вызвана различными обстоятельствами. В 2025 году классификация видов простоя остается неизменной и строго регламентированной законом 📋

С юридической точки зрения простой классифицируется по причинам возникновения:

Вид простоя Причины Оплата труда Ответственная сторона По вине работодателя Несвоевременное обеспечение оборудованием, материалами; неисправности в системах Не менее 2/3 среднего заработка Работодатель По причинам, не зависящим от сторон Природные катаклизмы, аварии, эпидемии, экономические кризисы Не менее 2/3 тарифной ставки (оклада) Никто По вине работника Нарушение трудовой дисциплины, повреждение оборудования Не оплачивается Работник

Официально простой объявляется приказом руководителя организации с указанием причин, продолжительности и условий оплаты. Работники должны быть уведомлены о простое под подпись.

Михаил Карпов, руководитель юридического отдела В прошлом году к нам обратился клиент — производственное предприятие, столкнувшееся с разрывом цепочки поставок критически важных комплектующих. 150 сотрудников цеха оказались без работы на неопределенный срок. Руководство планировало объявить "вынужденный отпуск" без сохранения зарплаты. Мы объяснили, что такой формулировки в законе нет, и что это грозит серьезными санкциями. Вместо этого мы помогли правильно оформить простой по независящим от сторон причинам с выплатой 2/3 оклада. Это позволило избежать массовых увольнений, сохранить квалифицированный персонал и, что важно, предотвратить коллективный трудовой конфликт с вероятным обращением в трудовую инспекцию.

Для работника важно знать, что в период простоя он должен находиться на рабочем месте или дома (в зависимости от указания работодателя), быть готовым приступить к выполнению трудовых обязанностей по первому требованию. Исключением является случай, когда простой вызван чрезвычайными обстоятельствами, делающими нахождение на рабочем месте опасным 🔥

Законодательные основания для увольнения при простое

Простой сам по себе не является безусловным основанием для увольнения сотрудников. Однако законодательство предусматривает определенные случаи, когда работодатель может инициировать расторжение трудового договора во время приостановки работы.

Основные законные основания для увольнения при простое:

Ликвидация организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) — полное прекращение деятельности юридического лица

(п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) — полное прекращение деятельности юридического лица Сокращение численности или штата (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) — уменьшение количества сотрудников по экономическим причинам

(п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) — уменьшение количества сотрудников по экономическим причинам По соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ) — добровольное решение обеих сторон о прекращении трудовых отношений

(ст. 78 ТК РФ) — добровольное решение обеих сторон о прекращении трудовых отношений По собственному желанию работника (ст. 80 ТК РФ) — инициатива сотрудника закончить трудовые отношения

Важно понимать: увольнение работника непосредственно по причине простоя трудовым законодательством не предусмотрено. Наиболее распространенным основанием становится сокращение штата, которое может быть вызвано теми же экономическими причинами, что и простой 📝

При сокращении штата во время простоя должны соблюдаться все предусмотренные законом процедуры:

Издание приказа о предстоящем сокращении Уведомление работников не менее чем за 2 месяца до увольнения Уведомление службы занятости и профсоюза (при наличии) Предложение вакантных должностей Учет преимущественного права на оставление на работе Выплата всех положенных компенсаций

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении имеют сотрудники с более высокой квалификацией и производительностью труда. При равной производительности предпочтение отдается (ст. 179 ТК РФ):

Сотрудникам с семейными обязанностями (два и более иждивенца)

Лицам, являющимся единственными кормильцами в семье

Работникам, получившим трудовое увечье или профзаболевание у данного работодателя

Инвалидам боевых действий и ветеранам

Работникам, повышающим квалификацию по направлению работодателя

Абсолютно запрещено увольнять во время простоя (даже при сокращении штата) следующие категории работников:

Беременных женщин

Женщин с детьми до 3 лет

Одиноких матерей с детьми до 14 лет (детьми-инвалидами до 18 лет)

Работников в период временной нетрудоспособности

Работников в периоды нахождения в отпуске

Ответственность работодателя при простое

Работодатель несет многоуровневую ответственность при объявлении простоя. Это не просто формальная процедура, а юридически значимое действие с серьезными правовыми последствиями 🧾

Ключевые обязанности работодателя при простое:

Аспект Обязанности работодателя Ответственность при нарушении Документальное оформление Издание приказа о простое с указанием причин, сроков и порядка оплаты Признание простоя необъявленным; ответственность за невыплату зарплаты Оплата труда Своевременная выплата вознаграждения согласно типу простоя Штраф от 10 до 50 тысяч рублей; компенсация с учетом 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за день просрочки Уведомление работников Информирование под подпись о простое и его условиях Признание действий незаконными, возможные трудовые споры Содействие занятости Предложение возможной временной работы или переквалификации Моральный ущерб, репутационные риски Порядок увольнения Соблюдение всех законных процедур при сокращении Восстановление работника по решению суда, компенсация вынужденного прогула, моральный ущерб

При оформлении простоя работодатель должен тщательно зафиксировать причины и обоснования. В случае возникновения трудовых споров именно на работодателя ложится бремя доказывания правомерности своих действий 📊

Если работник считает, что простой был объявлен безосновательно или с нарушением процедуры, он имеет право обратиться:

В комиссию по трудовым спорам (если такая создана в организации)

В государственную инспекцию труда

В прокуратуру

В суд

Срок обращения с заявлением о нарушении трудовых прав — всего 3 месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении.

Как защитить свои права при угрозе увольнения в простой

Столкнувшись с угрозой увольнения во время простоя, работник не должен пассивно ожидать развития событий. Существует целый арсенал правовых инструментов для защиты трудовых прав 🛡️

Анна Верховская, адвокат по трудовому праву Ко мне обратился Сергей, инженер с 15-летним стажем. Его предприятие объявило простой из-за отсутствия заказов, а через неделю вручило уведомление о сокращении. Первое, что мы сделали — запросили копии всех документов: приказа о простое, штатного расписания до и после предполагаемого сокращения, приказа о сокращении. Выяснилось, что работодатель планировал сократить только Сергея, оставив другого, менее квалифицированного сотрудника на аналогичной должности. Мы подготовили письменное возражение, указав на нарушение преимущественного права при сокращении (ст. 179 ТК РФ) и пригрозив обращением в инспекцию труда. Работодатель, понимая уязвимость своей позиции, отменил решение о сокращении. Через два месяца простой закончился, и Сергей продолжил работу. Ключевым фактором успеха стало своевременное юридическое вмешательство и знание нормативной базы.

Пошаговая инструкция по защите прав при угрозе увольнения во время простоя:

Изучите документы о простое. Запросите копию приказа о простое, убедитесь в наличии обоснований и соблюдении процедуры. Проверьте правильность оплаты. Удостоверьтесь, что вам выплачивается предусмотренная законом компенсация в зависимости от вида простоя. Получите копии документов при уведомлении о сокращении. Сохраняйте все письменные уведомления, приказы и иные документы. Оцените законность основания для увольнения. Помните, что сам факт простоя не является основанием для увольнения. Проверьте соблюдение процедуры. При сокращении должны быть соблюдены все предусмотренные ТК РФ этапы (уведомление за 2 месяца, предложение вакансий и т.д.). Выявите нарушение преимущественного права. Если у вас более высокая квалификация или вы относитесь к защищенным категориям, укажите на это работодателю. Представьте письменные возражения. При выявлении нарушений составьте и вручите работодателю письменное возражение с указанием конкретных норм ТК РФ.

При подготовке к возможным правовым спорам тщательно документируйте все взаимодействия с работодателем:

Ведите рабочий дневник с фиксацией значимых событий с указанием дат, времени и свидетелей

Сохраняйте копии всех документов, связанных с простоем и предполагаемым увольнением

Фиксируйте содержание устных бесед, особенно если они содержат угрозы или обещания

Собирайте доказательства своей квалификации и результативности (награды, благодарности, результаты аттестаций)

В случае прямого нарушения трудовых прав обращайтесь в компетентные органы, прилагая собранные доказательства:

Государственная инспекция труда — для оперативного реагирования

Прокуратура — при системных нарушениях

Суд — для восстановления в должности и компенсации ущерба

Помните, что срок давности по трудовым спорам составляет всего 3 месяца, поэтому действовать нужно оперативно 🕐

Компенсации при увольнении во время вынужденного простоя

При увольнении в период простоя работник имеет право на определенные компенсации, которые зависят от основания прекращения трудового договора. Знание этих нюансов поможет защитить финансовые интересы и не допустить занижения выплат 💰

Рассмотрим основные сценарии и положенные компенсации:

Основание увольнения Компенсационные выплаты Особенности расчета Ликвидация организации – Заработная плата за отработанное время<br>- Компенсация за неиспользованный отпуск<br>- Выходное пособие в размере среднего месячного заработка<br>- Сохранение среднего заработка на период трудоустройства (до 2 месяцев, в исключительных случаях до 3 месяцев) Средний заработок рассчитывается исходя из фактического дохода за 12 месяцев, предшествующих увольнению Сокращение штата – Заработная плата за отработанное время<br>- Компенсация за неиспользованный отпуск<br>- Выходное пособие в размере среднего месячного заработка<br>- Сохранение среднего заработка на период трудоустройства (до 2 месяцев, в исключительных случаях до 3 месяцев) Расчет аналогичен случаю ликвидации. Ключевое отличие — необходимость учета преимущественного права оставления на работе Соглашение сторон – Заработная плата за отработанное время<br>- Компенсация за неиспользованный отпуск<br>- Дополнительная компенсация (по договоренности сторон, фиксируется в соглашении) Размер дополнительной компенсации определяется по взаимной договоренности и не ограничен законом По собственному желанию – Заработная плата за отработанное время<br>- Компенсация за неиспользованный отпуск Дополнительные выплаты не предусмотрены, если иное не установлено трудовым или коллективным договором

При расчете компенсаций в период простоя необходимо учитывать следующие нюансы:

Если увольнение происходит в период, когда работник получал частичную оплату из-за простоя (2/3 оклада или среднего заработка), то выходное пособие и средний заработок на период трудоустройства рассчитываются исходя из полного заработка, а не из суммы, выплачиваемой за время простоя

Компенсация за неиспользованный отпуск рассчитывается пропорционально отработанному времени в текущем рабочем году

При увольнении по соглашению сторон можно договориться о дополнительных выплатах, которые могут компенсировать потери от простоя

В 2025 году работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, предоставляются дополнительные гарантии:

Преимущественное право трудоустройства на вакантные должности в других подразделениях организации Возможность пройти профессиональное переобучение за счет работодателя перед увольнением Право на получение справки о среднем заработке для предъявления в службу занятости Возможность получения статуса безработного и соответствующего пособия сразу после увольнения

При возникновении споров о размере компенсационных выплат работник вправе обратиться в инспекцию труда или в суд. Срок исковой давности по спорам о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат составляет один год 📅