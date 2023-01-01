Увольнение в декрете без отработки: права, документы, инструкция

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Для кого эта статья:

Молодые мамы, находящиеся в декретном отпуске

Женщины, планирующие увольнение во время декрета

Специалисты, работающие в области трудового права и HR Решение уволиться во время декрета может прийти неожиданно — новая карьерная возможность, переезд или личные обстоятельства. Но как быть с пресловутой двухнедельной отработкой, если вы находитесь в отпуске по уходу за ребенком? К счастью, российское трудовое законодательство предусматривает особые условия для молодых мам 👶. В этой статье мы разберём, как грамотно оформить увольнение по собственному желанию без отработки в декрете, какие документы потребуются и как защитить свои права в 2025 году.

Увольнение в декрете: когда можно не отрабатывать 2 недели

Находясь в декретном отпуске, женщина имеет полное право уволиться по собственному желанию без обязательной двухнедельной отработки. Это право гарантировано Трудовым кодексом РФ и подтверждено многочисленными судебными решениями. Рассмотрим основные ситуации, когда можно уволиться "день в день" 📅:

Во время отпуска по беременности и родам

В период отпуска по уходу за ребенком до 1.5 лет

В период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет

При досрочном выходе из декрета с последующим увольнением

Принципиально важно понимать: находясь в любом из указанных выше отпусков, вы не обязаны выходить на работу для отработки двухнедельного срока. Это объясняется логикой закона — отпуск как раз и является законным основанием отсутствия на рабочем месте.

Статус сотрудницы Необходимость отработки Правовое основание В отпуске по беременности и родам Не требуется ст. 80 ТК РФ (увольнение во время отпуска) В отпуске по уходу за ребенком до 1.5 лет Не требуется ст. 80 ТК РФ (увольнение во время отпуска) В отпуске по уходу за ребенком до 3 лет Не требуется ст. 80 ТК РФ (увольнение во время отпуска) Досрочный выход из декрета Требуется, если не указаны иные основания общие положения ст. 80 ТК РФ

Ольга Северина, адвокат по трудовому праву Ко мне обратилась Марина, находившаяся в отпуске по уходу за ребенком до 1.5 лет. Она решила уволиться, так как семья переезжала в другой город. Работодатель настаивал на выходе на работу для отработки двух недель, угрожая не подписывать заявление. Мы составили заявление с указанием на увольнение без отработки согласно статье 80 ТК РФ (во время отпуска) и отправили его заказным письмом с уведомлением. Работодатель пытался затянуть процесс, но после официального уведомления от юриста с цитированием соответствующих норм ТК РФ был вынужден оформить увольнение в указанную Мариной дату без требования отработки.

Важно помнить: даже если работодатель пытается принудить вас к отработке, закон на вашей стороне. Увольнение во время отпуска (включая декретный) происходит в день, указанный в заявлении, без необходимости физического присутствия на рабочем месте.

Правовые основания увольнения по собственному желанию в декрете

Увольнение женщины, находящейся в декретном отпуске, регулируется несколькими статьями Трудового кодекса РФ. Понимание правовой базы поможет грамотно оформить документы и избежать конфликтных ситуаций с работодателем ⚖️.

Статья 80 ТК РФ — регулирует общий порядок увольнения по собственному желанию и устанавливает, что работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив работодателя не позднее чем за две недели.

— регулирует общий порядок увольнения по собственному желанию и устанавливает, что работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив работодателя не позднее чем за две недели. Часть 3 статьи 80 ТК РФ — содержит важное уточнение: "В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника".

— содержит важное уточнение: "В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника". Статья 127 ТК РФ — устанавливает, что при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.

— устанавливает, что при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. Статья 261 ТК РФ — регулирует гарантии беременным женщинам и женщинам с детьми при расторжении трудового договора.

Ключевой момент: нахождение в декретном отпуске относится к категории "невозможность продолжения работы", что позволяет уволиться без отработки. Эта позиция подтверждается многочисленными судебными решениями и разъяснениями Роструда.

Татьяна Волкова, HR-директор В моей практике был показательный случай с сотрудницей Еленой. Она находилась в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, когда получила предложение о работе в другой компании с возможностью удаленной работы. Елена подала заявление об увольнении, указав конкретную дату — через 3 дня после подачи заявления. Некомпетентный специалист отдела кадров настаивал на двухнедельной отработке, что по закону невозможно требовать от человека в отпуске. Я вмешалась в ситуацию, объяснив коллегам правовые нормы, регулирующие данный вопрос. В результате, Елена была уволена в указанную дату без необходимости прерывать декретный отпуск для отработки. Этот случай стал отправной точкой для проведения дополнительного обучения сотрудников HR-отдела по вопросам увольнения в особых случаях.

Пошаговая инструкция: как уволиться в декрете без отработки

Процесс увольнения по собственному желанию во время декретного отпуска требует соблюдения определенной последовательности действий. Следуйте этой инструкции, чтобы увольнение прошло без осложнений 🗒️:

Составьте заявление об увольнении. В заявлении укажите точную дату увольнения (можно указать текущую дату или любую будущую). Важно: в тексте заявления рекомендуется указать основание для увольнения без отработки, например, "прошу уволить меня по собственному желанию без отработки в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком". Подайте заявление работодателю. Существует несколько способов подачи: Лично в отдел кадров (попросите поставить отметку о принятии на вашем экземпляре)

Через доверенное лицо (оформите нотариальную доверенность)

Отправка заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения

По электронной почте с электронной подписью (если такой способ предусмотрен в вашей компании) Сохраните доказательства подачи заявления. Это может быть подпись работодателя на вашем экземпляре, почтовая квитанция, уведомление о вручении, скриншот электронного письма. Согласуйте процедуру получения документов и расчета. Обсудите с работодателем, как вы получите трудовую книжку, справку о доходах и окончательный расчет. Получите расчет и документы. В последний рабочий день работодатель обязан выдать вам трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности, произвести полный расчет и выдать необходимые справки.

Особое внимание следует обратить на формулировку в заявлении. Чтобы избежать недоразумений, рекомендуется прямо указать на нахождение в декретном отпуске как основание для увольнения без отработки.

Этап увольнения Стандартное увольнение Увольнение в декрете Срок предупреждения 2 недели День в день или любая дата по желанию Необходимость присутствия на работе Требуется для отработки Не требуется Получение трудовой книжки Лично в последний день Лично/через доверенное лицо/по почте Окончательный расчет В последний день работы В день увольнения (можно получить перечислением)

Если работодатель отказывается принимать заявление или настаивает на отработке, не паникуйте. Направьте заявление заказным письмом с уведомлением о вручении. Дата получения письма работодателем будет считаться датой подачи заявления, а указанная вами в заявлении дата — днем увольнения.

Необходимые документы при увольнении во время декрета

Грамотное оформление документов при увольнении по собственному желанию в декрете поможет избежать возможных проблем в будущем. Подготовьте следующий пакет документов 📄:

Заявление об увольнении. Ключевой документ, в котором должны быть указаны:

Ключевой документ, в котором должны быть указаны: ФИО и должность заявителя

Наименование организации

ФИО руководителя

Просьба об увольнении по собственному желанию

Желаемая дата увольнения

Указание на основание для увольнения без отработки (нахождение в отпуске по уходу за ребенком)

Дата составления заявления и подпись

Доверенность (при необходимости) — если документы будет подавать/получать третье лицо.

(при необходимости) — если документы будет подавать/получать третье лицо. Заявление о способе получения трудовой книжки — если вы не планируете получать ее лично.

— если вы не планируете получать ее лично. Заявление о перечислении окончательного расчета — с указанием банковских реквизитов.

При увольнении работодатель обязан выдать вам следующие документы:

Трудовая книжка с записью об увольнении или сведения о трудовой деятельности (если ведется электронная трудовая). Справка о сумме заработка за 2 года (форма 182н) — необходима для расчета больничных и пособий на новом месте работы. Справка о доходах и суммах налога физического лица (бывшая 2-НДФЛ) — за текущий год. Расчетный листок — с расшифровкой всех начислений и удержаний при окончательном расчете. Справка о периоде работы у данного работодателя (по форме СТД-Р) — при необходимости.

Обязательно проверьте правильность заполнения всех документов. Особое внимание уделите записи в трудовой книжке — она должна содержать точную формулировку "Уволена по собственному желанию, пункт 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации" с указанием номера и даты приказа об увольнении.

Если вы не можете лично получить документы, оформите нотариальную доверенность на доверенное лицо или напишите заявление о направлении документов по почте. В этом случае работодатель должен отправить документы заказным письмом с уведомлением в день увольнения, но только после получения вашего письменного согласия.

Частые вопросы: права женщин при увольнении в декрете

При увольнении во время декретного отпуска часто возникают вопросы о сохранении пособий, выплатах и других правах. Разберем наиболее распространенные ❓:

Вопрос: Сохранится ли пособие по уходу за ребенком после увольнения в декрете? Ответ: Да, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сохраняется после увольнения. Вам нужно обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства в течение 6 месяцев с даты увольнения. Размер пособия составит 40% от среднего заработка, но не менее минимального размера пособия.

Вопрос: Какие выплаты положены при увольнении в декрете? Ответ: При увольнении в декрете вам выплачиваются:

Заработная плата за отработанные дни (если таковые были)

Компенсация за неиспользованный отпуск

Выходное пособие (если предусмотрено трудовым договором)

Важно: пособие по беременности и родам, а также единовременное пособие при рождении ребенка не подлежат возврату даже при увольнении.

Вопрос: Можно ли уволиться из декрета "задним числом"? Ответ: Нет, увольнение "задним числом" законодательно не предусмотрено. Дата увольнения не может быть ранее даты подачи заявления. Однако вы можете указать текущую дату подачи заявления как дату увольнения.

Вопрос: Нужно ли отрабатывать при увольнении, если я досрочно вышла из декрета? Ответ: Если вы досрочно вышли из декретного отпуска и приступили к работе, то при последующем увольнении по общему правилу необходимо отработать две недели. Однако можно договориться с работодателем о сокращении этого срока или указать иные основания для увольнения без отработки.

Вопрос: Повлияет ли увольнение в декрете на трудовой стаж? Ответ: Период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет включается в общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности. После увольнения этот период завершается, но уже засчитанный стаж сохраняется.

Вопрос: Может ли работодатель отказать в увольнении без отработки в декрете? Ответ: Нет, работодатель не вправе отказать в увольнении без отработки, если вы находитесь в декретном отпуске. Это прямо предусмотрено Трудовым кодексом. В случае отказа вы можете обратиться в трудовую инспекцию или суд.

Вопрос: Нужно ли прерывать декретный отпуск для оформления увольнения? Ответ: Нет, прерывать декретный отпуск нет необходимости. Все документы можно оформить дистанционно или через доверенное лицо. Трудовая книжка и окончательный расчет могут быть отправлены по почте или переданы через доверенное лицо.

Помните: важно сохранять все документы, связанные с увольнением, включая копию заявления с отметкой о принятии, уведомления о вручении писем, расчетные листки. Это поможет защитить ваши права в случае возникновения спорных ситуаций.