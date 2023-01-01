Увольнение на испытательном сроке во время больничного: закон и права

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Для кого эта статья:

Работники, проходящие испытательный срок и находящиеся на больничном

Работодатели, желающие понимать особенности трудового законодательства

Юридические консультанты и адвокаты, специализирующиеся на трудовых спорах

Столкнуться с увольнением на испытательном сроке во время больничного — ситуация, вызывающая панику у большинства работников. "Могут ли меня уволить, пока я на больничном?", "Как защитить свои права?" — вопросы, которые моментально возникают в голове. Но паниковать не стоит. Трудовое законодательство четко регулирует эти отношения, устанавливая баланс между правами работодателя оценивать соответствие сотрудника и защитой работника от необоснованных увольнений. Давайте разберемся, что говорит закон и как действовать в такой непростой ситуации. 📑

Законность увольнения на больничном при испытательном сроке

Чтобы определить законность увольнения на испытательном сроке во время нахождения на больничном, необходимо обратиться к Трудовому кодексу РФ, который регламентирует отношения между работодателем и сотрудником.

Ключевыми положениями, регулирующими данный вопрос, являются:

Статья 71 ТК РФ — определяет порядок расторжения трудового договора при неудовлетворительном результате испытания;

Статья 81 ТК РФ — устанавливает общие основания для увольнения по инициативе работодателя;

Статья 73 ТК РФ — регламентирует особенности перевода работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением;

Статья 261 ТК РФ — устанавливает гарантии отдельным категориям работников при увольнении.

Важно понимать: несмотря на то, что испытательный срок дает работодателю более широкие возможности для увольнения сотрудника при несоответствии его должности, закон однозначно запрещает увольнение работника в период временной нетрудоспособности.

Положение закона Содержание Применение к ситуации Часть 6 статьи 81 ТК РФ Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности Распространяется на всех работников, включая тех, кто находится на испытательном сроке Статья 71 ТК РФ Регламентирует увольнение при неудовлетворительном результате испытания Не содержит исключений из правила о запрете увольнения во время больничного Статья 5 ТК РФ Устанавливает приоритет норм трудового права В случае противоречий применяются нормы, улучшающие положение работника

Следовательно, увольнение сотрудника на испытательном сроке во время больничного является незаконным. Работодатель обязан дождаться окончания периода нетрудоспособности и только после этого, при наличии оснований, может инициировать процедуру увольнения.

Максим Протасов, адвокат по трудовому праву К нам обратился Алексей, проработавший всего 2 недели из 3-месячного испытательного срока. Во время простуды он взял больничный, а через 3 дня получил уведомление об увольнении по результатам испытания. Начальство утверждало, что временная нетрудоспособность не отменяет их право оценивать результаты уже выполненной работы. Мы подали иск, представив суду доказательства нахождения клиента на больничном в момент увольнения. Суд признал увольнение незаконным, сославшись на часть 6 статьи 81 ТК РФ, запрещающую увольнение во время болезни. Алексей был восстановлен в должности, а компания выплатила ему компенсацию за вынужденный прогул и моральный вред. Этот случай подтверждает: испытательный срок не отменяет базовые трудовые гарантии, включая защиту от увольнения во время болезни.

Права сотрудника во время болезни на испытательном сроке

Сотрудник, находящийся на испытательном сроке, обладает теми же правами и гарантиями при временной нетрудоспособности, что и штатный работник. Рассмотрим ключевые права сотрудника во время болезни на испытательном сроке:

Право на сохранение рабочего места — работодатель не имеет права уволить сотрудника в период его временной нетрудоспособности, даже если он проходит испытательный срок; Право на получение пособия по временной нетрудоспособности — оплата больничного листа происходит в соответствии с общими правилами, установленными Федеральным законом №255-ФЗ; Право на продление испытательного срока — период временной нетрудоспособности не засчитывается в срок испытания, соответственно, испытательный срок продлевается на количество дней больничного; Право на защиту от дискриминации — работодатель не может дискриминировать сотрудника из-за его болезни или использовать факт болезни как основание для негативной оценки результатов испытания.

Особенно важно понимать, что больничный лист не просто защищает от увольнения, но и автоматически продлевает срок испытания. Это справедливо, поскольку во время болезни работодатель не может объективно оценить деловые качества сотрудника и его соответствие должности.

Согласно части 7 статьи 70 ТК РФ, в срок испытания не засчитываются периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе. Временная нетрудоспособность как раз относится к таким периодам. 🗓️

Права сотрудника Правовое основание Что это означает на практике Получение пособия по временной нетрудоспособности Федеральный закон №255-ФЗ Пособие выплачивается с учетом стажа работы (при стаже менее 6 месяцев — исходя из МРОТ) Продление испытательного срока Часть 7 статьи 70 ТК РФ Срок испытания автоматически продлевается на количество дней нетрудоспособности Защита от увольнения Часть 6 статьи 81 ТК РФ Работодатель не может инициировать увольнение до закрытия больничного листа Сохранение рабочего места Статья 183 ТК РФ Должность сохраняется за работником на весь период временной нетрудоспособности

Алгоритм действий при увольнении во время больничного

Если работник столкнулся с попыткой увольнения во время нахождения на больничном листе в период испытательного срока, важно действовать последовательно и в соответствии с законом. Рассмотрим алгоритмы действий для обеих сторон трудовых отношений.

Для работника:

Получить на руки копию приказа об увольнении — запросите документы, официально подтверждающие факт и основание вашего увольнения; Сохранить доказательства — соберите документы, подтверждающие факт нахождения на больничном (копия больничного листа, выписка из электронного больничного); Направить письменную претензию работодателю — составьте официальное письмо с указанием нарушения трудового законодательства и требованием восстановления на работе; Обратиться в трудовую инспекцию — подайте жалобу в Государственную инспекцию труда с приложением копий всех документов; Подать исковое заявление в суд — при отсутствии реакции работодателя обратитесь в районный суд по месту нахождения работодателя с иском о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Для работодателя:

Дождаться окончания больничного — не предпринимайте никаких действий по увольнению до закрытия листка нетрудоспособности; Пересчитать срок испытания — продлите испытательный срок на количество дней нетрудоспособности; Оценить результаты работы — проведите объективную оценку работы сотрудника за фактически отработанный период; При наличии оснований, предупредить сотрудника — уведомите работника о неудовлетворительном результате испытания письменно за 3 дня до расторжения трудового договора; Издать приказ об увольнении — оформите увольнение приказом по форме Т-8 с указанием оснований (ст. 71 ТК РФ) и конкретных причин признания работы неудовлетворительной.

Важно отметить, что срок исковой давности по трудовым спорам составляет один месяц со дня вручения копии приказа об увольнении либо выдачи трудовой книжки. В случае пропуска этого срока по уважительным причинам он может быть восстановлен судом. ⏰

Елена Воронцова, HR-директор В нашу компанию была принята молодая сотрудница Мария на должность аналитика с испытательным сроком 2 месяца. Через три недели работы она заболела и ушла на больничный. Руководитель отдела, недовольный её работой, настаивал на немедленном увольнении. Я объяснила, что увольнение во время больничного незаконно и чревато судебными разбирательствами. Вместо этого мы задокументировали все претензии к работе Марии и дождались её возвращения. После выхода мы провели встречу, где обсудили недостатки и ожидания, продлив испытательный срок на период болезни. Этот подход позволил нам избежать нарушения закона и дал сотруднице шанс улучшить показатели. В итоге Мария учла обратную связь, значительно повысила качество работы и успешно прошла испытательный срок.

Судебная практика по увольнениям в период испытания

Судебная практика по вопросам увольнения работников на испытательном сроке во время больничного достаточно однозначна и последовательна. Рассмотрим наиболее показательные решения судов, формирующие правоприменительную практику в этой сфере.

Верховный Суд РФ в своих определениях неоднократно указывал, что запрет на увольнение работника в период его временной нетрудоспособности, установленный ч. 6 ст. 81 ТК РФ, распространяется и на случаи увольнения в связи с неудовлетворительным результатом испытания по ст. 71 ТК РФ.

Ключевые позиции судов по данному вопросу:

Увольнение работника в период временной нетрудоспособности является незаконным независимо от основания увольнения по инициативе работодателя;

Работодатель обязан продлить испытательный срок на период болезни работника;

Факт неудовлетворительной работы до больничного не является основанием для увольнения во время болезни;

Работодатель вправе уволить сотрудника по результатам испытания после его выхода с больничного, если результаты работы признаны неудовлетворительными.

Примеры из судебной практики:

Определение Верховного Суда РФ от 25.10.2021 № 18-КГ21-83-К4 — суд указал, что увольнение работницы на испытательном сроке в период нахождения на больничном является незаконным, несмотря на то, что работодатель считал результаты испытания неудовлетворительными; Апелляционное определение Московского городского суда от 18.05.2022 по делу № 33-17862/2022 — суд восстановил на работе сотрудника, уволенного по ст. 71 ТК РФ во время больничного, указав на нарушение гарантий, предусмотренных ч. 6 ст. 81 ТК РФ; Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 02.12.2021 № 88-27401/2021 — суд разъяснил, что уведомление о неудовлетворительном результате испытания может быть вручено сотруднику только после его выхода с больничного.

Важно отметить, что суды при рассмотрении подобных дел обращают внимание на следующие доказательства: 📋

Наличие больничного листа, подтверждающего временную нетрудоспособность на момент увольнения;

Приказ об увольнении с указанием даты и основания;

Документы, подтверждающие уведомление работника о неудовлетворительном результате испытания;

Доказательства неудовлетворительного результата работы (акты, служебные записки, отчеты и другие документы).

Анализ судебной практики показывает, что в абсолютном большинстве случаев суды встают на сторону работников, уволенных во время больничного на испытательном сроке, и признают такие увольнения незаконными.

Защита прав работника при неправомерном увольнении

При неправомерном увольнении на испытательном сроке во время больничного работник имеет право на защиту своих трудовых прав. Рассмотрим основные способы защиты и порядок действий для восстановления нарушенных прав.

Способы защиты прав работника:

Обращение в Государственную инспекцию труда (ГИТ): Подайте жалобу через официальный сайт Онлайнинспекция.рф или лично в территориальный орган ГИТ;

Приложите копии всех документов, подтверждающих факт нарушения (приказ об увольнении, больничный лист);

Срок рассмотрения жалобы — до 30 дней. Обращение в прокуратуру: Составьте заявление о нарушении трудовых прав;

Направьте заявление в прокуратуру по месту нахождения работодателя;

Прокурор может вынести представление об устранении нарушений и даже обратиться в суд в интересах работника. Судебная защита: Подготовьте исковое заявление о восстановлении на работе и компенсации;

Подайте иск в районный суд по месту нахождения работодателя;

Помните о месячном сроке исковой давности с момента вручения приказа об увольнении.

При обращении в суд работник может требовать:

Восстановления на работе;

Взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула;

Компенсации морального вреда;

Оплаты услуг представителя (адвоката).

При подготовке к судебному разбирательству важно собрать следующие доказательства:

Копия трудового договора с указанием условия об испытательном сроке;

Оригинал больничного листа или выписка из электронного больничного;

Копия приказа об увольнении;

Документы, подтверждающие фактическое выполнение работы до ухода на больничный;

Переписка с работодателем (если имеется);

Свидетельские показания коллег (при возможности).

Стоит отметить, что по делам о восстановлении на работе решение суда подлежит немедленному исполнению. Это означает, что даже в случае обжалования решения работодателем, работник должен быть восстановлен на работе сразу после вынесения решения судом первой инстанции. 👨‍⚖️

Для максимальной эффективности защиты своих прав рекомендуется обратиться к профессиональному юристу, специализирующемуся на трудовых спорах. Юрист поможет правильно составить документы, определить стратегию защиты и представлять интересы работника во всех инстанциях.

Испытательный срок и больничный представляют собой особую правовую конструкцию, требующую балансирования интересов работника и работодателя. Твердо запомните: ни один испытательный срок не отменяет фундаментальных гарантий, предоставляемых трудовым законодательством. Временная нетрудоспособность — это абсолютный запрет на увольнение по инициативе работодателя. Знание своих прав и обязанностей, а также готовность отстаивать их через правовые механизмы — лучшая стратегия как для работников, так и для ответственных работодателей, стремящихся соблюдать закон и избегать репутационных рисков и финансовых потерь.

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