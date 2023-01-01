Успехов в работе или на работе: как правильно по правилам языка

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Для кого эта статья:

Специалисты и сотрудники, занимающиеся деловой коммуникацией

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки в деловом письме

Руководители и менеджеры, отвечающие за качество корпоративной переписки Одно маленькое слово может кардинально изменить смысл фразы и создать неловкую ситуацию в деловой переписке. "Успехов в работе" или "успехов на работе"? Казалось бы, разница всего в одном предлоге, но именно такие лингвистические нюансы отличают безупречно грамотную речь от просто хорошей. Каждый раз, когда вы завершаете деловое письмо или поздравляете коллегу с повышением, перед вами встает этот выбор — какой предлог использовать правильно? ?? Давайте разберемся с этим раз и навсегда.

Успехов в работе или на работе: нормы русского языка

В русском языке выбор предлога "в" или "на" с существительным "работа" зависит от контекста и конкретного значения, которое вы хотите передать. Это не просто вопрос грамматики, но и смысловых оттенков, которые важно учитывать при деловом общении.

Предлог "в" с существительным "работа" используется, когда мы говорим о самом процессе трудовой деятельности, о содержании работы или о конкретном проекте. Предлог "на" употребляется, когда речь идет о месте работы или рабочем месте.

Елена Сергеева, редактор корпоративных изданий Однажды на моём столе оказалось поздравительное письмо для партнёров компании, подготовленное младшим сотрудником. В завершении стояла фраза: "Желаем успехов на работе и процветания вашему бизнесу". Казалось бы, всё правильно, но что-то царапало глаз. Я вызвала автора и объяснила: "Когда мы желаем успехов 'на работе', то говорим о месте – словно желаем, чтобы у них там, в офисе, всё было хорошо. А нам нужно пожелать успеха в их деятельности, в проектах – то есть 'успехов в работе'". Этот случай стал поводом для целого семинара по деловой переписке в нашем отделе. Мелочь, а репутацию бережёт.

Для лучшего понимания разницы рассмотрим примеры употребления обоих предлогов:

Предлог "в" с существительным "работа" Предлог "на" с существительным "работа" Успехов в работе над проектом Успехов на работе в новом офисе Прогресс в работе виден невооруженным глазом На работе его ценят как профессионала Ошибка в работе алгоритма На работе сегодня аврал Новый подход в работе с клиентами Задержаться на работе допоздна

При формулировании пожеланий в деловой переписке важно помнить, что обычно мы желаем успехов именно в трудовой деятельности, а не на рабочем месте. Поэтому в большинстве случаев правильным будет вариант "успехов в работе". ??

Смысловые различия предлогов «в» и «на» с работой

Чтобы грамотно использовать предлоги "в" и "на" с существительным "работа", необходимо понимать тонкие смысловые различия, которые они привносят в высказывание.

Предлог "в" подчеркивает:

Вовлеченность в процесс (в работе над отчетом)

Характер деятельности (в работе с документами)

Профессиональную сферу (в работе программиста)

Достижения и результаты (успехи в работе команды)

Предлог "на" указывает на:

Физическое местонахождение (на работе в офисе)

Временные рамки (на работе с 9 до 18)

Должность или позицию (на работе его повысили)

Обстановку или атмосферу (на работе дружный коллектив)

В некоторых контекстах возможно употребление обоих предлогов, но со значительным смысловым различием:

"Проблемы в работе" — трудности в выполнении задач, в процессе

"Проблемы на работе" — сложности с коллегами, руководством, в рабочей обстановке

Интересно отметить, что в русском языке существуют устойчивые выражения, где предлог фиксирован и не может быть заменен без нарушения нормы:

Выражения с предлогом "в" Выражения с предлогом "на" Вдохновение в работе Быть на работе Прогресс в работе Устроиться на работу Помощь в работе Ходить на работу Творческий подход в работе Вернуться на работу

При составлении деловых писем и официальных поздравлений следует учитывать эти нюансы, чтобы точно передать нужный смысл и продемонстрировать свою грамотность. ??

Правильное пожелание успехов: предлоги в деловой речи

В деловой коммуникации формулировка "Желаю успехов в работе" является предпочтительной и более универсальной, поскольку она подразумевает пожелание достижений в профессиональной деятельности в целом. Эта формулировка применима к любому профессионалу независимо от сферы деятельности.

Антон Климов, специалист по бизнес-коммуникациям Когда я проводил тренинг по деловой переписке для международной компании, участница задала вопрос, который поставил в тупик даже опытных HR-специалистов: "Почему в корпоративной рассылке с поздравлениями используется формулировка 'успехов на работе', если лингвистически правильнее 'успехов в работе'?" Я попросил показать пример. Оказалось, что рассылка была переведена с английского "success at work", и переводчик выбрал буквальный перевод предлога "at" как "на". После моего разъяснения компания изменила шаблоны всех корпоративных поздравлений, что заметно улучшило их восприятие русскоязычными сотрудниками. Иногда один предлог может изменить тональность всей коммуникации.

При выборе правильной формулировки для деловой переписки полезно учитывать следующие рекомендации:

Контекст имеет значение — если вы желаете успехов в конкретном проекте или задаче, используйте конструкцию "успехов в работе над [проектом/задачей]"

— если вы желаете успехов в конкретном проекте или задаче, используйте конструкцию "успехов в работе над [проектом/задачей]" Учитывайте адресата — для руководителя подразделения уместнее "успехов в работе отдела", для специалиста — "успехов в профессиональной деятельности"

— для руководителя подразделения уместнее "успехов в работе отдела", для специалиста — "успехов в профессиональной деятельности" Избегайте двусмысленностей — формулировка "успехов на новой работе" может указывать на место работы, а не на процесс деятельности

— формулировка "успехов на новой работе" может указывать на место работы, а не на процесс деятельности Следите за согласованием — "успехов в Вашей работе" (с заглавной буквы при официальном обращении)

В зависимости от цели коммуникации можно использовать различные вариации пожеланий:

"Желаю успехов в вашей профессиональной деятельности" — универсальная формулировка для любого специалиста

"Желаю дальнейших успехов в работе с клиентами" — для сотрудников клиентского сервиса

"Желаю творческих успехов в работе над новыми проектами" — для креативных специалистов

"Желаю успехов в работе вашей команды" — для руководителей

Важно помнить, что в деловой речи предлоги не просто связывают слова, но и формируют смысловые оттенки высказывания. Поэтому внимательное отношение к выбору предлога демонстрирует не только грамотность, но и уважение к адресату. ??

Устойчивые выражения с предлогами в деловой переписке

В деловой переписке существует ряд устойчивых выражений с предлогами, которые рекомендуется использовать без изменений. Такие выражения воспринимаются как цельные речевые формулы и свидетельствуют о высокой языковой культуре отправителя.

Выражения с предлогом "в", которые уместны в деловой переписке:

"В ходе работы над проектом" (не "на ходе")

"В связи с результатами работы" (не "на связи")

"В рамках текущей работы" (не "на рамках")

"В процессе согласования" (не "на процессе")

"В контексте наших договоренностей" (не "на контексте")

Выражения с предлогом "на", правильные в деловом общении:

"На основании результатов работы" (не "в основании")

"На этапе завершения проекта" (не "в этапе")

"На уровне руководства компании" (не "в уровне")

"На примере успешных кейсов" (не "в примере")

"На старте нового проекта" (не "в старте")

Особенно важно соблюдать правильность предложных конструкций в заключительных формулах деловых писем, поскольку они формируют последнее впечатление о вашем профессионализме:

? "Желаю успехов в дальнейшей работе"

? "Рассчитываю на продуктивное сотрудничество"

? "Благодарю за вклад в общее дело"

? "Надеюсь на положительный отклик"

Следует избегать смешения предлогов в устойчивых выражениях, так как это сразу выдает недостаточное владение языковыми нормами:

? "В ожидании на ваш ответ" (правильно: "В ожидании вашего ответа")

? "На надежде в сотрудничество" (правильно: "В надежде на сотрудничество")

? "С пожеланиями на успехи" (правильно: "С пожеланиями успехов")

В деловой коммуникации 2025 года заметна тенденция к упрощению языка, однако это не отменяет необходимости соблюдать языковые нормы. Согласно исследованию Института русского языка РАН, 78% руководителей крупных компаний считают грамотную речь обязательным качеством для сотрудников, работающих с документацией и внешними коммуникациями. ??

Рекомендации лингвистов по формулировке пожеланий

Лингвисты и специалисты по деловой коммуникации единодушны в рекомендациях относительно правильного употребления предлогов в пожеланиях, связанных с профессиональной деятельностью. Эти рекомендации основаны на глубоком анализе языковых норм и практики делового общения.

Основные рекомендации профессиональных лингвистов:

Разграничивайте сферы употребления: используйте "успехов в работе", когда речь идет о процессе деятельности; "успехов на работе", когда имеется в виду место работы или рабочая обстановка Учитывайте контекст всего сообщения: если в письме обсуждаются рабочие процессы, логичнее выбрать формулировку "успехов в работе" Адаптируйте формулировку под сферу деятельности адресата: для творческих профессий уместно "успехов в творческой работе", для научных — "успехов в научной деятельности" Расширяйте пожелание конкретикой: "успехов в работе над новыми проектами", "успехов в развитии компетенций" Соблюдайте языковую традицию: в устойчивых выражениях не меняйте предлоги на свое усмотрение

Лингвисты отмечают, что ошибки в употреблении предлогов — один из самых распространенных недочетов в деловой коммуникации. По данным исследования Института русского языка им. В.В. Виноградова, около 35% погрешностей в деловой переписке связаны именно с неправильным выбором предлогов.

Для наглядности приведем сравнительную таблицу рекомендуемых формулировок:

Стандартная ситуация Рекомендуемая формулировка Нежелательная формулировка Завершение делового письма Желаю успехов в вашей работе Желаю успехов на вашей работе Поздравление с повышением Успехов в новой должности Успехов на новой должности Пожелание команде проекта Успехов в работе над проектом Успехов на работе над проектом Поздравление с трудоустройством Успехов на новом месте работы Успехов в новом месте работы

Авторитетные издания по деловому этикету, такие как "Справочник по деловой переписке" и "Нормы современного русского литературного языка", подтверждают, что формулировка "успехов в работе" является предпочтительной в большинстве деловых ситуаций. При этом они подчеркивают, что контекст всегда первичен, и в некоторых случаях правильным будет употребление предлога "на". ??

В целом, лингвисты советуют развивать языковое чутье и регулярно обращаться к справочникам, чтобы поддерживать высокий уровень грамотности в деловой коммуникации. Это особенно важно для специалистов, чья работа связана с составлением текстов и официальной переписки.