Установка и настройка Unity Hub: основные шаги для разработчиков

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Для кого эта статья:

Новички в разработке игр

Студенты и обучающиеся на курсах по разработке игр

Разработчики, желающие улучшить свои навыки в использовании Unity Hub Погружение в мир разработки игр начинается с правильной настройки инструментов, и Unity Hub — ваш первый критически важный шаг. Как разработчик с более чем 10-летним стажем, я видел множество новичков, которые теряются ещё на этапе установки и настройки среды разработки. Но давайте проясним: Unity Hub — это не просто загрузчик, это ваша командная станция для управления проектами, версиями и ресурсами. В этом подробном руководстве я проведу вас через все этапы установки, настройки и первого запуска Unity Hub, чтобы вы могли сразу сосредоточиться на создании игр, а не на борьбе с техническими сложностями. 🚀

Что такое Unity Hub и зачем он нужен разработчику

Unity Hub представляет собой управляющее приложение, которое действует как центр управления для всей вашей деятельности, связанной с Unity. По сути, это лаунчер, который упрощает установку, управление и переключение между различными версиями движка Unity, а также создание и администрирование проектов.

В отличие от многих других сред разработки, Unity требует специфического подхода к версионированию. Причина проста — игровые проекты чрезвычайно чувствительны к версии движка, на которой они разрабатываются. Переход на новую версию посреди разработки может привести к нарушению функциональности и даже потере данных. Unity Hub решает эту проблему, обеспечивая:

Параллельное использование нескольких версий Unity на одном компьютере

Быструю смену версий без необходимости переустановки

Удобный интерфейс для управления существующими и создания новых проектов

Централизованный доступ к образовательным ресурсам, шаблонам и ассетам

Управление лицензиями и аккаунтами

Алексей Петров, технический директор игровой студии

Помню, как в 2016 году мы начали разработку мобильной игры на Unity 5.4. Через полгода вышла версия 5.6 с улучшенной поддержкой мобильных платформ, и мы решили обновиться. Без Unity Hub это превратилось в настоящий кошмар — пришлось полностью удалять старую версию, устанавливать новую и молиться, чтобы все проектные настройки корректно мигрировали. В итоге потеряли около недели продуктивного времени на исправление проблем совместимости. Когда появился Unity Hub, подобные обновления стали занимать буквально часы — мы могли установить новую версию параллельно со старой, создать тестовую копию проекта для проверки совместимости, и только после успешных тестов переводить основную разработку на новую версию. Теперь я категорически запрещаю команде устанавливать Unity без использования Hub.

Функция Без Unity Hub С Unity Hub Установка нескольких версий Unity Сложно, требует ручного управления путями установки Автоматизировано, без конфликтов Создание новых проектов Только через установленную версию Unity Централизованно, с выбором версии движка Переключение между проектами Открытие через файл проекта, риск запуска в неправильной версии Безопасное открытие с автоматическим запуском правильной версии Обновление Unity Полная переустановка с риском потери настроек Параллельная установка без влияния на существующие версии Управление лицензиями Отдельно для каждой установленной версии Централизованно через единый интерфейс

Для новичков Unity Hub предоставляет структурированный подход к началу работы с движком, устраняя многие технические препятствия и позволяя сосредоточиться на обучении разработке игр, а не на решении проблем с установкой программного обеспечения.

Системные требования и подготовка к установке

Прежде чем приступить к установке Unity Hub, необходимо убедиться, что ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям. Хотя сам Hub не требователен к ресурсам, для комфортной работы с редактором Unity вам потребуется достаточно производительное оборудование.

Основные системные требования для Unity Hub и редактора Unity:

Компонент Минимальные требования Рекомендуемые требования Операционная система Windows 7 SP1+, macOS 10.13+, Ubuntu 18.04+ Windows 10/11, macOS 12+, Ubuntu 20.04+ Процессор x86_64 с поддержкой SSE2 Intel i5/i7 или AMD Ryzen 5/7 последних поколений Оперативная память 8 ГБ 16 ГБ или больше Графический адаптер С поддержкой DX10, OpenGL 3.2 или Vulkan Dedicated GPU с 4+ ГБ VRAM Свободное место на диске 3 ГБ + место для проектов 20+ ГБ SSD

Помимо соответствия системным требованиям, перед установкой необходимо выполнить следующие подготовительные шаги:

Создать аккаунт Unity — для скачивания и активации Unity Hub требуется бесплатный аккаунт на сайте Unity. Это позволит вам получить доступ не только к редактору, но и к Asset Store, документации и обучающим материалам. Подготовить дисковое пространство — учтите, что каждая устанавливаемая версия Unity будет занимать от 3 до 10 ГБ в зависимости от выбранных модулей и компонентов. Рекомендуется использовать SSD для установки редактора и Hub, так как это значительно ускорит работу. Обновить графические драйверы — Unity активно использует аппаратное ускорение, поэтому обновление драйверов видеокарты до последней версии может предотвратить многие проблемы. Установить необходимые зависимости — на Linux потребуется установить дополнительные пакеты и библиотеки. Точный список зависит от дистрибутива, но обычно включает различные компоненты GTK, libssl, и другие. Проверить настройки брандмауэра и антивируса — некоторые защитные программы могут блокировать сетевую активность Unity Hub при проверке обновлений или скачивании новых версий редактора.

При планировании установки учитывайте, что Unity Hub поддерживает как официальные стабильные релизы (LTS — Long Term Support), так и экспериментальные бета и альфа-версии редактора. Для начинающих разработчиков рекомендуется выбирать только стабильные LTS версии, чтобы избежать проблем с документацией и совместимостью. 🛡️

Пошаговая установка Unity Hub на разные ОС

Процесс установки Unity Hub немного различается в зависимости от операционной системы. Ниже представлены подробные инструкции для трех основных платформ: Windows, macOS и Linux. Выберите инструкцию, соответствующую вашей операционной системе, и следуйте каждому шагу для успешной установки.

Установка Unity Hub на Windows:

Перейдите на официальный сайт Unity (https://unity.com/download) и нажмите кнопку "Download Unity Hub". Сохраните установочный файл UnityHubSetup.exe в удобное место на вашем компьютере. Запустите скачанный файл. Если появится предупреждение системы безопасности Windows, подтвердите запуск, нажав "Да". В открывшемся мастере установки нажмите "Далее", примите лицензионное соглашение, поставив соответствующую галочку. Выберите папку установки (рекомендуется оставить путь по умолчанию). Укажите, хотите ли вы создать ярлык Unity Hub на рабочем столе. Нажмите "Установить" и дождитесь завершения процесса. По окончании установки установите галочку "Запустить Unity Hub" и нажмите "Готово".

Установка Unity Hub на macOS:

Перейдите на официальный сайт Unity и скачайте DMG-файл Unity Hub для macOS. После завершения загрузки откройте скачанный файл UnityHub.dmg. В открывшемся окне перетащите значок Unity Hub в папку Applications, как предлагается в диалоговом окне. После копирования закройте окно монтирования DMG-файла. Откройте папку Applications и запустите Unity Hub. При первом запуске macOS может показать предупреждение о том, что приложение скачано из интернета. Нажмите "Открыть", чтобы разрешить запуск. В некоторых случаях может потребоваться дать дополнительные разрешения в System Preferences → Security & Privacy.

Установка Unity Hub на Linux (Ubuntu):

Откройте терминал (Ctrl+Alt+T). Добавьте репозиторий Unity Hub, выполнив следующие команды: – sudo sh -c 'echo "deb https://hub.unity3d.com/linux/repos/deb stable main" > /etc/apt/sources.list.d/unityhub.list' – wget -qO – https://hub.unity3d.com/linux/keys/public | sudo apt-key add - Обновите список пакетов: sudo apt update Установите Unity Hub: sudo apt install unityhub После установки вы можете запустить Unity Hub из меню приложений или с помощью команды unityhub в терминале.

Альтернативно, для всех дистрибутивов Linux вы можете скачать AppImage файл с официального сайта Unity, сделать его исполняемым с помощью команды chmod +x UnityHub.AppImage и запустить его напрямую.

Михаил Соколов, преподаватель курса по разработке игр

В 2022 году я вел интенсивный курс по разработке игр на Unity для группы из 15 студентов. Учебная программа была рассчитана всего на 10 недель, и я понимал, что любые технические проблемы на этапе установки могут серьезно замедлить прогресс. За день до первого занятия я подготовил подробную инструкцию по установке Unity Hub и отправил ее всем участникам. Несмотря на это, на первом занятии выяснилось, что у пяти студентов возникли проблемы с установкой. Трое использовали устаревшие версии Windows, у одного был конфликт с антивирусом, а пятый студент пытался установить Hub на внешний HDD с недостаточными правами доступа. Мы потратили почти час на устранение этих проблем. С тех пор я всегда планирую дополнительный "технический" день перед началом курса, полностью посвященный настройке рабочей среды, и это сэкономило огромное количество учебного времени.

После успешной установки Unity Hub на вашу операционную систему, вам потребуется войти в свой аккаунт Unity. Если у вас его еще нет, вы можете создать бесплатный аккаунт прямо из интерфейса Hub, нажав на кнопку "Создать аккаунт" на экране входа.

При первом запуске Unity Hub также попросит вас принять лицензионное соглашение. Внимательно прочитайте его и подтвердите согласие, чтобы продолжить использование приложения. 🔧

Настройка и управление версиями Unity

После успешной установки Unity Hub и входа в аккаунт, вам необходимо установить как минимум одну версию редактора Unity для начала работы. Unity Hub существенно упрощает этот процесс, предоставляя удобный интерфейс для управления различными версиями движка.

Установка новой версии Unity

Запустите Unity Hub и перейдите во вкладку "Installs" в левой части интерфейса. Нажмите кнопку "Add" (или "Install Editor") в правой верхней части окна. Откроется список доступных для установки версий Unity. Здесь версии разделены на категории: – Recommended Release — текущая рекомендуемая стабильная версия – Official Releases — официальные выпуски, включая LTS (Long Term Support) версии – Beta Releases — бета-версии с новыми функциями, но возможными ошибками – Alpha Releases — ранние экспериментальные версии Для начинающих разработчиков рекомендуется выбирать последнюю LTS версию, так как она обеспечивает наибольшую стабильность и имеет гарантированную поддержку в течение двух лет. После выбора версии нажмите "Next" и выберите модули для установки. Основные модули: – Microsoft Visual Studio Community — интегрированная среда разработки для написания кода (рекомендуется для Windows) – Documentation — локальная копия документации Unity – Standard Assets — набор готовых компонентов и префабов – Модули для платформ — Android Build Support, iOS Build Support, WebGL Build Support и т.д. Если вы только начинаете изучать Unity, можно выбрать только базовый редактор и поддержку для своей целевой платформы (например, Windows или Android). Остальные модули всегда можно добавить позже. Выберите расположение для установки Unity или оставьте путь по умолчанию. Рекомендуется устанавливать на SSD для более быстрой работы. Нажмите "Done" и дождитесь завершения установки. Процесс может занять от нескольких минут до часа в зависимости от скорости вашего интернет-соединения и выбранных модулей.

Управление установленными версиями

После установки редактора Unity вы можете эффективно управлять всеми своими установленными версиями через Unity Hub:

Добавление модулей к существующей версии : Нажмите на три точки рядом с установленной версией и выберите "Add modules". Это позволит добавить поддержку новых платформ или дополнительные компоненты без переустановки всего редактора.

: Нажмите на три точки рядом с установленной версией и выберите "Add modules". Это позволит добавить поддержку новых платформ или дополнительные компоненты без переустановки всего редактора. Установка патчей и обновлений : Unity Hub автоматически уведомит вас о доступных обновлениях для ваших установленных версий. Для установки патча просто нажмите на соответствующую кнопку обновления.

: Unity Hub автоматически уведомит вас о доступных обновлениях для ваших установленных версий. Для установки патча просто нажмите на соответствующую кнопку обновления. Удаление неиспользуемых версий : Чтобы освободить место на диске, вы можете удалить ненужные версии Unity. Выберите версию, нажмите на три точки и выберите "Uninstall".

: Чтобы освободить место на диске, вы можете удалить ненужные версии Unity. Выберите версию, нажмите на три точки и выберите "Uninstall". Изменение расположения редактора: Если вы хотите перенести установленную версию Unity на другой диск, вам необходимо сначала удалить её через Hub, а затем установить заново, указав новое расположение.

Важно понимать разницу между типами релизов Unity для выбора оптимальной версии для вашего проекта:

Тип релиза Описание Рекомендуется для Tech Stream (YYYY.X) Новейшие функции, более частые обновления Экспериментальных проектов, знакомства с новыми функциями LTS (Long Term Support) Стабильные версии с двухлетней поддержкой Долгосрочной разработки, коммерческих проектов Beta Предварительные версии с новыми функциями Тестирования и подготовки к переходу на новые версии Alpha Ранний доступ с экспериментальными функциями Только для опытных разработчиков и тестирования

Для максимальной производительности и стабильности рекомендуется регулярно обновлять Unity Hub до последней версии. Обновление Hub не влияет на ваши установленные версии редактора или проекты, но может предоставить улучшенный интерфейс и исправления ошибок в самом Hub. 🔄

Запуск первого проекта и базовые функции

После установки Unity Hub и как минимум одной версии редактора Unity, вы готовы создать свой первый проект. Этот процесс прост и интуитивно понятен благодаря интерфейсу Unity Hub.

Создание нового проекта

Откройте Unity Hub и перейдите на вкладку "Projects" в левой панели. Нажмите кнопку "New Project" в правом верхнем углу. В открывшемся окне вы увидите список шаблонов проектов. Для начинающих рекомендуется выбрать один из следующих: – 3D Core — стандартный 3D проект с базовыми настройками – 2D Core — оптимизированный для 2D разработки проект – 3D Sample Scene (HDRP) — проект с готовой сценой, использующей High Definition Render Pipeline – 3D Sample Scene (URP) — проект с готовой сценой, использующей Universal Render Pipeline Если вы только начинаете, выберите "3D Core" для 3D игр или "2D Core" для 2D игр. В правой части окна заполните следующие поля: – Project Name — имя вашего проекта (используйте понятное название без специальных символов) – Location — путь, где будет создан проект (рекомендуется выбирать SSD для более быстрой работы) – Editor Version — версия Unity, которая будет использоваться для этого проекта (выберите из установленных) Нажмите "Create Project". Unity Hub запустит выбранную версию редактора и создаст новый проект.

Первый запуск редактора Unity

При первом запуске редактора Unity вы увидите процесс инициализации, который может занять несколько минут. После этого перед вами откроется интерфейс Unity Editor с несколькими основными окнами:

Scene View — 3D или 2D пространство, где вы визуально создаете свою игру

— 3D или 2D пространство, где вы визуально создаете свою игру Game View — предварительный просмотр того, как будет выглядеть ваша игра

— предварительный просмотр того, как будет выглядеть ваша игра Hierarchy — список всех объектов в текущей сцене

— список всех объектов в текущей сцене Project — файловый браузер, отображающий все ассеты проекта

— файловый браузер, отображающий все ассеты проекта Inspector — панель для просмотра и редактирования свойств выбранного объекта

— панель для просмотра и редактирования свойств выбранного объекта Console — окно для отображения сообщений, ошибок и предупреждений

Первое, что рекомендуется сделать после создания проекта — сохранить текущую сцену. Для этого выберите в меню File → Save As и укажите имя для сцены (например, "MainScene"). Сцены в Unity хранятся в формате .unity и являются основными строительными блоками вашей игры.

Управление проектами через Unity Hub

Unity Hub предоставляет удобный способ управления всеми вашими проектами:

Открытие существующих проектов : На вкладке "Projects" вы увидите список ваших недавних проектов. Чтобы открыть проект, просто щелкните по нему.

: На вкладке "Projects" вы увидите список ваших недавних проектов. Чтобы открыть проект, просто щелкните по нему. Добавление существующего проекта в Hub : Если у вас есть проект, который не отображается в списке, нажмите "Add" и укажите путь к папке проекта.

: Если у вас есть проект, который не отображается в списке, нажмите "Add" и укажите путь к папке проекта. Группировка проектов : Вы можете организовать проекты по группам, создав новые группы через меню "Add Group" и перетаскивая проекты между ними.

: Вы можете организовать проекты по группам, создав новые группы через меню "Add Group" и перетаскивая проекты между ними. Изменение версии Unity для проекта : Щелкните правой кнопкой мыши на проекте и выберите "Change Unity Version", чтобы открыть проект в другой установленной версии редактора.

: Щелкните правой кнопкой мыши на проекте и выберите "Change Unity Version", чтобы открыть проект в другой установленной версии редактора. Показать в проводнике/Finder: Контекстное меню также позволяет быстро открыть папку проекта в файловом менеджере вашей операционной системы.

Важные советы для начинающих разработчиков

Используйте систему контроля версий. Unity хорошо интегрируется с Git, Plastic SCM и другими системами. Unity Hub позволяет создавать проекты сразу с инициализацией репозитория Git или Plastic SCM. Регулярно делайте резервные копии. Даже при использовании системы контроля версий рекомендуется периодически создавать полные резервные копии важных проектов. Изучите документацию. Unity имеет обширную документацию, доступную как онлайн, так и локально (если вы установили соответствующий модуль). Unity Hub предоставляет быстрый доступ к документации через вкладку "Learn". Не торопитесь с обновлениями. Обновление до новой версии Unity в середине разработки проекта может вызвать проблемы совместимости. Всегда тестируйте обновления на копии проекта. Исследуйте образовательные ресурсы. Unity Hub включает вкладку "Learn" с официальными руководствами и учебными проектами, которые помогут вам освоить основы разработки игр. 📚

Следуя этим инструкциям, вы успешно настроите рабочую среду Unity и сможете приступить к изучению разработки игр. Помните, что Unity Hub — это мощный инструмент управления, который значительно упрощает вашу работу с движком Unity, позволяя сосредоточиться на творческом процессе создания игр.

Настройка Unity Hub — это первый и важнейший шаг в вашем путешествии по разработке игр. Правильно настроенная среда разработки экономит бесчисленные часы на решении технических проблем и позволяет вам сконцентрироваться на действительно важном — творческой реализации ваших идей. Помните, что самые впечатляющие игровые проекты начинались именно с этого простого шага — установки и настройки инструментов. Теперь, когда ваш Unity Hub полностью настроен, перед вами открывается бесконечный мир возможностей для создания уникальных игровых миров и механик.

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