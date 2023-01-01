У кого отпуск больше 28 календарных дней: полный список категорий

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Для кого эта статья:

Работники, имеющие право на удлиненные отпуска (медики, педагоги, работники Крайнего Севера и пр.)

Специалисты кадровых служб и HR-менеджеры, занимающиеся вопросами трудового законодательства

Все, интересующиеся своими правами на отпуск и способами их защиты Стандартные 28 дней отпуска — это базовая норма, но для многих профессий законодательство предусматривает удлиненный отдых. Знаете ли вы, что некоторые работники имеют законное право отдыхать до 56 календарных дней в году? ??? В этой статье мы разберем полный список категорий работников с увеличенным отпуском, включая медиков, педагогов и тех, кто трудится в особых климатических условиях. Вы узнаете не только о продолжительности отпусков, но и о том, как грамотно отстоять свое право на дополнительный отдых.

У кого отпуск больше 28 календарных дней: правовые основы

Согласно статье 115 Трудового кодекса РФ, ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. Однако законодательство предусматривает целый ряд исключений, когда отдельным категориям работников гарантируется удлиненный отпуск. ??

Удлиненный основной отпуск — это не привилегия, а компенсационная мера, установленная законом для определенных категорий работников с учетом характера их деятельности, особых условий труда или состояния здоровья.

Правовую основу для предоставления удлиненных отпусков составляют:

Трудовой кодекс РФ (статьи 115, 116, 117, 118, 119, 321, 334)

Федеральные законы, регулирующие деятельность отдельных категорий работников

Постановление Правительства РФ №466 от 14.05.2015 "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках"

Отраслевые соглашения и коллективные договоры

Важно понимать, что право на удлиненный отпуск возникает у работника не по его желанию, а в силу закона при соответствии определенным критериям. Работодатель не вправе отказать в предоставлении такого отпуска или сократить его продолжительность.

Категория работников Продолжительность отпуска Правовое основание Педагогические работники 42-56 календарных дней ст. 334 ТК РФ, Постановление №466 Медицинские работники 28-56 календарных дней ст. 350 ТК РФ, отраслевые акты Работники Крайнего Севера 28 + 24 дня дополнительно ст. 321 ТК РФ Работники с вредными условиями труда 28 + от 7 календарных дней ст. 117 ТК РФ Несовершеннолетние работники 31 календарный день ст. 267 ТК РФ Инвалиды 30 календарных дней ст. 23 ФЗ "О социальной защите инвалидов"

Удлиненный отпуск может состоять как из увеличенного основного отпуска (например, у педагогов), так и из суммы основного и дополнительного отпусков (как у работников Крайнего Севера).

Педагогические работники и их право на длительный отдых

Педагогические работники имеют одни из самых продолжительных отпусков среди всех профессиональных категорий. Это обусловлено высокой психоэмоциональной нагрузкой и интенсивностью их труда. ?????

Елена Сергеева, директор школы с 15-летним стажем В 2023 году в нашей школе возникла спорная ситуация с молодым специалистом, который работал педагогом-психологом на полставки и преподавателем информатики на полную ставку. Администрация настаивала на предоставлении ему отпуска продолжительностью 42 календарных дня по обеим должностям, ссылаясь на "усредненные" показатели. Однако согласно Постановлению №466, педагогам-психологам в общеобразовательных организациях положен отпуск 56 календарных дней. Мы обратились в трудовую инспекцию, которая подтвердила, что при работе в разных должностях с разной продолжительностью отпуска, нужно учитывать большую длительность. В результате сотрудник получил положенные 56 дней, а кадровой службе пришлось пересчитать компенсацию за неиспользованный отпуск за предыдущий год.

Согласно статье 334 ТК РФ и Постановлению Правительства РФ №466, продолжительность отпуска педагогических работников варьируется от 42 до 56 календарных дней в зависимости от типа образовательной организации и занимаемой должности.

Отпуск продолжительностью 56 календарных дней предоставляется:

Педагогам дошкольных образовательных организаций для обучающихся с ОВЗ

Учителям общеобразовательных организаций

Преподавателям вузов

Педагогам-психологам

Воспитателям, работающим с детьми с туберкулезной интоксикацией

Учителям-дефектологам и учителям-логопедам

Отпуск продолжительностью 42 календарных дня предоставляется:

Воспитателям дошкольных образовательных организаций общего типа

Музыкальным руководителям детских садов

Инструкторам по физической культуре в дошкольных учреждениях

Педагогам дополнительного образования

Важно учитывать следующие нюансы при определении права на удлиненный отпуск для педагогов:

Право на удлиненный отпуск сохраняется при работе на неполную ставку

При работе в нескольких должностях с разной продолжительностью отпуска учитывается наибольшая

Если педагог временно не ведет учебную работу (например, находится в учебном отпуске), право на удлиненный отпуск сохраняется

Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической деятельности

Медицинские работники с удлиненным отпуском

Медицинские работники входят в категорию специалистов, которым в силу характера работы и высокой ответственности законодательно гарантированы дополнительные дни отпуска. ????? Продолжительность их отдыха зависит от нескольких факторов: специализации, условий труда и контакта с потенциально опасными факторами.

В соответствии со статьей 350 ТК РФ и Постановлением Правительства РФ №482 от 06.06.2013, медицинским работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска.

Категория медработников Продолжительность дополнительного отпуска Общая продолжительность Врачи и средний медперсонал, работающие с туберкулезными больными 14 календарных дней 42 календарных дня Врачи-психиатры 35 календарных дней 63 календарных дня Патологоанатомы 14 календарных дней 42 календарных дня Врачи и средний медперсонал скорой помощи 3 календарных дня 31 календарный день Медработники, осуществляющие диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных 14 календарных дней 42 календарных дня Медицинские работники, участвующие в оказании психиатрической помощи 25 календарных дней 53 календарных дня

Дмитрий Николаевич, главный врач районной больницы В 2024 году к нам обратилась медсестра рентгенологического кабинета с претензией, что ей предоставляют только 28 дней отпуска, хотя коллеги в других больницах получают дополнительные дни. Мы провели спецоценку условий труда, которая показала, что рабочее место относится к классу 3.2 (вредные условия труда 2 степени). Согласно статье 117 ТК РФ, ей положено 7 дополнительных дней к основному отпуску. Кроме того, по результатам дозиметрического контроля было установлено, что она подвергается воздействию ионизирующего излучения, что дает право еще на 7 дополнительных дней согласно Постановлению Правительства №466. В итоге общая продолжительность ее отпуска составила 42 дня (28+7+7). Это был важный прецедент для всего нашего рентгенологического отделения.

Особенности предоставления удлиненных отпусков медицинским работникам:

Дополнительный отпуск предоставляется пропорционально отработанному времени, если сотрудник отработал в соответствующих условиях не полный год

При работе по совместительству в должностях с разной продолжительностью отпуска расчет ведется отдельно по каждой должности

Дополнительные отпуска за вредные условия труда суммируются с дополнительными отпусками за особый характер работы

Право на дополнительный отпуск возникает независимо от продолжительности работы в соответствующих условиях труда

Важно отметить, что в 2022-2023 годах произошли изменения в порядке предоставления дополнительных отпусков для медицинских работников. Теперь определяющим фактором стали результаты специальной оценки условий труда (СОУТ). Если по результатам СОУТ рабочее место признано безопасным, работодатель может не предоставлять дополнительный отпуск даже тем категориям медработников, которые ранее имели на него право.

Медицинским работникам следует внимательно изучить результаты СОУТ своего рабочего места и при необходимости инициировать внеплановую оценку, если считают, что их условия труда оценены некорректно.

Трудящиеся на Крайнем Севере: особые условия отдыха

Работники, осуществляющие трудовую деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на значительное увеличение продолжительности отпуска. Это обусловлено суровыми климатическими условиями, которые негативно влияют на здоровье человека и требуют дополнительного времени для восстановления. ??

Согласно статье 321 Трудового кодекса РФ:

Работникам, осуществляющим трудовую деятельность в районах Крайнего Севера, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных дня

Работникам, трудящимся в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 16 календарных дней

Работникам, трудящимся в остальных районах Севера, где установлены районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 8 календарных дней

Таким образом, общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для работников Крайнего Севера может составлять:

Районы Крайнего Севера: 28 + 24 = 52 календарных дня

Приравненные местности: 28 + 16 = 44 календарных дня

Остальные северные районы: 28 + 8 = 36 календарных дней

Важно понимать, что для получения права на "северный" дополнительный отпуск необходимо не просто проживать в соответствующем регионе, а именно работать там на основании трудового договора. При этом право на дополнительный отпуск возникает с первого дня работы в северных регионах.

Существенные особенности предоставления отпусков "северянам":

Полное или частичное соединение отпусков допускается не более чем за два года (это позволяет накопить значительный период отдыха)

Общая продолжительность отпуска не должна превышать 6 месяцев, включая время отпуска без сохранения заработной платы

Компенсация проезда к месту отпуска и обратно (включая членов семьи) за счет работодателя предоставляется один раз в два года

"Северный" дополнительный отпуск суммируется с другими дополнительными отпусками (за вредные условия труда, ненормированный рабочий день и т.д.)

К районам Крайнего Севера относятся: Чукотский автономный округ, Камчатский край, Магаданская область, часть территорий Республики Саха (Якутия), Мурманская область, части Архангельской области, Красноярского края и другие территории.

К приравненным к районам Крайнего Севера местностям относятся: части Республики Карелия, Республика Коми, Архангельская область (кроме территорий, отнесенных к районам Крайнего Севера), Томская область и другие территории.

Следует отметить, что работники, которые трудятся в северных регионах и одновременно имеют право на удлиненный отпуск по другим основаниям (например, педагоги или медработники), могут суммировать эти отпуска, что приводит к еще большей продолжительности ежегодного отдыха.

Дополнительные отпуска при вредных условиях труда

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск как одну из компенсаций за неблагоприятное воздействие на здоровье. ?? Это право закреплено в статье 117 Трудового кодекса РФ.

Минимальная продолжительность дополнительного отпуска за работу во вредных условиях труда составляет 7 календарных дней. Конкретная продолжительность зависит от класса вредности, установленного по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ):

Класс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) — от 7 календарных дней

Класс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) — от 8 до 10 календарных дней

Класс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) — от 11 до 12 календарных дней

Класс 4 (опасные условия труда) — от 13 календарных дней

Точная продолжительность дополнительного отпуска устанавливается коллективным договором или локальным нормативным актом организации с учетом результатов СОУТ.

Среди профессий, наиболее часто получающих дополнительный отпуск за вредные условия труда:

Сварщики (электрогазосварщики, электросварщики ручной сварки)

Литейщики

Шахтеры

Работники химических производств

Рабочие горячих цехов (сталевары, вальцовщики, прокатчики)

Водолазы

Работники атомных станций

Рентгенологи и радиологи

Важные аспекты предоставления дополнительного отпуска за вредность:

Право на дополнительный отпуск возникает у работника только при фактической занятости в соответствующих условиях труда не менее 50% рабочего времени

Дополнительный отпуск предоставляется пропорционально отработанному во вредных условиях времени, если работник отработал не полный год

Замена дополнительного отпуска денежной компенсацией запрещена, за исключением случаев увольнения работника

В стаж работы, дающий право на дополнительный отпуск, включается только фактически отработанное во вредных условиях время

С 2014 года, после введения процедуры СОУТ, ряд рабочих мест, ранее считавшихся вредными, могли быть переведены в допустимый класс условий труда (класс 2). В таком случае работники теряют право на дополнительный отпуск. Однако, если организация считает необходимым сохранить этот вид компенсации, она может закрепить такое право в коллективном договоре за счет собственных средств.

При определении права на дополнительный отпуск за вредность следует обращать внимание на результаты последней СОУТ, которые должны быть доведены до сведения работников. При несогласии с результатами работник имеет право инициировать проведение внеплановой специальной оценки условий труда.