Топ-15 вопросов работодателю при телефонном собеседовании: гайд#Собеседование #Выбор профессии #Карьера и развитие
Для кого эта статья:
- Соискатели, готовящиеся к телефонному собеседованию
- Начинающие специалисты, стремящиеся произвести впечатление на работодателя
Люди, заинтересованные в улучшении навыков собеседования и общения с рекрутерами
Звонок от HR-менеджера — и вот ты уже в игре. Телефонное интервью кажется проще очного, но именно здесь решается, увидит ли работодатель тебя лично. Многие соискатели фокусируются только на ответах, забывая о главном оружии — правильных вопросах с их стороны. Грамотно сформулированный вопрос способен не только продемонстрировать твою заинтересованность, но и выделить тебя среди десятков других кандидатов. Одно "почему?" может открыть дверь к твоей мечте или захлопнуть её навсегда. 📱✨
Зачем задавать вопросы на телефонном собеседовании
Телефонное собеседование — это не допрос, где ты лишь отвечаешь на вопросы. Это двусторонний процесс, и твоя активная позиция может стать решающим фактором при выборе кандидата. Когда ты задаешь вопросы работодателю, ты достигаешь сразу нескольких стратегических целей:
- Демонстрируешь свою заинтересованность в позиции и компании
- Показываешь критическое мышление и проактивность
- Получаешь дополнительную информацию для принятия собственного решения
- Устанавливаешь более персональный контакт с интервьюером
- Компенсируешь отсутствие невербальных сигналов, доступных при очном интервью
По данным исследований 2025 года, 83% HR-менеджеров отмечают, что кандидаты, задающие вдумчивые вопросы, имеют на 35% больше шансов пройти на следующий этап отбора. Особенно это актуально для телефонных собеседований, где у рекрутера меньше возможностей оценить твою личность. 🔍
Мария Соколова, рекрутер-консультант
Одна из моих клиенток, Анна, прошла 12 телефонных интервью без единого приглашения на очную встречу. Мы проанализировали ее подход и обнаружили, что она практически не задавала вопросов, а если и задавала, то только о зарплате и графике работы. Мы разработали стратегию, включавшую пять глубоких вопросов о процессах в компании, вызовах для команды и критериях успеха на позиции. На следующем же собеседовании рекрутер был настолько впечатлен ее вопросами, что предложил пропустить второе телефонное интервью и сразу встретиться с руководителем отдела. Вопросы Анны продемонстрировали её профессиональную зрелость и настоящий интерес к работе, а не просто к получению оффера.
Задавая правильные вопросы, ты не только получаешь нужную информацию, но и влияешь на восприятие тебя как кандидата. Это твой шанс управлять впечатлением в условиях ограниченного телефонного формата.
|Что происходит, когда ты НЕ задаешь вопросы
|Что происходит, когда ты задаешь ПРАВИЛЬНЫЕ вопросы
|Рекрутер воспринимает тебя как пассивного кандидата
|Ты воспринимаешься как проактивный, заинтересованный профессионал
|Упускаешь возможность получить ценную информацию
|Получаешь инсайды, недоступные из описания вакансии
|Интервью остается формальным, безличным
|Устанавливается более глубокий контакт с интервьюером
|Нет возможности скорректировать неверные впечатления
|Можешь направить разговор в нужное русло
15 эффективных вопросов работодателю по телефону
Вот 15 тщательно проработанных вопросов, которые помогут тебе не только произвести впечатление на работодателя, но и получить действительно полезную информацию. Каждый вопрос разработан с учетом особенностей телефонного формата и психологии интервьюеров. 📊
Вопросы о позиции:
- «Каковы основные вызовы, с которыми столкнется человек на этой должности в первые три месяца работы?» — Этот вопрос показывает, что ты думаешь не только о трудоустройстве, но и о конкретных результатах.
- «Как выглядит идеальный кандидат для этой позиции помимо требований в описании вакансии?» — Позволяет выявить скрытые ожидания и предпочтения.
- «Каким был путь людей, ранее добившихся успеха на этой позиции?» — Демонстрирует твою ориентацию на долгосрочную перспективу.
- «Какие метрики используются для оценки эффективности на этой должности?» — Показывает твою ориентацию на результат и понимание бизнес-процессов.
- «Какие возможности для профессионального развития предусмотрены в рамках этой позиции?» — Сигнализирует о твоей нацеленности на рост и развитие.
Вопросы о команде и корпоративной культуре:
- «Как бы вы описали стиль управления в команде, с которой мне предстоит работать?» — Помогает понять, совпадут ли ваши рабочие подходы.
- «Что отличает вашу компанию от конкурентов с точки зрения корпоративной культуры?» — Показывает исследовательский подход и знание рынка.
- «Какие качества наиболее ценятся в вашей команде?» — Дает понимание негласных правил и ценностей.
- «Как организовано взаимодействие между отделами в вашей компании?» — Демонстрирует широкое мышление и понимание бизнес-процессов.
- «Какие возможности для командной работы и коллаборации предусмотрены в компании?» — Подчеркивает твою готовность к сотрудничеству.
Вопросы о процессе найма и дальнейших шагах:
- «Каковы следующие этапы отбора и каковы их временные рамки?» — Показывает организованность и уважение к процессу.
- «Есть ли какие-то области, в которых вы видите несоответствие между моим опытом и требованиями к должности?» — Демонстрирует открытость к обратной связи и даёт возможность прояснить недопонимания.
- «Что отличает кандидатов, которые доходят до финальных этапов отбора, от тех, кто не проходит дальше?» — Показывает стратегическое мышление.
- «Какие дополнительные материалы или рекомендации могут усилить мою кандидатуру?» — Демонстрирует готовность к дополнительной работе.
- «Когда можно ожидать решения по моей кандидатуре?» — Свидетельствует о твоей заинтересованности и помогает планировать другие процессы поиска работы.
Избегай шаблонных вопросов, ответы на которые легко найти на сайте компании. Например, «Чем занимается ваша компания?» показывает отсутствие подготовки и может негативно сказаться на впечатлении о тебе. 🚫
Как и когда правильно задавать вопросы на интервью
Хороший вопрос, заданный не вовремя или неподходящим тоном, может свести на нет все усилия. Стратегия задавания вопросов на телефонном собеседовании требует особого внимания к тайминг, формулировкам и контексту. 🕒
Александр Петров, директор по персоналу
Недавно я проводил телефонное собеседование с кандидатом на позицию руководителя проектов. По резюме он идеально подходил, и первые 15 минут разговора только подтверждали это впечатление. Но когда пришло время его вопросов, он сразу начал с «А сколько я буду получать?», причем тоном, не терпящим возражений. Я понимаю важность обсуждения компенсации, но этот резкий переход и требовательная интонация мгновенно изменили атмосферу разговора.
Для контраста, другой кандидат с похожими квалификациями сначала задал несколько вопросов о приоритетных проектах компании, проблемах, которые предстоит решать, и только после этого естественно перевёл разговор на пакет компенсации, сформулировав вопрос через призму ценности, которую он может принести: «Учитывая задачи, которые вы описали, и мой опыт их решения, какой уровень компенсации вы считаете адекватным?» Разница в подходе была колоссальной.
Вот основные принципы эффективного задавания вопросов:
- Выбирай правильное время: Лучше всего, когда рекрутер сам спрашивает, есть ли у тебя вопросы. Если этого не происходит, дождись естественной паузы ближе к концу интервью
- Ограничь количество: На телефонном собеседовании оптимально задать 2-4 наиболее важных вопроса
- Начинай с профессионального: Первый вопрос должен касаться сути работы или компании, а не условий труда
- Слушай внимательно: Строй следующие вопросы на основе полученных ответов, демонстрируя вовлеченность
- Используй правильную интонацию: В телефонном формате тон голоса особенно важен — он должен звучать заинтересованно, но не агрессивно
|Фаза интервью
|Типы вопросов
|Цель
|Начало (первые 5-7 минут)
|Уточняющие по формату собеседования
|Установить правила взаимодействия
|Середина (основная часть)
|Минимум вопросов, в основном слушаем
|Не прерывать поток интервью
|Финальная часть (после вопросов рекрутера)
|Содержательные вопросы о позиции и компании
|Продемонстрировать интерес и компетентность
|Завершение
|Вопросы о дальнейших шагах
|Уточнить процесс и сроки
Важно: адаптируй свои вопросы к длительности интервью. Если телефонное собеседование длится 15-20 минут (скрининговое), задай не более 1-2 вопросов. При более длительном разговоре (30-45 минут) можно задать 3-4 вопроса. 📱
Формулируй вопросы так, чтобы они не предполагали односложные ответы «да» или «нет». Например, вместо «Есть ли в компании программа обучения?» спроси «Как в компании организовано развитие сотрудников?»
Вопросы о позиции и компании: что стоит узнать
Важно структурировать свои вопросы таким образом, чтобы получить комплексное представление о будущей работе. При телефонном собеседовании, когда нет возможности прочитать невербальные сигналы, правильно сформулированные вопросы становятся еще более значимыми. 🏢
Условно все вопросы о позиции и компании можно разделить на несколько категорий, каждая из которых дает понимание определенного аспекта будущей работы:
Вопросы о ежедневных задачах:
- «Как выглядит типичный рабочий день на этой позиции?»
- «Какой процент времени уделяется разным типам задач?»
- «С какими отделами предстоит наиболее тесное взаимодействие?»
Вопросы о критериях успеха:
- «Каковы ключевые показатели эффективности для этой должности?»
- «Что будет означать 'отличную работу' через 3, 6, 12 месяцев?»
- «Какие наиболее распространенные проблемы возникают на этой позиции?»
Вопросы о команде:
- «Какова структура команды, в которой предстоит работать?»
- «Какие качества особенно ценятся в вашей команде?»
- «Как организован процесс принятия решений в команде?»
Вопросы о компании:
- «Какие стратегические цели компания планирует достичь в ближайшие 1-3 года?»
- «Как текущие рыночные тренды влияют на развитие компании?»
- «Что отличает вашу корпоративную культуру от культуры конкурентов?»
При подготовке к телефонному собеседованию исследуй компанию заранее — это позволит задавать более конкретные и глубокие вопросы. Вместо «Какие у вас ценности?» (информация обычно есть на сайте) спроси «Как корпоративная ценность X проявляется в повседневной работе вашей команды?»
Избегай вопросов, демонстрирующих твое незнание базовой информации о компании или слишком фокусирующихся на личной выгоде (отпуска, больничные и т.д.) на ранних этапах интервью. Это создает впечатление, что ты больше заинтересован в бонусах, чем в самой работе. ⚠️
Стратегия новичка: вопросы для успешного трудоустройства
Начинающие специалисты часто оказываются в невыгодном положении на телефонных собеседованиях из-за недостатка опыта. Однако правильные вопросы могут компенсировать этот недостаток, демонстрируя твое серьезное отношение и готовность учиться. 🌱
Если ты новичок, твоя стратегия должна демонстрировать:
- Энтузиазм и желание развиваться
- Готовность учиться и быстро адаптироваться
- Понимание базовых принципов профессии
- Долгосрочный интерес к компании и отрасли
Вот оптимальные вопросы, которые помогут новичку продемонстрировать свой потенциал:
- О процессе обучения: «Как организовано обучение и адаптация для новых сотрудников без опыта работы?»
- О наставничестве: «Предусмотрена ли система наставничества для новых специалистов?»
- О траектории роста: «Какие карьерные пути доступны начинающим специалистам в вашей компании?»
- О критериях успеха: «Какие качества помогли начинающим специалистам добиться успеха в вашей компании?»
- О возможностях развития: «Какие возможности для профессионального роста предоставляет компания (тренинги, курсы, сертификации)?»
Избегай вопросов, подчеркивающих твою неопытность или неуверенность, таких как «А у вас точно берут людей без опыта?» или «А задачи будут очень сложными?» Вместо акцентирования на отсутствии опыта, подчеркивай свою обучаемость и готовность развиваться. 🚀
В телефонном формате особенно важно, как ты формулируешь свои вопросы. Следи за своей интонацией — она должна передавать уверенность и энтузиазм, даже когда ты спрашиваешь о базовых вещах.
Ключ к успешному телефонному собеседованию — баланс между демонстрацией своих сильных сторон и искренним интересом к компании и позиции. Подготовь вопросы заранее, но будь готов адаптировать их во время беседы. Помни, что твои вопросы — это не просто способ получить информацию, но и возможность продемонстрировать аналитическое мышление, проактивность и заинтересованность. Телефонное собеседование — это не допрос, а диалог между потенциальными партнерами, где каждая сторона оценивает перспективы сотрудничества.
Виктор Семёнов
карьерный консультант