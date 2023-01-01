Топ-15 вопросов работодателю при телефонном собеседовании: гайд

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Для кого эта статья:

Соискатели, готовящиеся к телефонному собеседованию

Начинающие специалисты, стремящиеся произвести впечатление на работодателя

Люди, заинтересованные в улучшении навыков собеседования и общения с рекрутерами Звонок от HR-менеджера — и вот ты уже в игре. Телефонное интервью кажется проще очного, но именно здесь решается, увидит ли работодатель тебя лично. Многие соискатели фокусируются только на ответах, забывая о главном оружии — правильных вопросах с их стороны. Грамотно сформулированный вопрос способен не только продемонстрировать твою заинтересованность, но и выделить тебя среди десятков других кандидатов. Одно "почему?" может открыть дверь к твоей мечте или захлопнуть её навсегда. 📱✨

Зачем задавать вопросы на телефонном собеседовании

Телефонное собеседование — это не допрос, где ты лишь отвечаешь на вопросы. Это двусторонний процесс, и твоя активная позиция может стать решающим фактором при выборе кандидата. Когда ты задаешь вопросы работодателю, ты достигаешь сразу нескольких стратегических целей:

Демонстрируешь свою заинтересованность в позиции и компании

Показываешь критическое мышление и проактивность

Получаешь дополнительную информацию для принятия собственного решения

Устанавливаешь более персональный контакт с интервьюером

Компенсируешь отсутствие невербальных сигналов, доступных при очном интервью

По данным исследований 2025 года, 83% HR-менеджеров отмечают, что кандидаты, задающие вдумчивые вопросы, имеют на 35% больше шансов пройти на следующий этап отбора. Особенно это актуально для телефонных собеседований, где у рекрутера меньше возможностей оценить твою личность. 🔍

Мария Соколова, рекрутер-консультант Одна из моих клиенток, Анна, прошла 12 телефонных интервью без единого приглашения на очную встречу. Мы проанализировали ее подход и обнаружили, что она практически не задавала вопросов, а если и задавала, то только о зарплате и графике работы. Мы разработали стратегию, включавшую пять глубоких вопросов о процессах в компании, вызовах для команды и критериях успеха на позиции. На следующем же собеседовании рекрутер был настолько впечатлен ее вопросами, что предложил пропустить второе телефонное интервью и сразу встретиться с руководителем отдела. Вопросы Анны продемонстрировали её профессиональную зрелость и настоящий интерес к работе, а не просто к получению оффера.

Задавая правильные вопросы, ты не только получаешь нужную информацию, но и влияешь на восприятие тебя как кандидата. Это твой шанс управлять впечатлением в условиях ограниченного телефонного формата.

Что происходит, когда ты НЕ задаешь вопросы Что происходит, когда ты задаешь ПРАВИЛЬНЫЕ вопросы Рекрутер воспринимает тебя как пассивного кандидата Ты воспринимаешься как проактивный, заинтересованный профессионал Упускаешь возможность получить ценную информацию Получаешь инсайды, недоступные из описания вакансии Интервью остается формальным, безличным Устанавливается более глубокий контакт с интервьюером Нет возможности скорректировать неверные впечатления Можешь направить разговор в нужное русло

15 эффективных вопросов работодателю по телефону

Вот 15 тщательно проработанных вопросов, которые помогут тебе не только произвести впечатление на работодателя, но и получить действительно полезную информацию. Каждый вопрос разработан с учетом особенностей телефонного формата и психологии интервьюеров. 📊

Вопросы о позиции:

«Каковы основные вызовы, с которыми столкнется человек на этой должности в первые три месяца работы?» — Этот вопрос показывает, что ты думаешь не только о трудоустройстве, но и о конкретных результатах. «Как выглядит идеальный кандидат для этой позиции помимо требований в описании вакансии?» — Позволяет выявить скрытые ожидания и предпочтения. «Каким был путь людей, ранее добившихся успеха на этой позиции?» — Демонстрирует твою ориентацию на долгосрочную перспективу. «Какие метрики используются для оценки эффективности на этой должности?» — Показывает твою ориентацию на результат и понимание бизнес-процессов. «Какие возможности для профессионального развития предусмотрены в рамках этой позиции?» — Сигнализирует о твоей нацеленности на рост и развитие.

Вопросы о команде и корпоративной культуре:

«Как бы вы описали стиль управления в команде, с которой мне предстоит работать?» — Помогает понять, совпадут ли ваши рабочие подходы. «Что отличает вашу компанию от конкурентов с точки зрения корпоративной культуры?» — Показывает исследовательский подход и знание рынка. «Какие качества наиболее ценятся в вашей команде?» — Дает понимание негласных правил и ценностей. «Как организовано взаимодействие между отделами в вашей компании?» — Демонстрирует широкое мышление и понимание бизнес-процессов. «Какие возможности для командной работы и коллаборации предусмотрены в компании?» — Подчеркивает твою готовность к сотрудничеству.

Вопросы о процессе найма и дальнейших шагах:

«Каковы следующие этапы отбора и каковы их временные рамки?» — Показывает организованность и уважение к процессу. «Есть ли какие-то области, в которых вы видите несоответствие между моим опытом и требованиями к должности?» — Демонстрирует открытость к обратной связи и даёт возможность прояснить недопонимания. «Что отличает кандидатов, которые доходят до финальных этапов отбора, от тех, кто не проходит дальше?» — Показывает стратегическое мышление. «Какие дополнительные материалы или рекомендации могут усилить мою кандидатуру?» — Демонстрирует готовность к дополнительной работе. «Когда можно ожидать решения по моей кандидатуре?» — Свидетельствует о твоей заинтересованности и помогает планировать другие процессы поиска работы.

Избегай шаблонных вопросов, ответы на которые легко найти на сайте компании. Например, «Чем занимается ваша компания?» показывает отсутствие подготовки и может негативно сказаться на впечатлении о тебе. 🚫

Как и когда правильно задавать вопросы на интервью

Хороший вопрос, заданный не вовремя или неподходящим тоном, может свести на нет все усилия. Стратегия задавания вопросов на телефонном собеседовании требует особого внимания к тайминг, формулировкам и контексту. 🕒

Александр Петров, директор по персоналу Недавно я проводил телефонное собеседование с кандидатом на позицию руководителя проектов. По резюме он идеально подходил, и первые 15 минут разговора только подтверждали это впечатление. Но когда пришло время его вопросов, он сразу начал с «А сколько я буду получать?», причем тоном, не терпящим возражений. Я понимаю важность обсуждения компенсации, но этот резкий переход и требовательная интонация мгновенно изменили атмосферу разговора. Для контраста, другой кандидат с похожими квалификациями сначала задал несколько вопросов о приоритетных проектах компании, проблемах, которые предстоит решать, и только после этого естественно перевёл разговор на пакет компенсации, сформулировав вопрос через призму ценности, которую он может принести: «Учитывая задачи, которые вы описали, и мой опыт их решения, какой уровень компенсации вы считаете адекватным?» Разница в подходе была колоссальной.

Вот основные принципы эффективного задавания вопросов:

Выбирай правильное время: Лучше всего, когда рекрутер сам спрашивает, есть ли у тебя вопросы. Если этого не происходит, дождись естественной паузы ближе к концу интервью

Лучше всего, когда рекрутер сам спрашивает, есть ли у тебя вопросы. Если этого не происходит, дождись естественной паузы ближе к концу интервью Ограничь количество: На телефонном собеседовании оптимально задать 2-4 наиболее важных вопроса

На телефонном собеседовании оптимально задать 2-4 наиболее важных вопроса Начинай с профессионального: Первый вопрос должен касаться сути работы или компании, а не условий труда

Первый вопрос должен касаться сути работы или компании, а не условий труда Слушай внимательно: Строй следующие вопросы на основе полученных ответов, демонстрируя вовлеченность

Строй следующие вопросы на основе полученных ответов, демонстрируя вовлеченность Используй правильную интонацию: В телефонном формате тон голоса особенно важен — он должен звучать заинтересованно, но не агрессивно

Фаза интервью Типы вопросов Цель Начало (первые 5-7 минут) Уточняющие по формату собеседования Установить правила взаимодействия Середина (основная часть) Минимум вопросов, в основном слушаем Не прерывать поток интервью Финальная часть (после вопросов рекрутера) Содержательные вопросы о позиции и компании Продемонстрировать интерес и компетентность Завершение Вопросы о дальнейших шагах Уточнить процесс и сроки

Важно: адаптируй свои вопросы к длительности интервью. Если телефонное собеседование длится 15-20 минут (скрининговое), задай не более 1-2 вопросов. При более длительном разговоре (30-45 минут) можно задать 3-4 вопроса. 📱

Формулируй вопросы так, чтобы они не предполагали односложные ответы «да» или «нет». Например, вместо «Есть ли в компании программа обучения?» спроси «Как в компании организовано развитие сотрудников?»

Вопросы о позиции и компании: что стоит узнать

Важно структурировать свои вопросы таким образом, чтобы получить комплексное представление о будущей работе. При телефонном собеседовании, когда нет возможности прочитать невербальные сигналы, правильно сформулированные вопросы становятся еще более значимыми. 🏢

Условно все вопросы о позиции и компании можно разделить на несколько категорий, каждая из которых дает понимание определенного аспекта будущей работы:

Вопросы о ежедневных задачах: «Как выглядит типичный рабочий день на этой позиции?»

«Какой процент времени уделяется разным типам задач?»

«С какими отделами предстоит наиболее тесное взаимодействие?» Вопросы о критериях успеха: «Каковы ключевые показатели эффективности для этой должности?»

«Что будет означать 'отличную работу' через 3, 6, 12 месяцев?»

«Какие наиболее распространенные проблемы возникают на этой позиции?» Вопросы о команде: «Какова структура команды, в которой предстоит работать?»

«Какие качества особенно ценятся в вашей команде?»

«Как организован процесс принятия решений в команде?» Вопросы о компании: «Какие стратегические цели компания планирует достичь в ближайшие 1-3 года?»

«Как текущие рыночные тренды влияют на развитие компании?»

«Что отличает вашу корпоративную культуру от культуры конкурентов?»

При подготовке к телефонному собеседованию исследуй компанию заранее — это позволит задавать более конкретные и глубокие вопросы. Вместо «Какие у вас ценности?» (информация обычно есть на сайте) спроси «Как корпоративная ценность X проявляется в повседневной работе вашей команды?»

Избегай вопросов, демонстрирующих твое незнание базовой информации о компании или слишком фокусирующихся на личной выгоде (отпуска, больничные и т.д.) на ранних этапах интервью. Это создает впечатление, что ты больше заинтересован в бонусах, чем в самой работе. ⚠️

Стратегия новичка: вопросы для успешного трудоустройства

Начинающие специалисты часто оказываются в невыгодном положении на телефонных собеседованиях из-за недостатка опыта. Однако правильные вопросы могут компенсировать этот недостаток, демонстрируя твое серьезное отношение и готовность учиться. 🌱

Если ты новичок, твоя стратегия должна демонстрировать:

Энтузиазм и желание развиваться

Готовность учиться и быстро адаптироваться

Понимание базовых принципов профессии

Долгосрочный интерес к компании и отрасли

Вот оптимальные вопросы, которые помогут новичку продемонстрировать свой потенциал:

О процессе обучения: «Как организовано обучение и адаптация для новых сотрудников без опыта работы?» О наставничестве: «Предусмотрена ли система наставничества для новых специалистов?» О траектории роста: «Какие карьерные пути доступны начинающим специалистам в вашей компании?» О критериях успеха: «Какие качества помогли начинающим специалистам добиться успеха в вашей компании?» О возможностях развития: «Какие возможности для профессионального роста предоставляет компания (тренинги, курсы, сертификации)?»

Избегай вопросов, подчеркивающих твою неопытность или неуверенность, таких как «А у вас точно берут людей без опыта?» или «А задачи будут очень сложными?» Вместо акцентирования на отсутствии опыта, подчеркивай свою обучаемость и готовность развиваться. 🚀

В телефонном формате особенно важно, как ты формулируешь свои вопросы. Следи за своей интонацией — она должна передавать уверенность и энтузиазм, даже когда ты спрашиваешь о базовых вещах.