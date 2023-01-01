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Топ-10 высокооплачиваемых профессий в Москве: от IT до медицины
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Топ-10 высокооплачиваемых профессий в Москве: от IT до медицины

#Профессии в IT  #Зарплаты и рынок труда  #Популярные профессии  
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Для кого эта статья:

  • Квалифицированные специалисты, рассматривающие карьерный рост и смену профессии
  • Студенты и выпускники вузов, интересующиеся высокооплачиваемыми профессиями

  • Работодатели и HR-специалисты, следящие за трендами на рынке труда и зарплатами специалистов

    Московский рынок труда — настоящая финансовая мекка для квалифицированных специалистов, готовых инвестировать в профессиональное развитие. Столица традиционно возглавляет рейтинги по уровню доходов, предлагая амбициозным кандидатам зарплаты, в разы превышающие региональные. Проанализировав данные ведущих рекрутинговых агентств и статистические отчеты за 2023 год, я составил актуальный рейтинг профессий, которые гарантируют не просто стабильность, но и по-настоящему высокий доход в столице. 💼💰

Топ-10 высокооплачиваемых профессий в Москве с зарплатами

Московский рынок труда демонстрирует устойчивый спрос на специалистов высокого уровня в различных отраслях. На основе аналитических данных рекрутинговых платформ HeadHunter, Superjob и исследований РБК за 2023 год, я составил актуальный рейтинг самых высокооплачиваемых профессий Москвы.

Профессия Средняя зарплата (руб.) Верхний предел (руб.)
IT-директор (CIO) 420 000 850 000+
Директор по развитию бизнеса 380 000 750 000+
DevOps-инженер (уровень Senior+) 350 000 600 000+
Data Science специалист 320 000 550 000+
Главный архитектор ПО 310 000 520 000+
Финансовый директор (CFO) 300 000 650 000+
Медицинский директор 280 000 500 000+
ML-инженер 270 000 450 000+
Корпоративный юрист 250 000 400 000+
Бренд-менеджер люксовых брендов 230 000 380 000+

Стоит отметить, что фактические зарплаты в значительной степени зависят от квалификации, опыта работы и конкретного работодателя. IT-сфера продолжает доминировать в рейтинге, занимая 5 из 10 позиций.

Михаил Соколов, руководитель департамента по работе с IT-талантами

В 2022 году мы наблюдали временный спад в найме IT-специалистов из-за экономической неопределенности. Однако к середине 2023 года тренд кардинально изменился. Сейчас за квалифицированных DevOps-инженеров и архитекторов ПО компании буквально сражаются. Недавно мой клиент — крупный финтех-стартап — предложил старшему DevOps-инженеру пакет с базовой зарплатой в 480 000 рублей плюс годовой бонус до 30% от годового оклада. Специалист имел 7 лет опыта в высоконагруженных системах и глубокие знания Kubernetes, что сделало его настоящей находкой. Интересно, что этот же кандидат два года назад получал около 250 000 рублей — рост почти в два раза!

При этом стоит учитывать, что высокие зарплаты коррелируют с повышенной ответственностью и напряженным графиком работы. Специалисты из топ-10 часто работают более 50 часов в неделю и находятся в режиме постоянной готовности.

Интересен тот факт, что высокие зарплаты предлагаются не только в традиционно прибыльных сферах (финансы, IT), но и в здравоохранении (медицинские директора) и маркетинге (бренд-менеджеры люксового сегмента). Это отражает более широкую тенденцию диверсификации высокооплачиваемых профессий в московском рынке труда. 👨

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Лариса Артемьева

редактор про профессии

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