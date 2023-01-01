Только устроилась на работу и хочу уволиться: что делать, инструкция

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Для кого эта статья:

Новые сотрудники, столкнувшиеся с трудностями на первой работе

Люди, рассматривающие возможность увольнения

Профессионалы, интересующиеся советами по корректному уходу и оценке ситуации на новом месте работы Первые дни на новой работе обернулись кошмаром? Ожидания разбились о реальность, и вместо обещанного "дружного коллектива" и "интересных задач" вы получили токсичную атмосферу и рутину? Вы не одиноки! По статистике 2024 года, до 30% сотрудников задумываются об увольнении в первый месяц работы. Паниковать не стоит — ситуация распространенная, но требующая взвешенного подхода. В этой статье я расскажу, как правильно оценить ситуацию, принять решение и корректно уйти с минимальными потерями для карьеры и нервной системы. ????

Нормально ли желание уволиться вскоре после трудоустройства

Внезапное желание уволиться с новой работы — это не признак вашей профессиональной несостоятельности или капризности. Это нормальная реакция психики на стресс и несоответствие ожиданий реальности. Согласно исследованиям рекрутинговых агентств 2024 года, до 40% специалистов испытывают разочарование в первые 90 дней на новом месте. ??

Важно понимать психологические механизмы, стоящие за этим желанием:

Когнитивный диссонанс между ожиданиями и реальностью

Стресс адаптации к новым условиям и коллективу

Синдром самозванца (ощущение своей профнепригодности)

Информационная перегрузка в период обучения

Елена Дорофеева, карьерный консультант Ко мне обратилась Марина, специалист по маркетингу с пятилетним опытом. Она устроилась в крупную компанию, но уже через неделю была готова уволиться. "Я не справляюсь, мне кажется, что я всё делаю не так", — говорила она со слезами. Мы проанализировали ситуацию и выяснили, что дело не в ее компетентности, а в отсутствии адекватного онбординга. Новичку не объяснили процессы, не познакомили с командой, а затем начали критиковать за ошибки. Вместо увольнения мы разработали план: Марина честно поговорила с руководителем, объяснила свои трудности и попросила структурированное введение в работу. Спустя два месяца она не только освоилась, но и стала одним из ключевых специалистов отдела.

Стоит различать мимолетное разочарование от фундаментальных проблем. Временный дискомфорт — это часть процесса адаптации, который проходит каждый. Однако есть "красные флаги", на которые стоит обратить внимание:

Нормальные трудности адаптации Серьезные проблемы, требующие действий Временная растерянность и стресс Постоянная тревога, бессонница, депрессивные состояния Сложности в освоении новых процессов Отсутствие обещанного обучения и поддержки Необходимость доказывать свою компетентность Токсичная культура, моббинг, харассмент Непривычный ритм и стиль работы Систематические переработки без компенсации Неловкость в новом коллективе Обман со стороны работодателя (условия труда, зарплата)

Причины разочарования в первые дни на новой работе

Почему мы так часто разочаровываемся в работе, которая казалась идеальной на собеседовании? Исследования выявляют ряд типичных причин, с которыми сталкиваются новички в 2025 году. ??????

Несоответствие реальных обязанностей заявленным. Когда вместо "креативных задач" вы получаете монотонную работу с таблицами.

Когда вместо "креативных задач" вы получаете монотонную работу с таблицами. Токсичная корпоративная культура. Агрессивная конкуренция, моббинг, отсутствие поддержки новичков.

Агрессивная конкуренция, моббинг, отсутствие поддержки новичков. Неэффективная система онбординга. Вас "бросили в воду" без объяснения процессов и ожиданий.

Вас "бросили в воду" без объяснения процессов и ожиданий. Несовпадение стиля управления. Микроменеджмент или, наоборот, полное отсутствие руководства.

Микроменеджмент или, наоборот, полное отсутствие руководства. Разрыв между заявленной и реальной оплатой. Включая скрытые условия для получения бонусов.

Михаил Соколов, HR-директор К нам в IT-компанию пришел Алексей, талантливый разработчик. Через две недели он заявил о желании уволиться. Для нас это было шоком — мы вложили ресурсы в его поиск и наем. При выяснении причин обнаружилось, что руководитель проекта давал ему задачи значительно ниже его квалификации, объясняя это "периодом адаптации". Мы провели трехстороннюю встречу, скорректировали задачи и установили четкий план развития с конкретными сроками. Сегодня Алексей — технический лид одного из ключевых направлений. Этот случай научил нас тщательнее согласовывать ожидания на этапе найма и следить за качеством онбординга.

Особую роль играет феномен "информационной асимметрии" при трудоустройстве — работодатель всегда знает о компании больше, чем кандидат. Чтобы избежать разочарований в будущем, стоит тщательнее проверять потенциальных работодателей:

Изучать отзывы бывших сотрудников на специализированных платформах

Общаться с действующими работниками через профессиональные сети

Задавать на собеседовании вопросы о реальных кейсах и проблемах

Уточнять детали процесса адаптации и обучения

Оценка ситуации: стоит ли действительно увольняться

Прежде чем писать заявление об увольнении, необходимо объективно оценить ситуацию и понять, является ли уход действительно оптимальным решением. Используйте структурированный подход для анализа вашего положения. ??

Для начала задайте себе ключевые вопросы:

Какие конкретно аспекты работы вызывают дискомфорт?

Носят ли проблемы временный характер или они системные?

Пытались ли вы обсудить ситуацию с руководством?

Какие последствия для карьеры и финансового положения повлечет увольнение?

Есть ли у вас альтернативные варианты трудоустройства?

Для принятия взвешенного решения полезно использовать метод взвешенной оценки. Оцените по 10-балльной шкале важность каждого фактора для вас и текущую ситуацию:

Фактор Важность (1-10) Оценка текущей ситуации (1-10) Результат (важность ? оценка) Финансовое вознаграждение _ _ _ Интересные задачи _ _ _ Отношения с коллегами _ _ _ Баланс работа-жизнь _ _ _ Перспективы роста _ _ _ Соответствие ценностям _ _ _

Низкий суммарный балл (менее 60% от максимально возможного) может указывать на необходимость смены работы. Однако прежде чем принимать окончательное решение, рассмотрите возможные альтернативы увольнению:

Откровенный разговор с руководителем о вашем дискомфорте и возможных путях решения

о вашем дискомфорте и возможных путях решения Запрос на корректировку обязанностей или условий труда

или условий труда Перевод в другой отдел или на другой проект внутри компании

или на другой проект внутри компании Формирование плана адаптации с конкретными шагами и сроками

с конкретными шагами и сроками Временное снижение нагрузки для более комфортного вхождения в должность

Если вы все же решили уволиться, важно помнить о финансовой подушке безопасности. По рекомендациям финансовых консультантов, она должна покрывать минимум 3-6 месяцев ваших расходов. Также критически важно иметь план дальнейших действий — будь то поиск новой работы или период осознанного отдыха и переосмысления карьеры. ??

Юридические тонкости увольнения в испытательный срок

Испытательный срок — это период, предусмотренный трудовым законодательством, который дает возможность как работодателю, так и работнику оценить соответствие друг другу. Согласно Трудовому кодексу РФ (актуальному на 2025 год), в это время действуют особые правила увольнения. ??

Ключевые юридические аспекты, которые нужно знать при увольнении в испытательный срок:

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив работодателя письменно за три календарных дня (вместо стандартных двух недель)

(вместо стандартных двух недель) Испытательный срок не может превышать 3 месяца для обычных сотрудников и 6 месяцев для руководящих должностей

Вы имеете право на все положенные выплаты: зарплату за отработанное время, компенсацию за неиспользованный отпуск

В трудовой книжке должна быть указана формулировка "уволен по собственному желанию" (ст. 77 ТК РФ), а не "не прошел испытательный срок"

Важно понимать различия между увольнением по инициативе работника и работодателя:

Параметр Увольнение по инициативе работника Увольнение по инициативе работодателя Срок предупреждения 3 календарных дня 3 календарных дня Обоснование Не требуется Требуется письменное обоснование с фактами несоответствия Запись в трудовой "Уволен по собственному желанию" "Уволен в связи с неудовлетворительным результатом испытания" Последствия для дальнейшего трудоустройства Минимальные Могут возникнуть вопросы у будущих работодателей

Особое внимание следует обратить на категории работников, для которых испытательный срок не устанавливается согласно ст. 70 ТК РФ:

Беременные женщины и женщины с детьми до 1,5 лет

Лица, не достигшие 18 лет

Выпускники, впервые поступающие на работу по специальности в течение года после окончания обучения

Лица, приглашенные на работу в порядке перевода от другого работодателя

Если вы относитесь к одной из этих категорий, но вам все же установили испытательный срок, это является нарушением трудового законодательства. В таком случае условие об испытании считается недействительным. ???

Пошаговая инструкция для корректного ухода с работы

Решение об увольнении принято? Теперь важно выполнить процедуру корректно, чтобы сохранить профессиональную репутацию и избежать юридических проблем. Вот подробная инструкция, актуальная на 2025 год. ??

Шаг 1: Подготовка к увольнению

Изучите ваш трудовой договор и локальные акты компании на предмет особых условий увольнения

Соберите доказательства своей работы: выполненные задачи, положительные отзывы, достижения

Подготовьте передачу дел: систематизируйте документы и создайте инструкции для преемника

Сохраните контакты коллег, которые могут дать рекомендации в будущем

Убедитесь, что у вас есть финансовая подушка безопасности на период поиска новой работы

Шаг 2: Разговор с руководителем

Запланируйте личную встречу в спокойной обстановке

Подготовьте четкую, но дипломатичную формулировку причин ухода

Выразите благодарность за возможность работать в компании

Предложите план передачи дел и помощь в поиске замены

Обсудите возможные альтернативы увольнению (если вы допускаете такую возможность)

Шаг 3: Оформление документов

Напишите заявление об увольнении по собственному желанию с указанием даты (учитывая трехдневный срок предупреждения)

Подайте заявление в двух экземплярах, на вашей копии должна быть отметка о принятии

Получите обходной лист (если предусмотрен в компании) и пройдите все необходимые процедуры

Верните все корпоративное имущество: ноутбук, пропуск, мобильный телефон

Проверьте расчет окончательных выплат (зарплата, компенсация за неиспользованный отпуск)

Шаг 4: Завершение работы и передача дел

Составьте подробный документ с описанием ваших текущих задач и проектов

Проведите встречи с коллегами для передачи знаний и информации

Завершите все критически важные задачи или приведите их к состоянию, когда их может продолжить другой сотрудник

Организуйте свои рабочие файлы и документы, создайте структуру для преемника

Напишите инструкции по типовым процессам, которые вы выполняли

Шаг 5: Сохранение профессиональных связей

Отправьте коллегам прощальное письмо с благодарностью и контактами для связи

Обновите профили в профессиональных сетях, отразив новый статус

Попросите рекомендации у руководителя или коллег, с которыми сложились хорошие отношения

Сохраните корректные отношения — профессиональный мир тесен, и репутация следует за вами

Помните, что даже при увольнении в испытательный срок важно соблюдать профессиональную этику. Никогда не критикуйте публично бывшего работодателя, не разглашайте конфиденциальную информацию и не "сжигайте мосты" — в будущем ваши пути могут пересечься снова. ??