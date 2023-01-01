Только устроилась на работу и хочу уволиться: что делать, инструкция#Карьера и развитие #Трудовое право #ТК РФ
Для кого эта статья:
- Новые сотрудники, столкнувшиеся с трудностями на первой работе
- Люди, рассматривающие возможность увольнения
Профессионалы, интересующиеся советами по корректному уходу и оценке ситуации на новом месте работы
Первые дни на новой работе обернулись кошмаром? Ожидания разбились о реальность, и вместо обещанного "дружного коллектива" и "интересных задач" вы получили токсичную атмосферу и рутину? Вы не одиноки! По статистике 2024 года, до 30% сотрудников задумываются об увольнении в первый месяц работы. Паниковать не стоит — ситуация распространенная, но требующая взвешенного подхода. В этой статье я расскажу, как правильно оценить ситуацию, принять решение и корректно уйти с минимальными потерями для карьеры и нервной системы. ????
Нормально ли желание уволиться вскоре после трудоустройства
Внезапное желание уволиться с новой работы — это не признак вашей профессиональной несостоятельности или капризности. Это нормальная реакция психики на стресс и несоответствие ожиданий реальности. Согласно исследованиям рекрутинговых агентств 2024 года, до 40% специалистов испытывают разочарование в первые 90 дней на новом месте. ??
Важно понимать психологические механизмы, стоящие за этим желанием:
- Когнитивный диссонанс между ожиданиями и реальностью
- Стресс адаптации к новым условиям и коллективу
- Синдром самозванца (ощущение своей профнепригодности)
- Информационная перегрузка в период обучения
Елена Дорофеева, карьерный консультант Ко мне обратилась Марина, специалист по маркетингу с пятилетним опытом. Она устроилась в крупную компанию, но уже через неделю была готова уволиться. "Я не справляюсь, мне кажется, что я всё делаю не так", — говорила она со слезами. Мы проанализировали ситуацию и выяснили, что дело не в ее компетентности, а в отсутствии адекватного онбординга. Новичку не объяснили процессы, не познакомили с командой, а затем начали критиковать за ошибки. Вместо увольнения мы разработали план: Марина честно поговорила с руководителем, объяснила свои трудности и попросила структурированное введение в работу. Спустя два месяца она не только освоилась, но и стала одним из ключевых специалистов отдела.
Стоит различать мимолетное разочарование от фундаментальных проблем. Временный дискомфорт — это часть процесса адаптации, который проходит каждый. Однако есть "красные флаги", на которые стоит обратить внимание:
|Нормальные трудности адаптации
|Серьезные проблемы, требующие действий
|Временная растерянность и стресс
|Постоянная тревога, бессонница, депрессивные состояния
|Сложности в освоении новых процессов
|Отсутствие обещанного обучения и поддержки
|Необходимость доказывать свою компетентность
|Токсичная культура, моббинг, харассмент
|Непривычный ритм и стиль работы
|Систематические переработки без компенсации
|Неловкость в новом коллективе
|Обман со стороны работодателя (условия труда, зарплата)
Причины разочарования в первые дни на новой работе
Почему мы так часто разочаровываемся в работе, которая казалась идеальной на собеседовании? Исследования выявляют ряд типичных причин, с которыми сталкиваются новички в 2025 году. ??????
- Несоответствие реальных обязанностей заявленным. Когда вместо "креативных задач" вы получаете монотонную работу с таблицами.
- Токсичная корпоративная культура. Агрессивная конкуренция, моббинг, отсутствие поддержки новичков.
- Неэффективная система онбординга. Вас "бросили в воду" без объяснения процессов и ожиданий.
- Несовпадение стиля управления. Микроменеджмент или, наоборот, полное отсутствие руководства.
- Разрыв между заявленной и реальной оплатой. Включая скрытые условия для получения бонусов.
Михаил Соколов, HR-директор К нам в IT-компанию пришел Алексей, талантливый разработчик. Через две недели он заявил о желании уволиться. Для нас это было шоком — мы вложили ресурсы в его поиск и наем. При выяснении причин обнаружилось, что руководитель проекта давал ему задачи значительно ниже его квалификации, объясняя это "периодом адаптации". Мы провели трехстороннюю встречу, скорректировали задачи и установили четкий план развития с конкретными сроками. Сегодня Алексей — технический лид одного из ключевых направлений. Этот случай научил нас тщательнее согласовывать ожидания на этапе найма и следить за качеством онбординга.
Особую роль играет феномен "информационной асимметрии" при трудоустройстве — работодатель всегда знает о компании больше, чем кандидат. Чтобы избежать разочарований в будущем, стоит тщательнее проверять потенциальных работодателей:
- Изучать отзывы бывших сотрудников на специализированных платформах
- Общаться с действующими работниками через профессиональные сети
- Задавать на собеседовании вопросы о реальных кейсах и проблемах
- Уточнять детали процесса адаптации и обучения
Оценка ситуации: стоит ли действительно увольняться
Прежде чем писать заявление об увольнении, необходимо объективно оценить ситуацию и понять, является ли уход действительно оптимальным решением. Используйте структурированный подход для анализа вашего положения. ??
Для начала задайте себе ключевые вопросы:
- Какие конкретно аспекты работы вызывают дискомфорт?
- Носят ли проблемы временный характер или они системные?
- Пытались ли вы обсудить ситуацию с руководством?
- Какие последствия для карьеры и финансового положения повлечет увольнение?
- Есть ли у вас альтернативные варианты трудоустройства?
Для принятия взвешенного решения полезно использовать метод взвешенной оценки. Оцените по 10-балльной шкале важность каждого фактора для вас и текущую ситуацию:
|Фактор
|Важность (1-10)
|Оценка текущей ситуации (1-10)
|Результат (важность ? оценка)
|Финансовое вознаграждение
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|Интересные задачи
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|Отношения с коллегами
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|Баланс работа-жизнь
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|Перспективы роста
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|Соответствие ценностям
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Низкий суммарный балл (менее 60% от максимально возможного) может указывать на необходимость смены работы. Однако прежде чем принимать окончательное решение, рассмотрите возможные альтернативы увольнению:
- Откровенный разговор с руководителем о вашем дискомфорте и возможных путях решения
- Запрос на корректировку обязанностей или условий труда
- Перевод в другой отдел или на другой проект внутри компании
- Формирование плана адаптации с конкретными шагами и сроками
- Временное снижение нагрузки для более комфортного вхождения в должность
Если вы все же решили уволиться, важно помнить о финансовой подушке безопасности. По рекомендациям финансовых консультантов, она должна покрывать минимум 3-6 месяцев ваших расходов. Также критически важно иметь план дальнейших действий — будь то поиск новой работы или период осознанного отдыха и переосмысления карьеры. ??
Юридические тонкости увольнения в испытательный срок
Испытательный срок — это период, предусмотренный трудовым законодательством, который дает возможность как работодателю, так и работнику оценить соответствие друг другу. Согласно Трудовому кодексу РФ (актуальному на 2025 год), в это время действуют особые правила увольнения. ??
Ключевые юридические аспекты, которые нужно знать при увольнении в испытательный срок:
- Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив работодателя письменно за три календарных дня (вместо стандартных двух недель)
- Испытательный срок не может превышать 3 месяца для обычных сотрудников и 6 месяцев для руководящих должностей
- Вы имеете право на все положенные выплаты: зарплату за отработанное время, компенсацию за неиспользованный отпуск
- В трудовой книжке должна быть указана формулировка "уволен по собственному желанию" (ст. 77 ТК РФ), а не "не прошел испытательный срок"
Важно понимать различия между увольнением по инициативе работника и работодателя:
|Параметр
|Увольнение по инициативе работника
|Увольнение по инициативе работодателя
|Срок предупреждения
|3 календарных дня
|3 календарных дня
|Обоснование
|Не требуется
|Требуется письменное обоснование с фактами несоответствия
|Запись в трудовой
|"Уволен по собственному желанию"
|"Уволен в связи с неудовлетворительным результатом испытания"
|Последствия для дальнейшего трудоустройства
|Минимальные
|Могут возникнуть вопросы у будущих работодателей
Особое внимание следует обратить на категории работников, для которых испытательный срок не устанавливается согласно ст. 70 ТК РФ:
- Беременные женщины и женщины с детьми до 1,5 лет
- Лица, не достигшие 18 лет
- Выпускники, впервые поступающие на работу по специальности в течение года после окончания обучения
- Лица, приглашенные на работу в порядке перевода от другого работодателя
Если вы относитесь к одной из этих категорий, но вам все же установили испытательный срок, это является нарушением трудового законодательства. В таком случае условие об испытании считается недействительным. ???
Пошаговая инструкция для корректного ухода с работы
Решение об увольнении принято? Теперь важно выполнить процедуру корректно, чтобы сохранить профессиональную репутацию и избежать юридических проблем. Вот подробная инструкция, актуальная на 2025 год. ??
Шаг 1: Подготовка к увольнению
- Изучите ваш трудовой договор и локальные акты компании на предмет особых условий увольнения
- Соберите доказательства своей работы: выполненные задачи, положительные отзывы, достижения
- Подготовьте передачу дел: систематизируйте документы и создайте инструкции для преемника
- Сохраните контакты коллег, которые могут дать рекомендации в будущем
- Убедитесь, что у вас есть финансовая подушка безопасности на период поиска новой работы
Шаг 2: Разговор с руководителем
- Запланируйте личную встречу в спокойной обстановке
- Подготовьте четкую, но дипломатичную формулировку причин ухода
- Выразите благодарность за возможность работать в компании
- Предложите план передачи дел и помощь в поиске замены
- Обсудите возможные альтернативы увольнению (если вы допускаете такую возможность)
Шаг 3: Оформление документов
- Напишите заявление об увольнении по собственному желанию с указанием даты (учитывая трехдневный срок предупреждения)
- Подайте заявление в двух экземплярах, на вашей копии должна быть отметка о принятии
- Получите обходной лист (если предусмотрен в компании) и пройдите все необходимые процедуры
- Верните все корпоративное имущество: ноутбук, пропуск, мобильный телефон
- Проверьте расчет окончательных выплат (зарплата, компенсация за неиспользованный отпуск)
Шаг 4: Завершение работы и передача дел
- Составьте подробный документ с описанием ваших текущих задач и проектов
- Проведите встречи с коллегами для передачи знаний и информации
- Завершите все критически важные задачи или приведите их к состоянию, когда их может продолжить другой сотрудник
- Организуйте свои рабочие файлы и документы, создайте структуру для преемника
- Напишите инструкции по типовым процессам, которые вы выполняли
Шаг 5: Сохранение профессиональных связей
- Отправьте коллегам прощальное письмо с благодарностью и контактами для связи
- Обновите профили в профессиональных сетях, отразив новый статус
- Попросите рекомендации у руководителя или коллег, с которыми сложились хорошие отношения
- Сохраните корректные отношения — профессиональный мир тесен, и репутация следует за вами
Помните, что даже при увольнении в испытательный срок важно соблюдать профессиональную этику. Никогда не критикуйте публично бывшего работодателя, не разглашайте конфиденциальную информацию и не "сжигайте мосты" — в будущем ваши пути могут пересечься снова. ??
Увольнение с недавно начатой работы — это не конец света, а часто лишь шаг к более подходящей позиции. Главное — действовать осознанно, оценив все за и против, соблюдая юридические формальности и сохраняя профессиональную репутацию. Помните: лучше потратить несколько недель на корректное завершение неподходящих отношений, чем годы на работе, которая делает вас несчастными. В конечном счете, ваша карьера — это марафон, а не спринт, и иногда шаг назад необходим для мощного прыжка вперед.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву