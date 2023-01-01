EPTS: как пройти тестирование профнавыков и получить работу

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Соискатели, готовящиеся к тестированию EPTS

HR-специалисты и работники рекрутинга

Студенты и преподаватели образовательных учреждений, интересующиеся оценкой знаний Перед первым собеседованием в крупной компании вас пригласили пройти тестирование EPTS — и вы в растерянности? Совершенно напрасно. Электронная платформа тестирования специалистов уже давно стала стандартом оценки профессиональных компетенций в корпоративном мире. Понимание принципов работы EPTS и грамотная подготовка к тестированию повышают ваши шансы на успех в 3-4 раза. В этой статье я расскажу о всех нюансах процесса — от регистрации до получения результатов, а также поделюсь проверенными стратегиями, которые помогут вам продемонстрировать свои навыки в полном объеме. 🔍

Что такое EPTS и для кого предназначено тестирование

EPTS (Электронная Платформа Тестирования Специалистов) — это стандартизированная система оценки профессиональных навыков, разработанная для объективного определения уровня компетенций соискателей и сотрудников. Платформа представляет собой веб-интерфейс с базой тестовых заданий различной сложности, охватывающих основные профессиональные области.

Главное преимущество EPTS — беспристрастность оценки. Система исключает человеческий фактор при проверке результатов, что гарантирует одинаковые условия для всех тестируемых. Кроме того, тестирование можно проходить удаленно, что значительно расширяет географию поиска кандидатов для работодателей.

Кто использует EPTS Цели использования Преимущества Крупные корпорации Первичный отбор кандидатов Экономия времени рекрутеров HR-агентства Проверка заявленных навыков Объективность оценки Государственные организации Аттестация сотрудников Стандартизация процесса Образовательные учреждения Итоговая оценка знаний Унификация требований Индивидуальные специалисты Самооценка компетенций Независимая валидация навыков

EPTS предназначена для нескольких категорий пользователей:

Соискатели — кандидаты на должности в компаниях, использующих платформу как элемент отбора. Тестирование помогает подтвердить квалификацию и выделиться среди других претендентов.

— кандидаты на должности в компаниях, использующих платформу как элемент отбора. Тестирование помогает подтвердить квалификацию и выделиться среди других претендентов. Работодатели — организации, заинтересованные в объективной оценке потенциальных и действующих сотрудников. EPTS позволяет быстро отсеять неподходящих кандидатов и сосредоточиться на интервью с наиболее квалифицированными.

— организации, заинтересованные в объективной оценке потенциальных и действующих сотрудников. EPTS позволяет быстро отсеять неподходящих кандидатов и сосредоточиться на интервью с наиболее квалифицированными. HR-специалисты — профессионалы, использующие платформу как инструмент в своей работе. EPTS упрощает процесс оценки и предоставляет аналитические данные для принятия кадровых решений.

— профессионалы, использующие платформу как инструмент в своей работе. EPTS упрощает процесс оценки и предоставляет аналитические данные для принятия кадровых решений. Учебные заведения — образовательные организации, применяющие систему для проверки знаний студентов и выпускников.

Антон Сергеев, руководитель отдела рекрутинга

Когда я пришел в компанию, у нас была серьезная проблема — мы тратили до 40 часов в неделю на проведение первичных интервью, но более 70% кандидатов не соответствовали заявленной квалификации. Внедрение EPTS стало настоящим прорывом. Теперь каждый кандидат сначала проходит тестирование, и только потом мы приглашаем его на собеседование. Это сократило время рекрутеров на 60% и повысило качество подбора. Например, на позицию финансового аналитика раньше требовалось провести до 15 интервью, чтобы найти подходящего специалиста. Сейчас в среднем достаточно 3-4 встреч, поскольку EPTS отсеивает кандидатов с недостаточными навыками работы с финансовой отчетностью и аналитическими инструментами.

Виды тестов на EPTS и оцениваемые профнавыки

Платформа EPTS предлагает широкий спектр тестовых модулей, разработанных для оценки различных профессиональных компетенций. В зависимости от сферы деятельности и требований к должности, кандидатам могут предлагаться различные комбинации тестов. 📊

Основные виды тестов на платформе EPTS можно разделить на несколько категорий:

Профессиональные тесты — оценивают специфические знания и навыки в конкретной области (бухгалтерия, программирование, маркетинг и т.д.).

— оценивают специфические знания и навыки в конкретной области (бухгалтерия, программирование, маркетинг и т.д.). Тесты на логику и аналитическое мышление — проверяют способность к структурированному анализу информации и решению абстрактных задач.

— проверяют способность к структурированному анализу информации и решению абстрактных задач. Тесты на числовые способности — измеряют умение работать с цифрами, статистикой, графиками и таблицами.

— измеряют умение работать с цифрами, статистикой, графиками и таблицами. Лингвистические тесты — оценивают владение языками, грамотность, понимание текста и словарный запас.

— оценивают владение языками, грамотность, понимание текста и словарный запас. Ситуационные тесты — моделируют рабочие ситуации для оценки принятия решений и поведенческих реакций.

Для разных профессиональных областей EPTS предлагает специализированные наборы тестов:

Профессиональная область Оцениваемые навыки Примеры тестовых заданий IT и разработка Алгоритмическое мышление, знание языков программирования, понимание архитектуры ПО Написание кода, отладка программ, оптимизация алгоритмов Финансы и бухгалтерия Знание МСФО, налогового законодательства, финансовый анализ Расчет показателей, составление отчетности, анализ финансовых рисков Маркетинг и PR Анализ рынка, медиапланирование, стратегическое мышление Разработка кампаний, интерпретация метрик, позиционирование продукта Управление персоналом Рекрутинг, адаптация, мотивация, развитие сотрудников Кейсы по подбору, оценке, разрешению конфликтов Юриспруденция Знание законодательства, анализ правовых документов, юридическое письмо Анализ прецедентов, составление договоров, юридические консультации

Каждый тест имеет определенную структуру и формат заданий:

Задания с множественным выбором — требуется выбрать один или несколько правильных ответов из предложенных вариантов.

— требуется выбрать один или несколько правильных ответов из предложенных вариантов. Задания на соответствие — необходимо установить соответствие между элементами двух списков.

— необходимо установить соответствие между элементами двух списков. Задания с открытым ответом — требуется самостоятельно сформулировать ответ (часто используется в программировании или лингвистических тестах).

— требуется самостоятельно сформулировать ответ (часто используется в программировании или лингвистических тестах). Задания на ранжирование — нужно расположить элементы в определенном порядке согласно заданному критерию.

— нужно расположить элементы в определенном порядке согласно заданному критерию. Симуляции — интерактивные задания, моделирующие реальные рабочие ситуации.

Важно понимать, что тесты EPTS регулярно обновляются, чтобы соответствовать актуальным требованиям рынка труда и технологическим изменениям. Для IT-специалистов, например, тесты могут включать задания по новым фреймворкам и технологиям, которые появились на рынке в последние годы.

Регистрация и подготовка к тестированию на EPTS

Регистрация на платформе EPTS — это первый и важный шаг, который требует внимательности и корректного заполнения всех полей. От правильности указанной информации зависит не только доступ к тестированию, но и корректность идентификации ваших результатов работодателем. 🖋️

Процесс регистрации включает несколько последовательных этапов:

Создание учетной записи — переход на официальный сайт EPTS, ввод персональных данных (ФИО, email, телефон) и создание надежного пароля. Подтверждение электронной почты — активация аккаунта через ссылку, отправленную на указанный email. Заполнение профиля — внесение дополнительной информации о профессиональном опыте, образовании и специализации. Выбор тестов — определение набора тестов в соответствии с требованиями работодателя или собственными целями оценки. Оплата — если тестирование платное, необходимо произвести оплату через предложенные платежные системы.

Некоторые работодатели предоставляют специальные коды доступа к тестированию. В этом случае вам не нужно самостоятельно выбирать тесты и производить оплату — достаточно ввести код в соответствующем поле после регистрации.

Мария Ковалева, HR-консультант

В моей практике был показательный случай с кандидатом на позицию финансового директора в производственной компании. Виктор имел внушительное резюме, но совершенно не подготовился к тестированию EPTS, полагаясь исключительно на свой опыт. Когда он получил приглашение, то сразу приступил к тестам, не ознакомившись с интерфейсом и правилами. В результате он потратил слишком много времени на первые вопросы и не успел завершить блок по финансовому моделированию. Несмотря на частично высокие результаты, незавершенный тест негативно повлиял на общую оценку. После этого случая я всегда рекомендую кандидатам выделить время на подготовку — изучить демо-версии тестов, ознакомиться с форматом вопросов и особенно с навигацией по интерфейсу. Когда Виктор получил второй шанс через три месяца, он тщательно подготовился и успешно прошел все этапы, продемонстрировав впечатляющие результаты по всем модулям.

Эффективная подготовка к тестированию требует системного подхода и включает следующие этапы:

Изучение требований — внимательно ознакомьтесь с информацией о предстоящем тестировании, уточните, какие компетенции будут оцениваться. Прохождение демо-версий — EPTS предлагает демонстрационные тесты, которые помогут освоиться с интерфейсом и форматом заданий. Обновление профессиональных знаний — восполните пробелы в знаниях по тем областям, которые будут проверяться. Тренировка скорости — большинство тестов ограничены по времени, поэтому важно научиться быстро анализировать вопросы и давать ответы. Подготовка рабочего места — обеспечьте стабильное интернет-соединение, тихую обстановку и отсутствие отвлекающих факторов.

Необходимо учитывать, что некоторые тесты требуют использования специального программного обеспечения для прокторинга (удаленного наблюдения). В этом случае следует заранее установить необходимые программы и проверить их работоспособность.

Прохождение тестов EPTS: пошаговая инструкция

День тестирования настал, и важно сохранять спокойствие и методичность. Следуя четкому алгоритму действий, вы сможете продемонстрировать свои навыки в полном объеме и избежать технических сложностей. 🕒

Вот подробная инструкция по прохождению тестирования на платформе EPTS:

Вход в систему Откройте официальный сайт EPTS в браузере (рекомендуется использовать Google Chrome или Mozilla Firefox последних версий).

Введите свои учетные данные (email и пароль).

При необходимости пройдите дополнительную верификацию (СМС-код или подтверждение по электронной почте). Подготовка к тестированию На главной странице личного кабинета найдите раздел "Мои тесты" или "Назначенные тесты".

Выберите тест, который вам необходимо пройти.

Внимательно прочитайте инструкцию, обратив особое внимание на продолжительность теста и правила оценки.

Если требуется, пройдите проверку технических требований (работа камеры, микрофона, скорость интернета).

Установите необходимое программное обеспечение для прокторинга, если это указано в требованиях. Начало тестирования Нажмите кнопку "Начать тест" после полной готовности.

Если используется прокторинг, следуйте инструкциям по идентификации личности (обычно требуется показать документ в камеру).

Дождитесь подтверждения от проктора или автоматической системы о начале тестирования. Процесс выполнения заданий В

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