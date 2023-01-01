Технические вопросы на собеседовании тестировщика: подробный гайд#Профессии в IT #Собеседование #QA и тестирование
Для кого эта статья:
- Кандидаты на позицию тестировщика ПО (QA Engineer)
- Студенты и начинающие специалисты, желающие подготовиться к собеседованию
Опытные тестировщики, стремящиеся повысить свои навыки и знания
Собеседование для тестировщика — это не просто разговор о карьере, а настоящий технический ринг, где каждый ваш ответ может открыть двери в топовые компании или захлопнуть их перед носом. Подготовка к техническим вопросам — это то, что отличает успешных кандидатов от тех, кто уходит ни с чем. В этой статье я разобрал 75 реальных вопросов с собеседований, которые задают тестировщикам — от базовых концепций до сложных технических задач. Каждый вопрос сопровождается четким ответом, который оценят даже самые придирчивые тимлиды. 🧠
Ключевые технические вопросы для тестировщика: карта подготовки
Подготовка к техническому собеседованию — это как сборка карты сокровищ, где каждый правильный ответ приближает вас к цели. Независимо от уровня позиции, существует набор ключевых областей, знание которых проверяют у всех тестировщиков. 🗺️
Ваша задача — не просто выучить ответы, а понять логику и взаимосвязи. Рекрутеры и технические специалисты мгновенно распознают заученные фразы. Вместо этого сфокусируйтесь на следующих направлениях:
- Методологии тестирования — понимание жизненного цикла, различных типов и уровней тестирования
- Документация — умение создавать тест-планы, чек-листы, тест-кейсы и баг-репорты
- Техники тестирования — граничные значения, классы эквивалентности, попарное тестирование
- Инструменты — системы управления тестированием, баг-трекеры, средства автоматизации
- Технические навыки — основы программирования, SQL, HTTP, REST API, браузерные инструменты
Я проанализировал сотни отзывов о собеседованиях и составил таблицу приоритетности вопросов в зависимости от уровня позиции:
|Область знаний
|Junior
|Middle
|Senior
|Основы тестирования
|Критично
|Базово
|Подразумевается
|Техники тестирования
|Базово
|Критично
|Продвинуто
|Автоматизация
|Опционально
|Базово
|Критично
|Базы данных
|Минимально
|Базово
|Продвинуто
|API тестирование
|Опционально
|Критично
|Продвинуто
Алексей Петров, Lead QA Engineer Я часто провожу собеседования с кандидатами и вижу одну закономерность: большинство проваливается не на сложных технических вопросах, а на базовых понятиях. Помню, как-то раз к нам на позицию Middle QA пришел парень с внушительным резюме. Пять лет опыта, известные компании, автоматизация на нескольких языках. Но когда я попросил его объяснить разницу между тестированием чёрного и белого ящика, он запутался в терминологии.
Я дал ему еще шанс, попросив описать, как бы он протестировал простую форму регистрации. Вместо структурированного ответа о валидации полей, граничных значениях и проверке интеграций, он начал перечислять инструменты автоматизации. Мы не взяли его, хотя технически он был неплох. Причина? Шаткий фундамент знаний, который рано или поздно приводит к серьезным ошибкам в работе.
Базовые концепции QA: что спрашивают на собеседовании
Базовые концепции тестирования — это фундамент, на котором строится вся карьера QA-специалиста. Даже если вы претендуете на позицию с автоматизацией, рекрутеры всегда проверяют понимание основ. Ниже представлены 15 вопросов, которые задают практически на каждом собеседовании, независимо от уровня позиции. 📝
- В чем разница между тестированием и отладкой? Тестирование выявляет дефекты, отладка устраняет их причины. Тестирование проводят QA-специалисты, отладку — разработчики.
- Что такое тестирование черного и белого ящика? Черный ящик — тестирование без доступа к внутренней структуре программы, основываясь только на спецификациях. Белый ящик — тестирование с доступом к коду и внутренней логике.
- Что такое регрессионное тестирование? Повторное тестирование ранее проверенной функциональности после внесения изменений, чтобы убедиться, что не появились новые дефекты.
- Что такое альфа и бета тестирование? Альфа-тестирование проводится внутри компании перед выпуском продукта. Бета-тестирование выполняется реальными пользователями в их среде перед официальным релизом.
- Какие уровни тестирования вы знаете? Модульное (Unit), интеграционное, системное и приемочное тестирование.
Вот еще 10 базовых вопросов, которые часто вызывают затруднения:
- Что такое санитарное тестирование (Sanity Testing)? Быстрая проверка основной функциональности после получения новой сборки, чтобы решить, стоит ли проводить более глубокое тестирование.
- В чем разница между верификацией и валидацией? Верификация проверяет, соответствует ли продукт спецификации (строим ли мы продукт правильно). Валидация проверяет, соответствует ли продукт ожиданиям пользователей (строим ли мы правильный продукт).
- Что такое тестирование граничных значений? Техника, при которой тестируются значения на границах допустимого диапазона ввода и сразу за его пределами.
- Что содержит хороший баг-репорт? Заголовок, серьезность, шаги воспроизведения, ожидаемый и фактический результаты, среда тестирования, приоритет, скриншоты или видео.
- Что такое пирамида тестирования? Концепция, показывающая соотношение типов тестов: много юнит-тестов в основании, меньше интеграционных в середине и мало UI-тестов на вершине.
Для лучшего понимания взаимосвязи между различными типами тестирования, рассмотрим их классификацию:
|Признак классификации
|Типы тестирования
|Когда применяется
|По знанию системы
|Черный ящик, белый ящик, серый ящик
|На всех этапах разработки
|По объекту тестирования
|Функциональное, нефункциональное, структурное
|В зависимости от требований к системе
|По степени автоматизации
|Ручное, автоматизированное, полуавтоматизированное
|В зависимости от ресурсов и целей проекта
|По стадии разработки
|Модульное, интеграционное, системное, приемочное
|Последовательно на разных этапах SDLC
|По изменениям в системе
|Дымовое, регрессионное, санитарное
|После внесения изменений в код
Автоматизация и инструменты: 25 вопросов с ответами
Автоматизация тестирования стала не просто дополнительным навыком, а обязательным требованием для большинства позиций. Даже если вы претендуете на должность ручного тестировщика, понимание основ автоматизации значительно повышает ваши шансы. Вот 25 ключевых вопросов, которые помогут вам продемонстрировать компетентность в этой области. 🤖
- Когда стоит автоматизировать тестирование, а когда нет? Автоматизация эффективна для регулярно повторяющихся тестов, регрессионного тестирования, и при стабильных требованиях. Не стоит автоматизировать одноразовые тесты, тесты с частыми изменениями UI, и когда ROI автоматизации низкий.
- Какие фреймворки для автоматизации вы знаете? Selenium, Cypress, Playwright, TestNG, JUnit, pytest, Robot Framework, Appium для мобильных приложений.
- Что такое Page Object Model? Паттерн проектирования для автоматизации тестирования, где каждая страница представлена отдельным классом, содержащим элементы страницы и методы для работы с ними, что улучшает поддерживаемость тестов.
- Как вы обрабатываете динамические элементы при автоматизации? Использую устойчивые селекторы (XPath, CSS), явные и неявные ожидания, обработку исключений, и динамическое определение локаторов.
- Что такое Data-Driven Testing? Подход, при котором тестовые сценарии выполняются с разными наборами данных, обычно из внешних источников (CSV, Excel, XML).
Продолжая тему инструментов автоматизации, рассмотрим еще несколько ключевых вопросов:
- Расскажите о различиях между явными и неявными ожиданиями в Selenium. Неявные ожидания (Implicit Waits) устанавливаются один раз для всей сессии и заставляют WebDriver ждать появления элементов определенное время. Явные ожидания (Explicit Waits) применяются к конкретным элементам и условиям, что делает их более гибкими.
- Как реализовать параллельное выполнение тестов? С помощью фреймворков TestNG или JUnit для Java, pytest для Python, использования инструментов CI/CD (Jenkins, GitLab CI), и контейнеризации (Docker, Kubernetes).
- Что такое Headless Browser и когда его использовать? Браузер без графического интерфейса, полезный для ускорения тестов в CI/CD пайплайнах, тестирования на серверах без GUI и при ограниченных ресурсах.
- Как вы обрабатываете зависимости между тестами? Лучшая практика — делать тесты независимыми. Если это невозможно, использую аннотации для определения порядка (например, @dependsOnMethods в TestNG), или создаю предусловия в начале каждого теста.
- В чем разница между Selenium IDE, WebDriver и Grid? Selenium IDE — простой рекордер для быстрого создания тестов без программирования. WebDriver — API для управления браузером с помощью кода. Grid позволяет распределять тесты по разным машинам и браузерам.
Екатерина Соколова, Senior QA Automation Engineer Однажды мне поручили проект, который можно назвать "спасательной миссией". Крупная финтех-компания столкнулась с кризисом: регрессионное тестирование занимало две недели ручной работы команды из пяти человек перед каждым релизом. При этом разработчики уже ждали на выходе следующую версию. Классическая ситуация, когда QA становится бутылочным горлышком.
Я начала с автоматизации критических путей — базовых сценариев, которые должны работать всегда. Выбрала Selenium WebDriver с Java и TestNG для параллельного запуска. Первый же автоматизированный прогон выявил проблему: многие тесты были нестабильными из-за динамического контента и асинхронных операций.
Решение пришло неожиданно. Вместо того чтобы пытаться "победить" нестабильность, мы с командой пересмотрели саму архитектуру тестирования. Критические пути переместили на уровень API-тестов с использованием Rest Assured, а UI оставили только для проверки визуальных компонентов с Selenium и Applitools для визуального сравнения.
Результат превзошел ожидания: время регрессионного тестирования сократилось с двух недель до 4 часов, стабильность тестов выросла с 60% до 97%, а релизы стали выходить еженедельно вместо ежемесячных. Этот опыт показал мне, что иногда лучший подход — не слепо автоматизировать существующие ручные тесты, а переосмыслить всю стратегию тестирования.
Тестирование API и баз данных: проверка глубоких знаний
Тестирование API и баз данных — это области, которые часто отделяют середнячков от по-настоящему ценных специалистов. Здесь требуется понимание не только самого тестирования, но и архитектурных принципов, протоколов передачи данных и принципов работы СУБД. 🔍
Начнем с вопросов по тестированию API:
- Что такое REST API и каковы его ключевые принципы? REST (Representational State Transfer) — архитектурный стиль для распределенных систем. Ключевые принципы: клиент-серверная архитектура, отсутствие состояния, кэширование, единый интерфейс, слоистая система и код по запросу (опционально).
- Какие HTTP-методы вы знаете и для чего они используются? GET (получение данных), POST (создание ресурса), PUT (полное обновление ресурса), PATCH (частичное обновление), DELETE (удаление ресурса), OPTIONS (информация о доступных методах), HEAD (получение заголовков без тела ответа).
- Что означают различные коды состояния HTTP? 1xx (информационные), 2xx (успешно), 3xx (перенаправление), 4xx (ошибки клиента), 5xx (ошибки сервера). Наиболее распространенные: 200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 404 Not Found, 500 Internal Server Error.
- Какие инструменты вы используете для тестирования API? Postman, Swagger, SOAP UI, REST Assured, Karate DSL, curl, Insomnia, JMeter для нагрузочного тестирования API.
- Как вы тестируете безопасность API? Проверяю аутентификацию и авторизацию, валидацию входных данных, защиту от инъекций, правильную обработку ошибок, HTTPS, токены доступа и их жизненный цикл, скорость и ограничение запросов.
- Что такое JSON Schema и как она используется при тестировании API? JSON Schema — это спецификация для валидации структуры JSON-документов. При тестировании используется для проверки соответствия ответов API ожидаемой структуре, типам данных и ограничениям.
Теперь перейдем к вопросам о тестировании баз данных:
- Какие виды SQL-запросов вы знаете и для чего они используются? DDL (Data Definition Language) для создания и изменения структуры БД; DML (Data Manipulation Language) для манипуляции данными; DCL (Data Control Language) для управления доступом; TCL (Transaction Control Language) для управления транзакциями.
- В чем разница между LEFT JOIN и INNER JOIN? INNER JOIN возвращает только записи, где есть совпадения в обеих таблицах. LEFT JOIN возвращает все записи из левой таблицы и только совпадающие из правой, несовпадающие заполняются NULL.
- Как вы тестируете миграцию данных? Проверяю целостность данных до и после миграции, сравниваю количество записей, проверяю критические данные по выборке, тестирую процесс отката (rollback), валидирую бизнес-правила на новых данных.
- Что такое индексы в БД и как они влияют на производительность? Индексы — специальные структуры данных, ускоряющие поиск записей. Они улучшают скорость SELECT-запросов, но замедляют INSERT, UPDATE и DELETE операции, так как требуют обновления самих индексов.
- Как проверить производительность SQL-запросов? Использую EXPLAIN для анализа плана выполнения запроса, мониторю время выполнения, проверяю использование индексов, анализирую нагрузку на CPU и I/O при выполнении запросов.
Вот сравнительная таблица основных подходов к тестированию API и баз данных:
|Аспект
|Тестирование API
|Тестирование БД
|Основной фокус
|Взаимодействие и интеграция
|Целостность и согласованность данных
|Ключевые проверки
|Правильность ответов, статус-коды, структура данных, авторизация
|CRUD-операции, транзакции, связи, индексы
|Инструменты
|Postman, REST Assured, SOAP UI
|SQL-клиенты, специализированные утилиты, ORM
|Тестирование производительности
|Время отклика, пропускная способность, параллельные запросы
|Время выполнения запросов, оптимизация, блокировки
|Безопасность
|Аутентификация, авторизация, XSS, инъекции
|SQL-инъекции, разграничение прав, шифрование
Практические задачи: как тестировщику блеснуть на собеседовании
Технические собеседования для тестировщиков редко ограничиваются теоретическими вопросами. Рекрутеры и технические специалисты всегда дают практические задачи, чтобы увидеть ваш подход к тестированию в действии. Это ваш шанс продемонстрировать не только знания, но и навыки критического мышления, внимание к деталям и методичность. 💡
Существует несколько типов практических задач, которые чаще всего встречаются на собеседованиях:
- Тестирование веб-формы или приложения — вас просят протестировать реальную форму или приложение, выявить дефекты и составить баг-репорты
- Разработка тест-кейсов — нужно составить тест-кейсы для определенной функциональности
- Анализ баг-репортов — предлагается оценить и улучшить существующие баг-репорты
- Написание SQL-запросов — необходимо написать запросы для извлечения или изменения данных
- Написание автотестов — требуется написать простой автотест для веб-приложения или API
Рассмотрим примеры каждого типа задач и стратегии их решения:
Задача 1: Тестирование формы регистрации Вам дают форму регистрации с полями: имя, email, пароль, подтверждение пароля и кнопка "Зарегистрироваться".
Стратегия решения:
- Начните с позитивных сценариев — корректное заполнение всех полей
- Протестируйте валидацию каждого поля — пустые значения, неверные форматы
- Проверьте граничные значения — минимальная/максимальная длина
- Проверьте безопасность — XSS-инъекции, SQL-инъекции
- Проверьте соответствие пароля требованиям и совпадение с подтверждением
- Протестируйте работу формы в разных браузерах и на разных устройствах
- Проверьте доступность для пользователей с ограниченными возможностями
Задача 2: Разработка тест-кейсов для функции поиска Требуется разработать тест-кейсы для поисковой строки на сайте интернет-магазина.
Пример решения:
- TC001: Проверка поиска по точному названию товара
- TC002: Поиск по части названия товара
- TC003: Поиск товара по артикулу
- TC004: Поиск с использованием спецсимволов
- TC005: Поиск с опечатками
- TC006: Поиск с использованием фильтров
- TC007: Поведение при вводе очень длинного запроса
- TC008: Поиск на разных языках
- TC009: Проверка работы автодополнения
- TC010: Проверка сортировки результатов поиска
Задача 3: Написание SQL-запроса Даны таблицы Users(id, name, email) и Orders(id, userid, productname, price, order_date). Напишите запрос, который выводит имена пользователей, сделавших более 5 заказов за последний месяц.
Решение:
SELECT u.name
FROM Users u
JOIN Orders o ON u.id = o.user_id
WHERE o.order_date >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH)
GROUP BY u.id, u.name
HAVING COUNT(o.id) > 5;
Задача 4: Написание автотеста Напишите автотест на Python с Selenium WebDriver для проверки авторизации на сайте.
Пример решения:
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
def test_login():
driver = webdriver.Chrome()
driver.get("https://example.com/login")
# Ввод логина и пароля
driver.find_element(By.ID, "username").send_keys("test_user")
driver.find_element(By.ID, "password").send_keys("password123")
driver.find_element(By.ID, "login-button").click()
# Проверка успешной авторизации
WebDriverWait(driver, 10).until(
EC.presence_of_element_located((By.XPATH, "//div[contains(text(), 'Welcome')]"))
)
assert "Welcome" in driver.page_source
driver.quit()
Ключевые советы для успешного выполнения практических заданий на собеседовании:
- Говорите вслух — объясняйте свой ход мыслей, это помогает интервьюеру понять ваш подход
- Будьте методичны — демонстрируйте структурированный подход к тестированию
- Задавайте уточняющие вопросы — это показывает вашу вдумчивость и аналитические способности
- Приоритизируйте проверки — начинайте с критически важных сценариев
- Не бойтесь признавать пробелы в знаниях — но объясняйте, как бы вы действовали в реальной ситуации
- Используйте техники тестирования — демонстрируйте знание граничных значений, классов эквивалентности и других техник
Технические вопросы на собеседовании — это не просто проверка знаний, а возможность показать свой профессиональный подход к тестированию. Лучшие кандидаты демонстрируют не только правильные ответы, но и глубокое понимание процессов, способность критически мыслить и применять теоретические знания на практике. Подготовка к этим 75 вопросам даст вам серьезное преимущество, но помните: технологии и методологии постоянно развиваются, поэтому непрерывное обучение — единственный путь оставаться востребованным специалистом в области тестирования.
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