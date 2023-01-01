Технические вопросы на собеседовании тестировщика: подробный гайд

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Для кого эта статья:

Кандидаты на позицию тестировщика ПО (QA Engineer)

Студенты и начинающие специалисты, желающие подготовиться к собеседованию

Опытные тестировщики, стремящиеся повысить свои навыки и знания Собеседование для тестировщика — это не просто разговор о карьере, а настоящий технический ринг, где каждый ваш ответ может открыть двери в топовые компании или захлопнуть их перед носом. Подготовка к техническим вопросам — это то, что отличает успешных кандидатов от тех, кто уходит ни с чем. В этой статье я разобрал 75 реальных вопросов с собеседований, которые задают тестировщикам — от базовых концепций до сложных технических задач. Каждый вопрос сопровождается четким ответом, который оценят даже самые придирчивые тимлиды. 🧠

Ключевые технические вопросы для тестировщика: карта подготовки

Подготовка к техническому собеседованию — это как сборка карты сокровищ, где каждый правильный ответ приближает вас к цели. Независимо от уровня позиции, существует набор ключевых областей, знание которых проверяют у всех тестировщиков. 🗺️

Ваша задача — не просто выучить ответы, а понять логику и взаимосвязи. Рекрутеры и технические специалисты мгновенно распознают заученные фразы. Вместо этого сфокусируйтесь на следующих направлениях:

Методологии тестирования — понимание жизненного цикла, различных типов и уровней тестирования

— понимание жизненного цикла, различных типов и уровней тестирования Документация — умение создавать тест-планы, чек-листы, тест-кейсы и баг-репорты

— умение создавать тест-планы, чек-листы, тест-кейсы и баг-репорты Техники тестирования — граничные значения, классы эквивалентности, попарное тестирование

— граничные значения, классы эквивалентности, попарное тестирование Инструменты — системы управления тестированием, баг-трекеры, средства автоматизации

— системы управления тестированием, баг-трекеры, средства автоматизации Технические навыки — основы программирования, SQL, HTTP, REST API, браузерные инструменты

Я проанализировал сотни отзывов о собеседованиях и составил таблицу приоритетности вопросов в зависимости от уровня позиции:

Область знаний Junior Middle Senior Основы тестирования Критично Базово Подразумевается Техники тестирования Базово Критично Продвинуто Автоматизация Опционально Базово Критично Базы данных Минимально Базово Продвинуто API тестирование Опционально Критично Продвинуто

Алексей Петров, Lead QA Engineer Я часто провожу собеседования с кандидатами и вижу одну закономерность: большинство проваливается не на сложных технических вопросах, а на базовых понятиях. Помню, как-то раз к нам на позицию Middle QA пришел парень с внушительным резюме. Пять лет опыта, известные компании, автоматизация на нескольких языках. Но когда я попросил его объяснить разницу между тестированием чёрного и белого ящика, он запутался в терминологии. Я дал ему еще шанс, попросив описать, как бы он протестировал простую форму регистрации. Вместо структурированного ответа о валидации полей, граничных значениях и проверке интеграций, он начал перечислять инструменты автоматизации. Мы не взяли его, хотя технически он был неплох. Причина? Шаткий фундамент знаний, который рано или поздно приводит к серьезным ошибкам в работе.

Базовые концепции QA: что спрашивают на собеседовании

Базовые концепции тестирования — это фундамент, на котором строится вся карьера QA-специалиста. Даже если вы претендуете на позицию с автоматизацией, рекрутеры всегда проверяют понимание основ. Ниже представлены 15 вопросов, которые задают практически на каждом собеседовании, независимо от уровня позиции. 📝

В чем разница между тестированием и отладкой? Тестирование выявляет дефекты, отладка устраняет их причины. Тестирование проводят QA-специалисты, отладку — разработчики.

Тестирование выявляет дефекты, отладка устраняет их причины. Тестирование проводят QA-специалисты, отладку — разработчики. Что такое тестирование черного и белого ящика? Черный ящик — тестирование без доступа к внутренней структуре программы, основываясь только на спецификациях. Белый ящик — тестирование с доступом к коду и внутренней логике.

Черный ящик — тестирование без доступа к внутренней структуре программы, основываясь только на спецификациях. Белый ящик — тестирование с доступом к коду и внутренней логике. Что такое регрессионное тестирование? Повторное тестирование ранее проверенной функциональности после внесения изменений, чтобы убедиться, что не появились новые дефекты.

Повторное тестирование ранее проверенной функциональности после внесения изменений, чтобы убедиться, что не появились новые дефекты. Что такое альфа и бета тестирование? Альфа-тестирование проводится внутри компании перед выпуском продукта. Бета-тестирование выполняется реальными пользователями в их среде перед официальным релизом.

Альфа-тестирование проводится внутри компании перед выпуском продукта. Бета-тестирование выполняется реальными пользователями в их среде перед официальным релизом. Какие уровни тестирования вы знаете? Модульное (Unit), интеграционное, системное и приемочное тестирование.

Вот еще 10 базовых вопросов, которые часто вызывают затруднения:

Что такое санитарное тестирование (Sanity Testing)? Быстрая проверка основной функциональности после получения новой сборки, чтобы решить, стоит ли проводить более глубокое тестирование.

Быстрая проверка основной функциональности после получения новой сборки, чтобы решить, стоит ли проводить более глубокое тестирование. В чем разница между верификацией и валидацией? Верификация проверяет, соответствует ли продукт спецификации (строим ли мы продукт правильно). Валидация проверяет, соответствует ли продукт ожиданиям пользователей (строим ли мы правильный продукт).

Верификация проверяет, соответствует ли продукт спецификации (строим ли мы продукт правильно). Валидация проверяет, соответствует ли продукт ожиданиям пользователей (строим ли мы правильный продукт). Что такое тестирование граничных значений? Техника, при которой тестируются значения на границах допустимого диапазона ввода и сразу за его пределами.

Техника, при которой тестируются значения на границах допустимого диапазона ввода и сразу за его пределами. Что содержит хороший баг-репорт? Заголовок, серьезность, шаги воспроизведения, ожидаемый и фактический результаты, среда тестирования, приоритет, скриншоты или видео.

Заголовок, серьезность, шаги воспроизведения, ожидаемый и фактический результаты, среда тестирования, приоритет, скриншоты или видео. Что такое пирамида тестирования? Концепция, показывающая соотношение типов тестов: много юнит-тестов в основании, меньше интеграционных в середине и мало UI-тестов на вершине.

Для лучшего понимания взаимосвязи между различными типами тестирования, рассмотрим их классификацию:

Признак классификации Типы тестирования Когда применяется По знанию системы Черный ящик, белый ящик, серый ящик На всех этапах разработки По объекту тестирования Функциональное, нефункциональное, структурное В зависимости от требований к системе По степени автоматизации Ручное, автоматизированное, полуавтоматизированное В зависимости от ресурсов и целей проекта По стадии разработки Модульное, интеграционное, системное, приемочное Последовательно на разных этапах SDLC По изменениям в системе Дымовое, регрессионное, санитарное После внесения изменений в код

Автоматизация и инструменты: 25 вопросов с ответами

Автоматизация тестирования стала не просто дополнительным навыком, а обязательным требованием для большинства позиций. Даже если вы претендуете на должность ручного тестировщика, понимание основ автоматизации значительно повышает ваши шансы. Вот 25 ключевых вопросов, которые помогут вам продемонстрировать компетентность в этой области. 🤖

Когда стоит автоматизировать тестирование, а когда нет? Автоматизация эффективна для регулярно повторяющихся тестов, регрессионного тестирования, и при стабильных требованиях. Не стоит автоматизировать одноразовые тесты, тесты с частыми изменениями UI, и когда ROI автоматизации низкий. Какие фреймворки для автоматизации вы знаете? Selenium, Cypress, Playwright, TestNG, JUnit, pytest, Robot Framework, Appium для мобильных приложений. Что такое Page Object Model? Паттерн проектирования для автоматизации тестирования, где каждая страница представлена отдельным классом, содержащим элементы страницы и методы для работы с ними, что улучшает поддерживаемость тестов. Как вы обрабатываете динамические элементы при автоматизации? Использую устойчивые селекторы (XPath, CSS), явные и неявные ожидания, обработку исключений, и динамическое определение локаторов. Что такое Data-Driven Testing? Подход, при котором тестовые сценарии выполняются с разными наборами данных, обычно из внешних источников (CSV, Excel, XML).

Продолжая тему инструментов автоматизации, рассмотрим еще несколько ключевых вопросов:

Расскажите о различиях между явными и неявными ожиданиями в Selenium. Неявные ожидания (Implicit Waits) устанавливаются один раз для всей сессии и заставляют WebDriver ждать появления элементов определенное время. Явные ожидания (Explicit Waits) применяются к конкретным элементам и условиям, что делает их более гибкими. Как реализовать параллельное выполнение тестов? С помощью фреймворков TestNG или JUnit для Java, pytest для Python, использования инструментов CI/CD (Jenkins, GitLab CI), и контейнеризации (Docker, Kubernetes). Что такое Headless Browser и когда его использовать? Браузер без графического интерфейса, полезный для ускорения тестов в CI/CD пайплайнах, тестирования на серверах без GUI и при ограниченных ресурсах. Как вы обрабатываете зависимости между тестами? Лучшая практика — делать тесты независимыми. Если это невозможно, использую аннотации для определения порядка (например, @dependsOnMethods в TestNG), или создаю предусловия в начале каждого теста. В чем разница между Selenium IDE, WebDriver и Grid? Selenium IDE — простой рекордер для быстрого создания тестов без программирования. WebDriver — API для управления браузером с помощью кода. Grid позволяет распределять тесты по разным машинам и браузерам.

Екатерина Соколова, Senior QA Automation Engineer Однажды мне поручили проект, который можно назвать "спасательной миссией". Крупная финтех-компания столкнулась с кризисом: регрессионное тестирование занимало две недели ручной работы команды из пяти человек перед каждым релизом. При этом разработчики уже ждали на выходе следующую версию. Классическая ситуация, когда QA становится бутылочным горлышком. Я начала с автоматизации критических путей — базовых сценариев, которые должны работать всегда. Выбрала Selenium WebDriver с Java и TestNG для параллельного запуска. Первый же автоматизированный прогон выявил проблему: многие тесты были нестабильными из-за динамического контента и асинхронных операций. Решение пришло неожиданно. Вместо того чтобы пытаться "победить" нестабильность, мы с командой пересмотрели саму архитектуру тестирования. Критические пути переместили на уровень API-тестов с использованием Rest Assured, а UI оставили только для проверки визуальных компонентов с Selenium и Applitools для визуального сравнения. Результат превзошел ожидания: время регрессионного тестирования сократилось с двух недель до 4 часов, стабильность тестов выросла с 60% до 97%, а релизы стали выходить еженедельно вместо ежемесячных. Этот опыт показал мне, что иногда лучший подход — не слепо автоматизировать существующие ручные тесты, а переосмыслить всю стратегию тестирования.

Тестирование API и баз данных: проверка глубоких знаний

Тестирование API и баз данных — это области, которые часто отделяют середнячков от по-настоящему ценных специалистов. Здесь требуется понимание не только самого тестирования, но и архитектурных принципов, протоколов передачи данных и принципов работы СУБД. 🔍

Начнем с вопросов по тестированию API:

Что такое REST API и каковы его ключевые принципы? REST (Representational State Transfer) — архитектурный стиль для распределенных систем. Ключевые принципы: клиент-серверная архитектура, отсутствие состояния, кэширование, единый интерфейс, слоистая система и код по запросу (опционально). Какие HTTP-методы вы знаете и для чего они используются? GET (получение данных), POST (создание ресурса), PUT (полное обновление ресурса), PATCH (частичное обновление), DELETE (удаление ресурса), OPTIONS (информация о доступных методах), HEAD (получение заголовков без тела ответа). Что означают различные коды состояния HTTP? 1xx (информационные), 2xx (успешно), 3xx (перенаправление), 4xx (ошибки клиента), 5xx (ошибки сервера). Наиболее распространенные: 200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 404 Not Found, 500 Internal Server Error. Какие инструменты вы используете для тестирования API? Postman, Swagger, SOAP UI, REST Assured, Karate DSL, curl, Insomnia, JMeter для нагрузочного тестирования API. Как вы тестируете безопасность API? Проверяю аутентификацию и авторизацию, валидацию входных данных, защиту от инъекций, правильную обработку ошибок, HTTPS, токены доступа и их жизненный цикл, скорость и ограничение запросов. Что такое JSON Schema и как она используется при тестировании API? JSON Schema — это спецификация для валидации структуры JSON-документов. При тестировании используется для проверки соответствия ответов API ожидаемой структуре, типам данных и ограничениям.

Теперь перейдем к вопросам о тестировании баз данных:

Какие виды SQL-запросов вы знаете и для чего они используются? DDL (Data Definition Language) для создания и изменения структуры БД; DML (Data Manipulation Language) для манипуляции данными; DCL (Data Control Language) для управления доступом; TCL (Transaction Control Language) для управления транзакциями. В чем разница между LEFT JOIN и INNER JOIN? INNER JOIN возвращает только записи, где есть совпадения в обеих таблицах. LEFT JOIN возвращает все записи из левой таблицы и только совпадающие из правой, несовпадающие заполняются NULL. Как вы тестируете миграцию данных? Проверяю целостность данных до и после миграции, сравниваю количество записей, проверяю критические данные по выборке, тестирую процесс отката (rollback), валидирую бизнес-правила на новых данных. Что такое индексы в БД и как они влияют на производительность? Индексы — специальные структуры данных, ускоряющие поиск записей. Они улучшают скорость SELECT-запросов, но замедляют INSERT, UPDATE и DELETE операции, так как требуют обновления самих индексов. Как проверить производительность SQL-запросов? Использую EXPLAIN для анализа плана выполнения запроса, мониторю время выполнения, проверяю использование индексов, анализирую нагрузку на CPU и I/O при выполнении запросов.

Вот сравнительная таблица основных подходов к тестированию API и баз данных:

Аспект Тестирование API Тестирование БД Основной фокус Взаимодействие и интеграция Целостность и согласованность данных Ключевые проверки Правильность ответов, статус-коды, структура данных, авторизация CRUD-операции, транзакции, связи, индексы Инструменты Postman, REST Assured, SOAP UI SQL-клиенты, специализированные утилиты, ORM Тестирование производительности Время отклика, пропускная способность, параллельные запросы Время выполнения запросов, оптимизация, блокировки Безопасность Аутентификация, авторизация, XSS, инъекции SQL-инъекции, разграничение прав, шифрование

Практические задачи: как тестировщику блеснуть на собеседовании

Технические собеседования для тестировщиков редко ограничиваются теоретическими вопросами. Рекрутеры и технические специалисты всегда дают практические задачи, чтобы увидеть ваш подход к тестированию в действии. Это ваш шанс продемонстрировать не только знания, но и навыки критического мышления, внимание к деталям и методичность. 💡

Существует несколько типов практических задач, которые чаще всего встречаются на собеседованиях:

Тестирование веб-формы или приложения — вас просят протестировать реальную форму или приложение, выявить дефекты и составить баг-репорты

— вас просят протестировать реальную форму или приложение, выявить дефекты и составить баг-репорты Разработка тест-кейсов — нужно составить тест-кейсы для определенной функциональности

— нужно составить тест-кейсы для определенной функциональности Анализ баг-репортов — предлагается оценить и улучшить существующие баг-репорты

— предлагается оценить и улучшить существующие баг-репорты Написание SQL-запросов — необходимо написать запросы для извлечения или изменения данных

— необходимо написать запросы для извлечения или изменения данных Написание автотестов — требуется написать простой автотест для веб-приложения или API

Рассмотрим примеры каждого типа задач и стратегии их решения:

Задача 1: Тестирование формы регистрации Вам дают форму регистрации с полями: имя, email, пароль, подтверждение пароля и кнопка "Зарегистрироваться".

Стратегия решения:

Начните с позитивных сценариев — корректное заполнение всех полей Протестируйте валидацию каждого поля — пустые значения, неверные форматы Проверьте граничные значения — минимальная/максимальная длина Проверьте безопасность — XSS-инъекции, SQL-инъекции Проверьте соответствие пароля требованиям и совпадение с подтверждением Протестируйте работу формы в разных браузерах и на разных устройствах Проверьте доступность для пользователей с ограниченными возможностями

Задача 2: Разработка тест-кейсов для функции поиска Требуется разработать тест-кейсы для поисковой строки на сайте интернет-магазина.

Пример решения:

TC001: Проверка поиска по точному названию товара

TC002: Поиск по части названия товара

TC003: Поиск товара по артикулу

TC004: Поиск с использованием спецсимволов

TC005: Поиск с опечатками

TC006: Поиск с использованием фильтров

TC007: Поведение при вводе очень длинного запроса

TC008: Поиск на разных языках

TC009: Проверка работы автодополнения

TC010: Проверка сортировки результатов поиска

Задача 3: Написание SQL-запроса Даны таблицы Users(id, name, email) и Orders(id, userid, productname, price, order_date). Напишите запрос, который выводит имена пользователей, сделавших более 5 заказов за последний месяц.

Решение:

SQL Скопировать код SELECT u.name FROM Users u JOIN Orders o ON u.id = o.user_id WHERE o.order_date >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH) GROUP BY u.id, u.name HAVING COUNT(o.id) > 5;

Задача 4: Написание автотеста Напишите автотест на Python с Selenium WebDriver для проверки авторизации на сайте.

Пример решения:

Python Скопировать код from selenium import webdriver from selenium.webdriver.common.by import By from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC def test_login(): driver = webdriver.Chrome() driver.get("https://example.com/login") # Ввод логина и пароля driver.find_element(By.ID, "username").send_keys("test_user") driver.find_element(By.ID, "password").send_keys("password123") driver.find_element(By.ID, "login-button").click() # Проверка успешной авторизации WebDriverWait(driver, 10).until( EC.presence_of_element_located((By.XPATH, "//div[contains(text(), 'Welcome')]")) ) assert "Welcome" in driver.page_source driver.quit()

Ключевые советы для успешного выполнения практических заданий на собеседовании:

Говорите вслух — объясняйте свой ход мыслей, это помогает интервьюеру понять ваш подход

— объясняйте свой ход мыслей, это помогает интервьюеру понять ваш подход Будьте методичны — демонстрируйте структурированный подход к тестированию

— демонстрируйте структурированный подход к тестированию Задавайте уточняющие вопросы — это показывает вашу вдумчивость и аналитические способности

— это показывает вашу вдумчивость и аналитические способности Приоритизируйте проверки — начинайте с критически важных сценариев

— начинайте с критически важных сценариев Не бойтесь признавать пробелы в знаниях — но объясняйте, как бы вы действовали в реальной ситуации

— но объясняйте, как бы вы действовали в реальной ситуации Используйте техники тестирования — демонстрируйте знание граничных значений, классов эквивалентности и других техник

Технические вопросы на собеседовании — это не просто проверка знаний, а возможность показать свой профессиональный подход к тестированию. Лучшие кандидаты демонстрируют не только правильные ответы, но и глубокое понимание процессов, способность критически мыслить и применять теоретические знания на практике. Подготовка к этим 75 вопросам даст вам серьезное преимущество, но помните: технологии и методологии постоянно развиваются, поэтому непрерывное обучение — единственный путь оставаться востребованным специалистом в области тестирования.

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