Статья за переработку рабочего времени: наказание и штрафы ТК РФ

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работодатели, стремящиеся соблюсти трудовое законодательство

Работники, сталкивающиеся с переработками и недоплатами

Специалисты в области HR и юридической практики в трудовом праве Переработки — мина замедленного действия для вашего бизнеса. Если вы работодатель, заставляющий сотрудников работать сверх нормы без должного оформления и компенсации, или работник, которого эксплуатируют в нарушение закона, — эта статья для вас. Штрафы за нарушение трудового законодательства в 2025 году ужесточились, а трудовая инспекция проводит проверки всё чаще. Разберемся, какие санкции предусмотрены для нарушителей и как защитить свои права. ??

Переработка рабочего времени: что говорит ТК РФ

Трудовой кодекс РФ устанавливает строгие рамки для продолжительности рабочего времени. Согласно статье 91 ТК РФ, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Любое превышение этого лимита считается переработкой и должно быть надлежащим образом оформлено и компенсировано. ??

Важно различать несколько типов работы сверх установленной нормы:

Сверхурочная работа — работа, выполняемая по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени (ст. 99 ТК РФ)

— работа, выполняемая по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени (ст. 99 ТК РФ) Работа в выходные и праздничные дни — регулируется статьей 113 ТК РФ

— регулируется статьей 113 ТК РФ Ненормированный рабочий день — особый режим работы, при котором сотрудник может привлекаться к выполнению своих обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК РФ)

Законодательство устанавливает жесткие ограничения на сверхурочную работу. Согласно ст. 99 ТК РФ:

Сверхурочная работа не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд

Общий лимит сверхурочной работы — не более 120 часов в год

Привлечение к сверхурочным работам допускается только с письменного согласия работника (за исключением чрезвычайных ситуаций)

Тип переработки Ограничения Компенсация Сверхурочная работа До 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год Первые 2 часа – не менее чем в полуторном размере, последующие часы – не менее чем в двойном размере Работа в выходные и праздники Только с письменного согласия (кроме исключительных случаев) Не менее чем в двойном размере или предоставление другого дня отдыха Ненормированный рабочий день Устанавливается коллективным договором Дополнительный отпуск не менее 3 календарных дней

Алексей Соболев, адвокат по трудовому праву В моей практике был показательный случай с IT-компанией, где сотрудников систематически привлекали к переработкам без надлежащего оформления. Разработчик Максим трудился по 60 часов в неделю в течение года, а когда попросил компенсацию, ему отказали, ссылаясь на ненормированный рабочий день. После обращения в трудовую инспекцию была инициирована проверка, которая выявила, что в компании не велся учет рабочего времени, а в трудовых договорах сотрудников отсутствовали условия о ненормированном рабочем дне. Результат — штраф компании 150 000 рублей и выплата компенсации всем сотрудникам за сверхурочную работу за последний год на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Виды нарушений и ответственность за переработки

Нарушения, связанные с переработками, многообразны и могут привести к серьезным последствиям для работодателей. В 2025 году законодательство ужесточило контроль за соблюдением норм рабочего времени. Рассмотрим основные виды нарушений и соответствующую ответственность. ?????

Наиболее распространенные нарушения со стороны работодателей:

Привлечение к сверхурочной работе без письменного согласия работника

Превышение допустимых лимитов сверхурочной работы (более 4 часов в течение двух дней подряд или более 120 часов в год)

Отсутствие повышенной оплаты за сверхурочную работу

Непредоставление компенсаций за работу в выходные и праздничные дни

Отсутствие учета сверхурочной работы

Злоупотребление режимом ненормированного рабочего дня

За указанные нарушения предусмотрена административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Статья 5.27 КоАП РФ устанавливает следующие санкции за нарушение трудового законодательства:

Для должностных лиц — предупреждение или штраф от 1 000 до 5 000 рублей

Для ИП — штраф от 1 000 до 5 000 рублей

Для юридических лиц — штраф от 30 000 до 50 000 рублей

При повторном нарушении штрафы значительно возрастают:

Для должностных лиц — штраф от 10 000 до 20 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет

Для ИП — штраф от 10 000 до 20 000 рублей

Для юридических лиц — штраф от 50 000 до 70 000 рублей

Важно отметить, что привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников до 18 лет и некоторых других категорий сотрудников строго запрещено законом и влечет более серьезную ответственность.

Штрафы и наказания для работодателей по КоАП

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает детальную систему штрафов и наказаний для работодателей, нарушающих нормы рабочего времени. В 2025 году эти санкции были пересмотрены и ужесточены. ??

Основные статьи КоАП РФ, применяемые при нарушениях, связанных с переработками:

Статья 5.27 КоАП РФ — нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

— нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права Статья 5.27.1 КоАП РФ — нарушение государственных нормативных требований охраны труда

Размеры штрафов зависят от типа нарушения и статуса нарушителя:

Вид нарушения Для должностных лиц Для ИП Для юрлиц Нарушение порядка учета рабочего времени 1 000 – 5 000 ? 1 000 – 5 000 ? 30 000 – 50 000 ? Неоплата или неполная оплата сверхурочной работы 10 000 – 20 000 ? 1 000 – 5 000 ? 30 000 – 50 000 ? Принуждение к сверхурочной работе 10 000 – 20 000 ? 10 000 – 20 000 ? 50 000 – 80 000 ? Повторное нарушение 20 000 – 30 000 ? или дисквалификация на 1-3 года 10 000 – 30 000 ? 50 000 – 100 000 ?

Важно отметить, что штрафы могут назначаться за каждое выявленное нарушение в отношении каждого работника. Например, если неправомерные переработки затронули 50 сотрудников, компания может получить штраф в размере до 2,5 миллиона рублей.

Помимо административных штрафов, работодатель обязан:

Компенсировать работникам недополученную оплату за сверхурочную работу

Выплатить моральный вред пострадавшим сотрудникам

Устранить выявленные нарушения в установленный срок

В особо серьезных случаях, когда нарушения носят злостный характер и приводят к тяжким последствиям, возможна уголовная ответственность по статье 145 УК РФ (необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение) или по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Права работника при выявлении переработок

Если вы обнаружили, что регулярно перерабатываете без соответствующей компенсации, знайте — закон на вашей стороне. В 2025 году права работников в области регулирования рабочего времени получили дополнительную защиту. ???

Основные права работника при выявлении переработок:

Право на отказ от сверхурочной работы — за исключением чрезвычайных ситуаций, перечисленных в ч. 3 ст. 99 ТК РФ, вы имеете полное право отказаться от работы сверх нормы

— за исключением чрезвычайных ситуаций, перечисленных в ч. 3 ст. 99 ТК РФ, вы имеете полное право отказаться от работы сверх нормы Право на повышенную оплату — за первые два часа сверхурочной работы — не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере (ст. 152 ТК РФ)

— за первые два часа сверхурочной работы — не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере (ст. 152 ТК РФ) Право на компенсирующий отдых — по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться дополнительным временем отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно

— по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться дополнительным временем отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно Право на документальное подтверждение — работодатель обязан вести точный учет сверхурочных часов каждого работника

— работодатель обязан вести точный учет сверхурочных часов каждого работника Право на защиту — работник имеет право обратиться в контролирующие органы при нарушении его трудовых прав

Марина Ковалева, инспектор труда К нам обратилась Екатерина, бухгалтер крупной розничной сети. В конце каждого квартала руководство заставляло её и коллег оставаться допоздна без оформления сверхурочных работ. Когда объем переработок достиг критического уровня (около 30 часов в месяц), Екатерина начала вести личный учет своего рабочего времени — фиксировала приход и уход с работы, делала скриншоты времени отправки рабочих писем в вечерние часы, сохраняла переписку с руководителем. Собрав доказательства за 3 месяца, она направила официальное обращение работодателю с требованием компенсации. Получив отказ, Екатерина обратилась к нам. После проверки всей компании были выявлены системные нарушения. Итог: компания выплатила сотрудникам компенсации на общую сумму более 3 миллионов рублей и была оштрафована на 200 000 рублей. Кроме того, директор по персоналу получил дисквалификацию на 1 год.

Для успешной защиты своих прав важно собирать доказательства переработок:

Ведите личный учет рабочего времени

Сохраняйте электронные доказательства работы в неурочное время (переписки, логи, отчеты)

Запрашивайте у работодателя копии табелей учета рабочего времени

Фиксируйте свидетельские показания коллег

Сохраняйте распоряжения руководства о необходимости задержаться на работе

Помните, что согласно ст. 392 ТК РФ, срок для обращения в суд по спорам о невыплате заработной платы и других выплат составляет один год со дня установленного срока выплаты. Поэтому не затягивайте с защитой своих прав.

Куда обращаться для защиты при нарушении ТК РФ

При выявлении нарушений, связанных с переработками, у работника есть несколько инстанций, куда можно обратиться за защитой своих прав. Выбор органа зависит от характера нарушения и желаемого результата. ??

Последовательность действий при защите своих прав:

Обращение к работодателю — первый и обязательный шаг. Подайте письменное заявление на имя руководителя с требованием устранить нарушения и компенсировать переработки. Заявление подается в двух экземплярах, на вашем экземпляре должна быть отметка о принятии Обращение в комиссию по трудовым спорам (КТС) — если таковая существует в организации. КТС рассматривает индивидуальные трудовые споры, за исключением тех, которые по закону рассматриваются в другом порядке Обращение в профсоюз — если вы являетесь членом профсоюза, можно обратиться за защитой своих прав в профсоюзную организацию Обращение в Государственную инспекцию труда — можно подать жалобу лично, по почте или через официальный сайт Роструда (онлайн-инспекция.рф) Обращение в прокуратуру — прокуратура осуществляет надзор за соблюдением трудового законодательства Обращение в суд — если другие методы не дали результата, можно подать исковое заявление в суд

При обращении в контролирующие органы необходимо предоставить:

Копию трудового договора

Доказательства переработок (табели, переписка, свидетельские показания)

Копию обращения к работодателю и ответ на него (при наличии)

Расчет суммы недополученной компенсации

Сроки рассмотрения обращений:

Государственная инспекция труда — до 30 дней

Прокуратура — до 30 дней

Комиссия по трудовым спорам — в течение 10 календарных дней

Суд — зависит от сложности дела, обычно от нескольких недель до нескольких месяцев

В 2025 году появилась возможность подавать коллективные жалобы в Государственную инспекцию труда, что особенно актуально, если нарушения затрагивают нескольких сотрудников. Коллективное обращение рассматривается в приоритетном порядке.

Важно помнить, что по закону запрещено преследование работников за обращение в государственные органы по поводу нарушения их трудовых прав. Если после подачи жалобы работодатель применяет к вам негативные меры, это является дополнительным нарушением, за которое предусмотрена ответственность.