Статья 79 ТК РФ: увольнение при истечении срока трудового договора

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Для кого эта статья:

Работодатели и руководители компаний, занимающиеся кадрами

Специалисты в области HR и управления персоналом

Работники, желающие понять свои права при увольнении по срочному договору Истечение срока трудового договора — один из самых распространенных юридических оснований для прекращения трудовых отношений в России. Ежегодно тысячи компаний и сотрудников сталкиваются с процедурой увольнения по статье 79 ТК РФ, однако далеко не все понимают нюансы этого процесса. Неправильное оформление документов или несоблюдение установленных сроков может привести к серьезным правовым последствиям — от восстановления работника на прежнем месте до существенных финансовых затрат для организации. Разберем, какие требования предъявляет закон к увольнению при истечении срочного трудового договора в 2025 году, и как защитить свои интересы в этой ситуации. ??

Сущность статьи 79 ТК РФ и основания для увольнения

Статья 79 Трудового кодекса РФ регламентирует прекращение срочного трудового договора. Её ключевая особенность заключается в том, что основанием для увольнения служит не инициатива работодателя или работника, а юридический факт — истечение срока, на который был заключен трудовой договор. Это принципиально отличает данное основание от иных видов прекращения трудовых отношений.

Основная формулировка звучит так: «Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия». Это означает, что договор автоматически теряет юридическую силу по наступлении даты его окончания или события, с которым связано его прекращение.

Стоит обратить внимание на следующие ключевые аспекты статьи 79 ТК РФ:

Увольнение происходит именно в связи с истечением срока договора, а не по инициативе какой-либо из сторон

Срок окончания договора должен быть четко определен (конкретная дата или событие)

Работодатель обязан соблюсти процедуру предупреждения работника об увольнении

При нарушении процедуры возможно автоматическое превращение срочного договора в бессрочный

Законодательство предусматривает несколько оснований, по которым может быть установлен срочный характер трудовых отношений. Эти основания перечислены в статье 59 ТК РФ и включают такие обстоятельства, как:

Категория оснований Примеры оснований Особенности увольнения Временный характер работы Сезонные работы, временные (до 2 месяцев) работы Не требуется выплата выходного пособия Замещение отсутствующего работника Отпуск по уходу за ребенком, длительная болезнь Прекращается при выходе основного сотрудника Выполнение определенной работы Строительные, монтажные работы, проектная деятельность Завершается по окончании работ или проекта По соглашению сторон Работа в компаниях-стартапах, с пенсионерами Стандартная процедура по статье 79 ТК РФ

Важно понимать, что не любой трудовой договор может быть срочным. Если работодатель заключил срочный договор в ситуации, когда для этого не было законных оснований, суд может признать такой договор заключенным на неопределенный срок.

Елена Савельева, руководитель отдела кадров

В моей практике был показательный случай с производственной компанией, которая заключала со всеми сотрудниками срочные договоры на 11 месяцев, независимо от характера работы. При очередном продлении один из сотрудников обратился в трудовую инспекцию. Проверка выявила, что основания для срочного характера отношений отсутствовали — работа была постоянной. В результате компания была вынуждена перезаключить бессрочные договоры со всеми 74 сотрудниками и выплатить компенсации. Важно помнить: срочный договор — исключение, а не правило трудовых отношений. Статья 79 ТК РФ применима только при наличии законных оснований для срочного характера работы.

При применении статьи 79 ТК РФ следует учитывать судебную практику. Верховный Суд РФ неоднократно указывал, что многократное перезаключение срочных договоров на выполнение одной и той же трудовой функции свидетельствует о постоянном характере отношений. В таких случаях трудовой договор может быть признан заключенным на неопределенный срок, что исключает возможность увольнения по статье 79 ТК РФ. ?????

Порядок уведомления работников об окончании договора

Законодательство четко регламентирует процедуру уведомления работника о предстоящем увольнении в связи с истечением срока трудового договора. Это один из ключевых этапов, игнорирование которого может привести к признанию договора заключенным на неопределенный срок.

Статья 79 ТК РФ устанавливает следующие требования к уведомлению:

Работодатель обязан письменно предупредить работника об увольнении не менее чем за три календарных дня до окончания срока действия договора

Исключение составляют договоры, заключенные на время исполнения обязанностей отсутствующего работника — такие договоры прекращаются с выходом этого работника на работу

Уведомление должно быть именно письменным — устное предупреждение не имеет юридической силы

Работник должен подтвердить получение уведомления своей подписью

Форма уведомления законодательно не утверждена, однако в нем необходимо указать следующую информацию:

Обязательные элементы уведомления Пример формулировки Реквизиты работодателя ООО «Перспектива», ИНН 7701234567 ФИО и должность работника Иванову И.И., менеджеру отдела продаж Информация о трудовом договоре Срочный трудовой договор №123 от 01.02.2024 Основание увольнения В связи с истечением срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ) Дата предстоящего увольнения 31.01.2025 Дата составления уведомления 25.01.2025

Отсчет трехдневного срока предупреждения начинается со дня, следующего за днем вручения уведомления. Например, если срок договора истекает 10 марта, уведомление должно быть вручено не позднее 6 марта. При этом трехдневный срок — это минимально установленный законом период. Работодатель вправе уведомить работника и раньше.

В случае, если работник отказывается подписывать уведомление, работодателю следует составить акт об отказе в присутствии не менее двух свидетелей. Это послужит доказательством того, что работодатель выполнил свою обязанность по предупреждению о предстоящем увольнении.

Особого внимания заслуживают ситуации, когда работник находится в отпуске или на больничном в момент, когда его необходимо уведомить. В таких случаях уведомление может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской доставкой. Суды признают такой способ уведомления надлежащим, если есть подтверждение получения работником документа.

Несоблюдение порядка уведомления может иметь серьезные последствия для работодателя. Если работник не был предупрежден в установленный срок и продолжает работу после истечения срока договора, а работодатель не возражает, договор считается продленным на неопределенный срок. В этом случае увольнение по статье 79 ТК РФ становится невозможным. ??

Оформление увольнения при истечении срочного контракта

После надлежащего уведомления работника следует юридически корректное оформление прекращения трудовых отношений. Этот этап требует внимательности и строгого соблюдения законодательных норм.

Процедура оформления увольнения включает следующие обязательные шаги:

Издание приказа об увольнении Ознакомление работника с приказом Внесение записи в трудовую книжку Выдача трудовой книжки и других документов Окончательный расчет с работником

Рассмотрим каждый этап более подробно. Приказ об увольнении издается в последний день действия срочного трудового договора. Для оформления можно использовать унифицированную форму Т-8 или разработанную работодателем форму, содержащую все необходимые сведения. В приказе обязательно указывается основание увольнения — пункт 2 части 1 статьи 77 ТК РФ (истечение срока трудового договора).

Работник должен быть ознакомлен с приказом под подпись. При отказе работника от ознакомления с приказом на документе делается соответствующая запись, и составляется акт.

Запись в трудовую книжку вносится следующим образом: «Трудовой договор прекращен в связи с истечением срока трудового договора, пункт 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации». Важно указать именно пункт 2 части 1 статьи 77 ТК РФ, а не статью 79, поскольку статья 77 содержит исчерпывающий перечень оснований прекращения трудового договора.

В день увольнения работодатель обязан выдать работнику:

Трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (СТД-Р)

Справку о сумме заработка за два календарных года (форма 182н)

Справку о среднем заработке для центра занятости (по запросу работника)

Сведения о страховых взносах и страховом стаже (по форме СЗВ-СТАЖ)

Справку о доходах и суммах налога физического лица (по форме 2-НДФЛ)

В день прекращения трудового договора работодатель обязан произвести полный расчет с работником. Это включает:

Заработную плату за отработанное время

Компенсацию за неиспользованный отпуск

Иные выплаты, предусмотренные трудовым договором или коллективным договором

Важно отметить, что при увольнении в связи с истечением срока трудового договора выходное пособие не выплачивается, если иное не предусмотрено трудовым договором или коллективным договором.

Если в день увольнения работник отсутствует на работе или отказывается получить трудовую книжку, работодатель обязан направить ему уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. С момента направления уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. ??

Особые случаи продления срочных трудовых отношений

Практика применения трудового законодательства выявила ряд особых ситуаций, когда срочный трудовой договор не может быть прекращен в момент истечения его срока. Знание этих исключений критически важно для работодателей, чтобы избежать нарушений закона.

Рассмотрим основные особые случаи, требующие продления или трансформации срочных трудовых отношений:

Беременность работницы к моменту окончания срочного договора Факт продолжения работы после истечения срока договора Признание срочного характера договора незаконным Многократное перезаключение срочных договоров

Особую защиту трудовое законодательство предоставляет беременным женщинам. Согласно части 2 статьи 261 ТК РФ, при истечении срока трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки продлить срок действия договора до окончания беременности, а при предоставлении отпуска по беременности и родам — до окончания такого отпуска.

После окончания беременности работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор в течение недели со дня, когда он узнал или должен был узнать о факте окончания беременности. Однако, если женщина родила ребенка, договор продлевается до достижения ребенком возраста полутора лет.

Нередко на практике возникают ситуации, когда работник продолжает фактически работать после окончания срока договора. Если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора, то он считается заключенным на неопределенный срок. Это означает, что работодатель теряет право уволить сотрудника по основанию истечения срока договора и может расторгнуть трудовые отношения только по иным основаниям, предусмотренным ТК РФ.

Суды уделяют особое внимание обоснованности заключения срочных трудовых договоров. Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что договор был заключен срочным без достаточных на то оснований, предусмотренных статьей 59 ТК РФ, он будет признан заключенным на неопределенный срок. Это автоматически лишает работодателя возможности прекратить трудовые отношения по статье 79 ТК РФ.

Сергей Ковалев, адвокат по трудовым спорам

Ко мне обратился клиент, работавший системным администратором в компании на протяжении трех лет. Все это время с ним ежегодно перезаключали срочный трудовой договор «на время выполнения определенной работы». Когда компания решила не продлевать отношения в четвертый раз, мы подали иск о признании договора бессрочным. Суд встал на нашу сторону, указав, что обслуживание компьютерной сети — это постоянная функция, а не временная работа. Увольнение было признано незаконным, клиента восстановили, и компания выплатила компенсацию за вынужденный прогул в размере 320 000 рублей. Помните: многократное перезаключение срочных договоров на одну и ту же работу — это верный путь к проигрышу в суде.

Следует учитывать, что суды негативно относятся к практике многократного перезаключения срочных трудовых договоров на выполнение одних и тех же трудовых функций. Подобные действия часто расцениваются как попытка обойти нормы трудового законодательства и лишить работника гарантий, предусмотренных для бессрочных трудовых отношений.

Отдельного внимания заслуживают сезонные работы. В таких случаях срочный характер отношений обусловлен объективными природно-климатическими условиями. Однако если работник привлекается к выполнению тех же функций несколько сезонов подряд, суд может рассмотреть это как признак постоянной занятости и признать отношения бессрочными.

Работодателям следует тщательно документировать основания для заключения срочного трудового договора и избегать практики необоснованного перезаключения таких договоров, чтобы минимизировать риски судебных споров и финансовых потерь. ??

Защита прав работника при увольнении по статье 79 ТК РФ

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора работники обладают определенными правами, которые должны неукоснительно соблюдаться работодателями. Понимание этих прав помогает работникам защитить свои интересы, а работодателям — избежать трудовых споров.

Ключевые права работника при увольнении по статье 79 ТК РФ включают:

Право на своевременное уведомление о предстоящем увольнении

Право на получение всех положенных выплат в день увольнения

Право на компенсацию за неиспользованный отпуск

Право на получение документов, связанных с работой

Право на оспаривание законности увольнения

Работник имеет право проверить правомерность заключения с ним срочного трудового договора. Если договор был заключен без достаточных оснований, указанных в статье 59 ТК РФ, работник может обратиться в суд с требованием о признании договора заключенным на неопределенный срок и восстановлении на работе.

Сроки для обращения в суд с иском о восстановлении на работе составляют один месяц со дня вручения копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки. Если работник обращается с иными требованиями, вытекающими из трудовых отношений, срок составляет три месяца.

При рассмотрении споров, связанных с увольнением по статье 79 ТК РФ, суды обращают внимание на следующие обстоятельства:

Критерий оценки Что проверяет суд Возможные последствия нарушений Законность заключения срочного договора Наличие оснований по ст. 59 ТК РФ Признание договора бессрочным Соблюдение процедуры уведомления Факт и срок предупреждения Признание договора продленным на неопределенный срок Факт продолжения работы Работал ли сотрудник после окончания срока Трансформация в бессрочный договор Многократность перезаключения Сколько раз заключался срочный договор Признаки обхода закона, перевод в бессрочный

Работники часто сталкиваются с нарушениями своих прав при увольнении по статье 79 ТК РФ. К наиболее распространенным нарушениям относятся:

Отсутствие письменного уведомления о предстоящем увольнении

Несвоевременная выплата окончательного расчета

Неправильный расчет компенсации за неиспользованный отпуск

Отказ в выдаче необходимых документов

Принуждение к написанию заявления об увольнении по собственному желанию

При обнаружении подобных нарушений работник может обратиться в следующие инстанции:

Государственная инспекция труда Прокуратура Комиссия по трудовым спорам (если она создана в организации) Суд

Работодатель, нарушивший трудовое законодательство при увольнении работника, может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Кроме того, суд может обязать работодателя восстановить работника на работе и выплатить компенсацию за вынужденный прогул, а также компенсацию морального вреда.

Для защиты своих интересов работнику рекомендуется сохранять все документы, связанные с трудовыми отношениями (трудовой договор, дополнительные соглашения, справки о заработной плате, копии приказов), а также фиксировать факты нарушений со стороны работодателя. Это может существенно помочь при рассмотрении трудового спора. ???