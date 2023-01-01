Справка-разрешение на работу по совместительству: образец и нормы

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Для кого эта статья:

Сотрудники, работающие по трудовому договору и интересующиеся работой по совместительству

HR-специалисты, занимающиеся кадровыми вопросами и оформлением документов

Работодатели, желающие узнать о юридических аспектах совместительства и оформлении разрешительных документов Работая по трудовому договору, многие сотрудники задумываются о дополнительном заработке. Однако не всегда второе трудоустройство можно оформить без согласования с основным работодателем. Необходимость получения справки-разрешения на работу по совместительству вызывает множество вопросов: когда она действительно нужна, как должна выглядеть, и что делать, если основной работодатель отказывается ее предоставить? Разберем детально правовые аспекты и поделимся готовыми шаблонами документов для 2025 года. 📝

Справка-разрешение на работу по совместительству: что это такое

Справка-разрешение на работу по совместительству — это документ, выдаваемый основным работодателем, который подтверждает его согласие на дополнительное трудоустройство сотрудника в другой организации. Данный документ не имеет строго установленной формы в трудовом законодательстве, однако должен содержать определенные обязательные элементы. 🧾

С юридической точки зрения, необходимость получения такого разрешения обусловлена статьями 60.1 и 282 Трудового кодекса РФ, регламентирующими работу по совместительству. Важно понимать, что законодательство разграничивает внутреннее и внешнее совместительство:

Внутреннее совместительство — выполнение работником дополнительной работы в той же организации за пределами установленной продолжительности рабочего времени

— выполнение работником дополнительной работы в той же организации за пределами установленной продолжительности рабочего времени Внешнее совместительство — выполнение работником в свободное от основной работы время трудовой функции в другой организации

При этом справка-разрешение может потребоваться не для всех категорий работников, а только для тех, чья работа подпадает под ограничения, установленные законодательством.

Тип документа Правовое основание Обязательность Справка-разрешение на совместительство ТК РФ, ст. 60.1, 282 Только для определенных категорий работников Справка о режиме работы ТК РФ, ст. 284 При регулировании продолжительности работы совместителя Справка о характере работы ТК РФ, ст. 283, 329 Для работников с вредными/опасными условиями труда

Анна Карпова, HR-директор Недавно столкнулась со случаем, когда сотрудник IT-отдела получил предложение о совместительстве в компании-партнере. Мы сначала отказали в выдаче разрешения, опасаясь конфликта интересов. Однако после детального изучения трудовых функций на обоих местах работы, мы удостоверились, что они не пересекаются, и выдали согласие. Ключевым моментом стало включение в справку-разрешение пункта о неразглашении конфиденциальной информации и четкого графика работы, исключающего пересечение рабочего времени. Этот опыт показал, насколько важно юридически грамотно составить такой документ, учитывая все нюансы и ограничения.

Когда требуется согласие основного работодателя

Законодательство четко определяет категории работников, для которых получение согласия основного работодателя является обязательным условием для работы по совместительству. Знание этих ограничений помогает избежать нарушений трудового законодательства как со стороны работника, так и работодателя. 📋

Согласие от основного работодателя обязательно требуется для следующих категорий работников:

Руководители организаций (ст. 276 ТК РФ) — требуется согласие уполномоченного собственником лица/органа либо собственника имущества организации

Государственные и муниципальные служащие (Федеральный закон №79-ФЗ "О государственной гражданской службе РФ")

Работники в возрасте до 18 лет (ст. 282, 348.8 ТК РФ)

Водители автомобилей (если работа по совместительству также связана с управлением транспортным средством)

Педагогические работники (при определенных обстоятельствах)

Медицинские работники (при нормировании рабочего времени)

При этом существуют категории сотрудников, которым работа по совместительству категорически запрещена вне зависимости от наличия согласия:

Категория работников Основание запрета Исключения Работники вредных/опасных производств Ст. 282 ТК РФ Если на второй работе отсутствуют идентичные вредные факторы Судьи Закон №3132-1 "О статусе судей" Научная, преподавательская и творческая деятельность Сотрудники полиции ФЗ "О полиции" Научная, преподавательская и иная творческая деятельность Работники транспорта с режимом труда/отдыха Ст. 329 ТК РФ При соблюдении норм безопасности и режима отдыха

Интересно, что с 2023 года в законодательство были внесены поправки, касающиеся удаленных работников и IT-специалистов, уточняющие порядок их работы по совместительству. Согласно актуальным нормам, работники на удаленном режиме должны уведомлять основного работодателя о наличии дополнительного трудоустройства, даже если формальное разрешение не требуется. 🔍

Отдельно стоит упомянуть случаи, когда согласие требуется по внутренним положениям компании, даже если законом это не предусмотрено. Такие ограничения могут быть установлены:

Трудовым договором

Должностной инструкцией

Положением о персонале

Политикой конфиденциальности и предотвращения конфликта интересов

Содержание и форма справки-разрешения

Несмотря на отсутствие унифицированного шаблона справки-разрешения на работу по совместительству в трудовом законодательстве, существуют устоявшиеся требования к содержанию этого документа. Корректное оформление справки защищает интересы всех сторон и минимизирует риски возникновения трудовых споров. 📄

Структура справки-разрешения на работу по совместительству должна включать следующие элементы:

Шапка документа — наименование организации-работодателя, реквизиты (ОГРН, ИНН)

— наименование организации-работодателя, реквизиты (ОГРН, ИНН) Название документа — «Справка-разрешение на работу по совместительству»

— «Справка-разрешение на работу по совместительству» Дата и место составления

Информация о работнике — ФИО полностью, должность по основному месту работы

— ФИО полностью, должность по основному месту работы Формулировка согласия на работу по совместительству

на работу по совместительству Условия совместительства (при необходимости) — период работы, ограничения по времени или функциям

(при необходимости) — период работы, ограничения по времени или функциям Подпись руководителя или уполномоченного лица с расшифровкой

или уполномоченного лица с расшифровкой Печать организации (при наличии)

При составлении справки-разрешения необходимо учитывать особенности конкретной ситуации. Например, для руководителей организаций документ должен содержать ссылку на решение учредителя или иного уполномоченного органа. Для специалистов с особыми условиями труда целесообразно указывать ограничения по продолжительности работы. 🕒

Важно отметить различия между разрешением на совместительство и согласием на работу в других организациях:

Разрешение требуется для категорий работников, указанных в законе

Согласие может быть необходимо, если соответствующее условие прописано в трудовом договоре

В ряде случаев достаточно уведомления основного работодателя

Отдельное внимание следует уделить сроку действия справки-разрешения. В 2025 году рекомендуется указывать конкретный период, на который предоставляется согласие, особенно если речь идет о выполнении проектной работы или временном совмещении должностей. При отсутствии указанного срока разрешение считается бессрочным до момента его отзыва.

Образец справки на работу по совместительству

Для того чтобы максимально упростить процесс оформления справки-разрешения, предлагаем актуальный на 2025 год образец документа, учитывающий все необходимые элементы и соответствующий требованиям трудового законодательства. Данный шаблон может быть адаптирован под конкретные потребности организации. 📝

Максим Соколов, юрист по трудовому праву В моей практике был показательный случай с IT-компанией, отказавшейся выдать разрешение на совместительство ведущему разработчику. Мотивировали это защитой коммерческой тайны, хотя второе место работы не было конкурентом. После консультации мы составили справку-разрешение с четкими ограничениями: запретом на использование закрытых данных, алгоритмов и методик основного работодателя, с указанием конкретных проектов, над которыми работник мог трудиться у совместителя. Это помогло найти компромисс — специалист получил возможность дополнительного заработка, а компания защитила свои интересы. Такой подход с детальными ограничениями в справке стал стандартным при оформлении подобных документов в этой организации.

Ниже представлен универсальный образец справки-разрешения, который можно использовать в большинстве случаев:

[На фирменном бланке организации]

СПРАВКА-РАЗРЕШЕНИЕ №____ на работу по совместительству

г. _ «» ____ 2025 г.

Настоящим [полное наименование организации], в лице [должность, ФИО руководителя], действующего на основании [Устава/доверенности], подтверждает, что [ФИО работника полностью], работающему в должности [наименование должности] согласно трудовому договору № от «»_ г., разрешается работа по совместительству в [наименование организации-совместителя] в должности [наименование должности у совместителя].

Работа по совместительству разрешается при соблюдении следующих условий:

Выполнение трудовых обязанностей по совместительству не должно препятствовать исполнению должностных обязанностей по основному месту работы; Соблюдение режима коммерческой тайны и неразглашение конфиденциальной информации; Продолжительность работы по совместительству не должна превышать половины нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников; Период разрешения: [указать конкретный период/бессрочно].

Настоящая справка выдана для предъявления по месту требования.

Руководитель организации: _ /___/ (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Для отдельных категорий работников могут потребоваться дополнительные пункты в справке-разрешении:

Для руководителей — ссылка на решение учредителей или совета директоров

Для педагогических работников — указание на характер преподавательской деятельности

Для государственных служащих — ссылка на соответствующее положение закона

Для работников с доступом к конфиденциальной информации — детальные ограничения по использованию данных

Получение и предъявление разрешения: пошаговый алгоритм

Рациональный подход к получению разрешения от основного работодателя не только ускоряет процесс, но и снижает вероятность отказа. Важно действовать в рамках установленных процедур и соблюдать корпоративную этику. Предлагаем последовательный алгоритм действий для получения и дальнейшего использования справки-разрешения на работу по совместительству. 🔄

Шаг 1: Предварительная подготовка

Изучите положения трудового договора и локальные нормативные акты компании на предмет ограничений по совместительству

Определите, относитесь ли вы к категории работников, которым требуется получение согласия по закону

Подготовьте информацию о потенциальном работодателе-совместителе (название организации, сфера деятельности)

Продумайте, каким образом работа по совместительству не повлияет на выполнение основных обязанностей

Шаг 2: Обращение к работодателю

Составьте письменное заявление на имя руководителя с просьбой о выдаче справки-разрешения В заявлении укажите организацию-совместителя, должность, предполагаемый график работы Передайте заявление через секретариат или кадровую службу с регистрацией входящего документа При необходимости инициируйте личную встречу с руководителем для обсуждения деталей

Шаг 3: Рассмотрение заявления работодателем

Работодатель рассматривает заявление в течение установленного в организации срока (обычно 3-5 рабочих дней). По результатам рассмотрения принимается одно из решений:

Предоставление разрешения без дополнительных условий

Предоставление разрешения с определенными ограничениями

Отказ в выдаче разрешения

Шаг 4: Получение оформленного разрешения

После положительного решения кадровая служба оформляет справку-разрешение. Документ должен быть:

Подписан руководителем организации или иным уполномоченным лицом

Заверен печатью организации (при наличии)

Зарегистрирован в журнале исходящей документации

Шаг 5: Предъявление разрешения по месту совместительства

Полученное разрешение предоставляется в кадровую службу организации-совместителя. Документ входит в стандартный пакет бумаг при трудоустройстве. Обычно требуется:

Оригинал справки-разрешения (который остаётся у работодателя-совместителя)

При необходимости — копия справки для приобщения к личному делу

Шаг 6: Действия в случае отказа в выдаче разрешения

Если основной работодатель отказывает в выдаче разрешения, возможны следующие варианты действий:

Запросить письменное обоснование отказа Предложить компромиссный вариант (например, работу по совместительству с более жесткими ограничениями) При необоснованном отказе для категорий работников, не подпадающих под законодательные ограничения, обратиться в трудовую инспекцию

Важно учитывать, что необоснованный отказ в предоставлении разрешения для работников, не входящих в категории с ограничениями, может быть оспорен. Однако для категорий, указанных в законе (руководители, госслужащие и т.д.), отказ работодателя является достаточным основанием для невозможности работы по совместительству. 📊

Ситуация Рекомендуемые действия Правовые последствия Работа без разрешения, когда оно обязательно Немедленно прекратить дополнительную работу, получить разрешение Возможно дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения Отказ в выдаче разрешения без обоснования Запросить письменное обоснование, рассмотреть возможность обращения в ГИТ При незаконности отказа возможно оспаривание Отзыв ранее выданного разрешения Согласовать сроки прекращения работы по совместительству Необходимо расторгнуть трудовой договор с совместителем Отказ в разрешении для руководителя Принять как должное или искать компромисс Законный отказ, оспариванию не подлежит