Специалист по PR в туризме#Профессии в медиа #Маркетинговая стратегия #PR и медиа
Для кого эта статья:
- Студенты и молодые специалисты, интересующиеся карьерой в PR и туризме
- PR-специалисты, стремящиеся углубить свои знания в области туристического рынка
Представители туристических компаний, ищущие эффективные стратегии продвижения своих услуг
PR в туризме — это алхимия превращения обычного направления в сияющий магнит для путешественников. В эпоху, когда выбор туристических предложений поражает многообразием, именно PR-специалисты определяют, какие курорты станут трендовыми, а какие останутся в тени. Профессионалы этой области ежедневно балансируют между созданием ярких информационных поводов, антикризисными коммуникациями и стратегическим планированием репутации туристических брендов. 🌴✨
PR в туризме: сущность профессии и её особенности
PR-специалист в туристической сфере — это профессионал, формирующий восприятие направлений, объектов размещения и туроператоров в глазах потенциальных путешественников. В отличие от классического PR, работа в туризме требует особого внимания к сезонности, культурному контексту и постоянно меняющимся трендам путешествий.
Основные особенности PR-деятельности в туристическом бизнесе:
- Высокая зависимость от внешних факторов (геополитическая обстановка, природные катаклизмы, эпидемиологические ситуации)
- Необходимость учитывать мультикультурность целевых аудиторий
- Работа с сезонными информационными поводами и планирование коммуникаций на несколько сезонов вперёд
- Акцент на визуальный контент и эмоциональную составляющую коммуникаций
- Постоянная готовность к антикризисным коммуникациям
В туристической индустрии PR-специалисты выступают в нескольких ключевых ролях:
|Роль
|Основные задачи
|Значимость для бизнеса
|Рассказчик историй
|Формирование нарративов о направлениях и услугах, создание эмоциональных связей с аудиторией
|Высокая (формирует основу позиционирования)
|Кризис-менеджер
|Управление репутацией в нештатных ситуациях, работа с негативом
|Критическая (влияет на выживаемость бизнеса)
|Аналитик трендов
|Отслеживание потребительских предпочтений, предсказание трендов в путешествиях
|Высокая (определяет стратегию развития)
|Медиа-стратег
|Планирование и реализация медиакампаний, работа со СМИ и лидерами мнений
|Средняя (обеспечивает узнаваемость)
Отличительной чертой PR в туризме является необходимость постоянно поддерживать интерес к определённым локациям, учитывая сезонность и конкуренцию. Специалисту приходится работать одновременно с имиджем страны/региона в целом и конкретными туристическими продуктами, что требует понимания более широкого контекста. 🌍
Ключевые компетенции PR-специалиста в туристическом бизнесе
Эффективный PR-специалист в туризме должен обладать уникальным набором компетенций, выходящих далеко за пределы базовых коммуникативных навыков. Ключевое отличие от PR-специалистов в других отраслях — необходимость глубокого понимания психологии путешественника и особенностей восприятия туристических направлений.
Елена Соколова, руководитель PR-отдела туроператора Когда мы запускали продвижение нового направления — горнолыжного курорта в Гудаури, я столкнулась с интересной дилеммой. Все конкуренты делали упор на качество трасс и инфраструктуру, а это создавало информационный шум, в котором наш курорт просто терялся. Проведя глубинное исследование, мы обнаружили, что для нашей аудитории — молодых профессионалов 25-35 лет — решающим фактором была возможность получить аутентичный опыт погружения в культуру Грузии после катания.
Мы полностью перестроили PR-стратегию, сделав ставку на "два в одном" — активный отдых плюс гастрономические приключения. Организовали серию мастер-классов с местными шефами прямо на курорте, пригласили трэвел-блогеров не просто покататься, а пройти "грузинский гастрономический маршрут". За первый сезон загрузка курорта выросла на 42%, а главное — мы заняли уникальную нишу: теперь нашими услугами пользовались не только заядлые лыжники, но и пары, где один партнёр катается, а второй предпочитает культурную программу.
Компетенции PR-специалиста в туризме можно разделить на несколько категорий:
- Профессиональные навыки: написание пресс-релизов и контент-планов с учётом сезонности, организация пресс-туров и инфлюенсер-туров, антикризисные коммуникации, медиапланирование
- Отраслевые знания: понимание структуры туристического рынка, знание основных игроков, понимание сезонных циклов и факторов, влияющих на туристический спрос
- Кросс-культурные компетенции: знание особенностей восприятия разных культур, умение адаптировать коммуникацию под разные рынки
- Аналитические способности: умение анализировать статистику туристических потоков, интерпретировать тренды и прогнозировать изменения в предпочтениях туристов
Особую ценность представляют специалисты, способные определять "дух времени" и предугадывать, какие направления и форматы путешествий будут востребованы в следующих сезонах. Такой навык формируется на пересечении аналитического мышления, культурной осведомлённости и интуитивного понимания человеческих потребностей. 🧠✨
|Компетенция
|Для карьеры в PR-агентстве
|Для работы у туроператора
|Для DMO (организации по управлению дестинациями)
|Медиарилейшнз
|Критически важно
|Очень важно
|Очень важно
|Контент-стратегия
|Очень важно
|Важно
|Критически важно
|Организация мероприятий
|Важно
|Очень важно
|Критически важно
|Антикризисные коммуникации
|Важно
|Критически важно
|Очень важно
|Аналитика данных
|Очень важно
|Важно
|Очень важно
Инструменты продвижения для туристического агентства
В арсенале PR-специалиста туристической сферы существует широкий спектр инструментов, эффективность которых зависит от корректного применения и понимания особенностей аудитории. Ключевое отличие от других отраслей заключается в особой роли визуального контента и сторителлинга — современный турист "покупает" впечатления, а не просто услуги по размещению или перелёту.
Наиболее эффективные PR-инструменты для туристической сферы:
- Пресс-туры и ознакомительные туры (fam trips) — организация поездок для журналистов и инфлюенсеров с целью получения органичных публикаций и рекомендаций
- Коллаборации с лидерами мнений — интеграция туристических продуктов в контент блогеров-путешественников, фотографов и lifestyle-инфлюенсеров
- Создание информационных поводов вокруг событий — привязка туристических предложений к фестивалям, спортивным мероприятиям, гастрономическим событиям
- Нативные интеграции в lifestyle-медиа — размещение экспертных комментариев, историй путешественников, тематических подборок в СМИ
- Digital storytelling — создание мультимедийных историй о направлениях и туристических продуктах
Отдельного внимания заслуживает работа с TikTok и другими видеоплатформами, которые особенно эффективны для продвижения туристических направлений среди молодой аудитории. Короткие видео с "погружением" в атмосферу направления часто становятся вирусными и формируют тренды в выборе мест для отпуска. 📱
Марина Ковалевская, PR-директор сети туристических агентств Наш самый успешный кейс случился почти случайно. Мы организовали пресс-тур на Сахалин для журналистов туристических изданий — классический формат, отработанный годами. Но одна из приглашенных, начинающая travel-журналистка с небольшим, но растущим блогом, начала вести в своих соцсетях дневник путешествия в совершенно необычном формате — она делала короткие видео "Утро на краю России", где каждый день в 7 утра показывала невероятные рассветы и рассказывала о своих впечатлениях.
Её контент неожиданно стал вирусным — пейзажи Сахалина в сочетании с её искренними эмоциями вызвали огромный резонанс. Мы оперативно перестроили стратегию и предложили ей создать целую серию подобных роликов, охватив все ключевые локации. За три недели после окончания пресс-тура мы получили более 4000 запросов на тур "По следам рассветов" — программу, которую разработали буквально за несколько дней в ответ на этот спонтанный успех.
Этот случай научил нас всегда оставлять пространство для импровизации в PR-кампаниях и внимательно следить за органичными реакциями аудитории — иногда лучшие идеи рождаются не в офисах, а в поле, во время реальных путешествий.
При выборе инструментов продвижения для туристического агентства следует учитывать несколько факторов:
- Тип туристического продукта (массовый туризм, люксовый сегмент, экотуризм, экспедиционные туры и т.д.)
- Географические особенности целевого рынка
- Бюджетные ограничения
- Сезонность продаж
Важно понимать, что PR в туризме требует долгосрочного планирования — работа над летними направлениями часто начинается зимой, а для создания устойчивого имиджа дестинации может понадобиться 2-3 года последовательных коммуникаций. 🗓️
Карьерный путь в PR-сфере туристической индустрии
Карьера в сфере туристического PR предлагает уникальные возможности для тех, кто стремится совместить страсть к путешествиям с профессиональным развитием в коммуникациях. Эта ниша отличается особой динамикой и разнообразием карьерных траекторий, позволяя специалистам переключаться между различными типами организаций и расти как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.
Типичные карьерные старты в PR туристической сферы:
- PR-ассистент туроператора — начальная позиция, включающая работу с базовыми медиалистами, составление пресс-релизов и участие в организации PR-мероприятий
- SMM-менеджер отеля/гостиничной сети — специализация на создании контента и коммуникации в социальных сетях
- Контент-специалист в туристическом медиа — создание материалов о путешествиях с последующим переходом на сторону PR
- Ассистент в туристическом PR-агентстве — поддержка проектов для клиентов из индустрии гостеприимства
Оптимальный путь развития карьеры в туристическом PR выглядит следующим образом:
PR-ассистент (1-2 года) → PR-менеджер (2-3 года) → PR-директор/Руководитель направления (3-5 лет) → Директор по коммуникациям туристической компании / Консультант по туристическому PR
Особенность карьеры в этой сфере заключается в возможности перемещения между различными секторами туристической индустрии: от работы с конкретными отелями и курортами до представления интересов целых стран и регионов через организации по управлению туристическими дестинациями (DMO). 🚀
Для успешного карьерного продвижения в PR туристической сфере критически важно развивать несколько компетенций:
- Знание иностранных языков — минимум один язык на уровне C1 открывает возможности для работы с международными проектами
- Навыки интеркультурных коммуникаций — понимание особенностей работы с представителями разных культур
- Стрессоустойчивость — способность эффективно работать в условиях форс-мажоров, которые нередки в туризме
- Визуальное мышление — умение мыслить образами и создавать привлекательные визуальные нарративы
Карьерный рост в этой сфере нередко сопровождается переездами между туристическими хабами — городами, где сконцентрированы головные офисы крупных игроков туристической индустрии. В России это Москва и Санкт-Петербург, в мировом масштабе — Лондон, Дубай, Сингапур, Мадрид (где находится штаб-квартира UNWTO — Всемирной туристской организации). 🗺️
Актуальные тренды PR-технологий в туризме: 2023 год
PR в туристической индустрии переживает серьезную трансформацию, связанную как с изменениями в поведении путешественников, так и с появлением новых технологических возможностей. Ключевые тренды 2023 года, которые продолжат развиваться и в 2025 году, формируют принципиально новый PR-ландшафт.
Актуальные направления развития PR-технологий в туризме:
- Персонализированный PR — таргетирование PR-активностей на микросегменты аудитории с учетом их поведенческих особенностей и предпочтений
- Виртуальные и дополненные реальности — создание иммерсивного опыта знакомства с дестинациями еще до совершения поездки
- Устойчивый туризм и ESG-коммуникации — акцент на экологической ответственности и социальном вкладе туристических брендов
- Технологии искусственного интеллекта — применение прогностических моделей для персонализации PR-кампаний и предсказания трендов
- Нишевые сообщества — фокус на работу с узкоспециализированными группами путешественников (фуд-туристы, любители ретрит-туризма, сольные путешественники)
Одним из наиболее заметных трендов стало развитие "ответственного PR" в туризме — коммуникационных стратегий, учитывающих реальную пропускную способность дестинаций и направленных на предотвращение овертуризма. Прогрессивные туристические бренды уже интегрируют в свои PR-стратегии образовательные компоненты, рассказывая путешественникам о правилах ответственного посещения хрупких экосистем и исторических памятников. 🌱
|Тренд
|Примеры реализации
|Прогноз развития к 2025 году
|Data-driven PR
|Использование больших данных для прогнозирования интереса к направлениям, персонализация PR-сообщений
|Переход к полностью предиктивным моделям PR-кампаний на основе комплексного анализа данных
|Микро- и нано-инфлюенсеры
|Работа с узкоспециализированными блогерами с высоким уровнем доверия аудитории
|Формирование постоянных "амбассадорских корпусов" из нишевых инфлюенсеров
|Аудио-контент
|Создание подкастов о направлениях, аудиогидов, аудиосериалов о путешествиях
|Интеграция аудио-PR с голосовыми помощниками и системами in-car entertainment
|Диджитал-дипломатия
|Использование официальных цифровых каналов для продвижения туристического потенциала стран и регионов
|Создание интегрированных кросс-культурных PR-программ между странами-партнерами
|Децентрализованные технологии
|Эксперименты с NFT-сувенирами, блокчейн-подтверждением аутентичного опыта
|Формирование новых моделей туристического PR на базе Web3-технологий
Особое внимание PR-специалистам в туризме стоит обратить на растущую роль технологий создания и распространения контента в реальном времени. Прямые трансляции с мест событий, стриминговые туры и другие форматы "здесь и сейчас" формируют новую модель вовлечения аудитории, основанную на эффекте присутствия и сопричастности. 📲
Трансформация медиаландшафта также влияет на PR в туризме — вертикальные туристические медиа постепенно уступают место нишевым платформам и сообществам, что требует от PR-специалистов более глубокого погружения в специфику узких аудиторий и их информационных предпочтений.
PR в туристической индустрии становится стратегической функцией, выходящей далеко за пределы традиционных медиарилейшнз. Способность PR-специалиста интегрировать аналитическое мышление, технологическую грамотность и глубокое понимание человеческой психологии определяет его ценность для бизнеса. В условиях постоянных изменений именно профессионалы коммуникаций становятся навигаторами туристического бренда, помогая ему найти уникальное место на перенасыщенном рынке впечатлений и эмоций. Будущее профессии — за специалистами, которые выстраивают не просто образы дестинаций, но подлинные отношения между брендами и их аудиториями.
Михаил Трофимов
маркетинг-стратег