Как создать эффективное ТЗ для инфографики на маркетплейсах

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Для кого эта статья:

Маркетологи и специалисты по продажам на маркетплейсах

Дизайнеры и графические специалисты, занимающиеся инфографикой

Владельцы интернет-магазинов и предприниматели, работающие в сфере электронной коммерции Нет ничего хуже, чем потраченные впустую ресурсы на инфографику, которая не выполняет свои задачи на маркетплейсе. Правильно составленное ТЗ — ключевой элемент, определяющий успех вашего визуального контента. Оно становится мостом между вашим видением и результатом, который действительно конвертирует просмотры в продажи. Давайте разберемся, как создать техническое задание, которое обеспечит вам инфографику, работающую на привлечение клиентов и рост продаж на маркетплейсах 📊

Что нужно знать перед составлением ТЗ для инфографики

Прежде чем приступать к созданию технического задания для инфографики маркетплейса, необходимо чётко понимать специфику этой платформы и поведение пользователей. Инфографика на маркетплейсе работает иначе, чем в социальных сетях или на корпоративном сайте — здесь у вас всего несколько секунд, чтобы заинтересовать потенциального покупателя.

Ключевые особенности, которые следует учитывать при подготовке к созданию ТЗ:

Покупатели на маркетплейсах изучают товар быстро, часто "по диагонали" — информация должна восприниматься мгновенно

Конкуренция на маркетплейсах требует визуального отличия от аналогичных товаров

Технические требования площадок (размеры, форматы, ограничения) строго регламентированы

Инфографика должна быть масштабируемой — одинаково хорошо читаться как на десктопе, так и на мобильных устройствах

Правильное расположение ключевых преимуществ товара следует ориентировать на F-паттерн просмотра (основная информация сверху и слева)

Елена Карпова, маркетолог-аналитик

Моя команда потратила почти месяц и значительный бюджет на создание серии инфографик для нашей линейки товаров для дома. Когда мы выгрузили их на маркетплейс, оказалось, что ключевые преимущества продукта были размещены в нижней части изображений, куда большинство пользователей просто не доскролливало. Продажи не выросли, несмотря на качественный дизайн.

После анализа поведения пользователей мы полностью переработали инфографику, вынеся главные преимущества в верхнюю треть изображения и сократив текст на 40%. Это привело к росту конверсии на 23% уже в первую неделю после обновления. Я на собственном опыте поняла, что перед составлением ТЗ нужно досконально изучить особенности восприятия информации именно на маркетплейсах.

Перед составлением технического задания также необходимо ознакомиться с требованиями конкретного маркетплейса. Вот сравнительная таблица основных технических параметров популярных площадок:

Маркетплейс Оптимальный размер инфографики Максимальное количество Форматы файлов Особые требования Wildberries 1000×1000 px 10 изображений JPG, PNG Не более 5 МБ на изображение Ozon 1500×1500 px 15 изображений JPG, PNG Требуется белый фон для основного фото Яндекс.Маркет 1024×1024 px 30 изображений JPG, PNG, WebP Запрещены водяные знаки и тексты на основном фото AliExpress Россия 750×750 px 9 изображений JPG, PNG Запрещены QR-коды и контактные данные

Подготовительный этап также включает анализ конкурентов. Изучите, какие визуальные приемы используют лидеры продаж в вашей нише, что делает их инфографику эффективной, и где есть возможность выделиться. Это поможет создать ТЗ, ориентированное на превосходство существующих решений 🔍

Основные элементы эффективного ТЗ для маркетплейсов

Структурированное техническое задание — основа успешной инфографики для маркетплейса. Проработанное ТЗ сокращает количество правок, экономит время и ресурсы, а также гарантирует, что конечный результат будет соответствовать вашим ожиданиям и маркетинговым целям.

Вот ключевые разделы, которые должны присутствовать в вашем ТЗ:

Общая информация о проекте — название товара/линейки, ссылки на карточки товаров, информация о бренде Цели и задачи инфографики — конкретные метрики, которые должны улучшиться после внедрения Целевая аудитория — детальный портрет покупателя, его болевые точки и потребности Технические требования — размеры, форматы, количество инфографик в серии Контент для визуализации — ключевые преимущества, характеристики, статистика, сравнения Визуальный стиль — цветовая палитра, шрифты, элементы фирменного стиля Примеры и референсы — успешные кейсы, на которые стоит ориентироваться Сроки и этапы работы — дедлайны по каждому этапу с учетом согласований Критерии приемки работы — четкие параметры оценки результата

Давайте рассмотрим, как правильно заполнить каждый из этих разделов для максимальной эффективности:

Раздел ТЗ Что включить Пример формулировки Типичные ошибки Общая информация Название, категория, позиционирование, ссылки "Умный термос X-Keep: премиальный сегмент, конкурирует с Zojirushi и Thermos" Размытое описание позиционирования Цели и задачи Измеримые показатели успеха "Увеличить конверсию с 5% до 7%, сократить возвраты на 15%" Общие формулировки без конкретики Целевая аудитория Демография, психография, паттерны поведения "Женщины 30-45 лет, активный образ жизни, ценят экологичность" Слишком широкое определение аудитории Технические требования Точные параметры для каждого маркетплейса "Wildberries: 5 инфографик 1000×1000 px, RGB, до 2 МБ каждая" Использование одинаковых параметров для разных площадок Визуальный стиль Цвета (с кодами), шрифты, стилистика "Основной цвет #2E8B57, контрастный #FF6347, шрифт Montserrat" Субъективные описания без конкретных параметров

Особое внимание уделите разделу с контентом для визуализации. Здесь необходимо структурировать информацию по приоритетам, выделив 3-5 ключевых преимуществ, которые должны быть наиболее заметны в инфографике. Помните, что избыток информации так же вреден, как и ее недостаток — исследования показывают, что пользователи маркетплейсов способны удержать внимание на одном изображении не более 4-6 секунд ⏱️

Как определить цели и задачи инфографики в ТЗ

Определение точных целей инфографики — фундамент всего технического задания. Без четкого понимания того, что именно должна "делать" ваша инфографика на маркетплейсе, невозможно создать эффективный визуальный контент. Размытые формулировки вроде "повысить продажи" или "улучшить представление товара" не дают конкретных ориентиров ни дизайнеру, ни вам при оценке результата.

Цели инфографики для маркетплейса должны быть:

Конкретными — указывайте точные метрики и показатели

— указывайте точные метрики и показатели Измеримыми — должна быть возможность отследить изменения

— должна быть возможность отследить изменения Достижимыми — реалистичные ожидания с учетом ресурсов

— реалистичные ожидания с учетом ресурсов Релевантными — соответствующими общей стратегии продвижения

— соответствующими общей стратегии продвижения Ограниченными по времени — с конкретными сроками для оценки результатов

При формулировании целей важно учитывать особенности покупательского поведения на конкретном маркетплейсе. Например, на Wildberries пользователи чаще всего сначала изучают галерею изображений, а затем уже читают описание, в то время как на Яндекс.Маркете большое значение имеют технические характеристики и сравнение с аналогами.

Примеры правильно сформулированных целей для инфографики:

"Увеличить конверсию в карточке товара с текущих 3,5% до 5% в течение месяца после публикации новой инфографики" "Сократить количество вопросов о комплектации и размерах на 30% за счет наглядной визуализации этих параметров" "Повысить средний чек на 15% путем демонстрации вариантов использования продукта, о которых покупатели могут не знать" "Снизить процент возвратов с 8% до 5% благодаря более точной визуализации размеров и пропорций товара" "Увеличить среднее время, проведенное в карточке товара, с 30 до 45 секунд за счет информативной и вовлекающей инфографики"

Антон Васильев, руководитель отдела продаж

В прошлом году мы запустили линейку спортивных добавок на Ozon без специализированной инфографики — просто добавили стандартные продуктовые фотографии и базовое описание. Продажи были стабильными, но не впечатляющими.

Проанализировав конкурентов, я заметил, что лидеры категории используют инфографику, наглядно показывающую действие продукта и режим приема. Мы решили создать серию из 5 инфографик, где чётко обозначили цель: "Увеличить конверсию с 4% до 7% и поднять средний чек на 20% за счет демонстрации комплексных решений".

Я лично контролировал, чтобы в ТЗ для дизайнера были четко указаны все метрики, которые мы хотим улучшить. В результате через месяц после обновления карточек товаров конверсия выросла до 8,2%, что превзошло наши ожидания, а средний чек увеличился на 25%. Ключевым фактором успеха стала именно конкретизация целей в ТЗ, что позволило дизайнеру создать инфографику, "заточенную" под решение конкретных бизнес-задач.

При определении целей также необходимо учитывать стадию жизненного цикла товара. Для новых продуктов приоритетом может быть объяснение концепции и формирование доверия, для зрелых — дифференциация от конкурентов, для сезонных — акцент на актуальность применения.

Важно связать цели инфографики с конкретными элементами дизайна и информационными блоками. Например, если ваша цель — снизить количество возвратов из-за несоответствия ожиданиям, в ТЗ нужно указать, что инфографика должна включать детальную визуализацию размеров, материалов, текстур и других физических характеристик товара 📏

Правила сбора и подготовки данных для визуализации

Качественная инфографика основывается на точных, релевантных и правильно структурированных данных. Процесс сбора и подготовки информации часто недооценивают, что приводит к созданию визуально привлекательных, но малоэффективных материалов. Рассмотрим системный подход к работе с данными для инфографики маркетплейсов.

Основные типы данных, которые следует собрать и включить в ТЗ:

Технические характеристики — точные параметры, материалы, размеры, вес, срок службы

— точные параметры, материалы, размеры, вес, срок службы Потребительские преимущества — как характеристики товара решают проблемы пользователя

— как характеристики товара решают проблемы пользователя Сравнительные данные — отличия от конкурентов или предыдущих версий товара

— отличия от конкурентов или предыдущих версий товара Инструкции по использованию — пошаговые руководства, рекомендации, предостережения

— пошаговые руководства, рекомендации, предостережения Социальные доказательства — отзывы, рейтинги, результаты тестирования, сертификаты

— отзывы, рейтинги, результаты тестирования, сертификаты Комплектация — что входит в набор, варианты использования каждого элемента

Для эффективной подготовки данных следуйте принципу "информационной иерархии" — ранжируйте все факты по важности для принятия решения о покупке. В ТЗ обязательно укажите приоритетность информационных блоков, чтобы дизайнер мог соответствующим образом распределить визуальные акценты.

Алгоритм подготовки данных для ТЗ:

Проведите опрос существующих клиентов о ключевых факторах принятия решения Проанализируйте вопросы и возражения, которые чаще всего возникают при продаже Изучите отзывы на маркетплейсах (как положительные, так и отрицательные) Сверьте все технические данные с официальной документацией производителя Проверьте, соответствуют ли заявленные преимущества действительности Отфильтруйте второстепенную информацию, оставив только влияющую на конверсию Структурируйте данные по логическим блокам (характеристики, применение, преимущества)

При работе с цифрами и статистикой соблюдайте баланс между точностью и наглядностью. Округление до значимых цифр часто делает визуализацию более эффективной. Например, вместо "эффективность 98,7%" можно использовать "эффективность более 98%", если это не критический параметр для принятия решения.

Особое внимание уделите проверке достоверности всех данных. Недостоверная информация в инфографике не только снизит конверсию, но и может привести к жалобам, блокировке карточки товара или претензиям со стороны регулирующих органов. Все заявления в инфографике должны быть подкреплены документацией или исследованиями.

При визуализации технических характеристик применяйте принцип сравнения, чтобы пользователь мог оценить параметры в контексте. Например, вместо простого указания "Вес: 250 г" эффективнее будет визуализация "В 2 раза легче аналогов (250 г против 500 г)" 📉

От ТЗ до результата: критерии оценки готовой инфографики

Финальный этап работы с инфографикой для маркетплейсов — оценка результата и его соответствия первоначальному техническому заданию. Четкие критерии оценки позволят объективно определить, насколько успешно реализован проект, и избежать субъективных суждений при приемке работы.

Базовые критерии оценки инфографики для маркетплейсов:

Соответствие техническим требованиям — размеры, форматы, вес файлов, цветовой профиль Информационная полнота — наличие всех запланированных данных и блоков Иерархия информации — выделение ключевых преимуществ согласно приоритетам Читаемость — легкость восприятия текста и графики на разных устройствах Визуальная привлекательность — эстетическая составляющая, соответствие бренду Уникальность — отличие от конкурентов и типовых решений Достоверность — корректность представленных данных и утверждений

Для объективной оценки результата разработайте чек-лист с детализацией каждого критерия. Вот пример такого чек-листа, который можно включить непосредственно в ТЗ:

Критерий Детализация Метод проверки Вес критерия (%) Технические параметры Размер 1000×1000 px, формат PNG, размер до 2 МБ Проверка свойств файла 10 Информационная иерархия ТОП-3 преимущества визуально выделены и размещены в верхней части Визуальный анализ 25 Читаемость текста Размер шрифта не менее 12 pt, контрастность по WCAG AA Тест на разных устройствах 20 Соответствие бренду Использование фирменных цветов и шрифтов Сравнение с брендбуком 15 Достоверность Все числовые данные соответствуют официальной документации Сверка с источниками 30

Помимо визуальной оценки, необходимо провести A/B-тестирование инфографики на реальных пользователях. Большинство маркетплейсов позволяют загружать разные варианты изображений для разных групп пользователей, что дает возможность определить наиболее эффективное решение на основе данных, а не субъективных оценок.

Важный аспект оценки — временная динамика эффективности. Оценивайте показатели не только сразу после внедрения инфографики, но и через неделю, месяц, квартал. Нередко первоначальный всплеск интереса сменяется падением конверсии, что говорит о необходимости обновления визуальных материалов.

Установите конкретные KPI для инфографики и отслеживайте их динамику:

Процент конверсии из просмотра в покупку

Среднее время, проведенное в карточке товара

Процент покупателей, просмотревших все изображения

Количество вопросов по темам, раскрытым в инфографике

Процент возвратов и их причины

Цикл работы с инфографикой не заканчивается после ее публикации на маркетплейсе. Регулярный анализ эффективности и обновление материалов в соответствии с изменениями рынка, поведения пользователей и стратегии продвижения — необходимые условия для поддержания высоких показателей продаж 📈

Грамотно составленное ТЗ для инфографики маркетплейсов — не просто формальность, а стратегический инструмент, определяющий успех ваших продаж. Оно объединяет бизнес-цели, потребности аудитории и техническую реализацию в единую систему, где каждый элемент работает на увеличение конверсии. Помните: качественная инфографика создается задолго до того, как дизайнер открывает графический редактор — она начинается с детального технического задания, в котором кристаллизуется ваша маркетинговая стратегия.

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