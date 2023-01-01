Как написать продающий текст для интернет-магазина: секреты роста

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Для кого эта статья:

Владельцы интернет-магазинов и онлайн-торговцы.

Профессионалы и начинающие копирайтеры.

Специалисты в области интернет-маркетинга и продаж. Превратить посетителя в покупателя – вот в чём соль интернет-продаж. Я проанализировал тысячи продающих текстов, и результаты говорят сами за себя: разница между "пройти мимо" и "нажать кнопку покупки" часто заключается всего в нескольких хорошо подобранных словах. 💰 Хороший продающий текст – это не творческий полёт фантазии, а точная наука с формулами, структурами и психологическими триггерами. Готовы увеличить конверсию вашего магазина на 20-30%? Тогда давайте рассмотрим проверенные временем формулы и примеры, которые заставляют кассу звенеть громче.

Психология продающих текстов в интернет-продажах

Прежде чем писать первое слово для вашего онлайн-магазина, нужно понять: люди покупают не товары, а решения своих проблем и эмоции. 🧠 Когда я консультировал интернет-магазин электроники, мы перестали продавать "мощный процессор и 8 ГБ оперативной памяти" и начали продавать "возможность работать без задержек и раздражения даже с десятком открытых программ".

Психологические триггеры, которые работают безотказно:

Дефицит – "Осталось всего 3 товара по этой цене"

– "Осталось всего 3 товара по этой цене" Социальное доказательство – "Уже 1245 человек выбрали этот товар"

– "Уже 1245 человек выбрали этот товар" Срочность – "Предложение действует только до конца недели"

– "Предложение действует только до конца недели" Эксклюзивность – "Специальное предложение только для подписчиков рассылки"

– "Специальное предложение только для подписчиков рассылки" Уникальность – "Единственный продукт на рынке, который решает проблему X"

Михаил Веденеев, директор по маркетингу

Мы продавали комплекты постельного белья через интернет-магазин с конверсией около 1,2%. Цифры были стабильные, но не впечатляющие. Решили переписать все описания, сфокусировавшись на сенсорных ощущениях. Вместо "100% хлопок" стали писать "представьте ощущение прохлады в жаркую ночь, когда ваша кожа соприкасается с мягкой тканью". Вместо "двойная прострочка" – "бельё, которое останется с вами на годы, сохраняя первоначальный вид даже после сотни стирок".

Через месяц конверсия выросла до 3,7%. Мы не меняли ни дизайн, ни ассортимент, ни цены – только тексты. Люди не покупают ткань и нитки, они покупают комфортный сон и ощущение роскоши в своей спальне.

Еще один важный аспект психологии продаж – правильная работа с возражениями. Люди от природы скептичны, особенно когда речь идет о покупках онлайн. Ваш текст должен предвосхищать сомнения и развеивать их прежде, чем они возникнут.

Возражение клиента Как обработать в тексте Слишком дорого "Вы не просто покупаете продукт, а инвестируете в..." + расчет стоимости использования Не уверен, что подойдет Детальное описание параметров + гарантия возврата Могу найти дешевле Акцент на уникальные преимущества + бонусы при покупке Боюсь онлайн-покупок Упоминание защищенных платежей + отзывы реальных клиентов

Проверенные формулы создания текстов для онлайн-продаж

В мире копирайтинга существуют проверенные формулы, которые работают десятилетиями. Они как рецепт пирога – если следовать инструкции, результат всегда будет вкусным. 📝 Вот самые эффективные из них:

1. AIDA (Attention, Interest, Desire, Action)

Внимание : "Устали постоянно менять спортивную обувь?"

: "Устали постоянно менять спортивную обувь?" Интерес : "Наши кроссовки созданы с использованием революционной технологии, которая увеличивает срок службы в 3 раза"

: "Наши кроссовки созданы с использованием революционной технологии, которая увеличивает срок службы в 3 раза" Желание : "Представьте, как вы экономите деньги и время, не беспокоясь о покупке новой пары каждые полгода"

: "Представьте, как вы экономите деньги и время, не беспокоясь о покупке новой пары каждые полгода" Действие: "Закажите прямо сейчас со скидкой 15% и бесплатной доставкой"

2. PAS (Problem, Agitation, Solution)

Проблема : "Кожа лица стала тусклой и безжизненной?"

: "Кожа лица стала тусклой и безжизненной?" Обострение : "С каждым днем ситуация ухудшается из-за стресса, недосыпа и городского воздуха. Ваша кожа теряет влагу и эластичность, а первые морщинки становятся все заметнее"

: "С каждым днем ситуация ухудшается из-за стресса, недосыпа и городского воздуха. Ваша кожа теряет влагу и эластичность, а первые морщинки становятся все заметнее" Решение: "Новая сыворотка с концентрацией гиалуроновой кислоты 5% вернет коже молодость и сияние уже через 7 дней использования"

3. BAB (Before, After, Bridge)

До : "Утро начинается с поиска чистой чашки среди горы немытой посуды"

: "Утро начинается с поиска чистой чашки среди горы немытой посуды" После : "Представьте, что каждое утро вас встречает идеально чистая кухня без единого грязного предмета"

: "Представьте, что каждое утро вас встречает идеально чистая кухня без единого грязного предмета" Мост: "Наша посудомоечная машина с функцией ночного цикла – ваш путь к этому идеальному утру"

4. 4P (Picture, Promise, Prove, Push)

Картина : "Вы заходите в переполненный конференц-зал. Все взгляды устремляются на вас"

: "Вы заходите в переполненный конференц-зал. Все взгляды устремляются на вас" Обещание : "Наш деловой костюм создан, чтобы вы выглядели уверенно и представительно в любой ситуации"

: "Наш деловой костюм создан, чтобы вы выглядели уверенно и представительно в любой ситуации" Доказательство : "Более 200 руководителей компаний из списка Fortune 500 выбирают нашу марку для важных переговоров"

: "Более 200 руководителей компаний из списка Fortune 500 выбирают нашу марку для важных переговоров" Побуждение: "Закажите индивидуальный пошив сегодня и получите галстук в подарок"

Элементы высококонверсионного контента для e-commerce

Высококонверсионный контент состоит из определенных элементов, каждый из которых играет свою роль в воронке продаж. Рассмотрим их подробнее. 🛒

Заголовок – первое и самое важное

80% пользователей читают только заголовок и лишь 20% переходят к основному тексту. Поэтому заголовок должен быть:

Конкретным – "Увеличьте продажи на 35% за 30 дней"

Полезным – "5 способов избавиться от боли в спине без лекарств"

Срочным – "Только до конца недели: распродажа зимней коллекции"

Уникальным – "Единственная подушка с эффектом памяти и охлаждающим гелем"

Подзаголовки – маршрут для сканирующего взгляда

Пользователи не читают, а сканируют текст. Хорошие подзаголовки позволяют понять суть, даже не читая основной текст:

"Почему обычные средства не справляются с глубокими морщинами"

"Секретный ингредиент, который делает нашу формулу эффективнее аналогов"

"Результаты клинических исследований: 94% пользователей заметили улучшение"

Описание товара – особое искусство

В описании нужно балансировать между техническими характеристиками и эмоциональными выгодами:

Характеристика Выгода для пользователя Аккумулятор 5000 мАч Целый день активного использования без подзарядки Керамическое покрытие сковороды Готовьте без масла и не беспокойтесь о пригорании Сенсор Sony IMX766 Четкие фотографии даже при слабом освещении Мембрана Gore-Tex Оставайтесь сухими в любую непогоду

Визуальное оформление текста

Даже самый гениальный текст не сработает, если его тяжело читать:

Используйте маркированные списки вместо сплошного текста

Выделяйте важные мысли жирным шрифтом

Делайте короткие абзацы (не более 3-4 строк)

Добавляйте эмодзи для привлечения внимания к ключевым моментам

Социальные доказательства – критически важны

92% покупателей читают отзывы перед покупкой. Включайте в описание:

Цитаты из отзывов реальных клиентов

Количество проданных товаров

Рейтинги и оценки

Упоминания в СМИ или награды

Call-to-Action: секреты побуждения к покупке в тексте

Call-to-Action (CTA) – это финальный аккорд вашего продающего текста, который превращает заинтересованного читателя в покупателя. 🔥 Правильный CTA может повысить конверсию на 25-95% в зависимости от ниши и продукта.

Основные типы CTA и когда их использовать:

Прямой призыв : "Купить сейчас", "Оформить заказ", "Добавить в корзину" – работает для недорогих товаров повседневного спроса

: "Купить сейчас", "Оформить заказ", "Добавить в корзину" – работает для недорогих товаров повседневного спроса Soft-призыв : "Попробовать бесплатно", "Узнать больше", "Получить консультацию" – для дорогих товаров с длинным циклом принятия решения

: "Попробовать бесплатно", "Узнать больше", "Получить консультацию" – для дорогих товаров с длинным циклом принятия решения Срочный призыв : "Успейте купить", "Только сегодня", "Осталось 3 часа" – для акционных предложений и лимитированных товаров

: "Успейте купить", "Только сегодня", "Осталось 3 часа" – для акционных предложений и лимитированных товаров Персонализированный призыв: "Получите ваш подарок", "Забронируйте ваше место", "Создайте ваш дизайн" – для товаров с высокой степенью кастомизации

Вот пример того, как меняется эффективность CTA в зависимости от формулировки:

"Купить" – базовый уровень конверсии

"Купить сейчас" – на 20% выше базового уровня

"Купить сейчас со скидкой 15%" – на 35% выше базового уровня

"Купить сейчас со скидкой 15% – осталось 3 часа" – на 60% выше базового уровня

Екатерина Соловьёва, руководитель отдела продаж

В нашем интернет-магазине детской одежды мы столкнулись с проблемой: посетители добавляли товары в корзину, но не завершали покупку. Корзина была заполнена, но конверсия оставалась низкой. Мы провели A/B-тестирование кнопки завершения заказа. Изначально на ней было написано "Оформить заказ". Мы создали два варианта: "Порадовать ребенка" и "Получить комплект через 2 дня". Второй вариант увеличил конверсию на 37%! Людям важно было понимать конкретные сроки доставки прямо на этапе оформления. Но самым эффективным оказался третий вариант: "Получить комплект к выходным" (тестировали в середине недели). Это увеличило конверсию на 64%! Оказалось, что родители часто покупали одежду, чтобы ребенок надел её на выходных мероприятиях, и такая формулировка точно попадала в их потребность.

Секретные приемы для усиления CTA:

Элемент эксклюзивности: "Стать частью клуба", "Присоединиться к избранным", "Получить VIP-доступ" Антистрессовые формулировки: "Заказать без риска" (вместо просто "Заказать"), "Попробовать без обязательств", "Тест-драйв на 30 дней" Акцент на простоте: "Всего один клик до вашего нового образа", "3 минуты и заказ оформлен", "Быстрая покупка" Поощрение за действие: "Купить и получить подарок", "Заказать сейчас и сэкономить 20%", "Оформить заказ с бесплатной доставкой"

Адаптация продающих текстов под разные категории товаров

Универсального подхода к написанию продающих текстов не существует. То, что работает для продажи косметики, может полностью провалиться при продаже электроники. 🔄 Рассмотрим особенности адаптации текстов под разные категории товаров.

Товары красоты и здоровья

Акцент на результат и трансформацию

Эмоциональная составляющая преобладает над технической

Важны истории успеха и "до/после"

Научное обоснование эффективности

Пример: "Этот крем не просто увлажняет кожу – он запускает естественные процессы регенерации на клеточном уровне, возвращая коже упругость, которую вы имели 10 лет назад. 87% женщин заметили значительное уменьшение морщин уже через 2 недели применения."

Электроника и гаджеты

Баланс между техническими характеристиками и пользовательским опытом

Сравнение с конкурентами (прямое или косвенное)

Акцент на инновации и уникальные технологии

Важны детали по совместимости, гарантии и сервису

Пример: "Процессор последнего поколения не просто обеспечивает высокую производительность – он потребляет на 30% меньше энергии, что дает вам дополнительные 4 часа работы без подзарядки. Идеально для тех, кто часто работает в поездках или кафе без доступа к розетке."

Товары для дома

Акцент на практичность, долговечность и многофункциональность

Визуализация использования в интерьере

Детали по материалам и уходу

Соотношение цена/качество

Пример: "Этот диван станет центром вашей гостиной не только благодаря стильному дизайну, но и благодаря практичности. Съемные чехлы из ткани с водоотталкивающей пропиткой легко чистятся обычными средствами – даже пятно от красного вина не оставит следа. А выдвижной механизм трансформации позволит быстро превратить диван в полноценную двуспальную кровать для гостей."

Премиальные товары

История и наследие бренда

Акцент на эксклюзивность и статус

Детали ручной работы и уникальные особенности

Минималистичный стиль текста с акцентом на изысканность

Пример: "Создаваемые вручную мастерами с 40-летним опытом, каждые часы этой коллекции проходят 600 часов контроля качества. Лимитированная серия из 300 экземпляров делает их не просто аксессуаром, а инвестицией, которая будет передаваться из поколения в поколение, рассказывая историю вашего безупречного вкуса."

Освоив науку создания продающих текстов, вы получаете суперспособность – влиять на решения людей через экран их устройств. Хороший копирайтинг может превратить обычный товар в объект желания, среднюю конверсию в выдающуюся, а посетителя – в постоянного клиента. Но помните главное правило: даже самый гениальный текст не продаст плохой продукт дважды. Ваши слова должны не просто привлекать внимание – они должны отражать реальную ценность того, что вы предлагаете. Только так рождается настоящая магия продаж, которая работает не на одну транзакцию, а на построение долгосрочных отношений с клиентом.

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