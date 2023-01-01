Создание карточек товаров для Ozon: требования и рекомендации

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Для кого эта статья:

Продавцы на маркетплейсе Ozon

Специалисты по интернет-маркетингу

Предприниматели и владельцы онлайн-бизнесов Даже идеальный товар не продаст себя сам, если его карточка составлена неправильно. На Ozon, где конкуренция достигла рекордных показателей в 2025 году, продавцы теряют до 70% потенциальных продаж из-за плохо оформленных листингов. Грамотно составленная карточка товара — это ваш невидимый продавец, работающий круглосуточно. Она привлекает целевую аудиторию, отвечает на возражения и убеждает совершить покупку. Давайте разберемся, как создать карточку, которая будет работать на ваши продажи, а не против них. 💼

Основные требования к карточкам товаров на Ozon

Прежде чем приступать к созданию продающей карточки товара, необходимо разобраться с базовыми требованиями Ozon. Это фундамент, без которого невозможно построить эффективную презентацию вашего продукта. ✅

Ozon придерживается строгой политики модерации карточек товаров. Несоблюдение базовых требований может привести к отклонению товара или, что еще хуже, к блокировке аккаунта продавца.

Ирина Соколова, руководитель отдела контент-маркетинга Один из моих клиентов, запуская новую линейку домашнего текстиля, столкнулся с массовым отклонением карточек — из 50 товаров модерацию прошли только 8. Причина была в пренебрежении базовыми требованиями: отсутствовали обязательные характеристики, изображения не соответствовали стандартам, а в описаниях содержались запрещенные слова. После тщательного изучения документации Ozon и переработки каждой карточки согласно требованиям, при повторной подаче 47 из 50 товаров были одобрены с первого раза. Продажи в первый месяц превысили прогноз на 35%, что наглядно демонстрирует значимость соблюдения стандартов маркетплейса.

Элемент карточки Обязательные требования Рекомендации Название товара – До 120 символов<br>- Без эмодзи и спецсимволов<br>- Без заглавных букв (кроме аббревиатур) – Включить ключевые запросы в начало<br>- Указать ключевые характеристики<br>- Использовать название бренда Фото – Минимум 1 фото<br>- Размер 600×600 пикс<br>- Формат JPG или PNG<br>- Белый фон – 3-8 фотографий с разных ракурсов<br>- Фото в упаковке и без<br>- Фото с масштабом Характеристики – Заполнение всех обязательных полей<br>- Соответствие действительности<br>- Наличие штрихкода – Заполнение всех доступных полей<br>- Уникальные значения для каждого товара<br>- Соответствие данным конкурентов Описание – До 5000 символов<br>- Без HTML-тегов<br>- Без дублирования названия – Структурированный текст<br>- Списки преимуществ<br>- Основные характеристики

Помимо базовых требований, для успешного прохождения модерации и повышения конверсии карточки, следует учитывать дополнительные нюансы:

Соблюдение законодательства — отсутствие недостоверных сведений о товаре, соблюдение закона о защите прав потребителей

— отсутствие недостоверных сведений о товаре, соблюдение закона о защите прав потребителей Отсутствие запрещенных слов — "лучший", "самый", "№1" без документального подтверждения

— "лучший", "самый", "№1" без документального подтверждения Корректное указание бренда — соответствие официальному названию производителя

— соответствие официальному названию производителя Соответствие категории — выбор правильной категории для товара

— выбор правильной категории для товара Уникальность контента — отсутствие плагиата с других площадок или конкурентов

Стоит отметить, что требования Ozon периодически обновляются. В 2025 году особое внимание уделяется экологичности товаров и их упаковки, а также наличию документации по сертификации безопасности. 🌱

Подготовка качественных изображений для маркетплейса

Визуальный контент — первое, что оценивает покупатель на маркетплейсе. По данным аналитиков Ozon, товары с профессиональными фотографиями продаются в среднем на 32% лучше. В 2025 году тренд на визуализацию только усилился, а требования к качеству изображений стали еще строже. 📸

Технический минимум для фотографий на Ozon включает:

Размер — минимум 600×600 пикселей (оптимально 1500×1500 пикселей)

Формат — JPG или PNG с минимальным сжатием

Вес файла — до 10 МБ

Фон — чисто белый (RGB 255, 255, 255)

Объект — занимает 85-90% площади изображения

Однако технические параметры — лишь базовые требования. Для создания действительно продающих изображений необходимо учитывать следующие аспекты:

Михаил Краснов, директор по маркетингу Работая с клиентом из сферы бытовой техники, мы провели A/B-тестирование двух типов фотографий для одного и того же товара — кухонного комбайна. Первый вариант включал стандартные фото на белом фоне с разных ракурсов. Во втором варианте мы добавили контекстные фото: комбайн в интерьере кухни, процесс использования и крупные планы ключевых деталей. Результаты оказались впечатляющими: конверсия у второго варианта была на 47% выше, а средний чек увеличился на 12%. Этот эксперимент наглядно показал, насколько важно помочь покупателю визуализировать использование товара в реальной жизни, а не просто показать его внешний вид.

При подготовке изображений рекомендуется придерживаться следующей структуры:

Главное фото — товар на белом фоне, ракурс, максимально демонстрирующий его сущность Фото с других ракурсов — вид сбоку, сзади, сверху Фото в масштабе — товар в руке или рядом с предметом, дающим представление о размере Фото упаковки — как выглядит товар в коробке Фото в использовании — товар в действии, демонстрация применения Инфографика — схемы, диаграммы, сравнительные таблицы Детализация — крупные планы важных элементов, текстур, материалов

Тип товара Особенности фотографирования Рекомендуемое количество фото Одежда Фото на манекене и в расправленном виде, детали, швы, фактура ткани 6-8 Техника Фото со всех сторон, интерфейс, комплектация, в действии 8-10 Косметика Фото упаковки, текстуры продукта, примера нанесения, состава 5-7 Мебель Фото в интерьере, крупно элементы сборки, материалы, размеры 7-9 Продукты питания Фото упаковки, содержимого, состава, срока годности, способа приготовления 4-6

Помните, что современные покупатели становятся все более требовательными к качеству визуального контента. По результатам исследований Ozon за 2025 год, 78% пользователей заявили, что отказывались от покупки из-за низкого качества или недостаточного количества фотографий товара. 🔍

Профессиональные советы для подготовки идеальных изображений:

Используйте равномерное освещение без резких теней

Применяйте макросъемку для демонстрации текстур и деталей

Сохраняйте цветовую точность (используйте цветовые калибраторы)

Устраняйте пыль и дефекты поверхностей

Создавайте единый стиль для всех товаров линейки

Избегайте перегруженности кадра лишними элементами

Оптимизируйте изображения для быстрой загрузки без потери качества

Как составить эффективное описание товара на Ozon

Описание товара — это ваша возможность убедить покупателя, что именно ваш продукт решит его проблему. Хорошо составленное описание увеличивает конверсию до 30% и значительно снижает количество возвратов. В 2025 году Ozon уделяет особое внимание качеству и информативности описаний при ранжировании товаров. 📝

Эффективное описание товара должно отвечать на следующие вопросы покупателя:

Что это за товар и для чего он нужен?

Какие проблемы он решает?

Чем он лучше аналогичных товаров?

Из чего сделан и как используется?

Какие технические характеристики имеет?

С чем совместим и как обслуживается?

Оптимальная структура описания товара на Ozon включает следующие блоки:

Вводный абзац — краткое представление товара, его назначение и ключевые преимущества (150-200 символов) Основные характеристики — важнейшие параметры и функции, выстроенные по значимости для целевой аудитории Преимущества и выгоды — что получит пользователь, как изменится его жизнь с вашим товаром Варианты применения — различные сценарии использования товара Технические детали — подробные технические характеристики, материалы, размеры Комплектация — что входит в набор, что может потребоваться дополнительно Инструкции — как использовать, хранить, ухаживать за товаром Гарантии и сервис — информация о гарантийном обслуживании, возможностях ремонта и т.д.

При составлении описаний для разных категорий товаров следует учитывать их специфику:

Категория товара На что делать акцент Что избегать Электроника Технические характеристики, функциональность, совместимость, энергопотребление Технический жаргон без пояснений, необоснованные сравнения Косметика Состав, эффект от применения, тип кожи/волос, результаты тестирований Медицинские утверждения, обещание омолаживающего эффекта Одежда и обувь Материалы, детали кроя, размерная сетка, особенности ухода, сочетаемость Субъективные оценки стиля, неточности в описании материалов Товары для дома Практичность, долговечность, сочетаемость с интерьерами, простота ухода Размытые формулировки о качестве, перегруженность деталями Детские товары Безопасность, экологичность, развивающий эффект, возрастные рекомендации Преувеличение образовательной ценности, отсутствие возрастных ограничений

Практические советы для написания продающих описаний на Ozon:

Используйте маркированные списки — они облегчают восприятие информации и выделяют ключевые моменты

— они облегчают восприятие информации и выделяют ключевые моменты Пишите короткими абзацами — 2-3 предложения в абзаце оптимальны для чтения с мобильных устройств

— 2-3 предложения в абзаце оптимальны для чтения с мобильных устройств Избегайте превосходных степеней без подтверждения ("лучший", "уникальный")

без подтверждения ("лучший", "уникальный") Включайте ответы на частые вопросы — это снижает количество обращений в поддержку

— это снижает количество обращений в поддержку Обращайтесь к эмоциям — описывайте ощущения от использования товара

— описывайте ощущения от использования товара Используйте профессиональную терминологию умеренно, разъясняя сложные понятия

умеренно, разъясняя сложные понятия Проверяйте грамматику и пунктуацию — ошибки снижают доверие к продавцу

По данным Ozon, описания с эмоциональной составляющей увеличивают вероятность покупки на 24%, а структурированный текст с подзаголовками и списками повышает время, проведенное на странице товара, в среднем на 17%. 🔝

SEO-оптимизация карточки для роста продаж

В условиях возросшей конкуренции на Ozon SEO-оптимизация карточек товаров становится критически важным фактором успеха. По данным 2025 года, 73% пользователей Ozon находят товары через внутренний поиск платформы, поэтому невидимость в поисковой выдаче практически равносильна отсутствию на маркетплейсе. 🔍

Грамотная SEO-оптимизация карточки товара на Ozon включает работу с несколькими ключевыми элементами:

Название товара — должно содержать основные ключевые слова, по которым пользователи ищут данный продукт Ключевые характеристики — заполнение всех доступных атрибутов товара с использованием релевантных ключевых слов Описание — структурированный текст с естественным включением поисковых запросов Медиаконтент — оптимизированные изображения с alt-текстами, содержащими ключевые слова Отзывы — работа с отзывами клиентов, которые также учитываются поисковым алгоритмом

Процесс SEO-оптимизации карточки товара на Ozon можно разделить на несколько этапов:

Сбор семантического ядра — определение ключевых запросов, по которым пользователи ищут ваш товар

— определение ключевых запросов, по которым пользователи ищут ваш товар Анализ конкурентов — изучение успешных карточек в вашей категории

— изучение успешных карточек в вашей категории Оптимизация заголовка — включение высокочастотных запросов в название товара

— включение высокочастотных запросов в название товара Проработка описания — распределение среднечастотных и низкочастотных запросов по тексту

— распределение среднечастотных и низкочастотных запросов по тексту Оптимизация характеристик — заполнение всех доступных полей с учетом поисковых запросов

— заполнение всех доступных полей с учетом поисковых запросов Мониторинг и корректировка — отслеживание позиций в поиске и внесение изменений

Практические рекомендации по SEO-оптимизации карточек товаров на Ozon в 2025 году:

Элемент карточки SEO-рекомендации Примеры Название товара – Включение 3-5 ключевых слов<br>- Размещение главного запроса в начале<br>- Естественность и читабельность "Беспроводные наушники Sony XM5 с шумоподавлением и Bluetooth 5.0, черные" Характеристики – Заполнение всех доступных полей<br>- Использование точных значений<br>- Соответствие поисковым запросам Вместо "Прочный материал" указать "Нержавеющая сталь 304" Описание – Включение длинных ключевых фраз<br>- Естественная плотность ключевых слов (2-3%)<br>- Структурированный текст с подзаголовками "Идеально подходит для ежедневного использования в офисе и дома" вместо "Универсальный" Изображения – Оптимизация названий файлов<br>- Включение ключевых слов в alt-атрибуты<br>- Четкая демонстрация характеристик, упоминаемых в поисковых запросах Название файла: "wireless-headphones-sony-xm5-noise-cancelling.jpg"

Особое внимание следует уделять анализу поисковых запросов и трендов. В 2025 году Ozon предоставляет продавцам расширенную аналитику, которая позволяет отслеживать популярные запросы в вашей категории и корректировать карточки товаров в соответствии с изменяющимися предпочтениями пользователей.

Согласно исследованиям, продавцы, которые регулярно оптимизируют карточки товаров на основе актуальных поисковых трендов, в среднем получают на 42% больше органических просмотров и на 35% выше конверсию. 📈

Частые ошибки при создании шаблона карточки товара

Даже опытные продавцы на Ozon совершают ошибки при создании карточек товаров, которые могут существенно снизить эффективность продаж. По статистике 2025 года, более 60% отклонений товаров на модерации связаны с типичными ошибками, которые легко предотвратить. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их решения. ⚠️

Топ-10 критических ошибок при создании карточек товаров на Ozon:

Перегруженные ключевыми словами названия — неестественные, трудночитаемые заголовки, созданные исключительно для алгоритмов Низкокачественные изображения — размытые фото, неправильный формат, посторонние элементы в кадре Копирование описаний конкурентов — плагиат снижает уникальность и может привести к санкциям Недостаточное заполнение характеристик — игнорирование необязательных, но важных для покупателя полей Использование запрещенных маркетинговых утверждений — необоснованные превосходные степени, медицинские заявления Отсутствие структуры в описании — сплошной текст без разбивки на параграфы и списки Орфографические и грамматические ошибки — снижают доверие к продавцу и продукту Несоответствие товара заявленной категории — неправильная классификация снижает релевантность в поиске Игнорирование сезонности — отсутствие адаптации карточек под актуальные запросы покупателей Противоречия между элементами карточки — несоответствие между названием, описанием и характеристиками

Каждая ошибка имеет свои последствия и требует определенных действий для исправления:

Ошибка Последствия Решение Перегруженные названия Снижение CTR, отклонение на модерации, падение в поисковой выдаче Создавать читабельные названия с естественным включением 3-5 ключевых слов Плохие изображения Низкая конверсия, высокий процент возвратов, негативные отзывы Инвестировать в профессиональную съемку, следовать требованиям к изображениям Плагиат в описаниях Санкции от маркетплейса, низкая уникальность, снижение позиций в поиске Создавать оригинальный контент или использовать услуги копирайтеров Неполные характеристики Частые вопросы от покупателей, низкая конверсия из-за недостатка информации Заполнять все доступные характеристики, даже необязательные Запрещенные утверждения Отклонение на модерации, возможные претензии от регулирующих органов Использовать только подтвержденные факты, избегать превосходных степеней

Чтобы избежать этих и других ошибок, рекомендуется использовать следующий чек-лист перед публикацией карточки товара:

Проверьте соответствие названия требованиям (длина, структура, отсутствие запрещенных элементов)

Убедитесь, что все изображения соответствуют техническим требованиям и демонстрируют товар с нужных ракурсов

Проверьте описание на уникальность, грамматику и структурированность

Удостоверьтесь, что все обязательные и рекомендуемые характеристики заполнены

Проверьте соответствие контента политикам маркетплейса относительно рекламных утверждений

Сравните информацию в разных частях карточки на предмет противоречий

Проанализируйте карточки конкурентов для поиска возможностей улучшения

Проведите пробный поиск по ключевым запросам, чтобы оценить видимость вашего товара

По данным аналитиков Ozon, продавцы, которые систематически проверяют свои карточки товаров по подобному чек-листу, в среднем на 28% реже сталкиваются с проблемами на модерации и получают на 23% выше органический трафик. 🏆