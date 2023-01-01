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Создание карточек товаров для Ozon: требования и рекомендации
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Создание карточек товаров для Ozon: требования и рекомендации

#Карточки WB  #Маркетплейс фото  #Визуальный маркетинг  
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Для кого эта статья:

  • Продавцы на маркетплейсе Ozon
  • Специалисты по интернет-маркетингу

  • Предприниматели и владельцы онлайн-бизнесов

    Даже идеальный товар не продаст себя сам, если его карточка составлена неправильно. На Ozon, где конкуренция достигла рекордных показателей в 2025 году, продавцы теряют до 70% потенциальных продаж из-за плохо оформленных листингов. Грамотно составленная карточка товара — это ваш невидимый продавец, работающий круглосуточно. Она привлекает целевую аудиторию, отвечает на возражения и убеждает совершить покупку. Давайте разберемся, как создать карточку, которая будет работать на ваши продажи, а не против них. 💼

Основные требования к карточкам товаров на Ozon

Прежде чем приступать к созданию продающей карточки товара, необходимо разобраться с базовыми требованиями Ozon. Это фундамент, без которого невозможно построить эффективную презентацию вашего продукта. ✅

Ozon придерживается строгой политики модерации карточек товаров. Несоблюдение базовых требований может привести к отклонению товара или, что еще хуже, к блокировке аккаунта продавца.

Ирина Соколова, руководитель отдела контент-маркетинга

Один из моих клиентов, запуская новую линейку домашнего текстиля, столкнулся с массовым отклонением карточек — из 50 товаров модерацию прошли только 8. Причина была в пренебрежении базовыми требованиями: отсутствовали обязательные характеристики, изображения не соответствовали стандартам, а в описаниях содержались запрещенные слова. После тщательного изучения документации Ozon и переработки каждой карточки согласно требованиям, при повторной подаче 47 из 50 товаров были одобрены с первого раза. Продажи в первый месяц превысили прогноз на 35%, что наглядно демонстрирует значимость соблюдения стандартов маркетплейса.

Элемент карточки Обязательные требования Рекомендации
Название товара – До 120 символов<br>- Без эмодзи и спецсимволов<br>- Без заглавных букв (кроме аббревиатур) – Включить ключевые запросы в начало<br>- Указать ключевые характеристики<br>- Использовать название бренда
Фото – Минимум 1 фото<br>- Размер 600×600 пикс<br>- Формат JPG или PNG<br>- Белый фон – 3-8 фотографий с разных ракурсов<br>- Фото в упаковке и без<br>- Фото с масштабом
Характеристики – Заполнение всех обязательных полей<br>- Соответствие действительности<br>- Наличие штрихкода – Заполнение всех доступных полей<br>- Уникальные значения для каждого товара<br>- Соответствие данным конкурентов
Описание – До 5000 символов<br>- Без HTML-тегов<br>- Без дублирования названия – Структурированный текст<br>- Списки преимуществ<br>- Основные характеристики

Помимо базовых требований, для успешного прохождения модерации и повышения конверсии карточки, следует учитывать дополнительные нюансы:

  • Соблюдение законодательства — отсутствие недостоверных сведений о товаре, соблюдение закона о защите прав потребителей
  • Отсутствие запрещенных слов — "лучший", "самый", "№1" без документального подтверждения
  • Корректное указание бренда — соответствие официальному названию производителя
  • Соответствие категории — выбор правильной категории для товара
  • Уникальность контента — отсутствие плагиата с других площадок или конкурентов

Стоит отметить, что требования Ozon периодически обновляются. В 2025 году особое внимание уделяется экологичности товаров и их упаковки, а также наличию документации по сертификации безопасности. 🌱

Пошаговый план для смены профессии

Подготовка качественных изображений для маркетплейса

Визуальный контент — первое, что оценивает покупатель на маркетплейсе. По данным аналитиков Ozon, товары с профессиональными фотографиями продаются в среднем на 32% лучше. В 2025 году тренд на визуализацию только усилился, а требования к качеству изображений стали еще строже. 📸

Технический минимум для фотографий на Ozon включает:

  • Размер — минимум 600×600 пикселей (оптимально 1500×1500 пикселей)
  • Формат — JPG или PNG с минимальным сжатием
  • Вес файла — до 10 МБ
  • Фон — чисто белый (RGB 255, 255, 255)
  • Объект — занимает 85-90% площади изображения

Однако технические параметры — лишь базовые требования. Для создания действительно продающих изображений необходимо учитывать следующие аспекты:

Михаил Краснов, директор по маркетингу

Работая с клиентом из сферы бытовой техники, мы провели A/B-тестирование двух типов фотографий для одного и того же товара — кухонного комбайна. Первый вариант включал стандартные фото на белом фоне с разных ракурсов. Во втором варианте мы добавили контекстные фото: комбайн в интерьере кухни, процесс использования и крупные планы ключевых деталей. Результаты оказались впечатляющими: конверсия у второго варианта была на 47% выше, а средний чек увеличился на 12%. Этот эксперимент наглядно показал, насколько важно помочь покупателю визуализировать использование товара в реальной жизни, а не просто показать его внешний вид.

При подготовке изображений рекомендуется придерживаться следующей структуры:

  1. Главное фото — товар на белом фоне, ракурс, максимально демонстрирующий его сущность
  2. Фото с других ракурсов — вид сбоку, сзади, сверху
  3. Фото в масштабе — товар в руке или рядом с предметом, дающим представление о размере
  4. Фото упаковки — как выглядит товар в коробке
  5. Фото в использовании — товар в действии, демонстрация применения
  6. Инфографика — схемы, диаграммы, сравнительные таблицы
  7. Детализация — крупные планы важных элементов, текстур, материалов
Тип товара Особенности фотографирования Рекомендуемое количество фото
Одежда Фото на манекене и в расправленном виде, детали, швы, фактура ткани 6-8
Техника Фото со всех сторон, интерфейс, комплектация, в действии 8-10
Косметика Фото упаковки, текстуры продукта, примера нанесения, состава 5-7
Мебель Фото в интерьере, крупно элементы сборки, материалы, размеры 7-9
Продукты питания Фото упаковки, содержимого, состава, срока годности, способа приготовления 4-6

Помните, что современные покупатели становятся все более требовательными к качеству визуального контента. По результатам исследований Ozon за 2025 год, 78% пользователей заявили, что отказывались от покупки из-за низкого качества или недостаточного количества фотографий товара. 🔍

Профессиональные советы для подготовки идеальных изображений:

  • Используйте равномерное освещение без резких теней
  • Применяйте макросъемку для демонстрации текстур и деталей
  • Сохраняйте цветовую точность (используйте цветовые калибраторы)
  • Устраняйте пыль и дефекты поверхностей
  • Создавайте единый стиль для всех товаров линейки
  • Избегайте перегруженности кадра лишними элементами
  • Оптимизируйте изображения для быстрой загрузки без потери качества

Как составить эффективное описание товара на Ozon

Описание товара — это ваша возможность убедить покупателя, что именно ваш продукт решит его проблему. Хорошо составленное описание увеличивает конверсию до 30% и значительно снижает количество возвратов. В 2025 году Ozon уделяет особое внимание качеству и информативности описаний при ранжировании товаров. 📝

Эффективное описание товара должно отвечать на следующие вопросы покупателя:

  • Что это за товар и для чего он нужен?
  • Какие проблемы он решает?
  • Чем он лучше аналогичных товаров?
  • Из чего сделан и как используется?
  • Какие технические характеристики имеет?
  • С чем совместим и как обслуживается?

Оптимальная структура описания товара на Ozon включает следующие блоки:

  1. Вводный абзац — краткое представление товара, его назначение и ключевые преимущества (150-200 символов)
  2. Основные характеристики — важнейшие параметры и функции, выстроенные по значимости для целевой аудитории
  3. Преимущества и выгоды — что получит пользователь, как изменится его жизнь с вашим товаром
  4. Варианты применения — различные сценарии использования товара
  5. Технические детали — подробные технические характеристики, материалы, размеры
  6. Комплектация — что входит в набор, что может потребоваться дополнительно
  7. Инструкции — как использовать, хранить, ухаживать за товаром
  8. Гарантии и сервис — информация о гарантийном обслуживании, возможностях ремонта и т.д.

При составлении описаний для разных категорий товаров следует учитывать их специфику:

Категория товара На что делать акцент Что избегать
Электроника Технические характеристики, функциональность, совместимость, энергопотребление Технический жаргон без пояснений, необоснованные сравнения
Косметика Состав, эффект от применения, тип кожи/волос, результаты тестирований Медицинские утверждения, обещание омолаживающего эффекта
Одежда и обувь Материалы, детали кроя, размерная сетка, особенности ухода, сочетаемость Субъективные оценки стиля, неточности в описании материалов
Товары для дома Практичность, долговечность, сочетаемость с интерьерами, простота ухода Размытые формулировки о качестве, перегруженность деталями
Детские товары Безопасность, экологичность, развивающий эффект, возрастные рекомендации Преувеличение образовательной ценности, отсутствие возрастных ограничений

Практические советы для написания продающих описаний на Ozon:

  • Используйте маркированные списки — они облегчают восприятие информации и выделяют ключевые моменты
  • Пишите короткими абзацами — 2-3 предложения в абзаце оптимальны для чтения с мобильных устройств
  • Избегайте превосходных степеней без подтверждения ("лучший", "уникальный")
  • Включайте ответы на частые вопросы — это снижает количество обращений в поддержку
  • Обращайтесь к эмоциям — описывайте ощущения от использования товара
  • Используйте профессиональную терминологию умеренно, разъясняя сложные понятия
  • Проверяйте грамматику и пунктуацию — ошибки снижают доверие к продавцу

По данным Ozon, описания с эмоциональной составляющей увеличивают вероятность покупки на 24%, а структурированный текст с подзаголовками и списками повышает время, проведенное на странице товара, в среднем на 17%. 🔝

SEO-оптимизация карточки для роста продаж

В условиях возросшей конкуренции на Ozon SEO-оптимизация карточек товаров становится критически важным фактором успеха. По данным 2025 года, 73% пользователей Ozon находят товары через внутренний поиск платформы, поэтому невидимость в поисковой выдаче практически равносильна отсутствию на маркетплейсе. 🔍

Грамотная SEO-оптимизация карточки товара на Ozon включает работу с несколькими ключевыми элементами:

  1. Название товара — должно содержать основные ключевые слова, по которым пользователи ищут данный продукт
  2. Ключевые характеристики — заполнение всех доступных атрибутов товара с использованием релевантных ключевых слов
  3. Описание — структурированный текст с естественным включением поисковых запросов
  4. Медиаконтент — оптимизированные изображения с alt-текстами, содержащими ключевые слова
  5. Отзывы — работа с отзывами клиентов, которые также учитываются поисковым алгоритмом

Процесс SEO-оптимизации карточки товара на Ozon можно разделить на несколько этапов:

  • Сбор семантического ядра — определение ключевых запросов, по которым пользователи ищут ваш товар
  • Анализ конкурентов — изучение успешных карточек в вашей категории
  • Оптимизация заголовка — включение высокочастотных запросов в название товара
  • Проработка описания — распределение среднечастотных и низкочастотных запросов по тексту
  • Оптимизация характеристик — заполнение всех доступных полей с учетом поисковых запросов
  • Мониторинг и корректировка — отслеживание позиций в поиске и внесение изменений

Практические рекомендации по SEO-оптимизации карточек товаров на Ozon в 2025 году:

Элемент карточки SEO-рекомендации Примеры
Название товара – Включение 3-5 ключевых слов<br>- Размещение главного запроса в начале<br>- Естественность и читабельность "Беспроводные наушники Sony XM5 с шумоподавлением и Bluetooth 5.0, черные"
Характеристики – Заполнение всех доступных полей<br>- Использование точных значений<br>- Соответствие поисковым запросам Вместо "Прочный материал" указать "Нержавеющая сталь 304"
Описание – Включение длинных ключевых фраз<br>- Естественная плотность ключевых слов (2-3%)<br>- Структурированный текст с подзаголовками "Идеально подходит для ежедневного использования в офисе и дома" вместо "Универсальный"
Изображения – Оптимизация названий файлов<br>- Включение ключевых слов в alt-атрибуты<br>- Четкая демонстрация характеристик, упоминаемых в поисковых запросах Название файла: "wireless-headphones-sony-xm5-noise-cancelling.jpg"

Особое внимание следует уделять анализу поисковых запросов и трендов. В 2025 году Ozon предоставляет продавцам расширенную аналитику, которая позволяет отслеживать популярные запросы в вашей категории и корректировать карточки товаров в соответствии с изменяющимися предпочтениями пользователей.

Согласно исследованиям, продавцы, которые регулярно оптимизируют карточки товаров на основе актуальных поисковых трендов, в среднем получают на 42% больше органических просмотров и на 35% выше конверсию. 📈

Частые ошибки при создании шаблона карточки товара

Даже опытные продавцы на Ozon совершают ошибки при создании карточек товаров, которые могут существенно снизить эффективность продаж. По статистике 2025 года, более 60% отклонений товаров на модерации связаны с типичными ошибками, которые легко предотвратить. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их решения. ⚠️

Топ-10 критических ошибок при создании карточек товаров на Ozon:

  1. Перегруженные ключевыми словами названия — неестественные, трудночитаемые заголовки, созданные исключительно для алгоритмов
  2. Низкокачественные изображения — размытые фото, неправильный формат, посторонние элементы в кадре
  3. Копирование описаний конкурентов — плагиат снижает уникальность и может привести к санкциям
  4. Недостаточное заполнение характеристик — игнорирование необязательных, но важных для покупателя полей
  5. Использование запрещенных маркетинговых утверждений — необоснованные превосходные степени, медицинские заявления
  6. Отсутствие структуры в описании — сплошной текст без разбивки на параграфы и списки
  7. Орфографические и грамматические ошибки — снижают доверие к продавцу и продукту
  8. Несоответствие товара заявленной категории — неправильная классификация снижает релевантность в поиске
  9. Игнорирование сезонности — отсутствие адаптации карточек под актуальные запросы покупателей
  10. Противоречия между элементами карточки — несоответствие между названием, описанием и характеристиками

Каждая ошибка имеет свои последствия и требует определенных действий для исправления:

Ошибка Последствия Решение
Перегруженные названия Снижение CTR, отклонение на модерации, падение в поисковой выдаче Создавать читабельные названия с естественным включением 3-5 ключевых слов
Плохие изображения Низкая конверсия, высокий процент возвратов, негативные отзывы Инвестировать в профессиональную съемку, следовать требованиям к изображениям
Плагиат в описаниях Санкции от маркетплейса, низкая уникальность, снижение позиций в поиске Создавать оригинальный контент или использовать услуги копирайтеров
Неполные характеристики Частые вопросы от покупателей, низкая конверсия из-за недостатка информации Заполнять все доступные характеристики, даже необязательные
Запрещенные утверждения Отклонение на модерации, возможные претензии от регулирующих органов Использовать только подтвержденные факты, избегать превосходных степеней

Чтобы избежать этих и других ошибок, рекомендуется использовать следующий чек-лист перед публикацией карточки товара:

  • Проверьте соответствие названия требованиям (длина, структура, отсутствие запрещенных элементов)
  • Убедитесь, что все изображения соответствуют техническим требованиям и демонстрируют товар с нужных ракурсов
  • Проверьте описание на уникальность, грамматику и структурированность
  • Удостоверьтесь, что все обязательные и рекомендуемые характеристики заполнены
  • Проверьте соответствие контента политикам маркетплейса относительно рекламных утверждений
  • Сравните информацию в разных частях карточки на предмет противоречий
  • Проанализируйте карточки конкурентов для поиска возможностей улучшения
  • Проведите пробный поиск по ключевым запросам, чтобы оценить видимость вашего товара

По данным аналитиков Ozon, продавцы, которые систематически проверяют свои карточки товаров по подобному чек-листу, в среднем на 28% реже сталкиваются с проблемами на модерации и получают на 23% выше органический трафик. 🏆

Грамотно составленная карточка товара на Ozon — это мощный инструмент продаж, который работает на вас 24/7. Следование требованиям платформы и использование рекомендаций по оптимизации позволяют не просто избежать отказов на модерации, но и значительно повысить видимость вашего товара в поиске, увеличить конверсию и снизить количество возвратов. Помните, что карточка товара — это цифровой продавец-консультант, который должен ответить на все вопросы покупателя и развеять его сомнения. Инвестируйте время и ресурсы в создание качественных карточек, и ваши продажи на Ozon будут стабильно расти.

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Владимир Чернов

дизайнер маркетплейсов

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