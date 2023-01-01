Со скольки лет можно работать на заправке: требования и нюансы

Специалисты и студенты, рассматривающие карьеру в сфере обслуживания на АЗС или в нефтегазовой отрасли Работа на автозаправочной станции привлекает многих молодых людей своим стабильным графиком и достойной оплатой труда. Однако не каждый подросток может устроиться заправщиком или кассиром на АЗС. Трудовое законодательство устанавливает строгие ограничения по возрасту для работы с опасными веществами, в том числе с топливом. Многие молодые соискатели и их родители не знают об этих нюансах и продолжают отправлять резюме на заправки, получая отказы. Разберемся, с какого возраста разрешено работать на АЗС, какие требования предъявляются к сотрудникам и какие альтернативные варианты трудоустройства существуют для подростков на этих объектах ??

Минимальный возраст для работы на АЗС по закону

Согласно Трудовому кодексу РФ, стандартный возраст для заключения трудового договора составляет 16 лет. Однако работа на автозаправочных станциях имеет свою специфику, поскольку связана с обращением с горюче-смазочными материалами, которые относятся к категории опасных веществ.

Постановление Правительства РФ №163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" четко регламентирует, что работа с легковоспламеняющимися жидкостями запрещена для несовершеннолетних. Бензин, дизельное топливо и газ однозначно относятся к таким веществам.

Таким образом, минимальный возраст для работы непосредственно заправщиком на АЗС составляет 18 лет. Это требование является обязательным и не подлежит исключениям, поскольку связано с безопасностью самого работника и окружающих.

Антон Семенов, юрист по трудовому праву Ко мне на консультацию пришел 17-летний Алексей с мамой. Парень хотел устроиться на летний период заправщиком на АЗС недалеко от дома. Он уже прошел предварительное собеседование, и менеджер был готов взять его на работу, но запросил согласие родителей. Мне пришлось объяснить семье, что данное трудоустройство невозможно по закону до достижения Алексеем 18 лет. Заправщик работает с опасными веществами, что прямо запрещено трудовым законодательством для несовершеннолетних. Я посоветовал парню обратить внимание на позицию помощника оператора кафе при той же АЗС, где он мог бы легально работать с 16 лет. Через месяц Алексей успешно устроился в мини-кафе при заправке и получил ценный опыт, не нарушая закон.

Законодательство предусматривает ответственность для работодателей, нарушающих возрастные ограничения при трудоустройстве. Штрафы за привлечение несовершеннолетних к работе на опасных объектах, включая АЗС, могут составлять:

Для должностных лиц от 15 000 до 25 000 рублей Для ИП от 30 000 до 50 000 рублей Для юридических лиц от 50 000 до 100 000 рублей

При повторном нарушении санкции ужесточаются вплоть до дисквалификации руководителя и приостановки деятельности организации на срок до 90 суток. Именно поэтому серьезные сетевые АЗС строго придерживаются возрастного ценза при найме сотрудников на позиции, связанные с топливом.

Особые требования к сотрудникам автозаправок

Работа на АЗС предъявляет к сотрудникам ряд специфических требований, связанных с обеспечением безопасности и качественным обслуживанием клиентов. Даже достигнув 18-летнего возраста, не каждый кандидат может быть принят на работу заправщиком или оператором ???

Для работы на автозаправочной станции необходимо соответствовать следующим требованиям:

Наличие образования не ниже среднего общего (11 классов)

Прохождение обязательного медицинского осмотра

Отсутствие противопоказаний к работе с опасными веществами

Прохождение обучения и инструктажа по пожарной безопасности

Прохождение обучения и аттестации по охране труда

Наличие допуска к работе с кассовыми аппаратами (для операторов-кассиров)

Особое внимание уделяется прохождению специального обучения для работы с нефтепродуктами. Сотрудники АЗС должны знать правила обращения с топливом, действия при разливах и возгораниях, а также алгоритмы оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях.

Крупные топливные компании предъявляют дополнительные корпоративные требования к кандидатам:

Требование Причина Применимость к молодым сотрудникам Опыт работы в сфере обслуживания Необходимость контакта с клиентами Часто делается исключение для недавних выпускников Уверенное владение ПК Работа с программным обеспечением АЗС Обычно не проблема для молодежи Знание устройства автомобиля (базовое) Консультирование клиентов Может требоваться дополнительное обучение Физическая выносливость Длительная работа стоя, смены по 12 часов Высокие требования, особенно для ночных смен

Стоит отметить, что многие АЗС работают в режиме 24/7, что требует от сотрудников готовности к работе в ночные смены. По законодательству, работники моложе 18 лет не могут привлекаться к ночной работе, что является еще одним фактором возрастного ограничения для работы на заправке.

Ограничения для несовершеннолетних на опасных объектах

Автозаправочные станции относятся к категории опасных производственных объектов согласно Федеральному закону №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Это определяет целый ряд ограничений для трудоустройства несовершеннолетних на территории АЗС.

Принципиальные ограничения связаны со следующими факторами риска:

Пожаро- и взрывоопасность нефтепродуктов

Токсичность паров бензина и других видов топлива

Повышенная вероятность возникновения аварийных ситуаций

Необходимость оперативного принятия решений при экстренных случаях

Потенциальный риск для здоровья при длительном контакте с топливом

Трудовой кодекс РФ в статье 265 прямо запрещает применение труда лиц моложе 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Работа на АЗС, особенно непосредственно связанная с заправкой автомобилей, однозначно подпадает под это ограничение.

Перечень конкретных работ на АЗС, запрещенных для несовершеннолетних:

Заправка автомобилей топливом

Прием и слив топлива из бензовозов

Контроль за работой топливораздаточных колонок

Замер уровня топлива в резервуарах

Техническое обслуживание оборудования АЗС

Работа с кассой при реализации топлива

Даже косвенный контакт с топливом может быть расценен как нарушение трудового законодательства. Например, уборка территории АЗС в зоне топливораздаточных колонок также не рекомендуется для несовершеннолетних.

Марина Ковалева, инспектор по охране труда В ходе плановой проверки одной из региональных сетей АЗС мы обнаружили, что на одной из станций работал 17-летний молодой человек. Официально он был оформлен помощником продавца в магазине при АЗС, но фактически выполнял обязанности заправщика. Руководство пыталось обосновать это тем, что парень лишь помогал клиентам с заправкой, но не работал с оборудованием. Нам пришлось вынести предписание и оштрафовать компанию, поскольку любой контакт с топливом — прямое нарушение требований безопасности для несовершеннолетних. Молодого человека перевели работать исключительно в торговый зал, без доступа к топливораздаточным колонкам. Компании пришлось выплатить штраф в размере 50 000 рублей, а директор АЗС получил выговор от руководства сети. Ситуацию удалось исправить, но репутационные потери для станции были значительными.

Важно понимать, что данные ограничения введены не для дискриминации молодых работников, а в целях их защиты. Статистика показывает, что риск несчастных случаев среди неопытных работников в возрасте до 25 лет на 40% выше, чем у их старших коллег. Для работников моложе 18 лет этот показатель еще выше ??

Альтернативные должности на АЗС для молодежи

Несмотря на строгие ограничения для работы с топливом, современные автозаправочные комплексы предлагают ряд альтернативных вакансий, доступных для молодых людей от 16 лет. Современные АЗС — это не просто места для заправки автомобилей, а многофункциональные комплексы с магазинами, кафе и зонами отдыха ??

Вот перечень должностей на территории АЗС, где могут работать несовершеннолетние от 16 лет:

Продавец в магазине при АЗС — работа с продуктами питания, автокосметикой и сопутствующими товарами (без доступа к продаже топлива) Бариста/помощник бариста в кофейне при АЗС — приготовление напитков, обслуживание клиентов Помощник повара в кафе при АЗС — работа на кухне, приготовление простых блюд Работник клининговой службы в торговой зоне (не в зоне топливораздаточных колонок) Помощник администратора — выполнение административных поручений, работа с документами

Следует понимать различия между основной территорией АЗС (где происходит заправка автомобилей) и вспомогательными зонами (магазин, кафе, административные помещения). Несовершеннолетние могут работать только во вспомогательных зонах без доступа к основной территории с топливораздаточными колонками.

Сравнение условий работы для разных возрастных категорий на АЗС:

Параметр Сотрудники 16-17 лет Сотрудники 18+ лет Доступные зоны работы Только вспомогательные помещения (магазин, кафе) Все зоны АЗС Максимальная продолжительность рабочего дня 7 часов (в учебное время – 4 часа) 8-12 часов (зависит от графика) Возможность ночных смен Запрещено Разрешено Работа в выходные дни С ограничениями Без ограничений Уровень заработной платы На 15-30% ниже Полная ставка

Многие крупные сети АЗС предлагают специальные программы стажировок для студентов от 16 лет. Подобные программы позволяют совмещать учебу с работой и получать практический опыт в комфортных условиях с соблюдением всех требований законодательства.

Преимущества работы на вспомогательных должностях АЗС для молодежи:

Гибкий график, позволяющий совмещать работу с учебой

Официальное трудоустройство с соблюдением трудового законодательства

Возможность карьерного роста после достижения 18 лет

Получение навыков работы в сфере обслуживания

Стабильная заработная плата и социальные гарантии

Важно отметить, что даже на альтернативных должностях молодые сотрудники обязаны проходить инструктаж по технике безопасности и обучение действиям при чрезвычайных ситуациях на АЗС.

Документы и разрешения для трудоустройства на заправку

Процесс трудоустройства на автозаправочную станцию требует предоставления определенного пакета документов, который различается в зависимости от возраста соискателя. Для совершеннолетних граждан список стандартный, а для несовершеннолетних (в случае трудоустройства на допустимые должности) требуются дополнительные документы и разрешения ??

Базовый пакет документов для трудоустройства на АЗС (18+ лет):

Паспорт гражданина РФ

СНИЛС

ИНН

Документ об образовании (минимум аттестат о среднем образовании)

Трудовая книжка (при наличии)

Медицинская книжка с результатами предварительного медицинского осмотра

Документ о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму (может быть получен после трудоустройства)

Дополнительные документы для несовершеннолетних (16-17 лет) при трудоустройстве на вспомогательные должности:

Письменное согласие одного из родителей/опекунов

Документ из образовательного учреждения о режиме обучения (для работающих школьников/студентов)

Разрешение органа опеки и попечительства (для 14-15 лет, если такое трудоустройство вообще возможно)

Медицинская справка о прохождении предварительного медосмотра (форма 086/у)

Процедура трудоустройства на АЗС включает несколько обязательных этапов:

Предварительное собеседование с менеджером АЗС Прохождение медицинского осмотра (за счет работодателя) Прохождение вводного инструктажа по технике безопасности Обучение правилам работы на АЗС (для основных должностей) Подписание трудового договора Прохождение испытательного срока (обычно от 1 до 3 месяцев)

Для разных типов должностей на АЗС могут потребоваться специфические документы и разрешения:

Должность Минимальный возраст Специфические требования Оператор-кассир АЗС 18 лет Допуск к работе с кассовым аппаратом Заправщик 18 лет Обучение работе с ТРК, допуск к работе с нефтепродуктами Менеджер АЗС 18 лет Профильное образование, опыт работы от 1 года Продавец в магазине при АЗС 16 лет Медицинская книжка, допуск к работе с продуктами Работник кафе при АЗС 16 лет Медицинская книжка, санитарный минимум

Важно помнить, что даже при наличии всех необходимых документов, окончательное решение о приеме на работу принимает работодатель. Крупные сетевые АЗС часто проводят дополнительное тестирование и проверку кандидатов, включая психологические тесты и тесты на профпригодность.

Для тех, кто планирует сделать карьеру в сфере нефтепродуктообеспечения, рекомендуется получить профильное образование. Многие учебные заведения предлагают специальности, связанные с нефтегазовой отраслью, которые значительно повышают шансы на трудоустройство и карьерный рост ??