Со скольки лет можно подрабатывать на стройке: правила и ограничения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Подростки, желающие подрабатывать на стройке

Родители несовершеннолетних, интересующиеся возможностями трудоустройства для своих детей

Работодатели и менеджеры, нанимающие несовершеннолетних работников на строительные объекты Мечта подработать на стройке и заработать первые серьезные деньги привлекает многих подростков. Однако строительная площадка — зона повышенной опасности, где законодательство строго регулирует возможность трудоустройства молодежи. Родители и сами подростки часто не знают, легально ли нанимать несовершеннолетних на стройку, какие работы им разрешены, и с какого возраста это вообще возможно. Давайте разберем правовые аспекты и практические нюансы трудоустройства подростков в строительной сфере в 2025 году, чтобы избежать нарушений и обеспечить безопасность юных работников. ????????

Возраст для работы на стройке: правовые нормы и запреты

Трудовой кодекс РФ устанавливает четкие возрастные ограничения для работы в строительной отрасли. Полноценно работать на стройке можно только с 18 лет — это базовое правило, которое необходимо запомнить всем заинтересованным сторонам. ??

Однако существуют некоторые исключения и нюансы, которые позволяют подросткам выполнять определенные виды работ при соблюдении строгих условий:

С 16 лет подросток может заключить трудовой договор и выполнять легкие вспомогательные работы на строительных объектах, не связанные с вредными и опасными условиями труда

С 15 лет разрешается трудоустройство для выполнения легкого труда, не нарушающего процесс обучения

С 14 лет допускается работа с согласия одного из родителей (опекуна) и органа опеки и попечительства, но только в свободное от учебы время

Важно понимать, что строительная отрасль имеет свою специфику, и большинство строительных работ признаны опасными или тяжелыми, что автоматически делает их недоступными для несовершеннолетних.

Возраст Возможность работы на стройке Необходимые условия 18+ лет Полный доступ ко всем видам строительных работ Стандартное оформление по ТК РФ 16-17 лет Ограниченный доступ (только легкие вспомогательные работы) Сокращенный рабочий день, запрет на тяжелый и опасный труд 15 лет Строго ограниченный доступ к минимальному списку работ Согласие родителей, не в ущерб учебе, особый режим труда 14 лет Исключительные случаи, практически не применимо к стройке Согласие родителей и органов опеки, только в свободное от учебы время

Законодательство категорически запрещает привлекать несовершеннолетних к работам:

На высоте более 1,8 метра от земли или перекрытия

С подъемом и перемещением тяжестей вручную сверх допустимых норм

Связанным с опасными химическими веществами

В ночное время (с 22:00 до 6:00)

В выходные и праздничные дни

Сверхурочно

Дмитрий Николаев, инспектор труда В моей практике был случай, когда строительная компания наняла 16-летнего подростка на лето якобы в качестве помощника менеджера, но фактически парень выполнял погрузочно-разгрузочные работы и участвовал в монтаже строительных лесов. При внеплановой проверке это вскрылось, и работодатель получил штраф в размере 200 000 рублей. Кроме того, подросток получил травму руки, и компании пришлось компенсировать расходы на лечение и моральный ущерб. Этот случай наглядно демонстрирует, почему нельзя пренебрегать возрастными ограничениями на строительных объектах.

Виды строительных работ, разрешенные подросткам с 14-17 лет

Несмотря на общее правило о запрете труда несовершеннолетних на стройке, существует ограниченный перечень работ, к которым могут быть допущены подростки при соблюдении всех правовых требований. ??

Для подростков 16-17 лет потенциально доступны следующие виды работ на строительных объектах:

Помощь в офисной работе строительной компании (работа с документами, курьерские обязанности)

Уборка территории строительной площадки (без контакта с опасными зонами)

Выполнение простых малярных работ на небольшой высоте (до 1,8 м)

Помощь при ландшафтных работах и благоустройстве территории

Сортировка мелких строительных материалов (не тяжелее установленных норм)

Работа помощником кладовщика на строительном складе (без подъема тяжестей)

Для подростков 14-15 лет список еще более ограничен:

Вспомогательные работы в офисе строительной компании

Помощь при простых ландшафтных работах под постоянным контролем

Участие в подготовке территории к благоустройству (уборка мусора, подготовка грунта)

Вид работы 14-15 лет 16-17 лет Условия допуска Офисная работа в строительной компании Разрешено Разрешено Сокращенный рабочий день Уборка территории С ограничениями Разрешено Без работы с опасными отходами Малярные работы Запрещено На высоте до 1,8 м Только водорастворимые краски Ландшафтные работы Под надзором Разрешено Без использования сложной техники Работа на высоте Запрещено Запрещено – Погрузка-разгрузка Запрещено С ограничениями по весу До 4,1 кг для юношей и 2,5 кг для девушек

Важно понимать, что даже разрешенные виды работ должны выполняться с соблюдением особых требований к режиму труда и отдыха несовершеннолетних. Несоблюдение этих требований грозит работодателю серьезными штрафами.

Условия труда несовершеннолетних на строительных объектах

Если работодатель все-таки принимает решение о найме несовершеннолетнего на разрешенные виды работ, он обязан обеспечить особые условия труда, установленные законодательством. ??

Продолжительность рабочего времени строго регламентирована:

Для подростков от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю

Для подростков от 14 до 16 лет — не более 24 часов в неделю

Во время каникул продолжительность может быть увеличена, но не должна превышать соответствующие нормы для данного возраста

Ежедневная продолжительность работы (смены) также ограничена:

Для подростков от 16 до 18 лет — не более 7 часов

Для подростков от 14 до 16 лет — не более 4 часов

При совмещении работы с учебой — не более 4 часов в учебные дни и полной нормы в выходные

Особые требования к организации рабочего места и условиям труда:

Предварительный и периодический медицинские осмотры за счет работодателя

Обязательный инструктаж по технике безопасности и контроль за соблюдением правил

Пониженные нормы выработки (в соответствии с возрастом и физическими возможностями)

Запрет на работу с вредными химическими веществами (включая многие строительные материалы)

Запрет на работу с источниками повышенной опасности (строительная техника, электроинструменты)

Обеспечение средствами индивидуальной защиты, соответствующими возрасту и размеру

Оплата труда несовершеннолетних имеет свои особенности:

При сокращенной продолжительности ежедневной работы оплата труда может производиться пропорционально отработанному времени

Работодатель вправе устанавливать доплаты к заработной плате за счет собственных средств

При сдельной оплате труда производится доплата до тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность работы

Елена Соколова, юрист по трудовому праву Ко мне обратились родители 17-летнего Ивана, которого приняли на работу в строительную компанию помощником на благоустройстве территории. Вскоре подросток начал жаловаться на усталость — выяснилось, что работодатель игнорировал нормы рабочего времени, заставляя Ивана работать по 8-9 часов вместо положенных 7. Кроме того, не проводились необходимые перерывы. Мы подготовили обращение в трудовую инспекцию, после проверки которой компания была оштрафована, а руководство получило предписание о немедленном устранении нарушений. Ивану компенсировали переработку и установили правильный график. Этот случай показывает, как важно знать свои права и следить за их соблюдением даже при неполной занятости.

Документы для официального трудоустройства подростка

Оформление несовершеннолетнего работника на строительный объект требует сбора расширенного пакета документов и соблюдения дополнительных формальностей. ??

Базовый пакет документов, необходимый для трудоустройства подростка:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

СНИЛС

ИНН (при наличии)

Документ об образовании (аттестат, справка из школы)

Медицинская справка о прохождении предварительного медицинского осмотра (форма 086/у)

Трудовая книжка (при наличии) или согласие на электронную трудовую книжку

Дополнительные документы для разных возрастных категорий:

Для подростков 16-17 лет:

Справка о режиме обучения (для учащихся)

Заключение врачебной комиссии о возможности выполнения конкретного вида работ

Для подростков 14-15 лет:

Письменное согласие одного из родителей (опекуна)

Письменное согласие органа опеки и попечительства

Справка из образовательного учреждения о режиме обучения

Заключение врачебной комиссии о возможности выполнения конкретного вида работ

Особенности трудового договора с несовершеннолетним:

Обязательное указание сокращенной продолжительности рабочего времени

Четкое описание трудовых обязанностей, исключающее возможность привлечения к запрещенным видам работ

Указание на запрет работы в ночное время, сверхурочной работы, работы в выходные и праздничные дни

Условие об обязательном ежегодном медицинском осмотре за счет работодателя

Конкретный размер заработной платы с учетом сокращенной продолжительности работы

Алгоритм получения согласия органа опеки и попечительства (для подростков 14-15 лет):

Обратиться в орган опеки по месту жительства подростка Предоставить заявление родителя (опекуна) о согласии на трудоустройство Приложить проект трудового договора с указанием условий труда Предоставить медицинское заключение о состоянии здоровья подростка Получить заключение органа опеки о возможности заключения трудового договора

Важно помнить, что работодатель обязан ознакомить несовершеннолетнего работника под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к его трудовой функции. При этом должны быть учтены особенности восприятия информации подростками.

Ответственность работодателя при найме юных строителей

Наем несовершеннолетних работников на строительные объекты накладывает на работодателя повышенную ответственность. Нарушение требований трудового законодательства в отношении подростков влечет более строгие санкции, чем аналогичные нарушения в отношении взрослых работников. ??

Виды ответственности работодателя за нарушение правил трудоустройства несовершеннолетних:

Административная ответственность:

Штрафы до 50 000 рублей для должностных лиц

Штрафы до 200 000 рублей для юридических лиц

При повторном нарушении — дисквалификация должностных лиц на срок до 3 лет

Уголовная ответственность:

За использование труда несовершеннолетних на опасных работах — штраф до 500 000 рублей или лишение свободы до 5 лет

При причинении вреда здоровью несовершеннолетнего — более строгое наказание вплоть до лишения свободы

Гражданско-правовая ответственность:

Возмещение вреда здоровью, причиненного несовершеннолетнему

Компенсация морального вреда

Выплата пособия по временной нетрудоспособности при несчастном случае

Типичные нарушения работодателей при найме подростков на строительные объекты:

Допуск к запрещенным видам работ (работа на высоте, с опасными механизмами)

Несоблюдение норм рабочего времени (переработки, работа в выходные)

Отсутствие необходимых медицинских осмотров

Неофициальное трудоустройство («работа по устной договоренности»)

Заниженная оплата труда или задержки выплат

Отсутствие надлежащего инструктажа по технике безопасности

Игнорирование требований к рабочему месту несовершеннолетнего

Государственный контроль за соблюдением трудовых прав несовершеннолетних осуществляют:

Государственная инспекция труда

Прокуратура

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Органы опеки и попечительства

Рекомендации для работодателей, нанимающих несовершеннолетних на строительные объекты:

Проводите юридическую экспертизу всех документов, связанных с трудоустройством подростка Назначайте ответственного сотрудника за надзор за работой несовершеннолетних Разработайте специальные инструкции по охране труда для подростков Проводите регулярные проверки соблюдения особых условий труда Консультируйтесь с юристами при возникновении спорных ситуаций