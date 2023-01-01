Служба безопасности: как проверяют кандидата при трудоустройстве

Для кого эта статья:

Соискатели, готовящиеся к собеседованиям

HR-специалисты и работодатели

Люди, интересующиеся правовыми аспектами проверки персональных данных Получив долгожданное приглашение на собеседование, многие соискатели не подозревают, что параллельно с оценкой их профессиональных навыков запускается ещё один процесс — проверка службой безопасности компании. ????? Для одних это формальность, для других — серьезное испытание. Знание того, как и что именно проверяют специалисты по безопасности, поможет вам не только подготовиться к этому процессу, но и защитить свои права на конфиденциальность личных данных.

Методы проверки кандидатов службой безопасности

Проверка кандидатов — обязательный этап трудоустройства в большинстве средних и крупных компаний. Особенно тщательно к этому подходят организации, работающие с конфиденциальной информацией, финансами или государственными тайнами. Рассмотрим основные методы, которые использует служба безопасности при проверке соискателей.

?? Верификация предоставленных данных — первичный и наиболее распространенный метод проверки. Специалисты по безопасности проверяют подлинность предоставленных документов, сверяют информацию в резюме с данными из трудовой книжки, дипломов и сертификатов.

Метод проверки Что проверяется Распространенность (%) Проверка документов Подлинность паспорта, дипломов, трудовой книжки 98% Запросы бывшим работодателям Подтверждение стажа, должности, причин увольнения 85% Проверка кредитной истории Финансовая благонадежность кандидата 45% Анализ социальных сетей Образ жизни, круг общения, публичные высказывания 76% Проверка на судимость Наличие уголовного прошлого 65%

Запросы рекомендаций у прежних работодателей — второй по популярности метод. Часто службы безопасности не ограничиваются контактами, указанными кандидатом, а самостоятельно находят бывших коллег или руководителей для получения объективной информации.

Антон Северов, директор службы безопасности Однажды к нам пришел кандидат на позицию финансового директора. Резюме безупречное, три высших образования, опыт работы в крупных компаниях. При проверке обнаружилось, что в одной из компаний он проработал не 4 года, как указал, а всего 7 месяцев, причем уволился после внутреннего аудита. Звонок бывшему руководителю прояснил ситуацию — кандидат был уволен за серьезные финансовые нарушения. Без тщательной проверки компания могла бы столкнуться с серьезными рисками.

Проверка кредитной истории применяется преимущественно для должностей, связанных с финансовой ответственностью. Кандидаты с большими долгами или просрочками по кредитам рассматриваются как потенциально рискованные, особенно если речь идет о работе с крупными денежными суммами.

Мониторинг социальных сетей стал неотъемлемой частью проверки. Специалисты по безопасности анализируют публикации, комментарии, фотографии и круг общения кандидата. Они ищут признаки:

Деструктивного поведения

Зависимостей (алкоголь, наркотики)

Экстремистских взглядов

Противоречий с корпоративной культурой компании

Конфликта интересов (например, связи с конкурентами)

Проверка на судимость и наличие административных правонарушений — стандартная процедура, особенно для должностей, связанных с материальной ответственностью или работой с детьми.

Для некоторых позиций может применяться полиграф ("детектор лжи"). Это характерно для силовых структур, банков, стратегических предприятий. Согласие на такую проверку должно быть добровольным.

Что может узнать служба безопасности о соискателе

Объем информации, который может собрать служба безопасности о кандидате, зачастую удивляет даже опытных соискателей. Рассмотрим, какие данные доступны при проверке в 2025 году.

Подтверждение личности — проверка подлинности паспорта, наличия второго гражданства, ВНЖ или ПМЖ в других странах

— проверка подлинности паспорта, наличия второго гражданства, ВНЖ или ПМЖ в других странах Образование — подлинность дипломов, реальная успеваемость, наличие академических нарушений

— подлинность дипломов, реальная успеваемость, наличие академических нарушений Трудовая деятельность — фактические места работы, занимаемые должности, причины увольнений, конфликты с коллегами или руководством

— фактические места работы, занимаемые должности, причины увольнений, конфликты с коллегами или руководством Криминальное прошлое — судимости, административные правонарушения, участие в судебных процессах в качестве ответчика

Помимо этого, специалисты службы безопасности могут получить следующую информацию:

Елена Карпова, HR-консультант В моей практике был случай с кандидатом на позицию коммерческого директора. Молодой человек с впечатляющим резюме прошел все интервью, но служба безопасности обнаружила, что он параллельно развивает собственный бизнес в той же отрасли. При этом в резюме и на собеседованиях он указывал, что полностью отошел от дел. Мы были вынуждены отказать из-за явного конфликта интересов. Кандидат был шокирован тем, что эта информация стала известна, ведь бизнес был оформлен на родственников. Это хороший пример того, насколько глубоко может копать служба безопасности.

?? Служба безопасности может узнать о финансовом положении кандидата: наличие долгов, кредитная история, исполнительные производства у судебных приставов, банкротства. При проверке статусных позиций могут анализироваться крупные покупки и их соответствие официальным доходам.

Значительный пласт информации дает анализ цифрового следа кандидата:

Публикации и комментарии в социальных сетях (включая удаленные)

Участие в профессиональных и тематических сообществах

Публичные высказывания на форумах и в блогах

Регистрации на сайтах знакомств или специфических ресурсах

Утечки данных из различных баз

Отдельного внимания заслуживает проверка связей кандидата: родственные отношения с сотрудниками конкурентов, дружеские или деловые связи с криминальными элементами, контакты с иностранными гражданами (актуально для режимных предприятий).

Для высокооплачиваемых позиций проверка может включать оценку образа жизни: анализ путешествий, хобби, посещаемых мероприятий, клубов и ресторанов — всё то, что может указывать на ценности и привычки человека.

Правовые аспекты проверки при трудоустройстве

Служба безопасности обладает широкими возможностями для проверки кандидатов, однако существуют правовые ограничения, которые необходимо соблюдать. Знание этих ограничений поможет соискателям защитить свои права, а работодателям — избежать юридических проблем.

Основополагающий принцип любой проверки — законность получения и использования информации. Законодательство РФ строго регламентирует, какие данные о человеке могут собираться и при каких условиях.

Действие Законность Необходимые условия Проверка подлинности документов Законно Информирование кандидата Запросы бывшим работодателям Законно с ограничениями Согласие кандидата Анализ открытых социальных сетей Законно Только общедоступная информация Проверка кредитной истории Законно с ограничениями Письменное согласие кандидата Запрос медицинской информации Строго ограничено Только для должностей с медицинскими противопоказаниями Проверка на полиграфе Законно при условиях Добровольное согласие, не может быть обязательным

Ключевой законодательный акт, регулирующий проверки, — Федеральный закон №152-ФЗ "О персональных данных". Согласно ему, работодатель обязан:

Получить согласие кандидата на обработку персональных данных

Обрабатывать только те данные, которые необходимы для конкретной цели

Обеспечить конфиденциальность полученной информации

Уничтожить данные после завершения процесса найма (если кандидат не принят)

?? Трудовой кодекс РФ также содержит важные положения, запрещающие дискриминацию при приеме на работу. Отказ в трудоустройстве не может основываться на:

Расе, национальности, языке, происхождении

Религиозных убеждениях

Политических взглядах

Семейном положении

Гендерной принадлежности

Возрасте (за исключением случаев, установленных законом)

Состоянии здоровья (кроме случаев противопоказаний для конкретной работы)

Важно понимать разницу между информацией, которую работодатель вправе запросить, и данными, сбор которых является нарушением. Например, проверка на судимость законна только для определенных должностей, перечисленных в ТК РФ (педагоги, госслужащие, сотрудники правоохранительных органов и т.д.).

Особо следует отметить, что использование "серых" баз данных, незаконно полученной информации или методов социальной инженерии для проверки кандидатов является правонарушением и может повлечь ответственность для компании.

Соискатель имеет право:

Знать, какая информация о нем собирается

Отказаться от проверок, выходящих за рамки законодательства

Требовать обоснования отказа в трудоустройстве

Обжаловать действия работодателя в суде или трудовой инспекции

Как подготовиться к проверке службой безопасности

Проверка службой безопасности — не повод для паники, а стандартная процедура, к которой можно и нужно готовиться. Правильная подготовка повышает шансы успешно пройти этот этап трудоустройства и избежать неприятных сюрпризов.

??? Первый шаг в подготовке — тщательный аудит собственного резюме. Убедитесь, что все указанные данные соответствуют действительности:

Проверьте точность дат работы в предыдущих компаниях

Убедитесь в корректности названий занимаемых должностей

Не преувеличивайте свои достижения и масштаб ответственности

Подготовьте документы, подтверждающие указанный опыт и образование

Следующий важный этап — проверка своего цифрового следа. Проведите самостоятельный анализ своего присутствия в интернете:

Изучите свои профили в социальных сетях глазами потенциального работодателя

Удалите или скройте потенциально компрометирующие фотографии и публикации

Проверьте комментарии и участие в дискуссиях на форумах и в сообществах

Поищите информацию о себе в поисковых системах — что увидит HR-специалист?

Подготовьтесь к возможным вопросам о пробелах в трудовой биографии или причинах частых смен работы. Сформулируйте честные, но позитивные объяснения таких ситуаций.

Если у вас есть или были финансовые сложности, которые могут быть обнаружены при проверке кредитной истории, будьте готовы объяснить ситуацию. Демонстрация ответственного подхода к решению финансовых проблем может нейтрализовать негативное впечатление.

Подготовьте список рекомендателей, предварительно согласовав с ними возможность обращения к ним потенциального работодателя. Идеальными рекомендателями являются:

Бывшие руководители

Коллеги, с которыми у вас были продуктивные рабочие отношения

Клиенты или партнеры, которые могут подтвердить вашу компетентность

Будьте готовы к тому, что служба безопасности может связаться не только с указанными вами людьми, но и с другими сотрудниками компаний, где вы работали. Поэтому поддерживайте хорошие отношения даже после увольнения.

В случае наличия деликатных моментов в биографии (например, конфликт с предыдущим работодателем или судимость по нетяжкой статье), подумайте о стратегии коммуникации. Часто честное признание и демонстрация извлеченных уроков воспринимаются лучше, чем попытки скрыть информацию, которая всё равно будет обнаружена.

При заполнении анкет и прохождении собеседований со службой безопасности придерживайтесь следующих принципов:

Честность — лучшая стратегия; ложь почти всегда вскрывается

Лаконичность — отвечайте на вопросы по существу, не отклоняясь от темы

Последовательность — ваши ответы не должны противоречить ранее предоставленной информации

Спокойствие — нервозность может быть воспринята как признак того, что вам есть что скрывать

Защита личных данных в процессе трудоустройства

В эпоху цифровизации защита личных данных при трудоустройстве становится критически важным аспектом. Понимание своих прав и мер предосторожности позволит соискателям минимизировать риски и сохранить контроль над персональной информацией.

?? Начните с тщательного изучения документов, которые вас просят подписать. Особое внимание уделите согласию на обработку персональных данных. Этот документ должен содержать:

Перечень данных, на обработку которых вы даете согласие

Цели обработки персональных данных

Перечень действий с вашими данными

Срок действия согласия и порядок его отзыва

Вы имеете право вносить изменения в стандартный бланк согласия, например, ограничить список данных или сократить срок действия согласия. Работодатель не может отказать вам в трудоустройстве только на основании того, что вы не дали согласие на обработку данных, не имеющих прямого отношения к трудовой деятельности.

При предоставлении копий документов рекомендуется:

Делать пометку "Копия предоставлена для трудоустройства в [название компании]"

Указывать дату предоставления копии

По возможности, делать копии с водяными знаками или специальными пометками

Будьте избирательны в предоставлении информации. Существует ряд данных, которые работодатель не имеет права запрашивать без весомых оснований:

Полная медицинская история (только результаты обязательных медосмотров для определенных профессий)

Информация о планировании семьи и беременности

Данные о политических, религиозных взглядах

Подробности личной жизни, не имеющие отношения к работе

ПИН-коды, пароли и другие средства доступа к личным аккаунтам

В цифровую эпоху особое значение приобретает защита аккаунтов в социальных сетях и других онлайн-сервисах:

Настройте приватность профилей в социальных сетях

Используйте псевдонимы или никнеймы для личных аккаунтов

Регулярно проверяйте настройки приватности, так как платформы часто меняют их

Будьте осторожны с геолокацией и отметками на фотографиях

Если вы сталкиваетесь с требованиями предоставить избыточную информацию или подозреваете незаконные методы проверки, вы можете:

Вежливо уточнить, для каких целей необходимы эти данные и на каком основании они запрашиваются

Запросить нормативные акты или внутренние положения компании, обосновывающие такой запрос

В случае явного нарушения — обратиться в Роскомнадзор или трудовую инспекцию

После завершения процесса трудоустройства (особенно если вы не были приняты на работу), вы имеете право:

Запросить информацию о том, какие ваши данные хранятся у работодателя

Потребовать уничтожения ваших персональных данных

Отозвать согласие на обработку персональных данных