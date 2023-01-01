Скользящий график работы по ТК РФ: образец составления и нюансы

Работодатели, внедряющие гибкие графики работы в своих организациях Организация рабочих процессов с использованием скользящих графиков часто становится настоящим испытанием для HR-специалистов и руководителей. Согласно статистике, более 40% трудовых споров возникает именно из-за неправильного оформления рабочего времени — штрафы за нарушения могут достигать сотен тысяч рублей. При этом грамотно составленный скользящий график способен не только предотвратить претензии трудовой инспекции, но и повысить производительность труда на 15-20%. Давайте разберемся, как составить этот документ без риска нарушить требования законодательства в 2025 году. 🧐

Скользящий график работы: правовое регулирование по ТК РФ

Трудовой кодекс РФ не содержит прямого определения понятия "скользящий график", однако регулирует данную форму организации труда через несколько статей. Ключевыми здесь выступают ст. 100-104 ТК РФ, которые определяют возможность установления работодателем режима гибкого рабочего времени и ведение суммированного учета рабочих часов.

Скользящий график — это форма организации рабочего времени, при которой сотрудники трудятся по заранее установленному расписанию со сменами, чередующимися в определенной последовательности. Основные правовые аспекты регулирования такого графика включают:

Необходимость письменного оформления (приказ по организации)

Обязательное ознакомление работников под роспись

Соблюдение установленной нормы рабочего времени

Предоставление времени для отдыха между сменами (не менее 12 часов)

Определение учетного периода (неделя, месяц, квартал, но не более года)

Важно отметить, что согласно ст. 103 ТК РФ, работники должны быть ознакомлены с графиком сменности не позднее, чем за один месяц до его введения. Это требование — не просто формальность, а обязательное условие, несоблюдение которого может повлечь серьезные санкции.

Максим Петров, руководитель юридического отдела В моей практике был случай, когда производственная компания заплатила штраф в размере 150 000 рублей из-за неправильно составленного скользящего графика. Проблема оказалась в том, что график был введен в действие через неделю после ознакомления с ним работников, а не через месяц, как того требует закон. Кроме того, в графике не был соблюден междусменный отдых — некоторым сотрудникам приходилось возвращаться к работе менее чем через 10 часов после окончания предыдущей смены. Трудовая инспекция выявила эти нарушения при плановой проверке. После штрафа мы полностью пересмотрели подход к составлению графиков — создали специальный чек-лист на основе ТК РФ и назначили ответственных за контроль соблюдения всех требований.

Принципиально важно понимать, что даже при скользящем графике должна соблюдаться норма часов за учетный период. При этом возможны отклонения в отдельные рабочие дни и недели, но в целом за учетный период норма должна выдерживаться.

Нормативный акт Регулируемый аспект Требования Ст. 100 ТК РФ Режим рабочего времени Устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка Ст. 103 ТК РФ Сменная работа Ознакомление за месяц до введения Ст. 104 ТК РФ Суммированный учет Учетный период не более года Ст. 108 ТК РФ Перерывы для отдыха Не менее 30 минут и не более 2 часов Ст. 110 ТК РФ Еженедельный отдых Не менее 42 часов

Работники, трудящиеся по скользящему графику, имеют право на все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством, включая оплату сверхурочных работ, работы в ночное время, в выходные и праздничные дни согласно ст. 149, 152-154 ТК РФ.

Основные элементы и требования к скользящему графику

Грамотно составленный скользящий график должен соответствовать ряду обязательных требований и включать определенные элементы. Это не просто формальность — это защита и работодателя, и сотрудника от потенциальных трудовых споров. 📋

Ключевые элементы, которые должны присутствовать в документе:

Данные организации — полное наименование, реквизиты Визы и подписи — утверждение руководителем, согласование с профсоюзом (при наличии) Период действия графика — конкретные даты начала и окончания Учетный период — для расчета нормы рабочего времени Информация о сотрудниках — ФИО, должность, табельный номер Расписание смен — конкретные даты, время начала и окончания работы Обозначения — условные символы для обозначения типов смен, выходных, отпусков Количество часов — норма и фактическое время за учетный период

Для сотрудников, работающих по скользящему графику, работодатель обязан обеспечить соблюдение следующих требований:

Максимальная продолжительность рабочей смены не должна превышать 12 часов (для большинства категорий работников)

Минимальное время отдыха между сменами — не менее 12 часов

Еженедельный непрерывный отдых — не менее 42 часов

Суммарная продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать нормальное количество рабочих часов (ст. 91 ТК РФ)

При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение установленной продолжительности рабочего времени (ст. 103 ТК РФ)

Елена Сорокина, HR-директор Внедрение скользящего графика в нашей сети ресторанов было вынужденной мерой — мы столкнулись с резкими колебаниями посещаемости в разные дни недели. Первая версия графика была составлена интуитивно, без учета всех требований ТК РФ. В результате мы получили волну недовольства от сотрудников и предписание от трудовой инспекции. Проблема заключалась в том, что мы не соблюдали требования к времени отдыха между сменами и не учитывали норму часов за месяц. После консультации с юристом мы разработали новый шаблон графика с четкой системой учета рабочих часов и автоматической проверкой соблюдения всех норм ТК. Это потребовало дополнительных затрат на программное обеспечение, но окупилось сторицей — текучесть персонала снизилась на 30%, а производительность выросла благодаря более рациональному распределению нагрузки.

Особенно внимательно следует отнестись к разработке скользящего графика для отдельных категорий сотрудников, для которых законодательством установлены дополнительные ограничения:

Категория работников Особые требования Нормативное обоснование Беременные женщины Запрет на работу в ночное время, сверхурочные работы Ст. 96, 99 ТК РФ Работники до 18 лет Сокращенная продолжительность рабочего времени, запрет ночных работ Ст. 92, 96 ТК РФ Инвалиды Работа только с их согласия, не противоречащая медицинским рекомендациям Ст. 94, 96, 99 ТК РФ Родители детей до 3 лет Привлечение к ночным и сверхурочным работам только с письменного согласия Ст. 96, 259 ТК РФ

Помимо юридических требований, при составлении скользящего графика стоит учитывать эргономические и психофизиологические аспекты. Например, при частой смене дневных и ночных смен организм работника испытывает значительный стресс. Поэтому рекомендуется группировать однотипные смены и предусматривать постепенный переход от дневных к ночным.

Пошаговая инструкция составления скользящего графика

Разработка правильного скользящего графика работы — процесс, требующий внимательности и знания законодательства. Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете создать документ, полностью соответствующий требованиям ТК РФ и учитывающий интересы как компании, так и сотрудников. 🗓️

Шаг 1: Определение производственной необходимости Прежде всего, необходимо четко обосновать, почему организации требуется ввести скользящий график работы:

Проанализируйте специфику производственных процессов

Определите периоды наибольшей/наименьшей нагрузки

Оцените экономическую эффективность введения скользящего графика

Подготовьте документальное обоснование для введения такого режима работы

Шаг 2: Разработка основных параметров графика На этом этапе необходимо определить ключевые характеристики будущего графика:

Выберите учетный период (неделя, месяц, квартал, год)

Рассчитайте норму рабочего времени на этот период

Определите количество смен и их продолжительность

Разработайте систему чередования смен с учетом эргономики труда

Предусмотрите необходимое количество выходных дней

Шаг 3: Согласование с заинтересованными сторонами Любые изменения в организации труда требуют согласования с ключевыми стейкхолдерами:

Получите предварительное одобрение руководства

Проведите консультации с представителями профсоюза (при наличии)

Организуйте обсуждение с сотрудниками для выявления потенциальных проблем

При необходимости внесите корректировки в проект графика

Шаг 4: Подготовка нормативной базы Для юридического обоснования изменений необходимо подготовить документальную базу:

Внесите изменения в Правила внутреннего трудового распорядка

Подготовьте приказ о введении скользящего графика работы

Разработайте форму графика сменности

Подготовьте дополнительные соглашения к трудовым договорам (если требуется)

Шаг 5: Составление графика Теперь приступаем непосредственно к созданию графика:

Создайте таблицу с указанием дат календарного периода Внесите информацию о работниках (ФИО, должность) Распределите смены между работниками, учитывая требования к междусменному отдыху Обозначьте начало и окончание каждой смены Отметьте выходные дни Рассчитайте количество рабочих часов для каждого сотрудника Проверьте соответствие фактического времени нормативному

Шаг 6: Утверждение и ознакомление После составления график должен пройти процедуру утверждения и доведения до сведения сотрудников:

Согласуйте график с юристом организации

Утвердите график приказом руководителя

Ознакомьте каждого работника под роспись (минимум за месяц до введения)

Разместите график в доступном для работников месте

Шаг 7: Мониторинг и корректировка После введения графика необходимо контролировать его исполнение:

Организуйте систему контроля соблюдения графика

Собирайте обратную связь от сотрудников

Анализируйте эффективность введенного графика

При необходимости вносите оперативные изменения с соблюдением требований ТК РФ

Важно помнить, что внесение изменений в утвержденный график также должно производиться заблаговременно (не менее чем за месяц), за исключением экстренных ситуаций, предусмотренных законодательством.

Образец скользящего графика с комментариями

Для наглядности представляю образец скользящего графика работы, составленный с учетом всех требований ТК РФ. Данный шаблон может быть адаптирован под специфику конкретной организации. Рассмотрим его структуру и особенности заполнения. 📝

УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО "Компания" __ /Иванов И.И./ "" _ 2025 г. ГРАФИК СМЕННОСТИ на апрель 2025 года № ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Часы Норма ----- ---------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------ ------ ------ ------ ----- ------ 1 Петров П.П. Д Д В В Н Н В В Д Д В В ... 168 168 2 Сидоров С.С. Н Н В В Д Д В В Н Н В В ... 168 168

Условные обозначения: Д – дневная смена (с 8:00 до 20:00) Н – ночная смена (с 20:00 до 8:00) В – выходной день

С графиком ознакомлены:

Петров П.П. _ ""____ 2025 г. Сидоров С.С. _ ""____ 2025 г.

Комментарии к образцу:

Утверждающие реквизиты — график обязательно должен быть утвержден руководителем организации. Отсутствие подписи делает документ недействительным. Период действия — четко указан календарный месяц, на который составлен график. Персональные данные — для каждого сотрудника указаны ФИО, что позволяет точно идентифицировать работника. Распределение смен — для каждого дня месяца указан тип работы (дневная смена, ночная смена, выходной). Часы работы — точно обозначено время начала и окончания каждого типа смен. Учет рабочего времени — указано общее количество часов за месяц и нормативное время. Подписи сотрудников — предусмотрены поля для ознакомления работников.

Обратите внимание на следующие важные моменты в представленном образце:

Чередование смен организовано таким образом, что соблюдается требование о минимальном времени отдыха между сменами (не менее 12 часов)

После череды рабочих дней следуют выходные, обеспечивающие еженедельный непрерывный отдых не менее 42 часов

Продолжительность смен составляет 12 часов, что не превышает максимально допустимую продолжительность

Суммарное количество часов за месяц соответствует установленной норме рабочего времени

Данный образец можно использовать как основу, адаптируя его под конкретные нужды организации. При этом следует учитывать отраслевую специфику и категории работников.

Наиболее распространенные ошибки при составлении скользящего графика, которых следует избегать:

Несоблюдение времени отдыха между сменами

Превышение максимально допустимой продолжительности смены

Неравномерное распределение рабочего времени, создающее чрезмерную нагрузку

Отсутствие учета праздничных дней

Недостаточный период ознакомления работников с графиком

Для организаций с большим количеством сотрудников рекомендуется использовать специализированное программное обеспечение для составления графиков, которое автоматически проверяет соответствие требованиям трудового законодательства.

Особенности учёта рабочего времени при скользящем графике

Учет рабочего времени при скользящем графике имеет ряд специфических особенностей, знание которых позволит избежать ошибок и обеспечить соблюдение трудового законодательства. Главным отличием от стандартного пятидневного или шестидневного режима работы является необходимость ведения суммированного учета. ⏱️

Суммированный учет рабочего времени — это особый порядок учета, при котором соблюдение установленной законом нормы рабочего времени обеспечивается за учетный период (месяц, квартал, год), а не за день или неделю. Его правильное ведение включает следующие процедуры:

Определение учетного периода — оптимальным вариантом часто является месяц или квартал, но в некоторых отраслях может быть установлен и годовой учетный период Расчет нормы рабочего времени — производится на основании производственного календаря с учетом установленной для конкретной категории работников продолжительности рабочей недели Фиксация фактически отработанного времени — должна вестись ежедневно в табеле учета рабочего времени (форма Т-12 или Т-13) Сопоставление фактических и нормативных показателей — по окончании учетного периода

Для правильного учета необходимо использовать соответствующие обозначения в табеле рабочего времени:

"Я" — рядовой рабочий день по скользящему графику

"Н" — работа в ночное время (с 22:00 до 6:00)

"РВ" — работа в выходные дни

"К" — служебная командировка

"ОТ" — основной отпуск

"Б" — больничный лист

При ведении суммированного учета рабочего времени особого внимания требуют следующие аспекты:

Сверхурочная работа определяется по итогам учетного периода как превышение фактически отработанного времени над нормативным

Оплата работы в ночное время, выходные и праздничные дни производится в повышенном размере независимо от соблюдения нормы часов за учетный период

При увольнении работника до окончания учетного периода подсчет часов и определение сверхурочных работ производится на дату увольнения

Особенно сложным является учет рабочего времени в ситуациях, когда в течение учетного периода у работника возникают периоды временной нетрудоспособности, отпусков или командировок. В таких случаях необходимо производить перерасчет нормы рабочего времени.

Пример расчета:

Показатель Формула расчета Пример (апрель 2025) Норма часов за месяц Согласно производственному календарю 168 часов (при 40-часовой неделе) Норма часов при больничном 5 дней (168 / кол-во рабочих дней) × кол-во отработанных дней (168 / 22) × 17 = 130 часов Фактически отработано Сумма часов по табелю 140 часов Сверхурочные часы Фактические часы – Норма с учетом больничного 140 – 130 = 10 часов

Для эффективного учета рабочего времени при скользящем графике рекомендуется:

Разработать четкую методику расчета нормы часов и ее корректировки с учетом различных ситуаций Использовать автоматизированные системы учета рабочего времени Регулярно проводить сверку данных табельного учета с фактическим режимом работы Своевременно выявлять и устранять несоответствия между плановым и фактическим графиком работы Ознакомить работников с порядком учета рабочего времени и расчета заработной платы

Правильный учет рабочего времени при скользящем графике не только обеспечивает соблюдение трудового законодательства, но и позволяет оптимизировать распределение трудовых ресурсов, повышать эффективность работы организации и создавать комфортные условия труда для сотрудников.