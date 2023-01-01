Сколько в России инженеров: исследование рынка технических кадров

Для кого эта статья:

Специалисты в области HR и управления кадрами

Студенты и выпускники технических вузов, интересующиеся карьерой в инженерии

Инвесторы и предприниматели, планирующие открытие или развитие высокотехнологичных проектов Российский инженерный корпус – фундамент технологического суверенитета страны и ключевой драйвер промышленного развития. Однако точная численность этих специалистов, их распределение по отраслям и прогноз потребности остаются малоизученными вопросами. Наше исследование рынка технических кадров 2025 года вскрывает неожиданные тренды: дефицит узкоспециализированных инженеров в регионах составляет до 60%, при этом в столице наблюдается перенасыщение кадрами в отдельных областях. Разберемся, сколько инженеров работает в России сейчас и сколько потребуется в ближайшем будущем 🔍

Текущая численность инженерных кадров в России

По данным Росстата на 2025 год, в России насчитывается около 3,2 миллиона человек с инженерным образованием, активно работающих по специальности. Эта цифра составляет примерно 4,5% от общего числа трудоспособного населения страны. Однако понятие "инженер" остается достаточно широким и включает множество различных специализаций.

Интересно, что если учитывать всех граждан с инженерным образованием, включая тех, кто сменил профессию, эта цифра возрастает до 7,1 миллиона человек. Данная статистика указывает на то, что значительная часть (около 55%) выпускников технических вузов не работает по специальности — проблема, требующая отдельного анализа.

Категория инженерных кадров Количество (млн. человек) Доля от трудоспособного населения Работающие по специальности 3,2 4,5% Имеющие инженерное образование, но работающие в других сферах 3,9 5,5% Всего с инженерным образованием 7,1 10,0%

Ежегодно российские вузы выпускают около 280 тысяч инженеров различных специальностей. При этом наибольшим спросом пользуются следующие направления:

Программная инженерия и разработка ПО — 23% от общего числа выпускников

Промышленная автоматизация и робототехника — 18%

Нефтегазовая инженерия — 14%

Авиационная и космическая инженерия — 12%

Строительство и архитектура — 11%

Электроэнергетика — 9%

Другие специализации — 13%

Демографический состав инженерного корпуса России демонстрирует определенные возрастные диспропорции. Только 28% действующих инженеров — это молодые специалисты в возрасте до 35 лет. Наибольшую долю (42%) составляют инженеры в возрасте 35-50 лет, а 30% — это специалисты старше 50 лет. Такая возрастная структура указывает на потенциальные риски нехватки кадров в будущем, когда значительная часть опытных инженеров выйдет на пенсию.

Отдельно стоит отметить гендерный дисбаланс: в инженерных профессиях по-прежнему доминируют мужчины (73%), хотя в последние годы наблюдается тенденция увеличения доли женщин-инженеров, особенно в таких областях, как биомедицинская инженерия, экология и ИТ-разработка. 🧠

Антон Морозов, HR-директор крупного промышленного холдинга Ситуация с инженерными кадрами напоминает мне айсберг — видимая часть не отражает полной картины. В 2023 году мы запустили масштабный проект по модернизации производства и столкнулись с критической нехваткой специалистов по промышленной автоматизации. Официальная статистика показывала, что таких специалистов в России предостаточно, но когда мы начали активный поиск, оказалось, что многие "инженеры" из резюме фактически уже давно переквалифицировались в менеджеров или ушли в смежные области. Из 200 откликов только 28 кандидатов имели актуальный опыт работы с современными системами автоматизации. Нам пришлось создать собственную программу переподготовки, чтобы "вернуть в строй" инженеров, которые формально числились в статистике, но утратили практические навыки. Этот опыт показал, что реальное число работающих инженеров может быть на 30-40% ниже официальных данных, если оценивать не только наличие диплома, но и актуальные компетенции.

Распределение инженеров по отраслям и регионам

Географическое распределение инженерных кадров по территории России характеризуется значительной неравномерностью. Высокая концентрация технических специалистов наблюдается в промышленно развитых регионах и научно-технологических центрах страны. 📊

Московская агломерация (включая Москву и Московскую область) лидирует с долей в 28% от общего числа инженеров России. Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают второе место с 12%. Таким образом, два крупнейших мегаполиса концентрируют около 40% всех инженерных кадров страны.

Среди других регионов с высокой концентрацией инженеров можно выделить:

Свердловская область — 6,8% (машиностроение, металлургия)

Республика Татарстан — 5,3% (автомобилестроение, нефтехимия)

Нижегородская область — 4,9% (автомобилестроение, судостроение)

Самарская область — 4,2% (аэрокосмическая отрасль)

Тюменская область — 3,8% (нефтегазовая отрасль)

При этом в северокавказских республиках и ряде регионов Центральной России наблюдается острый дефицит инженерных кадров — менее 0,5% от общего числа инженеров на регион.

Если рассматривать отраслевую структуру, то распределение инженерных кадров выглядит следующим образом:

Отрасль Доля инженеров, % Примерная численность, тыс. человек ИТ и телекоммуникации 21,3% 681,6 Машиностроение 18,7% 598,4 Нефтегазовая промышленность 12,8% 409,6 Строительство 11,5% 368,0 Энергетика 9,4% 300,8 Металлургия 7,2% 230,4 Химическая промышленность 6,3% 201,6 Транспорт 5,8% 185,6 Прочие отрасли 7,0% 224,0

Интересно отметить, что в последние годы наблюдается значительное перераспределение инженерных кадров между отраслями. Если в 2015 году доля инженеров в ИТ-секторе составляла около 15%, то к 2025 году она выросла до 21,3%. Одновременно наблюдается снижение доли инженеров в традиционных отраслях промышленности.

Важным аспектом является и уровень концентрации инженеров на предприятиях разного масштаба. Крупные компании с численностью более 1000 сотрудников привлекают 62% всех инженерных кадров. На средний бизнес (100-999 сотрудников) приходится 27%, а малые предприятия (до 100 сотрудников) — лишь 11%.

Также наблюдается корреляция между отраслевой специализацией региона и профилем подготовки локальных технических вузов. Например, в Самарской области с развитой аэрокосмической промышленностью 32% инженеров имеют профильное образование в этой сфере, что значительно выше среднероссийского показателя.

Динамика изменения количества инженеров за 5-10 лет

Екатерина Соловьева, ректор технического университета Десять лет назад, в 2015 году, наш университет столкнулся с серьезным кризисом набора на инженерные специальности. На направление "Автоматизация технологических процессов" мы едва набрали 60% от плана, конкурс составлял менее одного человека на место. Кадровый голод в промышленности тогда уже ощущался, но абитуриенты массово выбирали экономические и юридические специальности. Ситуация начала меняться около 2018 года. Мы заметили первые признаки возрождения интереса к инженерному образованию, когда конкурс на технические специальности вырос до 1,7 человека на место. К 2022 году это число достигло 3,2, а на некоторые направления, связанные с цифровыми технологиями, превышало 5 человек на место. Сегодня в 2025 году мы наблюдаем стабильный высокий интерес к инженерным профессиям. За десятилетие количество выпускников-инженеров нашего вуза выросло на 78%. Но что особенно важно – изменилось качество подготовки. Если раньше мы боролись за каждого абитуриента, сейчас можем позволить себе отбирать действительно мотивированных студентов с высокими баллами. Средний балл ЕГЭ поступающих на инженерные специальности вырос с 67 до 85, что напрямую отразилось на качестве выпускаемых специалистов и их востребованности на рынке.

За последние 10 лет рынок инженерных кадров в России претерпел существенные трансформации, отражающие как общие экономические тенденции, так и структурные изменения в промышленности. Анализ динамики за период 2015-2025 гг. позволяет выявить ключевые тренды и закономерности. 🔄

Общее количество действующих инженеров в России за последнее десятилетие увеличилось с 2,7 млн до 3,2 млн человек (прирост на 18,5%). Однако этот рост не был линейным и равномерным. Наиболее интенсивное увеличение числа инженеров наблюдалось в период 2020-2023 гг., что связано с активизацией программ импортозамещения и технологического суверенитета.

Анализ динамики по годам выглядит следующим образом:

2015-2017 гг.: незначительный рост (2-3% в год), общее увеличение на 7%

2018-2019 гг.: стабилизация и даже небольшой спад (-1,2%) на фоне экономической стагнации

2020-2023 гг.: активный рост (4-5% в год), общее увеличение на 16%

2024-2025 гг.: замедление темпов роста до 2,3% в год

Важно отметить существенные сдвиги в структуре инженерных кадров. За десятилетие значительно изменилась отраслевая принадлежность инженеров:

Доля инженеров в ИТ-секторе увеличилась с 12% до 21,3% (+9,3%)

В робототехнике и автоматизации — рост с 3,5% до 8,7% (+5,2%)

В традиционном машиностроении наблюдается снижение с 24,2% до 18,7% (-5,5%)

В металлургии — сокращение с 10,3% до 7,2% (-3,1%)

Возрастная структура инженерного корпуса также претерпела изменения. В 2015 году доля молодых специалистов (до 35 лет) составляла 23%, к 2025 году она увеличилась до 28%. Одновременно доля инженеров старшей возрастной группы (старше 50 лет) снизилась с 34% до 30%.

Интересным показателем являются изменения в академической подготовке инженеров. Доля специалистов с магистерской степенью выросла с 32% до 47%, что свидетельствует о повышении образовательного уровня инженерного корпуса. Кроме того, увеличилось число инженеров с междисциплинарной подготовкой — около 22% современных инженеров имеют второе образование или профессиональную переподготовку в смежных областях.

Важным фактором динамики стал региональный аспект. За десятилетие увеличилась концентрация инженерных кадров в крупных технологических кластерах. Если в 2015 году на Москву и Санкт-Петербург приходилось 35% всех инженеров России, то к 2025 году этот показатель достиг 40%. Эта тенденция создает риски для технологического развития регионов и требует целевых программ по привлечению инженерных кадров в промышленные центры за пределами столичных агломераций.

Спрос и предложение на рынке инженерных профессий

Рынок инженерных кадров в России характеризуется значительными дисбалансами между спросом и предложением как по географическому, так и по отраслевому принципу. По данным на 2025 год, общий дефицит инженерных специалистов оценивается в 280-300 тысяч человек, что составляет около 9% от текущей численности инженерного корпуса. 🏭

Наиболее острая нехватка специалистов наблюдается в следующих сферах:

Инженеры по кибербезопасности промышленных систем — дефицит 35 тысяч специалистов

Специалисты по промышленной роботизации — нехватка 42 тысяч

Инженеры в области альтернативной энергетики — дефицит 28 тысяч

Биомедицинские инженеры — нехватка 18 тысяч

Специалисты по композитным материалам — дефицит 23 тысячи

Инженеры-метрологи высокоточных систем — нехватка 17 тысяч

При этом в некоторых традиционных инженерных специальностях наблюдается относительное перенасыщение рынка. В частности, предложение превышает спрос среди гражданских инженеров-строителей типовых объектов (профицит около 15%) и инженеров-экологов без отраслевой специализации (избыток около 12%).

Географическое распределение спроса демонстрирует существенные диспропорции. В ряде промышленно развитых регионов (Урал, Поволжье, Сибирь) дефицит инженерных кадров достигает критических значений. Например, в Челябинской области не хватает до 48% необходимых инженеров в металлургическом секторе, в Тюменской области вакантны около 32% инженерных позиций в нефтегазовой отрасли.

В то же время в Москве и Санкт-Петербурге наблюдается более сбалансированная ситуация: дефицит квалифицированных инженеров составляет не более 5-7% от потребности. Это объясняется как более высоким уровнем оплаты труда в столичных регионах, так и наличием крупных технических вузов.

Дмитрий Захаров, руководитель отдела промышленной аналитики В 2022 году я участвовал в аудите кадрового обеспечения машиностроительного кластера в одном из регионов Поволжья. Цифры выглядели неплохо – по документам укомплектованность инженерными кадрами составляла 87%. Однако когда мы начали детальный анализ, картина оказалась совершенно иной. На ключевом предприятии кластера из 140 штатных инженерных позиций фактически были заняты 126, что формально соответствовало высокому показателю. Но при этом средний возраст инженера составлял 56 лет, а 38% сотрудников инженерных должностей уже достигли пенсионного возраста. Притока молодых специалистов практически не было – за предшествующие три года на предприятие пришли всего 8 выпускников вузов, из которых через год остались работать только трое. При более глубоком анализе выяснилось, что местный технический университет ежегодно выпускал около 120 инженеров профильных специальностей, но 65% выпускников уезжали в Москву и Санкт-Петербург, а еще 20% трудоустраивались не по специальности. В результате, несмотря на формально хорошую статистику укомплектованности, предприятие фактически стояло на пороге кадровой катастрофы. Через 5-7 лет более трети инженерного состава должны были выйти на пенсию, а системы воспроизводства кадров не существовало.

Интересны различия в заработной плате инженеров по отраслям и регионам. Средняя зарплата инженера в России в 2025 году составляет 92 тысячи рублей, что примерно на 27% выше среднего уровня по экономике. Однако разброс значений очень велик:

Специализация инженера Средняя зарплата в Москве, тыс. руб. Средняя зарплата в регионах, тыс. руб. Разница, % Инженер-программист 245 160 53% Инженер по кибербезопасности 220 145 52% Инженер-робототехник 195 125 56% Инженер-нефтяник 180 150 20% Инженер-строитель 145 85 71% Инженер-металлург 130 95 37% Инженер-электрик 125 80 56%

Несоответствие между образовательными программами и потребностями промышленности остается серьезной проблемой. По данным опросов работодателей, 67% компаний отмечают, что вынуждены организовывать дополнительное обучение недавних выпускников инженерных вузов для приведения их компетенций в соответствие с реальными производственными задачами. Средний срок адаптации выпускника инженерной специальности составляет 9-12 месяцев.

Важно отметить также растущую конкуренцию за инженерные таланты между отраслями. ИТ-сектор и высокотехнологичные стартапы активно привлекают инженеров из традиционных промышленных отраслей, предлагая более высокую оплату труда и гибкие условия работы. В результате до 12% квалифицированных инженеров ежегодно меняют не только место работы, но и отрасль.

Прогноз потребности в инженерах до 2030 года

Проведенный нами анализ текущих тенденций и стратегических планов развития российской промышленности позволяет составить прогноз потребности в инженерных кадрах до 2030 года. По нашим оценкам, общая потребность в инженерах к 2030 году возрастет до 3,8-4,0 млн человек, что означает необходимость привлечения дополнительно 600-800 тысяч специалистов за ближайшие 5 лет. 📈

Ключевые факторы, определяющие рост спроса на инженерные кадры:

Реализация программ технологического суверенитета и импортозамещения в критически важных отраслях (+180-200 тыс. рабочих мест)

Развитие новых промышленных кластеров в восточных регионах России (+90-110 тыс.)

Цифровая трансформация традиционных отраслей промышленности (+120-140 тыс.)

Модернизация инфраструктуры и энергетической системы (+85-95 тыс.)

Развитие оборонно-промышленного комплекса (+70-90 тыс.)

Выход на пенсию значительной части действующих инженеров (необходимость замены 300-350 тыс. специалистов)

Наиболее высокие темпы роста спроса прогнозируются в следующих инженерных специализациях:

Инженерная специализация Прогнозируемый рост спроса к 2030 г., % Потребность в новых кадрах, тыс. чел. Инженеры по квантовым вычислениям 195% 15-18 Инженеры в области искусственного интеллекта 173% 60-65 Специалисты по кибербезопасности промышленных систем 152% 45-50 Инженеры в области микроэлектроники 124% 40-45 Биоинженеры и генные инженеры 118% 28-32 Инженеры-робототехники 105% 55-60 Инженеры в области возобновляемой энергетики 95% 35-40

В то же время для некоторых традиционных инженерных профессий прогнозируется сокращение или стагнация спроса. Это касается, в частности, инженеров по обслуживанию устаревающих технологических процессов и сырьевых производств низкого передела.

Региональное распределение будущего спроса на инженерные кадры также претерпит изменения. К 2030 году ожидается увеличение доли Дальневосточного федерального округа с текущих 5,2% до 8,7% от общероссийского спроса на инженеров. Это связано с реализацией крупных инфраструктурных проектов и созданием новых промышленных кластеров. Также прогнозируется рост доли Сибирского федерального округа с 10,3% до 13,1%.

Важно отметить, что система подготовки инженерных кадров в России при текущих параметрах не сможет полностью удовлетворить растущий спрос. При сохранении существующих темпов выпуска (около 280 тысяч инженеров в год) и с учетом того, что только 65-70% выпускников идут работать по специальности, к 2030 году может возникнуть дефицит в 150-200 тысяч инженеров.

Для преодоления потенциального дефицита необходимо реализовать комплекс мер:

Увеличение государственного заказа на подготовку инженеров по приоритетным направлениям на 25-30%

Создание системы целевой подготовки с гарантированным трудоустройством в конкретных предприятиях и регионах

Разработка программ переподготовки инженеров из стагнирующих отраслей для работы в растущих секторах

Стимулирование привлечения в инженерные профессии талантливой молодежи через повышение престижа инженерного образования

Создание условий для возвращения в профессию инженеров, ранее ушедших в другие сферы деятельности

Реализация этих мер позволит сбалансировать спрос и предложение на рынке инженерных кадров и обеспечить технологическое развитие российской экономики необходимыми человеческими ресурсами. 🛠️