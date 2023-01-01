Сколько трудовых договоров можно заключить одновременно: нормы ТК РФ

Для кого эта статья:

Работники, заинтересованные в совместительстве и множественном трудоустройстве

Специалисты в области HR и юристы, работающие с трудовым законодательством

Студенты и молодые профессионалы, ищущие дополнительный заработок или первую работу Хотите подработать на нескольких работах одновременно или нанять специалиста, уже трудоустроенного в другой компании? Вопрос о том, сколько трудовых договоров можно заключить параллельно, волнует многих — от студентов до опытных профессионалов. Российское законодательство даёт четкий ответ: формально количество трудовых договоров не ограничено, но есть немало нюансов, которые необходимо учитывать. Разберемся, какие правила устанавливает Трудовой кодекс в 2025 году и что грозит за их нарушение. ??

Сколько трудовых договоров разрешает ТК РФ заключать

Трудовой кодекс РФ не устанавливает конкретных количественных ограничений на число трудовых договоров, которые может заключить один работник. Статья 282 ТК РФ прямо разрешает работнику заключать трудовые договоры о выполнении другой регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время.

Основные формы трудоустройства по нескольким договорам включают:

Внутреннее совместительство — работа у того же работодателя по другой должности или профессии

— работа у того же работодателя по другой должности или профессии Внешнее совместительство — работа у другого работодателя по отдельному трудовому договору

— работа у другого работодателя по отдельному трудовому договору Совмещение должностей (не является совместительством) — выполнение дополнительной работы по другой должности в рамках основного рабочего времени

Принципиальное отличие совместительства от совмещения заключается в том, что совместительство выполняется в свободное от основной работы время, а совмещение — в рамках основного рабочего времени без заключения отдельного трудового договора.

Критерий Внутреннее совместительство Внешнее совместительство Совмещение должностей Оформление Отдельный трудовой договор Отдельный трудовой договор Дополнительное соглашение к основному договору Рабочее время Вне основного времени Вне основного времени В течение основного рабочего времени Трудовая книжка Может вноситься запись Вносится по желанию работника Не вносится Ограничение времени Не более 4 часов в день Не более 4 часов в день В пределах рабочего дня

Алексей Соловьев, юрист по трудовому праву Ко мне обратился программист Сергей, который хотел официально трудоустроиться в три разные IT-компании одновременно. Его беспокоило, законно ли это и не возникнет ли проблем с налоговой. Мы детально проанализировали его ситуацию: основная работа была с графиком 5/2, вторая предполагала удаленную работу вечерами, а третья — проектную занятость по выходным. Я объяснил, что ТК РФ не ограничивает количество трудовых договоров, но есть подводные камни. Во-первых, в договорах с IT-компаниями часто встречаются пункты о запрете работы на конкурентов. Во-вторых, ему нужно соблюдать лимит рабочего времени — не более 4 часов в день на совместительство. После консультации Сергей решил оформить два трудовых договора, а с третьей компанией заключить гражданско-правовой договор на выполнение конкретных задач, что помогло ему соблюсти все юридические требования.

Важно отметить, что даже при отсутствии формального ограничения на количество трудовых договоров, фактическим ограничением становится время. Согласно статье 284 ТК РФ, продолжительность работы по совместительству не может превышать 4 часов в день. В дни, когда работник свободен от основной работы, он может трудиться по совместительству полный рабочий день. За месяц совместительство не должно превышать половины месячной нормы рабочего времени. ??

Правовой статус совместительства в трудовом праве

Правовой статус совместительства регулируется главой 44 Трудового кодекса РФ (статьи 282-288). Совместительство определяется как выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.

Ключевые юридические особенности совместительства:

Оформляется отдельным трудовым договором (ст. 282 ТК РФ)

Требуется указание на то, что работа является совместительством (ст. 282 ТК РФ)

Работник имеет право на все трудовые гарантии и компенсации в полном объеме по каждому месту работы

При приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (ст. 283 ТК РФ)

Трудовая книжка предъявляется только по желанию работника

С юридической точки зрения, очень важно разграничивать совместительство и совмещение должностей. Совмещение не требует заключения отдельного трудового договора и осуществляется в рамках основного рабочего времени. Оно оформляется дополнительным соглашением к основному трудовому договору с установлением доплаты (ст. 60.2 ТК РФ).

Работа по совместительству может быть прекращена по всем основаниям, предусмотренным ТК РФ. Однако статья 288 устанавливает дополнительное основание для расторжения трудового договора — приём работника, для которого эта работа будет основной. При этом работодатель обязан предупредить совместителя об увольнении не менее чем за две недели.

Марина Петрова, HR-директор В нашу компанию устроился высококвалифицированный бухгалтер Ирина на условиях внешнего совместительства. Через три месяца она сообщила, что хочет перейти на основное место работы, но с сохранением своей первой работы. Ситуация осложнялась тем, что в обоих компаниях был установлен 8-часовой рабочий день. Я провела встречу с юристом и руководителем бухгалтерии, где мы разработали оптимальное решение. Мы предложили Ирине оформить основной трудовой договор с нами на полную ставку, а с предыдущим работодателем переоформить отношения на внешнее совместительство с графиком работы не более 4 часов в день. Для фиксации чёткого разделения рабочего времени мы составили график работы с указанием конкретных часов на каждом месте работы. Эта схема позволила сохранить ценного специалиста и соблюсти все требования трудового законодательства. Важным уроком стало то, что при правильном юридическом оформлении даже сложные ситуации с совместительством можно урегулировать к выгоде всех сторон.

Ограничения по количеству трудовых договоров

Хотя формально ТК РФ не ограничивает количество трудовых договоров, существуют категории работников, для которых установлены особые ограничения:

Работники до 18 лет — совместительство запрещено (ст. 282 ТК РФ)

Работники, занятые на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда — совместительство запрещено, если основная работа связана с такими же условиями (ст. 282 ТК РФ)

Руководители организаций — требуется разрешение уполномоченного органа или собственника имущества организации (ст. 276 ТК РФ)

Государственные и муниципальные служащие — совместительство регулируется специальными федеральными законами

Работники транспорта — ограничения установлены отдельными нормативными актами

Кроме того, работодатель вправе включить в трудовой договор условие о запрете работы у конкурентов или ограничении совместительства (например, если работа связана с конфиденциальной информацией). Такие условия являются законными, если они не противоречат ТК РФ и другим нормативным актам.

Фактическим ограничением числа трудовых договоров является физическая возможность выполнения работы и соблюдение ограничений по времени совместительства:

Тип работы Ограничение по времени Документальное оформление Основная работа До 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ) Трудовой договор, запись в трудовой книжке Внутреннее совместительство Не более 4 часов в день, в дни свободные от основной работы — полный день Отдельный трудовой договор Внешнее совместительство Не более 4 часов в день, за месяц — не более половины месячной нормы времени Отдельный трудовой договор Совмещение В пределах рабочего дня Дополнительное соглашение

При нарушении ограничений по времени работы работодатель может быть привлечен к административной ответственности согласно статье 5.27 КоАП РФ. Штрафы для должностных лиц составляют от 1 000 до 5 000 рублей, для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей. ??

При планировании совместительства важно помнить, что работник несет ответственность за эффективное выполнение трудовых обязанностей на каждом месте работы. Чрезмерная нагрузка может привести к снижению качества работы и быть основанием для дисциплинарных взысканий, вплоть до увольнения.

Особые правила совместительства для разных профессий

Для некоторых профессиональных категорий работников законодательство устанавливает специальные правила совместительства. Эти правила могут как расширять, так и сужать возможности по заключению нескольких трудовых договоров. ??

Медицинские работники Для медицинских работников действуют особые нормы, установленные статьей 350 ТК РФ и постановлением Правительства РФ №41 от 12.02.2003:

Продолжительность совместительства может быть увеличена до месячной нормы рабочего времени (вместо стандартной половины)

Для сельских медработников совместительство может быть разрешено до 8 часов в день

В государственных медицинских учреждениях руководителям не разрешается работать по совместительству в подчиненных им учреждениях

Педагогические работники Согласно Постановлению Минтруда РФ №41 от 30.06.2003, педагоги имеют право на:

Работу по совместительству в объеме не более половины месячной нормы рабочего времени

Учителя, преподаватели могут выполнять педагогическую работу до 300 часов в год по совместительству

Для работников образовательных учреждений допускается работа в той же школе/вузе в свободное от основной работы время

Государственные и муниципальные служащие Федеральный закон №79-ФЗ «О государственной гражданской службе» и Федеральный закон №25-ФЗ «О муниципальной службе» устанавливают существенные ограничения:

Запрещено заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и творческой

Даже разрешенные виды совместительства не должны приводить к конфликту интересов

Требуется уведомление руководства и получение разрешения на совместительство

Водители транспортных средств Согласно приказу Минтранса №424 от 16.10.2020:

Строгие ограничения времени вождения — не более 9 часов в сутки

Обязательный учет совокупного времени управления транспортным средством при работе у нескольких работодателей

Необходимость соблюдения режима труда и отдыха независимо от количества мест работы

Творческие работники Для них действуют более гибкие условия согласно Постановлению Правительства РФ №252 от 28.04.2007:

Возможность работы по совместительству без строгих ограничений по времени

Особый порядок учета рабочего времени для театральных и концертных организаций

Возможность заключения срочных трудовых договоров на время выполнения определенных проектов

При планировании совместительства в специфических отраслях необходимо ориентироваться не только на общие нормы ТК РФ, но и на отраслевые нормативные акты, коллективные договоры и локальные нормативные акты работодателя.

Оформление нескольких трудовых договоров: нюансы

Правильное документальное оформление нескольких трудовых договоров — залог защиты интересов как работника, так и работодателя. При подготовке к совместительству следует обратить внимание на следующие аспекты:

Документы при трудоустройстве по совместительству

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Документ об образовании (если работа требует специальных знаний)

Справка о характере и условиях труда по основному месту работы (при вредных условиях труда)

Трудовая книжка предоставляется только по желанию работника

СНИЛС и ИНН

Содержание трудового договора по совместительству

В трудовом договоре о работе по совместительству обязательно должны быть указаны:

Прямое указание, что работа является совместительством (ст. 282 ТК РФ)

Условие о продолжительности рабочего времени (не более 4 часов в день)

Точный режим работы (график, расписание)

Условия оплаты труда (может быть пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки)

Срок договора (может быть как бессрочным, так и срочным)

Налогообложение при работе по нескольким трудовым договорам

НДФЛ удерживается каждым работодателем независимо друг от друга. При этом:

Стандартные налоговые вычеты могут быть предоставлены только на одном месте работы по выбору работника

Социальные страховые взносы начисляются до достижения предельной базы по всем местам работы

Для получения социальных и имущественных вычетов работник может подать декларацию в налоговую службу самостоятельно

Особое внимание следует обратить на оформление отпусков при работе по совместительству. Согласно статье 286 ТК РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск совместителю предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы. Если работник проработал меньше 6 месяцев, то отпуск предоставляется авансом.

Для удобства оформления можно использовать следующий чек-лист:

Этап оформления Действия работодателя Действия работника Проверка возможности совместительства Проверка категории работника на предмет ограничений Изучение основного трудового договора на наличие запретов совместительства Подготовка документов Подготовка трудового договора с указанием совместительства Подготовка необходимых документов Заключение договора Оформление приказа о приеме на работу Подписание трудового договора После трудоустройства Предоставление информации в ПФР, страховые компании Предоставление справки с основного места работы об отпуске (по запросу)

При планировании работы с несколькими трудовыми договорами рекомендуется заранее продумать логистику перемещения между работами, соблюдение режима труда и отдыха и четко разграничить трудовые обязанности по каждому месту работы для избежания конфликта интересов. ??