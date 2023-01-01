Сколько дней можно взять в счет отпуска: права и правила по ТК РФ

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работники, заинтересованные в понимании своих прав на отпуск в соответствии с Трудовым кодексом РФ

HR-менеджеры и специалисты по трудовому праву, нуждающиеся в практической информации о правилах оформления авансового отпуска

Люди, планирующие карьеру в области управления персоналом или трудового права, и желающие углубить свои знания в данной области Вопросы отпуска часто становятся причиной напряженности между сотрудниками и работодателями — особенно когда речь заходит о возможности взять дни "авансом". Многие работники даже не подозревают, что Трудовой кодекс РФ предоставляет достаточно гибкие возможности для использования отпускных дней до их фактического накопления. В 2025 году внимательное изучение своих прав может открыть дополнительные возможности для планирования отдыха и решения личных вопросов без необходимости брать отпуск за свой счет. 📆 Разберем, сколько дней отпуска вы можете взять по закону, и как правильно оформить авансовый отпуск, избегая возможных юридических ловушек.

Базовые нормы ТК РФ: сколько дней отпуска положено

Трудовой кодекс РФ чётко регламентирует право каждого работника на ежегодный оплачиваемый отпуск. Согласно статье 115 ТК РФ, базовая продолжительность такого отпуска составляет 28 календарных дней. Этот стандарт применяется ко всем работникам, независимо от должности, стажа или формы трудового договора.

Важно понимать: отпускные дни начисляются пропорционально отработанному времени. За каждый месяц работы сотрудник получает 2,33 дня отпуска (28 дней ÷ 12 месяцев). Это базовый расчёт, который пригодится для понимания "накопленных" отпускных дней.

При этом право на использование отпуска возникает уже после 6 месяцев непрерывной работы у одного работодателя. По соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и раньше этого срока.

Период работы Количество накопленных дней отпуска 1 месяц 2,33 дня 3 месяца 7 дней 6 месяцев 14 дней 9 месяцев 21 день 12 месяцев 28 дней

Елена Сергеева, HR-директор Однажды ко мне обратился новый сотрудник Алексей, отработавший в компании всего 4 месяца. Ему срочно требовалось две недели отпуска из-за семейных обстоятельств. По расчетам, он накопил только 9,32 дня, но нуждался в полных двух неделях. Я объяснила ему, что по ТК РФ работодатель имеет право (но не обязанность) предоставить отпуск авансом. Мы пошли навстречу Алексею, оформив ему 14 дней, часть из которых была предоставлена в счет будущих периодов. Это решение положительно сказалось на его лояльности — вернувшись, он работал с удвоенной продуктивностью. Для нас это стало хорошим напоминанием, что гибкое применение трудового законодательства часто выгодно обеим сторонам.

Отдельно стоит отметить, что Трудовой кодекс предусматривает возможность разделения отпуска на части. При этом одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней, а остальные могут быть использованы по усмотрению работника и работодателя. Это позволяет более гибко планировать свой отдых в течение года. 🏖️

Право на ежегодный отпуск возникает в каждый рабочий год, который отсчитывается не с календарного 1 января, а с даты трудоустройства конкретного работника. То есть, если вы устроились на работу 15 марта 2024 года, то ваш первый рабочий год закончится 14 марта 2025 года.

Как взять отпуск авансом: правила и ограничения

Трудовой кодекс РФ предусматривает возможность использования отпуска "авансом" — то есть до фактического накопления отпускных дней. Это право закреплено в статье 122 ТК РФ, которая гласит, что отпуск может быть предоставлен до истечения рабочего года, за который он предоставляется, по соглашению между работником и работодателем.

Ключевые моменты для оформления авансового отпуска:

Требуется согласие работодателя — это не автоматическое право работника

Максимальное количество дней ограничено нормой в 28 календарных дней за один рабочий год

Отпуск авансом может быть взят как за текущий рабочий год (если не накоплено достаточно дней), так и за следующий

Процедура оформления аналогична стандартному отпуску, но с соответствующей отметкой в документах

На практике большинство работодателей идут навстречу сотрудникам в вопросах авансового отпуска, особенно если речь идёт о ценных специалистах или уважительных причинах. Однако следует помнить, что формально это остаётся правом, а не обязанностью работодателя.

Существуют категории работников, которым работодатель обязан предоставить отпуск до истечения 6 месяцев работы (фактически авансом):

Женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него

Несовершеннолетним работникам (до 18 лет)

Работникам, усыновившим ребёнка (детей) в возрасте до 3 месяцев

В других случаях, предусмотренных федеральными законами

В практическом плане, при оформлении отпуска авансом важно правильно рассчитать количество дней, которые вы можете взять. Для этого нужно определить:

Сколько дней отпуска вы уже использовали в текущем рабочем году Сколько дней вы накопили за фактически отработанное время Сколько дней вы можете взять авансом (в пределах 28 дней за рабочий год)

Важно: в случае если вы берете отпуск авансом, а затем увольняетесь, не отработав этот "аванс", работодатель имеет право удержать из вашей заработной платы сумму за неотработанные дни отпуска. 💼 Это законное право по статье 137 ТК РФ, и его следует учитывать при планировании своей карьеры.

Оформление отпуска в счет будущих периодов

Процедура оформления отпуска авансом мало отличается от стандартного порядка оформления ежегодного оплачиваемого отпуска. Однако есть несколько важных нюансов, которые необходимо учесть для корректного документального сопровождения этого процесса.

Алгоритм оформления отпуска в счет будущих периодов:

Подача письменного заявления на имя руководителя с указанием желаемых дат отпуска и пометкой "авансом" или "в счет будущего периода" Получение согласия работодателя (резолюция на заявлении или отдельный документ) Издание приказа о предоставлении отпуска по форме Т-6 или Т-6а Внесение информации в личную карточку работника (форма Т-2) Расчет и выплата отпускных (не позднее чем за 3 дня до начала отпуска)

В приказе о предоставлении отпуска необходимо четко указать, что часть дней предоставляется авансом. Например: "Предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск за период работы с 01.06.2024 по 31.05.2025 (частично авансом) продолжительностью 14 календарных дней".

Если отпуск предоставляется полностью за следующий рабочий год, то это также должно быть отражено в приказе: "Предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск авансом за период работы с 01.06.2025 по 31.05.2026".

Антон Викторов, юрист по трудовому праву В моей практике был случай, когда клиентка — бухгалтер крупной компании — взяла отпуск авансом на 3 недели, но документы были оформлены некорректно. В приказе не указали, что часть отпуска предоставляется в счет будущего периода. Через два месяца после возвращения из отпуска она решила уволиться, и работодатель потребовал компенсации за неотработанные дни отпуска. Мы обратились в суд, который встал на сторону работницы, поскольку фактически отпуск не был документально оформлен как авансовый. Этот случай показателен: правильное оформление документов критически важно как для работодателя, так и для сотрудника. Без четкого указания "авансового" характера отпуска в приказе работодатель теряет право на удержание компенсации при увольнении.

Документооборот при оформлении авансового отпуска имеет особое значение, поскольку эти документы могут стать решающими при возникновении споров, особенно в случае досрочного увольнения сотрудника. 📝

Документ Обязательное указание Примечание Заявление сотрудника Просьба о предоставлении отпуска авансом Рекомендуется указать причину Приказ (форма Т-6) Отметка об авансовом характере отпуска Основание для удержаний при увольнении Личная карточка (Т-2) Период, за который предоставляется отпуск Помогает отслеживать баланс отпускных дней Расчетный листок Начисление отпускных Стандартное оформление

Грамотное оформление авансового отпуска — залог защищенности как работодателя, так и сотрудника. Это особенно актуально в 2025 году, когда многие компании пересматривают свои политики в отношении отпусков в сторону большей гибкости.

Последствия увольнения при использовании авансового отпуска

Одним из ключевых рисков при использовании отпуска авансом является ситуация, когда работник увольняется, не отработав период, за который был предоставлен отпуск. В этом случае в дело вступает статья 137 Трудового кодекса РФ, которая предусматривает право работодателя на удержание из заработной платы.

Механизм расчета суммы для удержания следующий:

Определяется количество "неотработанных" дней отпуска (разница между использованными днями и фактически накопленными на момент увольнения) Рассчитывается стоимость одного дня отпуска (среднедневной заработок) Полученная стоимость умножается на количество неотработанных дней

При этом существует важное ограничение: согласно статье 138 ТК РФ, общий размер удержаний не может превышать 20% от суммы, подлежащей выплате работнику при увольнении (в некоторых случаях до 50% или 70%, но они редко применимы к ситуациям с отпуском).

Существуют также обстоятельства, при которых работодатель не вправе удерживать суммы за неотработанные дни отпуска, даже если они были использованы авансом:

Увольнение в связи с отказом работника от перевода на другую работу по медицинским показаниям

Ликвидация организации

Сокращение штата или численности работников

Смена собственника организации (для руководителя, заместителей и главного бухгалтера)

Призыв работника на военную службу

Восстановление на работе сотрудника, ранее выполнявшего эту работу

Признание работника полностью нетрудоспособным согласно медицинскому заключению

Смерть работника или признание его безвестно отсутствующим

Это важное исключение, которое защищает права работников в ситуациях, когда увольнение происходит не по их инициативе или вине. 🛡️

Судебная практика по вопросам удержаний за неотработанные дни отпуска достаточно однозначна: суды встают на сторону работодателя, если документально подтверждено, что отпуск был предоставлен авансом, и увольнение происходит по инициативе работника или по обстоятельствам, связанным с его виновными действиями.

Пример расчета удержания: сотрудник проработал 7 месяцев в новом рабочем году и использовал полный отпуск 28 дней. При увольнении по собственному желанию ему положено фактически 16,33 дня (7 × 2,33). Таким образом, неотработанными окажутся 11,67 дней. Если среднедневной заработок составляет 2000 рублей, то сумма удержания будет 23 340 рублей, но работодатель сможет удержать только 20% от окончательного расчета.

Во избежание неприятных сюрпризов при увольнении, рекомендуется заранее оценить возможные финансовые последствия использования отпуска авансом и, по возможности, планировать увольнение только после "отработки" всех использованных дней отпуска.

Дополнительные дни отпуска: кому и сколько положено

Помимо стандартных 28 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска, Трудовой кодекс предусматривает дополнительные отпускные дни для определенных категорий работников. Эти дополнительные дни также могут быть использованы авансом, с соблюдением всех правил, применимых к основному отпуску.

Основные категории работников с правом на дополнительный отпуск:

Работники, занятые на работах с вредными и/или опасными условиями труда: минимум 7 календарных дней

Работники с ненормированным рабочим днем: минимум 3 календарных дня

Работники, трудящиеся в районах Крайнего Севера: 24 календарных дня (в приравненных к ним местностях — 16 дней)

Работники с особым характером работы: продолжительность определяется отдельными нормативными актами

Работники-инвалиды: не менее 30 календарных дней (включая основной отпуск)

Дополнительные отпуска суммируются с основным и могут предоставляться одновременно с ним или отдельно. При этом важно понимать, что правила предоставления авансом распространяются и на дополнительные отпускные дни. 🗓️

Для некоторых категорий работников законодательством предусмотрены также другие виды отпусков, которые не входят в категорию ежегодного оплачиваемого отпуска:

Учебный отпуск — предоставляется работникам, совмещающим работу с получением образования

Отпуск по беременности и родам — 140 календарных дней (в особых случаях более)

Отпуск по уходу за ребенком — до достижения ребенком 3 лет

Отпуск без сохранения заработной платы — предоставляется по соглашению сторон

Эти виды отпусков имеют свои особенности оформления и не рассматриваются в контексте "авансового" использования, поскольку имеют иную правовую природу.

При определении общего количества отпускных дней, которые можно использовать авансом, необходимо учитывать как основной, так и все положенные дополнительные отпуска. Например, если работнику положено 28 дней основного и 7 дней дополнительного отпуска, то максимальный "аванс" может составлять 35 календарных дней.

Стоит отметить, что некоторые организации в рамках коллективного договора или локальных нормативных актов устанавливают дополнительные отпускные дни сверх предусмотренных законодательством. Эти "корпоративные" дополнительные отпуска также могут быть предоставлены авансом, если это не противоречит внутренним документам компании.