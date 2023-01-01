Сколько часов в день может работать внешний совместитель по ТК РФ

Юристы и специалисты по трудовому праву, занимающиеся вопросами трудового законодательства Подрабатываете или нанимаете совместителей? Тогда вы наверняка задавались вопросом: сколько часов в день разрешено работать по совместительству? Трудовой кодекс строго регламентирует эти нормы, а их нарушение чревато серьезными последствиями как для работника, так и для работодателя. Незнание закона здесь не освобождает от ответственности, а штрафы могут достигать внушительных сумм. Разберемся детально, какие временные рамки установлены для внешних совместителей в 2025 году и как грамотно организовать рабочий процесс без нарушений ТК РФ. ??

Нормы рабочего времени для внешних совместителей по ТК РФ

Трудовой кодекс Российской Федерации четко определяет границы рабочего времени для внешних совместителей. Согласно статье 284 ТК РФ, продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 4 часов в день. При этом в течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников.

Важно понимать, что 4-часовое ограничение применяется именно к дневной норме. В дни, когда совместитель свободен от работы по основному месту, он может трудиться полный рабочий день. Однако и в этом случае месячная норма не должна быть превышена. ??

Для наглядности приведу сравнительную таблицу норм рабочего времени для основных работников и совместителей:

Критерий Основная работа Внешнее совместительство Максимальная дневная норма 8 часов (при 40-часовой неделе) 4 часа (в день работы по основному месте) Максимальная недельная норма 40 часов 20 часов (половина нормы) Работа в выходной по основному месту Не применимо До полного рабочего дня (8 часов) Учет рабочего времени Обязателен Обязателен, отдельно от основной работы

Елена Сорокина, HR-директор Однажды в нашу компанию обратился кандидат, работавший на полную ставку в другой организации. Он настаивал, что готов работать у нас ежедневно по 6 часов после основной работы. Я объяснила, что это нарушение трудового законодательства, но он упорствовал, утверждая, что на предыдущем месте совместительства так работал. Пришлось показать ему статью 284 ТК РФ и разъяснить, что такая практика незаконна и несет риски как для него, так и для работодателя. Мы предложили график по 4 часа в будние дни и полный день в субботу, что соответствовало требованиям закона и не превышало половину месячной нормы. Кандидат согласился и позже признался, что на предыдущем месте работы столкнулся с переутомлением из-за чрезмерной нагрузки. Правильный подход к организации рабочего времени совместителя помог нам избежать юридических проблем и получить эффективного сотрудника.

Существуют и исключения из общих правил. Так, для медицинских работников, педагогов, фармацевтов и некоторых других категорий профессий установлены особые нормы. Например, для медицинских работников продолжительность работы по совместительству может быть увеличена по согласованию между работником и работодателем, но не выше месячной нормы рабочего времени.

Ограничения по часам работы внешнего совместителя

Ограничения рабочего времени внешних совместителей имеют несколько важных аспектов. Помимо уже упомянутого лимита в 4 часа в день, существуют и другие нюансы, о которых следует знать и работникам, и работодателям. ??

Если у работника по основному месту работы установлен ненормированный рабочий день или неполная рабочая неделя, это никак не влияет на нормы его работы по совместительству. Половина месячной нормы рассчитывается исходя из стандартной продолжительности рабочего времени для данной категории работников.

Важно учитывать особенности работы в ночное время, выходные и праздничные дни. В эти периоды действуют те же ограничения — не более 4 часов в день и не более половины месячной нормы в целом. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается в двойном размере или компенсируется предоставлением другого дня отдыха.

Для совместителей с вредными и опасными условиями труда действуют более строгие ограничения — продолжительность работы не может превышать 2-4 часов в день (в зависимости от категории вредности)

При суммированном учете рабочего времени продолжительность работы по совместительству не должна превышать половины норм за учетный период

Совместителям запрещается работать в режиме ненормированного рабочего дня

Руководители организаций могут работать по совместительству только с разрешения уполномоченного органа или собственника

Существуют также категории работников, которым запрещено работать по совместительству, например, судьи, прокуроры, сотрудники полиции и ряд государственных служащих.

Распространенной практикой является гибкий график работы для совместителей. Рассмотрим примеры возможных графиков, соответствующих требованиям законодательства:

Вариант графика Рабочие дни Часы работы Месячная норма (при 40-часовой неделе) Равномерный график Пн-Пт 4 часа ежедневно 80-86 часов (не превышает норму) Комбинированный график Пн, Ср, Пт + Сб 4 часа в будни + 8 часов в субботу 76-84 часа (не превышает норму) График выходного дня Сб, Вс 8 часов в выходные 64-72 часа (не превышает норму) Свободный график По согласованию До 4 часов в рабочие дни, до 8 часов в выходные Не более половины месячной нормы

Правовые основы совместительства: что говорит закон

Правовое регулирование совместительства в России осуществляется прежде всего Трудовым кодексом РФ, в частности главой 44 (статьи 282-288). Эти нормы дополняются подзаконными актами, разъяснениями Минтруда и судебной практикой. ??

Согласно ст. 282 ТК РФ, совместительство — это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. При этом закон различает внутреннее совместительство (у того же работодателя) и внешнее (у другого работодателя).

Важно отметить, что совместительство следует отличать от совмещения профессий (должностей). Совмещение предполагает выполнение дополнительной работы у того же работодателя в течение установленной продолжительности рабочего дня.

Трудовой договор с совместителем должен содержать указание на то, что работа является совместительством (ст. 282 ТК РФ)

Оплата труда совместителей производится пропорционально отработанному времени (ст. 285 ТК РФ)

Совместителям предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск одновременно с отпуском по основной работе (ст. 286 ТК РФ)

Трудовой договор с совместителем может быть прекращен в случае приема работника, для которого эта работа будет основной (ст. 288 ТК РФ)

Необходимо учитывать, что в 2025 году действуют обновленные положения трудового законодательства. В частности, был расширен перечень лиц, которым запрещено работать по совместительству, а также уточнены нормы относительно электронного документооборота при оформлении совместительства.

При заключении трудового договора с совместителем работодатель вправе потребовать справку о характере и условиях труда по основному месту работы. Это особенно важно для работников с вредными или опасными условиями труда.

Дмитрий Волков, юрист по трудовому праву Ко мне обратился клиент, работавший программистом в IT-компании и устроившийся на внешнее совместительство преподавателем в колледж. В колледже ему установили график 20 часов в неделю, причем в некоторые дни его нагрузка составляла 6 часов. Когда во время проверки это обнаружила трудовая инспекция, колледжу выписали штраф, а клиента попросили «добровольно» написать заявление на увольнение. Мы оспорили увольнение, поскольку вина лежала на работодателе, неправильно распределившем нагрузку. Суд встал на сторону клиента, его восстановили с выплатой компенсации за вынужденный прогул. Мы разработали новый график, соответствующий требованиям ст. 284 ТК РФ: не более 4 часов в дни основной работы и до 8 часов в свободные дни, с общей нагрузкой не более половины месячной нормы. Этот случай показывает, как важно обеим сторонам трудовых отношений знать нормы рабочего времени совместителей.

Особенности учета рабочего времени при совместительстве

Правильный учет рабочего времени совместителей — обязанность работодателя, которая имеет свою специфику. Работодатель должен вести учет так, чтобы в любой момент можно было проверить соблюдение норм ТК РФ относительно продолжительности работы совместителя. ??

Для учета рабочего времени совместителей применяются те же документы, что и для основных работников: табель учета рабочего времени (форма Т-12 или Т-13), графики работы, журналы учета рабочего времени. Однако есть несколько ключевых особенностей:

Учет ведется отдельно от основных работников

В табеле необходимо четко указывать фактически отработанное время

При суммированном учете рабочего времени необходимо контролировать, чтобы за учетный период совместитель не превысил половину нормы

Важно отмечать дни работы по основному месту и свободные дни, когда совместитель может работать полный день

При изменении режима работы по основному месту работы необходимо своевременно корректировать график совместителя

Технически учет может вестись как в бумажном, так и в электронном виде. Современные системы кадрового учета позволяют автоматизировать расчет норм рабочего времени для совместителей и контролировать их соблюдение.

Рассмотрим примеры расчета рабочего времени для внешнего совместителя при различных режимах работы:

Месяц (2025 год) Норма для основных работников (40-часовая неделя) Максимальная норма для совместителя Примечание Январь 128 часов 64 часа При 17 рабочих днях Февраль 160 часов 80 часов При 20 рабочих днях Март 159 часов 79,5 часов При сокращенном предпраздничном дне Апрель 176 часов 88 часов При 22 рабочих днях

При ведении учета рабочего времени совместителей работодателю необходимо учитывать сложные случаи. Например, если у совместителя по основному месту работы сменный график или «плавающие» выходные, то его график работы по совместительству должен регулярно корректироваться. В этом случае эффективным решением будет составление гибкого графика работы с определением конкретных дней и часов в начале каждого месяца.

Работодателю важно помнить, что нарушение норм рабочего времени совместителей может быть выявлено при проверке трудовой инспекции. Документы учета рабочего времени (табели, графики) являются первичными документами, которые проверяются инспекторами в первую очередь. Поэтому их корректное ведение — не просто формальность, а важный элемент соблюдения трудового законодательства.

Ответственность за нарушение норм рабочего времени

Нарушение норм рабочего времени внешних совместителей влечет за собой ответственность как для работодателя, так и в некоторых случаях для самого работника. Трудовое законодательство и Кодекс об административных правонарушениях предусматривают различные санкции за подобные нарушения. ??

Для работодателей ответственность может быть следующей:

Административный штраф по ст. 5.27 КоАП РФ: для должностных лиц — от 1 000 до 5 000 рублей, для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей

При повторном нарушении штрафы увеличиваются: для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет, для юридических лиц — от 50 000 до 70 000 рублей

Обязанность выплатить работнику сверхурочные в повышенном размере (если работник привлекался к работе сверх установленной нормы)

Предписание об устранении выявленных нарушений от трудовой инспекции

В случае причинения вреда здоровью работника из-за переработок — материальная и даже уголовная ответственность

Работники также могут столкнуться с последствиями нарушения норм рабочего времени:

Дисциплинарная ответственность, если нарушение произошло по их инициативе или с их согласия

Проблемы со здоровьем из-за чрезмерной нагрузки

Снижение качества работы по обоим местам работы

Сложности с получением компенсаций в случае производственной травмы или профессионального заболевания

Наиболее распространенными нарушениями в области регулирования рабочего времени совместителей являются:

Установление графика работы более 4 часов в день

Превышение половины месячной нормы рабочего времени

Отсутствие учета фактически отработанного времени

Принуждение к работе в режиме ненормированного рабочего дня

Оформление совместительства как гражданско-правового договора для обхода ограничений по рабочему времени

По данным Роструда, нарушения норм рабочего времени совместителей выявляются примерно в 30% проверок, связанных с оформлением трудовых отношений. При этом в 2024-2025 годах отмечается тенденция к усилению контроля за соблюдением трудового законодательства в части совместительства.

Чтобы избежать ответственности, работодателям рекомендуется:

Вести точный учет рабочего времени совместителей

Регулярно проводить внутренний аудит соблюдения трудового законодательства

Своевременно корректировать графики работы при изменении обстоятельств

Информировать работников об ограничениях рабочего времени при совместительстве

Включать в трудовые договоры четкие положения о режиме работы совместителя

Работникам, в свою очередь, следует знать свои права и не соглашаться на нарушение норм рабочего времени, даже если это сулит дополнительный заработок. В долгосрочной перспективе такие нарушения могут привести к серьезным проблемам со здоровьем и потере работоспособности.