Сколько часов должен работать внешний совместитель: нормы и особенности

Люди, желающие получить дополнительные знания о трудовом законодательстве и совместительстве Вопрос о рабочем времени внешнего совместителя вызывает множество споров между работодателями и сотрудниками. Одни уверены, что совместитель может трудиться полный день, другие — что ему положено не более 4 часов. И те, и другие часто ошибаются. Трудовой кодекс устанавливает чёткие нормы, но с важными нюансами, которые необходимо учитывать при оформлении таких сотрудников. Разберёмся детально, сколько на самом деле должен работать внешний совместитель в 2025 году, чтобы избежать штрафов и конфликтов. ??

Нормы рабочего времени для внешних совместителей

Трудовое законодательство устанавливает конкретные ограничения по продолжительности рабочего времени для внешних совместителей. Согласно статье 284 ТК РФ, внешний совместитель не может работать более 4 часов в день и 20 часов в неделю на работе по совместительству. Это значение является предельным и распространяется на всех внешних совместителей независимо от сферы деятельности. ??

Важно понимать, что четырехчасовое ограничение действует в те дни, когда сотрудник выполняет работу по основному месту трудоустройства. Если же сотрудник в какой-то день не работает на основной работе, он может трудиться по совместительству полный рабочий день.

Распределение норм рабочего времени имеет определенные особенности в зависимости от режима работы:

Режим работы Ограничение по часам в день Ограничение по часам в неделю Особые условия Стандартный 4 часа 20 часов В дни работы по основному месте В выходные по основному месту Полный рабочий день В пределах недельной нормы Без ограничений по часам в день Во время отпуска Полный рабочий день 40 часов Без ограничений по часам в день Несколько мест совместительства 4 часа суммарно на все места 20 часов суммарно на все места Распределяется между всеми работодателями

Эти нормы установлены для защиты интересов как работника, так и работодателя. Ограничение рабочего времени для совместителей обеспечивает:

Защиту здоровья работника от чрезмерных нагрузок

Качественное выполнение трудовых обязанностей

Снижение риска профессионального выгорания

Поддержание баланса между основной работой и совместительством

Елена Соколова, руководитель HR-отдела Три года назад мы столкнулись с ситуацией, когда высококвалифицированный программист работал у нас по совместительству. Он настаивал на 6-часовом рабочем дне, уверяя, что его основной работодатель не возражает. Мы пошли ему навстречу, но через полгода попали под проверку трудовой инспекции. Результат — штраф 50 000 рублей для компании и выговор мне как ответственному специалисту. С тех пор мы строго придерживаемся 4-часового лимита и требуем от совместителей справку с основного места работы о режиме их труда для синхронизации графиков.

Стоит отметить, что при суммированном учете рабочего времени продолжительность работы по совместительству не должна превышать половины нормы рабочего времени за учетный период. Например, если учетный период составляет месяц, а норма рабочего времени для этого месяца — 160 часов, то совместитель не может отработать более 80 часов за этот месяц.

Особенности учета рабочего времени совместителей

Учет рабочего времени внешних совместителей имеет ряд особенностей, которые работодатель обязан учитывать для соблюдения трудового законодательства. Внешнее совместительство предполагает, что сотрудник уже имеет основное место работы, поэтому необходимо правильно документировать и контролировать его рабочее время. ??

Основные методы учета рабочего времени совместителей:

Поденный учет — контроль за ежедневной продолжительностью работы (не более 4 часов)

— контроль за ежедневной продолжительностью работы (не более 4 часов) Суммированный учет — подсчет отработанного времени за учетный период (неделя, месяц, квартал)

— подсчет отработанного времени за учетный период (неделя, месяц, квартал) Гибкий график — распределение рабочего времени с учетом пожеланий сотрудника при соблюдении недельной нормы

При суммированном учете важно правильно определить учетный период и рассчитать норму рабочего времени. Совместитель не может отработать более половины нормы рабочего времени за учетный период. Например, если при 40-часовой рабочей неделе нормальная продолжительность рабочего времени за месяц составляет 168 часов, то совместитель не может отработать более 84 часов за этот месяц.

Особое внимание следует уделить ситуациям, когда работник трудится у нескольких работодателей по совместительству. В этом случае суммарное время работы по всем местам совместительства не должно превышать установленные нормы (4 часа в день, 20 часов в неделю).

Метод учета Преимущества Недостатки Рекомендации по применению Поденный учет Простота контроля, наглядность Негибкость, сложность учета при неравномерной нагрузке Оптимален для работы с фиксированным графиком Суммированный учет Гибкость, возможность неравномерного распределения нагрузки Сложность расчетов, риск превышения норм Подходит для сменной работы и производств с непрерывным циклом Гибкий график Удобство для работника, оптимизация трудовых ресурсов Сложность контроля, необходимость дополнительной документации Эффективен для интеллектуального труда и удаленной работы

Работодатель обязан вести табель учета рабочего времени для каждого совместителя. Рекомендуется использовать унифицированные формы Т-12 или Т-13, либо разработать собственную форму, которая должна быть утверждена локальным нормативным актом.

Михаил Петров, юрист по трудовому праву Ко мне обратился клиент — небольшая строительная компания, которая наняла бухгалтера на условиях внешнего совместительства. В договоре указали 4 часа работы ежедневно, с 18:00 до 22:00. Однако фактически бухгалтер работал по гибкому графику, иногда по 6-7 часов в день, что компенсировалось меньшей нагрузкой в другие дни. При проверке документов выяснилось, что табель учета рабочего времени заполнялся формально — 4 часа ежедневно. Мы срочно перевели сотрудника на суммированный учет рабочего времени с учетным периодом в один месяц, составили правильное дополнительное соглашение и скорректировали систему учета. Это позволило легализовать фактический режим работы и избежать штрафов при последующей проверке.

Важным аспектом является контроль за соблюдением баланса между основной работой и совместительством. Работодатель имеет право запрашивать у сотрудника справку о режиме рабочего дня по основному месту работы, чтобы убедиться в соблюдении ограничений по времени работы.

Исключения из стандартных норм для разных профессий

Трудовое законодательство предусматривает исключения из общих норм рабочего времени для определенных категорий работников-совместителей. Эти исключения могут как увеличивать, так и уменьшать допустимую продолжительность работы. ??

Основные категории работников, для которых действуют особые нормы:

Педагогические работники — могут работать по совместительству до 16 часов в неделю (Постановление Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41)

— могут работать по совместительству до 16 часов в неделю (Постановление Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41) Медицинские работники — для врачей и среднего медперсонала допускается работа по совместительству до половины месячной нормы рабочего времени

— для врачей и среднего медперсонала допускается работа по совместительству до половины месячной нормы рабочего времени Творческие работники — могут работать без ограничений по времени, если это предусмотрено трудовым договором

— могут работать без ограничений по времени, если это предусмотрено трудовым договором Научные сотрудники — могут работать по совместительству без ограничений продолжительности рабочего времени с разрешения работодателя по основному месту работы

— могут работать по совместительству без ограничений продолжительности рабочего времени с разрешения работодателя по основному месту работы Фармацевтические работники — могут работать по совместительству до половины месячной нормы рабочего времени

Для работников культуры, искусства и массовых коммуникаций продолжительность работы по совместительству может устанавливаться по соглашению между работодателем и работником. Это связано со спецификой их деятельности, которая часто требует нестандартного режима работы.

Особо следует отметить, что для некоторых категорий работников внешнее совместительство может быть ограничено или запрещено:

Государственные и муниципальные служащие

Руководители государственных и муниципальных учреждений

Работники, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда

Несовершеннолетние работники

Для педагогических работников установлены следующие нормы совместительства:

Категория педагогических работников Предельная продолжительность работы по совместительству Нормативный документ Учителя общеобразовательных учреждений 16 часов в неделю (половина ставки) Постановление Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41 Преподаватели вузов 900 часов в учебный год (половина годовой нагрузки) Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 Педагоги дополнительного образования 18 часов в неделю Постановление Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41 Воспитатели дошкольных учреждений 36 часов в неделю Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601

Медицинские работники могут работать по совместительству до 0,5 ставки. Однако, в условиях дефицита кадров в медицинских учреждениях в сельской местности, районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в отдаленных или труднодоступных местностях, продолжительность работы по совместительству может быть увеличена до полной ставки с разрешения местных органов здравоохранения.

Важно помнить, что даже при наличии исключений для определенных категорий работников, трудовой договор должен четко фиксировать особый режим работы. Отсутствие такого условия в договоре может привести к претензиям со стороны трудовой инспекции.

Оформление графика работы внешнего совместителя

Правильное оформление графика работы внешнего совместителя — важный элемент трудовых отношений, который помогает избежать конфликтов и нарушений трудового законодательства. График работы должен быть составлен с учетом всех нормативных ограничений и зафиксирован документально. ??

Основные документы, в которых отражается график работы совместителя:

Трудовой договор

Дополнительное соглашение к трудовому договору

Правила внутреннего трудового распорядка

Локальные нормативные акты организации

График сменности (при сменной работе)

В трудовом договоре с внешним совместителем обязательно должны быть указаны:

Условие о работе по совместительству

Продолжительность рабочего времени

Режим рабочего времени (дни и часы работы)

Метод учета рабочего времени (поденный, суммированный)

При составлении графика работы внешнего совместителя работодателю следует придерживаться следующего алгоритма:

Запросить у работника информацию о режиме работы по основному месту работы Определить возможное время для работы по совместительству с учетом ограничений ТК РФ Согласовать с работником конкретные дни и часы работы Зафиксировать согласованный график в трудовом договоре При необходимости разработать индивидуальный график работы Ознакомить работника с графиком под подпись

Пример формулировки пункта о режиме работы в трудовом договоре с внешним совместителем:

"3.1. Работнику устанавливается следующий режим работы по совместительству: 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Продолжительность рабочего времени составляет 4 часа ежедневно, с 18:00 до 22:00 с понедельника по пятницу. Общая продолжительность рабочего времени в неделю составляет 20 часов."

В случае суммированного учета рабочего времени формулировка может быть следующей:

"3.1. Работнику устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным периодом один месяц. Продолжительность рабочего времени за учетный период не может превышать половины нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников. График работы устанавливается на каждый месяц и доводится до сведения Работника не позднее, чем за неделю до начала месяца."

Важно учитывать, что график работы совместителя может быть изменен. Изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением к трудовому договору. При этом работодатель должен уведомить работника об изменении графика не позднее, чем за 2 месяца до введения новых условий, если иное не предусмотрено трудовым договором.

Если в организации применяется гибкий график работы, он также должен быть зафиксирован в трудовом договоре или дополнительном соглашении. При этом должны быть указаны:

Фиксированное время (обязательное присутствие на рабочем месте)

Плавающее время (работник самостоятельно определяет время начала и окончания работы)

Учетный период (день, неделя, месяц)

Ответственность за нарушение норм рабочего времени

Нарушение норм рабочего времени при оформлении и организации труда внешних совместителей влечет за собой серьезную ответственность для работодателя. Законодательство предусматривает различные виды санкций за подобные нарушения, которые могут существенно повлиять на финансовое положение организации. ??

Основные виды ответственности за нарушение норм рабочего времени совместителей:

Административная ответственность — штрафы для должностных лиц и организаций Дисциплинарная ответственность — взыскания для ответственных сотрудников Материальная ответственность — компенсация работнику за переработку Уголовная ответственность — в случае грубых нарушений, повлекших серьезный ущерб

Размеры штрафов за нарушение трудового законодательства в части рабочего времени совместителей в 2025 году:

Субъект ответственности Первичное нарушение Повторное нарушение Должностные лица От 10 000 до 20 000 рублей От 30 000 до 40 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет Индивидуальные предприниматели От 5 000 до 10 000 рублей От 30 000 до 40 000 рублей Юридические лица От 50 000 до 100 000 рублей От 100 000 до 200 000 рублей

Наиболее распространенные нарушения, связанные с режимом работы совместителей, включают:

Привлечение совместителя к работе более 4 часов в день

Превышение 20-часовой недельной нормы работы

Отсутствие в трудовом договоре условий о режиме рабочего времени

Неправильный учет рабочего времени совместителя

Принуждение к работе сверх установленной нормы без соответствующей оплаты

Отсутствие документального оформления фактически отработанного времени

Для минимизации рисков работодателю рекомендуется:

Тщательно документировать все аспекты рабочего времени совместителей Вести точный учет фактически отработанного времени Регулярно проводить внутренний аудит кадровой документации Своевременно вносить изменения в локальные нормативные акты при изменении законодательства Обучать HR-специалистов и руководителей особенностям оформления совместителей

В случае обнаружения нарушений норм рабочего времени совместителя трудовая инспекция может выдать предписание об устранении нарушений. Если в установленный срок нарушения не будут устранены, это может привести к повторным, более серьезным санкциям.

Работник, права которого нарушены в части режима рабочего времени, имеет право обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. При этом сроки исковой давности по трудовым спорам составляют:

3 месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права

1 год по спорам об увольнении

3 года по спорам о невыплате или неполной выплате заработной платы