Школьный персонал: кто работает в школе кроме учителей – обзор

Кого вы вспомните первым, когда речь заходит о школе? Конечно, учителей! Но за кулисами образовательного процесса трудится целая армия специалистов, без которых ни одно учебное заведение не смогло бы функционировать эффективно. От директора до охранника — каждый вносит существенный вклад в создание благоприятной образовательной среды. Согласно исследованиям 2025 года, на каждые 10 педагогов в российских школах приходится до 15 сотрудников вспомогательного персонала. Давайте заглянем за кулисы школьной жизни и узнаем, кто эти незаметные герои образования! 🏫

Многообразие профессий в современной школе

Школа XXI века — это сложный организм, состоящий из десятков взаимосвязанных элементов. Если в прошлом веке штат учебного заведения был довольно скромным, то сейчас образовательное учреждение напоминает небольшую корпорацию с четкой иерархией, разделением обязанностей и профессиональной специализацией. 📊

Исследования 2025 года показывают, что в среднестатистической российской школе работает от 20 до 60 сотрудников различных специальностей (не считая педагогического состава). Этот показатель напрямую зависит от размера учебного заведения, его статуса и финансирования.

Структура школьного персонала включает несколько ключевых категорий:

Административный персонал — директор, заместители директора, секретарь, бухгалтерия

— директор, заместители директора, секретарь, бухгалтерия Педагогический состав — учителя-предметники, воспитатели, тьюторы

— учителя-предметники, воспитатели, тьюторы Учебно-вспомогательный персонал — библиотекари, лаборанты, методисты

— библиотекари, лаборанты, методисты Специалисты психолого-педагогического сопровождения — психологи, логопеды, дефектологи, социальные педагоги

— психологи, логопеды, дефектологи, социальные педагоги Медицинский персонал — врач, медсестра

— врач, медсестра Технический и обслуживающий персонал — уборщики, работники столовой, гардеробщики, охранники, дворники, электрики, сантехники

— уборщики, работники столовой, гардеробщики, охранники, дворники, электрики, сантехники ИТ-специалисты — системные администраторы, специалисты по цифровым образовательным ресурсам

Категория персонала Доля в общей численности школьного персонала (%) Тенденция 2023-2025 гг. Педагогический состав 45-50% Стабильно Административный персонал 8-10% Небольшой рост Учебно-вспомогательный персонал 5-7% Рост Психолого-педагогические специалисты 3-5% Значительный рост Медицинский персонал 1-2% Стабильно Технический и обслуживающий персонал 25-30% Небольшое снижение ИТ-специалисты 2-3% Значительный рост

Стоит отметить, что за последние годы произошли существенные изменения в структуре школьного персонала. Активно растёт число специалистов в сфере инклюзивного образования, ИТ-поддержки и психолого-педагогического сопровождения. Это связано с внедрением новых образовательных стандартов и цифровизацией образовательного процесса.

Елена Воробьева, директор школы №127:

В 2020 году, когда я только возглавила нашу школу, у нас был серьезный дефицит специалистов поддержки. На 850 учеников приходился один психолог и социальный педагог на полставки. О логопеде и дефектологе мы могли только мечтать. Каждый день я наблюдала, как учителя пытались самостоятельно решать проблемы, требующие профессионального вмешательства узких специалистов.

Поворотным моментом стал случай с Максимом, учеником 5 класса. Его успеваемость резко упала, начались конфликты с одноклассниками. Классный руководитель была в отчаянии. Когда мы наконец смогли пригласить внешнего специалиста-психолога, выяснилось, что у ребенка проблемы со зрением и признаки дислексии. Никто из педагогов просто не мог это идентифицировать!

После этого случая мы полностью пересмотрели приоритеты в формировании штатного расписания. За три года нам удалось создать полноценную службу психолого-педагогического сопровождения: два психолога, логопед, дефектолог и два социальных педагога. Количество успешно разрешенных ситуаций выросло в пять раз, а успеваемость в целом по школе повысилась на 12%. Сейчас я уверена – инвестиции в специалистов поддержки окупаются сторицей.

Административный персонал: руководство и организация

Административный персонал — это командный пункт школы, от которого зависит качество организации всего образовательного процесса. Эти люди принимают стратегические решения, обеспечивают соблюдение законодательства в сфере образования и создают условия для работы педагогов и учебы школьников. 🏢

Ключевые позиции в административном блоке школы:

Директор — руководитель образовательной организации, несущий персональную ответственность за все аспекты её деятельности

— руководитель образовательной организации, несущий персональную ответственность за все аспекты её деятельности Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (УВР) — отвечает за организацию образовательного процесса, контроль качества обучения, методическую работу

— отвечает за организацию образовательного процесса, контроль качества обучения, методическую работу Заместитель директора по воспитательной работе (ВР) — курирует внеурочную деятельность, дополнительное образование, работу с родителями

— курирует внеурочную деятельность, дополнительное образование, работу с родителями Заместитель директора по административно-хозяйственной части (АХЧ) — обеспечивает материально-техническую базу школы, руководит техническим персоналом

— обеспечивает материально-техническую базу школы, руководит техническим персоналом Заместитель директора по безопасности — отвечает за антитеррористическую защищенность, пожарную безопасность, охрану труда

— отвечает за антитеррористическую защищенность, пожарную безопасность, охрану труда Главный бухгалтер и бухгалтерия — ведут финансовую деятельность школы

— ведут финансовую деятельность школы Секретарь/делопроизводитель — обеспечивает документооборот, ведет архив, осуществляет приемы обращений

— обеспечивает документооборот, ведет архив, осуществляет приемы обращений Специалист по кадрам — занимается оформлением трудовых отношений, ведением личных дел сотрудников

Согласно последним данным Министерства просвещения РФ, оптимальное соотношение административного персонала к общему числу сотрудников школы составляет 1:10. Однако в реальности этот показатель может варьироваться от 1:8 в небольших школах до 1:15 в крупных образовательных комплексах.

Должность Ключевые обязанности Требуемое образование Директор Стратегическое управление, представление интересов школы, принятие ключевых решений Высшее педагогическое + управленческое, магистратура по управлению образованием Зам. директора по УВР Организация учебного процесса, составление расписания, контроль успеваемости Высшее педагогическое, курсы управления образованием Зам. директора по ВР Планирование мероприятий, работа с классными руководителями, организация дополнительного образования Высшее педагогическое Зам. директора по АХЧ Материально-техническое обеспечение, ремонт, закупки Высшее или среднее специальное (экономическое, инженерное) Секретарь Документооборот, прием звонков, организация встреч Среднее специальное

Важно понимать, что эффективность работы административной команды напрямую влияет на общий климат в школе. Исследования показывают, что в учебных заведениях с четко выстроенной системой управления и справедливым распределением обязанностей наблюдается более высокий уровень удовлетворенности трудом у педагогов и, как следствие, лучшие образовательные результаты учеников.

Новой тенденцией 2025 года становится появление таких должностей, как координатор цифровой трансформации школы и специалист по проектному управлению. Эти позиции отражают изменение подходов к администрированию образовательных учреждений, которые все больше перенимают эффективные практики из бизнес-среды.

Специалисты поддержки: забота о здоровье учащихся

Физическое и психологическое благополучие учащихся — фундамент успешного обучения. В современной школе сформирована целая система специалистов, обеспечивающих комплексную поддержку здоровья детей. 🩺

Основные категории таких специалистов:

Медицинский персонал (школьный врач, медсестра)

(школьный врач, медсестра) Психолого-педагогическая служба (педагог-психолог, социальный педагог)

(педагог-психолог, социальный педагог) Специалисты коррекционного профиля (логопед, дефектолог, тьютор)

(логопед, дефектолог, тьютор) Инструктор по лечебной физкультуре

Школьный медицинский персонал выполняет широкий спектр задач: от проведения профилактических осмотров и вакцинации до оказания первой помощи и мониторинга санитарно-эпидемиологической обстановки. Согласно нормативам 2025 года, на 500 учащихся должна приходиться одна медсестра, а врач может работать на несколько школ в зависимости от их размера и удаленности.

Психолого-педагогическая служба решает не менее важные задачи:

Выявление и поддержка учащихся с особыми образовательными потребностями

Профилактика буллинга и решение конфликтов

Психологическая поддержка в кризисных ситуациях

Профориентационная работа

Консультирование родителей и педагогов

Актуальные исследования показывают, что в школах с полноценно функционирующей службой психолого-педагогического сопровождения фиксируется на 32% меньше конфликтных ситуаций и на 27% выше показатели академической успеваемости у детей из группы риска.

Марина Соколова, школьный психолог:

Когда я только пришла работать в школу пять лет назад, мой кабинет находился в дальнем углу здания, рядом с подсобными помещениями. Это было символично — психолог как "непрофильный специалист" на периферии школьной жизни. В первые месяцы ко мне практически никто не обращался. Учителя воспринимали мою работу как нечто экзотическое, а ученики просто не знали о моем существовании.

Переломным моментом стала ситуация с 9-м классом, где резко обострились отношения между несколькими группировками учеников. Классный руководитель исчерпала свои ресурсы, и директор предложил мне провести серию групповых занятий по разрешению конфликтов. Я помню скептические взгляды педагогов: "Ну-ну, посмотрим, что у вас получится..."

За месяц интенсивной работы мне удалось не только снизить градус напряжения в классе, но и выявить скрытые проблемы нескольких учеников, которые требовали индивидуального подхода. Постепенно ко мне начали обращаться другие классные руководители, потом родители, а затем и сами дети.

Сейчас, в 2025 году, наша психолого-педагогическая служба – это четыре специалиста, просторный кабинет в центральной части школы и полная интеграция в образовательный процесс. Мы ведем профилактические программы для всех возрастов, участвуем в педсоветах и родительских собраниях. А главное – дети знают, что в любой сложной ситуации они могут обратиться к нам и получить реальную помощь без осуждения.

Особое значение в современной школе приобретают специалисты коррекционного профиля. Логопеды работают над исправлением речевых нарушений, дефектологи помогают детям с особенностями развития, а тьюторы обеспечивают индивидуальное сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Новой тенденцией 2025 года становится интеграция всех специалистов поддержки в единую систему психолого-педагогического консилиума школы, который обеспечивает комплексный подход к решению проблем учащихся и превентивную работу с возможными рисками.

Технический и обслуживающий персонал школы

Безупречная чистота коридоров, вкусные обеды, исправные коммуникации, ухоженная территория — все это результат ежедневного труда технического и обслуживающего персонала. Эти сотрудники редко получают публичное признание, но именно они создают комфортную инфраструктуру для образовательного процесса. 🧹

К техническому и обслуживающему персоналу относятся:

Работники пищеблока (заведующий производством, повара, кухонные рабочие)

(заведующий производством, повара, кухонные рабочие) Клининговая служба (уборщики помещений)

(уборщики помещений) Гардеробщики

Рабочие по обслуживанию здания (сантехники, электрики, плотники)

(сантехники, электрики, плотники) Дворники, садовники

Служба охраны

Технические специалисты (системные администраторы, специалисты по обслуживанию оргтехники)

Современные требования к школьной инфраструктуре постоянно повышаются. Согласно СанПиН 2024 года, уборка помещений должна проводиться не менее двух раз в день с применением дезинфицирующих средств, воздух в классах должен обеззараживаться с помощью специальных устройств, а системы отопления и вентиляции должны поддерживать оптимальный микроклимат.

Особенно значимую роль играют работники школьных столовых. По данным исследований ФГБНУ "Институт возрастной физиологии РАО", качественное школьное питание напрямую влияет на когнитивные функции учащихся, их работоспособность и общее состояние здоровья. В 2025 году 100% школ России реализуют программу бесплатного горячего питания для младших школьников, что существенно повысило требования к организации работы пищеблоков.

Интересный факт: в среднестатистической школе на 1000 учащихся работает:

6-8 уборщиков помещений

4-6 сотрудников пищеблока

2-3 рабочих по обслуживанию здания

2 гардеробщика

2 охранника

1-2 дворника

1 системный администратор

В последние годы наблюдается растущая тенденция к аутсорсингу части технических функций. Многие школы передают клининг, организацию питания и охрану специализированным компаниям, что позволяет оптимизировать расходы и повысить качество услуг. Однако такой подход имеет и недостатки — снижается личная заинтересованность работников в результатах своего труда, теряется "семейная" атмосфера школы.

Еще одно важное изменение — значительное усиление требований к школьной безопасности. Современная служба охраны образовательного учреждения — это не просто вахтер у входа, а комплексная система мер, включающая физическую охрану, видеонаблюдение, системы контроля доступа, тревожные кнопки и регулярные учения по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Роль вспомогательных работников в образовательном процессе

Между педагогическим составом и техническим персоналом существует особая категория сотрудников, которые напрямую связаны с учебным процессом, но не ведут уроки. Это учебно-вспомогательный персонал, чья деятельность обеспечивает методическую и организационную поддержку образовательной программы. 📚

К учебно-вспомогательному персоналу относятся:

Библиотекари и сотрудники медиатеки

Лаборанты (в кабинетах физики, химии, биологии, информатики)

(в кабинетах физики, химии, биологии, информатики) Методисты , включая специалистов по учебным материалам и цифровым ресурсам

, включая специалистов по учебным материалам и цифровым ресурсам Педагоги-организаторы внеурочной деятельности

внеурочной деятельности Специалисты по профориентации

Диспетчеры образовательного процесса (составители расписания)

Вклад этих специалистов в качество образования трудно переоценить. Например, современный школьный библиотекарь — это не просто хранитель книжного фонда, а навигатор в информационном пространстве, консультант по работе с различными источниками, организатор читательских проектов. По данным 2025 года, в школах, где активно работают современные библиотечные центры, показатели функциональной грамотности учащихся на 17% выше среднего по региону.

Методисты играют ключевую роль в обеспечении качества образовательного процесса. Их основные задачи:

Разработка и адаптация учебных программ

Внедрение инновационных педагогических технологий

Организация системы повышения квалификации педагогов

Анализ и распространение лучших образовательных практик

Создание и подбор учебно-методических материалов

В эпоху цифровой трансформации образования появляются новые специализации вспомогательного персонала. Например, специалист по цифровым образовательным ресурсам занимается внедрением и сопровождением электронных учебников, обучающих платформ, виртуальных лабораторий и других цифровых инструментов.

Особую роль в современной школе играют педагоги-организаторы внеурочной деятельности. Они создают насыщенную развивающую среду за пределами учебных часов: клубы по интересам, проектные мастерские, волонтерские отряды, творческие объединения. Исследования показывают, что школы с развитой системой внеурочной деятельности показывают более высокие результаты не только в социализации учащихся, но и в предметных областях.

Должность Ключевой вклад в образовательный процесс Вызовы и перспективы 2025 года Библиотекарь Формирование информационной культуры, поддержка читательской активности Трансформация в медиаспециалиста, внедрение цифровых коллекций Методист Обеспечение качества преподавания, методическая поддержка учителей Специализация по предметным областям, аналитика больших данных в образовании Лаборант Организация практической составляющей естественно-научного образования Интеграция реальных и виртуальных лабораторий, проектная деятельность Педагог-организатор Развитие социальных компетенций, творческого потенциала Персонализация внеурочной деятельности, междисциплинарные проекты Специалист по профориентации Помощь в выборе образовательной и карьерной траектории Ранняя профориентация, сотрудничество с бизнесом и вузами

Знаменательно, что в 2025 году на уровне федеральных стандартов закреплено требование к комплексному сопровождению образовательного процесса. Школы должны обеспечивать полноценное функционирование библиотечно-информационных центров, методической службы и системы внеурочной деятельности. Это признание на государственном уровне той исключительной роли, которую играют вспомогательные работники в формировании качественной образовательной среды.