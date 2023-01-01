Шаблон объяснительной на работе: образцы для разных ситуаций

Для кого эта статья:

Сотрудники, работающие на предприятиях и сталкивающиеся с необходимостью написания объяснительных записок

HR-специалисты и менеджеры, заинтересованные в управлении персоналом и оформлении деловой документации

Студенты и начинающие специалисты, изучающие делопроизводство и кадровые процессы в организациях «Написать объяснительную» – фраза, от которой у многих сотрудников пробегают мурашки по коже 😱. Независимо от того, опоздали вы на важное совещание или не уложились в сроки выполнения проекта, правильно составленная объяснительная записка может существенно смягчить последствия. В этой статье я поделюсь универсальными шаблонами объяснительных для разных рабочих ситуаций, которые помогут вам сохранить профессиональное лицо даже в неловких обстоятельствах и, возможно, избежать серьезных дисциплинарных взысканий.

Что такое объяснительная записка и когда она нужна

Объяснительная записка — официальный документ, который сотрудник составляет по требованию руководства для объяснения причин и обстоятельств определенной ситуации. По сути, это ваша возможность представить свою версию произошедшего и объяснить мотивы своих действий.

В каких случаях работодатель может потребовать написать объяснительную:

При опоздании на работу без предупреждения

При отсутствии на рабочем месте (прогуле)

При невыполнении трудовых обязанностей или нарушении сроков

При нарушении правил внутреннего трудового распорядка

При несоблюдении техники безопасности

При происшествиях на рабочем месте (поломка оборудования, конфликты)

При отказе от выполнения распоряжений руководства

Важно понимать: согласно Трудовому кодексу РФ (статья 193), до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если вы отказываетесь предоставить объяснительную, это может быть расценено не в вашу пользу.

Марина Соколова, HR-директор Однажды к нам в отдел пришел запрос от руководителя IT-департамента. Сотрудник опоздал на важную встречу с клиентом, и руководитель требовал немедленного дисциплинарного взыскания. Когда мы запросили объяснительную, выяснилось, что сотрудник попал в аварию по дороге на работу, но при этом все равно приехал на встречу, пусть и с опозданием. Он приложил к объяснительной фотографии с места ДТП и справку из ГИБДД. Вместо выговора сотрудник получил благодарность за проявленную ответственность. Этот случай показывает, насколько важно детально описать ситуацию в объяснительной и, по возможности, приложить подтверждающие документы.

Юридический статус объяснительной записки значителен: на ее основании руководство принимает решение о применении или неприменении дисциплинарного взыскания. Кроме того, этот документ может стать важным доказательством в случае судебного разбирательства по трудовому спору.

Последствия отсутствия объяснительной Преимущества корректно составленной объяснительной Дисциплинарное взыскание без учета обстоятельств Возможность объяснить ситуацию Отметка об отказе в предоставлении объяснений Смягчение возможного наказания Негативное влияние на репутацию Демонстрация ответственного подхода Отсутствие вашего видения ситуации в документах Документальное фиксирование вашей позиции

Структура и правильное оформление объяснительной

Грамотно составленная объяснительная записка должна следовать определенной структуре и содержать все необходимые элементы. Правильное оформление демонстрирует ваш профессионализм и увеличивает шансы на благоприятный исход ситуации.

Стандартная структура объяснительной записки включает:

Шапка документа — указывается адресат (должность, ФИО руководителя), от кого подается записка (должность, ФИО сотрудника) Название документа — "Объяснительная записка" Содержательная часть: Описание ситуации (что произошло, когда)

Объяснение причин (почему это произошло)

Указание смягчающих обстоятельств (если есть)

Выражение отношения к произошедшему (сожаление, готовность исправить ситуацию) Дата составления и подпись сотрудника

Ключевые правила оформления объяснительной записки в 2025 году:

Используйте деловой стиль письма без эмоциональных высказываний

Соблюдайте лаконичность — оптимальный объем 1-2 страницы

Избегайте обвинений в адрес коллег или руководства

Предоставляйте только фактическую информацию, избегая предположений

Применяйте официально-деловой стиль без жаргона и сокращений

Прикладывайте подтверждающие документы при их наличии (медицинские справки, билеты и т.д.)

При составлении объяснительной избегайте распространенных ошибок:

Не перекладывайте вину полностью на внешние обстоятельства

Не используйте размытые формулировки ("как-то так получилось")

Не оправдывайтесь по пунктам, которые не имеют отношения к ситуации

Не применяйте неформальный стиль общения

Не пишите слишком длинные и запутанные объяснения

Универсальный шаблон объяснительной для работы

Ниже представлен универсальный шаблон объяснительной записки, который можно адаптировать под большинство рабочих ситуаций. Это базовая структура, которую следует наполнять конкретными деталями в зависимости от ситуации. 📝

Генеральному директору ООО "Компания" Петрову П.П. от менеджера отдела продаж Иванова И.И.

Объяснительная записка

Я, Иванов Иван Иванович, [описание ситуации: что произошло, когда, при каких обстоятельствах].

Причиной данной ситуации стало [четкое объяснение причин произошедшего]. [При наличии смягчающих обстоятельств указать их].

Понимаю серьезность ситуации и осознаю свою ответственность. Гарантирую, что приложу все усилия для недопущения подобных ситуаций в будущем.

Дата: ДД.ММ.ГГГГ Подпись: _

Рекомендации по заполнению универсального шаблона:

При описании ситуации — будьте конкретны, указывайте даты, время и ключевые факты

— будьте конкретны, указывайте даты, время и ключевые факты При объяснении причин — будьте честны, но фокусируйтесь на объективных факторах

— будьте честны, но фокусируйтесь на объективных факторах При указании смягчающих обстоятельств — приводите только те, которые можно подтвердить

— приводите только те, которые можно подтвердить В заключительной части — демонстрируйте понимание проблемы и готовность исправиться

Примеры формулировок, подходящих для разных ситуаций:

Ситуация Возможная формулировка Неисполнение поручения "Не смог своевременно выполнить поручение о подготовке отчета к 15.05.2025 в связи с отсутствием доступа к базе данных из-за технического сбоя в системе" Нарушение дресс-кода "15.05.2025 пришел на работу в неформальной одежде, что противоречит корпоративному дресс-коду, по причине экстренной замены деловой одежды после происшествия в общественном транспорте" Уход раньше времени "18.05.2025 покинул рабочее место в 16:30, не дождавшись окончания рабочего дня (18:00), в связи с необходимостью срочного посещения врача" Конфликт с коллегой "20.05.2025 вступил в словесную перепалку с коллегой Сидоровым С.С. из-за разногласий по методике реализации проекта X, что привело к временному нарушению рабочей атмосферы в отделе"

Образцы объяснительных при опоздании и прогуле

Опоздания и прогулы — одни из самых распространенных причин для написания объяснительных записок. Рассмотрим конкретные образцы для этих ситуаций. 🕓

Образец объяснительной при опоздании:

Руководителю отдела маркетинга ООО "Инновации" Смирновой С.С. от специалиста по рекламе Козлова К.К.

Объяснительная записка

Я, Козлов Константин Константинович, 18 мая 2025 года опоздал на работу на 45 минут (прибыл в 10:45 вместо установленного времени начала работы в 10:00).

Причиной опоздания стала внезапная техническая неисправность моего автомобиля на пути к офису (заглох двигатель). Мне пришлось вызвать эвакуатор и использовать альтернативный вид транспорта (такси), что привело к задержке.

Понимаю, что мое отсутствие на утреннем совещании могло создать неудобства для коллектива. В будущем буду выезжать с большим запасом времени и иметь готовый запасной план на случай подобных непредвиденных обстоятельств.

Приложение: чек об оплате услуг эвакуатора.

Дата: 18.05.2025 Подпись: _

Образец объяснительной при прогуле:

Начальнику производственного цеха АО "ТехноПром" Васильеву В.В. от оператора станка Николаева Н.Н.

Объяснительная записка

Я, Николаев Николай Николаевич, отсутствовал на рабочем месте 16-17 мая 2025 года (два рабочих дня) без предварительного уведомления руководства.

Причиной моего отсутствия послужило экстренное состояние здоровья моего несовершеннолетнего сына (высокая температура, сильный кашель), требовавшее моего постоянного присутствия дома. Ввиду тяжелого состояния ребенка и собственного волнения я не смог своевременно уведомить о своем отсутствии, за что приношу искренние извинения.

19 мая 2025 года предоставлю медицинскую справку, подтверждающую болезнь ребенка. Осознаю важность своевременного информирования руководства и в дальнейшем обязуюсь в любых обстоятельствах ставить в известность о невозможности присутствия на рабочем месте.

Дата: 18.05.2025 Подпись: _

Ключевые особенности объяснительных при опозданиях и прогулах:

Точно указывайте продолжительность опоздания или отсутствия

Акцентируйте внимание на объективных, не зависящих от вас причинах

Всегда прилагайте подтверждающие документы, если они есть (медицинские справки, билеты, чеки)

Демонстрируйте понимание того, как ваше отсутствие повлияло на рабочий процесс

Предлагайте конкретные меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем

Шаблоны для сложных рабочих ситуаций и инцидентов

Сложные рабочие ситуации требуют особого внимания при составлении объяснительных записок. Ниже представлены шаблоны для наиболее деликатных случаев. ⚠️

Объяснительная при невыполнении должностных обязанностей:

Директору по производству ПАО "СтройТех" Михайлову М.М. от начальника смены Антонова А.А.

Объяснительная записка

Я, Антонов Алексей Александрович, не обеспечил выполнение плана производства за май 2025 года. Фактический объем произведенной продукции составил 85% от запланированного (840 единиц вместо 1000).

Причинами невыполнения плана стали:

Незапланированный простой оборудования с 10 по 12 мая в связи с выходом из строя ключевого компонента производственной линии; Задержка поставки сырья от поставщика ООО "Материалы" на 3 рабочих дня (с 18 по 20 мая).

Для минимизации последствий были предприняты следующие меры: организация работы в выходные дни (21-22 мая), перераспределение персонала для максимальной загрузки функционирующих линий. Эти меры позволили сократить отставание от плана с потенциальных 30% до фактических 15%.

В целях недопущения подобных ситуаций в будущем предлагаю:

Провести дополнительное техническое обслуживание оборудования; Заключить договоры с альтернативными поставщиками сырья; Создать резервный запас критически важных компонентов.

Приложения: акт о выходе из строя оборудования, переписка с поставщиком о задержке поставки.

Дата: 31.05.2025 Подпись: _

Объяснительная при инциденте на рабочем месте:

Руководителю службы безопасности ЗАО "Инфосистемы" Зайцеву З.З. от системного администратора Белова Б.Б.

Объяснительная записка

Я, Белов Борис Борисович, 25 мая 2025 года в 14:30 допустил нарушение правил информационной безопасности компании, временно отключив антивирусное программное обеспечение на рабочей станции #ST-233 в отделе бухгалтерии.

Данное действие было предпринято мной после получения запроса от главного бухгалтера Романовой Р.Р. о необходимости установки специализированного программного обеспечения для сдачи квартальной отчетности. Программа не устанавливалась из-за блокировки антивирусом, и я принял решение временно отключить защиту для завершения установки.

После завершения установки (14:45) я не активировал антивирусное ПО немедленно, так как был срочно вызван на устранение неполадки в серверной. В результате рабочая станция оставалась без антивирусной защиты до 17:20, когда я вернулся и обнаружил упущение.

Полностью осознаю серьезность нарушения и потенциальные риски для информационной безопасности компании. Для недопущения подобных ситуаций в будущем:

Разработаю автоматизированную процедуру временного отключения защитных механизмов с обязательным автоматическим восстановлением через заданный промежуток времени; Обновлю регламент установки нестандартного ПО с учетом полученного опыта; Пройду дополнительное обучение по информационной безопасности.

Дата: 26.05.2025 Подпись: _

Рекомендации по составлению объяснительных для сложных ситуаций:

Максимально детализируйте описание происшествия, включая точное время и последовательность событий

Указывайте не только причины, но и предпринятые вами меры по минимизации последствий

Включайте конкретные предложения по предотвращению подобных ситуаций в будущем

Признавайте личную ответственность там, где это уместно, но не берите на себя чужую вину

Сохраняйте профессиональный тон, избегая эмоциональных высказываний даже в стрессовой ситуации