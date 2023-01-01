Самые простые профессии после 9 класса – топ-10 вариантов без ЕГЭ

Для кого эта статья:

Для выпускников 9 классов, рассматривающих варианты дальнейшего образования и карьеры.

Для родителей подростков, ищущих информацию о профессиях и возможностях после 9 класса.

Завершение 9 класса — важный рубеж, когда многие подростки задумываются: продолжать ли учебу в школе или выбрать практическую профессию прямо сейчас? 🎓 Если ЕГЭ вызывает тревогу, а желание быстрее получить востребованную специальность преобладает — есть отличные альтернативы! В 2025 году рынок труда предлагает множество доступных профессий, не требующих 11 классов образования и сдачи единого экзамена. Давайте рассмотрим топ-10 простых, но перспективных профессий, доступных выпускникам 9 классов.

Вот 10 наиболее доступных и перспективных профессий, которые можно освоить без сдачи ЕГЭ:

Автомеханик — востребованная профессия с периодом обучения 2-3 года. Начальная зарплата от 40 000 рублей, возможность открыть собственный автосервис. Парикмахер — творческая специальность, обучение от 10 месяцев до 2 лет. Заработок варьируется от 35 000 до 100 000 рублей в зависимости от локации и клиентской базы. Повар-кондитер — стабильно востребованная профессия с обучением 2-3 года. Зарплата начинается от 35 000 рублей, возможности карьерного роста до шеф-повара. Сварщик — техническая специальность с обучением 10 месяцев – 2,5 года. Заработок от 45 000 рублей, особенно ценятся специалисты с опытом работы. Электрик — профессия с периодом обучения 2-3 года. Зарплата от 40 000 рублей, востребованность в разных отраслях экономики. Массажист — медицинская специальность с обучением от 9 месяцев. Заработок от 30 000 до 90 000 рублей в зависимости от квалификации. Оператор ЧПУ — работа с компьютеризированными станками, обучение 1-2 года. Зарплата от 50 000 рублей, высокий спрос на производствах. Визажист — творческая профессия с обучением от 3 месяцев до 1 года. Доход от 35 000 рублей, возможность работы на себя. Мастер маникюра — быстрое обучение (от 1 месяца до полугода). Зарплата от 30 000 рублей с перспективой роста. Администратор гостиницы — сервисная специальность с обучением 2-3 года. Стартовая зарплата от 30 000 рублей, карьерный рост в индустрии гостеприимства.

Рассмотрим подробнее некоторые из этих профессий с точки зрения времени обучения, требуемых навыков и уровня заработка:

Профессия Время обучения Базовые навыки Заработок (2025) Автомеханик 2-3 года Техническое мышление, хорошая моторика, внимательность 40 000 – 80 000 ₽ Сварщик 10 мес – 2,5 года Физическая выносливость, пространственное мышление 45 000 – 90 000 ₽ Парикмахер 10 мес – 2 года Креативность, мелкая моторика, коммуникабельность 35 000 – 100 000 ₽ Мастер маникюра 1-6 месяцев Усидчивость, мелкая моторика, аккуратность 30 000 – 80 000 ₽ Электрик 2-3 года Внимательность, логическое мышление, техническая грамотность 40 000 – 85 000 ₽

Алексей Морозов, карьерный консультант по рабочим специальностям Максим, выпускник 9 класса из Ярославля, страдал от хронической неуспеваемости по точным наукам. Родители были в отчаянии, думая о том, как он будет сдавать ЕГЭ. На консультации выяснилось, что у парня золотые руки — он постоянно чинил домашнюю технику и помогал соседям с мелким ремонтом. Мы предложили ему поступить в колледж на электрика. За три года обучения Максим освоил профессию, прошел производственную практику на крупном заводе и получил предложение о работе еще до получения диплома. Сейчас, спустя 5 лет, он бригадир электриков с зарплатой выше, чем у многих его сверстников с высшим образованием. "Если бы я пошел в 10-11 классы, измучился с ЕГЭ и потратил годы на нелюбимую специальность, я бы не был так доволен жизнью, как сейчас," — говорит Максим.

Важно отметить, что многие из этих профессий позволяют зарабатывать дополнительно через подработки или начать собственный бизнес. Например, парикмахеры, визажисты и мастера маникюра могут работать на дому, а сварщики и электрики часто получают заказы на частные работы помимо основной занятости. 💼

Как выбрать подходящую специальность: критерии оценки

Выбор профессии после 9 класса — ответственный шаг, требующий взвешенного подхода. При принятии решения стоит учитывать следующие критерии:

Личные склонности и интересы — важно выбирать профессию, которая соответствует вашему темпераменту и увлечениям. Технические специальности подойдут тем, кто любит работать руками и разбираться в механизмах. Творческие профессии — для людей с художественным вкусом.

— важно выбирать профессию, которая соответствует вашему темпераменту и увлечениям. Технические специальности подойдут тем, кто любит работать руками и разбираться в механизмах. Творческие профессии — для людей с художественным вкусом. Физические возможности — некоторые профессии (например, сварщик, строитель) требуют хорошей физической подготовки, а другие (администратор, оператор) — усидчивости.

— некоторые профессии (например, сварщик, строитель) требуют хорошей физической подготовки, а другие (администратор, оператор) — усидчивости. Локальная востребованность — проанализируйте, насколько выбранная профессия востребована в вашем регионе. Общероссийские тенденции не всегда отражают ситуацию в конкретном городе.

— проанализируйте, насколько выбранная профессия востребована в вашем регионе. Общероссийские тенденции не всегда отражают ситуацию в конкретном городе. Перспективы роста — оцените, есть ли у профессии потенциал для карьерного развития. Некоторые специальности (например, повар) позволяют существенно повышать квалификацию с опытом.

— оцените, есть ли у профессии потенциал для карьерного развития. Некоторые специальности (например, повар) позволяют существенно повышать квалификацию с опытом. Финансовые возможности для обучения — сравните стоимость обучения на разных специальностях и возможности получения бюджетного места.

Для системного подхода к выбору можно использовать следующую таблицу оценки профессий:

Критерий оценки Вес критерия (1-5) Пример оценки для профессии "Автомеханик" Итоговый балл Соответствие интересам 5 4 (люблю технику и машины) 20 Доступность обучения 4 5 (много колледжей, есть бюджетные места) 20 Востребованность 3 5 (автосервисы есть везде) 15 Уровень дохода 4 4 (хороший заработок с опытом) 16 Перспективы роста 3 4 (возможно открыть свой сервис) 12 Общий балл: 83

Аналогичную таблицу можно составить для нескольких интересующих профессий и сравнить итоговые баллы. ✅

Помимо объективных критериев, стоит учитывать и субъективные факторы. Поговорите с представителями интересующих вас профессий, узнайте о плюсах и минусах работы от практикующих специалистов. Также полезно посетить дни открытых дверей в колледжах, чтобы лично оценить атмосферу учебного заведения и задать вопросы преподавателям. 🔍

Государственные колледжи и их рабочие программы

Государственные колледжи предлагают широкий спектр программ для выпускников 9 классов. Обучение в них имеет ряд преимуществ: возможность получения бюджетного места, государственный диплом, организованные производственные практики и содействие в трудоустройстве.

Основные типы государственных колледжей, предлагающих программы после 9 класса:

Политехнические колледжи — широкий спектр технических специальностей: от сварщиков и автомехаников до операторов ЧПУ и электриков.

— широкий спектр технических специальностей: от сварщиков и автомехаников до операторов ЧПУ и электриков. Медицинские колледжи — подготовка младшего медицинского персонала, массажистов, фармацевтов.

— подготовка младшего медицинского персонала, массажистов, фармацевтов. Колледжи сервиса и туризма — программы по подготовке поваров, администраторов гостиниц, менеджеров общественного питания.

— программы по подготовке поваров, администраторов гостиниц, менеджеров общественного питания. Педагогические колледжи — подготовка воспитателей, учителей начальных классов.

— подготовка воспитателей, учителей начальных классов. Колледжи культуры и искусства — обучение на визажистов, парикмахеров, дизайнеров.

При выборе колледжа обратите внимание на следующие аспекты:

Наличие лицензии и аккредитации. Процент трудоустройства выпускников. Наличие современного оборудования для практических занятий. Партнерства с потенциальными работодателями. Возможности для прохождения производственной практики. Доступность общежития (если требуется).

Процедура поступления в государственный колледж после 9 класса обычно включает следующие этапы:

Подача документов (аттестат за 9 классов, паспорт, медицинская справка).

Конкурс по среднему баллу аттестата (на бюджетные места).

Вступительные испытания (для некоторых творческих или спортивных специальностей).

Зачисление и заключение договора.

Марина Соколова, приемная комиссия политехнического колледжа Каждый год я наблюдаю одну и ту же картину: растерянные школьники и их еще более растерянные родители приходят с ворохом вопросов о поступлении. Помню случай с Антоном — парень мечтал стать сварщиком, но его аттестат был, скажем так, не блестящим. Когда семья узнала, что мы учитываем только средний балл по профильным предметам (математика, физика, труд), а не по всем, их лица просто преобразились! В этих предметах у Антона были четверки. Более того, мы предложили программу с дуальным обучением, где часть времени студенты проводят на реальном производстве с последующим трудоустройством. Сейчас Антон уже на третьем курсе, получает повышенную стипендию за участие в конкурсе профмастерства и параллельно подрабатывает на предприятии-партнере. "Я даже не представлял, что в колледже будет интереснее, чем в школе," — говорит он.

Большинство государственных колледжей предлагает программы со сроком обучения 2-3 года после 9 класса. Первый год обычно включает общеобразовательные предметы (своеобразная замена 10-11 классам школы), а далее следует профессиональная подготовка с большим количеством практики. 📚

Быстрое обучение: курсы и краткосрочные программы

Если вы хотите быстро освоить профессию и выйти на рынок труда ещё быстрее, чем позволяет колледж, существуют альтернативы в виде краткосрочных программ и курсов. Они особенно актуальны для тех, кто уже имеет представление о будущей профессии или стремится быстрее начать зарабатывать.

Типы краткосрочных программ обучения:

Профессиональные курсы при учебных центрах — продолжительность от 1 до 6 месяцев, практикоориентированный подход.

— продолжительность от 1 до 6 месяцев, практикоориентированный подход. Онлайн-курсы с практикой — гибкий график, часто с возможностью трудоустройства через партнерскую сеть.

— гибкий график, часто с возможностью трудоустройства через партнерскую сеть. Программы дополнительного профессионального образования — сертифицированные курсы, признаваемые работодателями.

— сертифицированные курсы, признаваемые работодателями. Программы обучения при производствах — обучение непосредственно на рабочем месте с гарантией трудоустройства.

Наиболее популярные направления краткосрочного обучения после 9 класса:

Индустрия красоты — курсы маникюра (1-2 месяца), базовые курсы парикмахерского искусства (3-4 месяца), курсы визажистов (1-3 месяца). IT-сфера — курсы операторов ПК (1-2 месяца), начальные курсы веб-разработки (3-6 месяцев), курсы компьютерной графики (2-4 месяца). Сервис — курсы барменов (1-2 месяца), курсы официантов (2-4 недели), администраторов (1-2 месяца). Строительство — курсы отделочников (1-3 месяца), курсы плиточников (1-2 месяца). Транспорт — курсы водителей различных категорий (от 1,5 месяцев), курсы автослесарей (2-3 месяца).

При выборе краткосрочных программ обратите внимание на следующие аспекты:

Наличие лицензии у образовательного учреждения.

Квалификация преподавателей (лучше, если это практикующие специалисты).

Соотношение теории и практики (чем больше практики, тем лучше).

Отзывы выпускников и их трудоустройство.

Выдаваемый документ (сертификат, свидетельство, удостоверение).

Стоимость обучения и возможность рассрочки.

Важно понимать, что краткосрочные курсы дают базовые навыки, которые необходимо развивать и совершенствовать на практике. Они могут стать хорошим стартом, но не заменяют полноценное образование. 🔧

Сравнение краткосрочного обучения и колледжа для популярных профессий:

Профессия Краткосрочные курсы Колледж Оптимальный выбор для Мастер маникюра 1-2 месяца, 15-30 тыс. руб. 9-10 мес., бюджет/60-80 тыс. руб. Курсы — быстрый старт, колледж — глубокие знания Парикмахер 3-4 месяца, 30-50 тыс. руб. 1-2 года, бюджет/80-120 тыс. руб. Курсы — базовые навыки, колледж — полный спектр Сварщик 2-3 месяца, 30-45 тыс. руб. 2-3 года, бюджет/80-120 тыс. руб. Колледж предпочтительнее из-за опасности профессии Администратор 1-2 месяца, 15-25 тыс. руб. 2-3 года, бюджет/70-100 тыс. руб. Курсы для быстрого входа, колледж для карьерного роста Повар 2-4 месяца, 25-40 тыс. руб. 2-3 года, бюджет/80-120 тыс. руб. Колледж для полноценной квалификации

Карьерный рост и перспективы трудоустройства

Многие ошибочно полагают, что профессии, доступные после 9 класса, ограничивают карьерные перспективы. В реальности рабочие специальности предлагают многочисленные пути для профессионального роста и увеличения дохода. 📈

Основные стратегии карьерного развития после получения первой профессии:

Вертикальный рост — движение по карьерной лестнице от рядового специалиста до руководителя. Например, автомеханик может стать бригадиром, затем мастером цеха и даже руководителем автосервиса. Горизонтальный рост — расширение компетенций и освоение смежных областей. Парикмахер может освоить визаж, колористику, наращивание волос, став универсальным стилистом. Предпринимательский путь — открытие собственного бизнеса на базе полученных навыков. Повар может открыть кейтеринговую службу, электрик — создать бригаду по ремонтным работам. Образовательное развитие — повышение уровня образования без отрыва от работы. Многие колледжи предлагают вечерние или заочные программы для получения более высокой квалификации.

Примеры карьерных траекторий для популярных профессий:

Автомеханик → диагност → мастер-приемщик → заведующий сервисом → владелец автосервиса

→ диагност → мастер-приемщик → заведующий сервисом → владелец автосервиса Парикмахер → стилист → колорист → тренер в салоне → технолог бренда → владелец салона

→ стилист → колорист → тренер в салоне → технолог бренда → владелец салона Повар → су-шеф → шеф-повар → бренд-шеф сети ресторанов → ресторатор

→ су-шеф → шеф-повар → бренд-шеф сети ресторанов → ресторатор Сварщик → сварщик высокого разряда → бригадир → технолог сварочных работ → начальник участка

→ сварщик высокого разряда → бригадир → технолог сварочных работ → начальник участка Мастер маникюра → мастер-универсал → преподаватель → владелец студии → создатель франшизы

Факторы, влияющие на успешное трудоустройство и карьерный рост:

Практический опыт — даже небольшой опыт работы значительно повышает шансы на трудоустройство. Используйте возможности подработки, стажировки, практики. Дополнительное обучение — регулярное посещение мастер-классов, семинаров, получение сертификатов повышения квалификации. Портфолио — для творческих профессий (парикмахер, визажист) важно иметь портфолио работ. Для технических — документальное подтверждение выполненных проектов. Личные качества — пунктуальность, ответственность, коммуникабельность часто ценятся работодателями не меньше, чем профессиональные навыки. Цифровая грамотность — даже для рабочих профессий всё важнее становится умение пользоваться специальным ПО, приложениями, системами учета.

Особенно важно отметить, что во многих сферах рабочие специальности сегодня высоко оплачиваются из-за существующего дефицита квалифицированных кадров. Так, опытный сварщик или оператор ЧПУ может зарабатывать значительно больше, чем офисный работник с высшим образованием. 💰

При поиске первой работы полезно использовать следующие каналы трудоустройства:

Центры карьеры при учебных заведениях

Специализированные ярмарки вакансий

Онлайн-площадки для поиска работы

Социальные сети и профессиональные сообщества

Прямые обращения к потенциальным работодателям

Государственные центры занятости