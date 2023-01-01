Раннер: кто это и в чем суть профессии, задачи, обязанности, навыки

Для кого эта статья: – Начинающие специалисты, желающие построить карьеру в киноиндустрии – Студенты и выпускники образовательных учреждений, интересующиеся работой в медиа – Люди, рассматривающие возможность смены профессии на работу в сфере кино и телевидения

Вы когда-нибудь задумывались, кто эти люди в черной одежде, снующие по съемочной площадке с рациями, кофе и папками? Именно они — невидимые герои киноиндустрии, которых называют раннерами. Профессия, с которой начинали многие известные режиссеры и продюсеры, остается одной из ключевых точек входа в мир кино и телевидения. В 2025 году спрос на квалифицированных раннеров продолжает расти, а сама профессия трансформируется вместе с индустрией, открывая новые возможности для амбициозных новичков.

Профессия раннер: помощник на съемочной площадке

Раннер (от англ. runner — «бегун») — это универсальный помощник на съемочной площадке, начальная позиция для тех, кто хочет построить карьеру в киноиндустрии. В прямом смысле слова, это человек, который «бегает» и выполняет различные поручения членов съемочной группы, обеспечивая бесперебойный процесс производства.

Профессия раннера считается входными воротами в мир кино и телевидения. Несмотря на кажущуюся простоту, она требует выносливости, организованности и развитых коммуникативных навыков. Раннеры работают на площадке полный рабочий день, а иногда и больше, выполняя широкий спектр задач: от доставки реквизита до координации передвижения актеров.

Александр Петров, креативный продюсер Помню свой первый день в качестве раннера на съемках крупного сериала. Меня попросили срочно доставить костюм для главной актрисы из химчистки. Казалось бы, простая задача, но в тот день Москву парализовало из-за сильнейшего снегопада. Такси отменяли заказы один за другим, метро находилось слишком далеко. Я принял решение бежать пять кварталов, держа костюм над головой, чтобы защитить его от снега. Прибыл на площадку запыхавшийся, но вовремя — за 10 минут до начала съемки ключевой сцены. Режиссер лишь кивнул, но вечером подошел и сказал: "Ты понял главное в нашей работе — шоу должно продолжаться, несмотря ни на что". Через три года я стал ассистентом режиссера на том же проекте, а еще через два — вторым режиссером.

В киноиндустрии раннеры часто работают в подчинении у ассистентов режиссера или продюсера. На телевидении они могут быть прикреплены к конкретной программе или отделу. В рекламных съемках раннер часто взаимодействует напрямую с продакшн-менеджером.

Сфера работы Особенности работы раннера Перспективы роста Кинопроизводство Длительные проекты, работа с большой командой, строгая иерархия Ассистент режиссера, продюсер, координатор площадки Телевидение Быстрый темп, регулярные съемки, разнообразные задачи Администратор программы, редактор, продюсер Рекламные съемки Короткие интенсивные проекты, внимание к деталям Продакшн-менеджер, директор по производству Музыкальные видео Креативная среда, ненормированный график Ассистент режиссера, клипмейкер

Средняя продолжительность работы в должности раннера составляет от 6 месяцев до 2 лет, после чего происходит карьерный рост или специализация в конкретном направлении. Статистика показывает, что около 70% успешных продюсеров и режиссеров начинали свой путь именно с этой позиции.

Ключевые обязанности и задачи раннера

Обязанности раннера могут значительно варьироваться в зависимости от масштаба проекта, бюджета и специфики производства. Однако существует ряд универсальных задач, которые выполняет практически каждый представитель этой профессии:

Доставка сценариев, расписаний и других документов членам съемочной группы

Транспортировка реквизита, костюмов и оборудования между локациями

Обеспечение актеров и членов съемочной группы питанием и напитками

Поддержание порядка и чистоты на съемочной площадке

Выполнение оперативных поручений режиссера, продюсера и других руководителей процесса

Координация передвижения между локациями

Контроль за соблюдением тишины во время съемок

Оповещение команды о начале и окончании съемок конкретных сцен

На более продвинутом уровне, опытные раннеры могут получать более ответственные поручения, связанные с координацией массовки, проверкой готовности площадки к съемкам, а иногда даже базовым монтажом отснятого материала.

Данные исследования индустрии за 2025 год показывают, что функционал раннеров постепенно расширяется. Если раньше они выполняли преимущественно физическую работу, то сейчас все чаще требуются навыки работы с цифровыми инструментами, базовые знания в области постпродакшна и умение работать с современными коммуникационными системами.

Группа обязанностей Частота выполнения Важность для карьерного роста Логистические задачи (доставка, транспортировка) Ежедневно, 40-60% рабочего времени Средняя (развивает организованность и пунктуальность) Административная поддержка (документы, расписания) Несколько раз в день, 20-30% рабочего времени Высокая (знакомит с производственными процессами) Коммуникационные задачи (передача информации) Постоянно, 20-25% рабочего времени Очень высокая (развивает связи внутри индустрии) Технические задачи (помощь с оборудованием) Периодически, 5-10% рабочего времени Возрастающая (формирует технические компетенции)

Важно понимать, что раннер не просто "мальчик на побегушках", а полноценный член съемочной команды. От скорости и качества его работы нередко зависит соблюдение графика съемок, а значит, и бюджет проекта. Способность быстро решать возникающие проблемы на своем уровне — ценный навык, который отмечают руководители проектов.

Необходимые навыки и личные качества для успеха

Чтобы стать успешным раннером и использовать эту должность как трамплин для карьерного роста, необходимо обладать рядом ключевых навыков и личных качеств:

Физическая выносливость — рабочий день раннера может длиться 12-14 часов, большую часть из которых приходится проводить на ногах

— рабочий день раннера может длиться 12-14 часов, большую часть из которых приходится проводить на ногах Пунктуальность — задержка даже на несколько минут может нарушить весь график съемок и привести к существенным финансовым потерям

— задержка даже на несколько минут может нарушить весь график съемок и привести к существенным финансовым потерям Стрессоустойчивость — творческая среда отличается высоким эмоциональным напряжением и неожиданными кризисами

— творческая среда отличается высоким эмоциональным напряжением и неожиданными кризисами Коммуникабельность — умение грамотно общаться с людьми разного статуса и темперамента

— умение грамотно общаться с людьми разного статуса и темперамента Внимательность к деталям — способность запоминать имена, предпочтения и особые требования членов команды

— способность запоминать имена, предпочтения и особые требования членов команды Проактивность — умение предугадывать потребности и решать проблемы до их возникновения

— умение предугадывать потребности и решать проблемы до их возникновения Технические навыки — базовое понимание процессов киносъемки, знание терминологии

Помимо перечисленных качеств, современному раннеру все чаще требуется владение дополнительными компетенциями, отвечающими за цифровую грамотность. К ним относятся умение работать с мобильными приложениями для координации съемочного процесса, базовые навыки фото- и видеосъемки на смартфон, знание основных программ для редактирования документов и составления расписаний.

Мария Ковалева, линейный продюсер Мы снимали исторический сериал в отдаленной локации, в 100 км от ближайшего крупного города. В съемочной группе был раннер Дмитрий — молодой парень всего два месяца в профессии. В один из дней сломался жесткий диск с отснятым материалом. Ближайший технический центр находился в том самом городе в 100 км от нас. Дмитрий не только организовал срочную доставку диска в ремонт, но и нашел местного IT-специалиста, который смог восстановить часть данных еще до отправки. Он превратил потенциальную катастрофу (пересъемки стоили бы около 2 миллионов рублей) в небольшую заминку. При этом не паниковал, действовал методично и держал меня в курсе каждого шага. Через полгода я пригласила его на должность ассистента продюсера, хотя обычно таких быстрых карьерных переходов не бывает. Но Дмитрий доказал, что умеет мыслить как продюсер, даже будучи раннером. Сейчас, спустя 4 года, он уже сам линейный продюсер небольших проектов.

Исследования рынка труда в медиаиндустрии показывают, что работодатели все чаще обращают внимание на наличие формального образования у кандидатов на позицию раннера. Хотя высшее профильное образование не является обязательным требованием, базовые курсы по кинопроизводству или телевидению значительно повышают шансы получить должность, особенно на престижных проектах.

Карьерный путь: от раннера до профессионала

Позиция раннера — это классическая стартовая точка для построения карьеры в киноиндустрии. Стандартный карьерный путь выглядит следующим образом:

Раннер (6 месяцев – 2 года) — универсальный помощник на площадке Ассистент определенного департамента (1-2 года) — например, ассистент оператора, ассистент художника-постановщика или ассистент режиссера Координатор/Менеджер среднего звена (2-4 года) — управление отдельными процессами и небольшими командами Руководящая позиция — режиссер, продюсер, главный оператор, и т.д.

Ключевое преимущество начала карьеры с позиции раннера заключается в возможности наблюдать за работой всех департаментов и определить наиболее интересное для себя направление. Многие профессионалы отмечают, что именно период работы раннером помог им понять специфику различных киноспециальностей и сделать осознанный выбор дальнейшего пути.

В ходе работы раннером важно не только качественно выполнять текущие задачи, но и активно изучать процессы кинопроизводства. Опытные специалисты советуют вести дневник наблюдений, задавать вопросы в подходящие моменты и предлагать свою помощь в задачах, выходящих за рамки стандартных обязанностей.

Статистика показывает, что около 30% раннеров в течение 5 лет достигают позиций среднего управленческого звена в медиаиндустрии. Еще 15% становятся независимыми специалистами — операторами, монтажерами или сценаристами. Примерно 45% продолжают работать в индустрии на различных технических и административных позициях, а оставшиеся 10% покидают сферу.

Как стать раннером: первые шаги в кино и ТВ

Путь к позиции раннера обычно не требует специального образования, однако существуют определенные стратегии, которые значительно повышают шансы получить эту работу:

Профильное образование или курсы — даже короткие программы по основам кинопроизводства дают базовые знания и профессиональную терминологию Стажировки и волонтерство — многие студии предлагают неоплачиваемые позиции для новичков, которые могут перерасти в постоянную работу Нетворкинг — посещение профильных мероприятий, фестивалей и воркшопов помогает установить полезные связи Портфолио — даже студенческие проекты или участие в съемках независимого кино повышают ценность кандидата Специализированные сайты по поиску работы в медиасфере — регулярно публикуют вакансии для новичков без опыта

При подготовке резюме для позиции раннера стоит делать акцент на навыках организации, умении работать в режиме многозадачности и опыте командной работы. Потенциальные работодатели ценят энтузиазм и готовность обучаться больше, чем формальные квалификации.

Трудоустройство часто начинается с собеседования, где оценивают не только профессиональные навыки, но и личностные качества кандидата. Распространенные вопросы на интервью включают:

Почему вы хотите работать в киноиндустрии?

Как вы справляетесь со стрессовыми ситуациями?

Готовы ли вы к ненормированному графику?

Какой опыт командной работы у вас есть?

Как вы решаете проблемы с ограниченными ресурсами?

После успешного собеседования и приема на работу начинается пробный период, обычно длящийся от одного до трех месяцев. В это время новичок должен продемонстрировать свою надежность, обучаемость и умение вписаться в команду.

Опыт показывает, что наиболее успешными раннерами становятся кандидаты, сочетающие трудолюбие и терпение с искренним интересом к киноиндустрии. Важно понимать, что эта работа — не просто временная занятость, а первый шаг в долгосрочной карьере, требующий серьезного отношения.

Перспективы развития и оплата труда

Финансовая сторона работы раннером часто вызывает вопросы у начинающих специалистов. По данным исследований рынка труда в 2025 году, средняя заработная плата раннера в России варьируется в широком диапазоне:

Тип проекта Средняя зарплата (руб./месяц) Особенности оплаты Телевизионные шоу 45 000 – 60 000 Стабильный график, регулярные выплаты Рекламные съемки 3 000 – 5 000 / день Проектная работа, высокая интенсивность Кинопроизводство 60 000 – 90 000 Долгосрочные контракты, возможны командировки Независимые проекты 35 000 – 50 000 Часто с дополнительными бонусами и возможностями обучения

Важно отметить, что заработная плата значительно отличается в зависимости от региона, масштаба проекта и конкретной студии. В Москве и Санкт-Петербурге оплата труда раннера в среднем на 20-30% выше, чем в других городах России.

Перспективы карьерного роста для раннера напрямую зависят от нескольких факторов:

Настойчивость и целеустремленность — готовность работать больше, чем требуется

— готовность работать больше, чем требуется Обучаемость — способность быстро осваивать новые навыки и инструменты

— способность быстро осваивать новые навыки и инструменты Нетворкинг — умение строить профессиональные отношения в индустрии

— умение строить профессиональные отношения в индустрии Специализация — определение конкретного направления для дальнейшего развития

Раннеры, проявившие себя на крупных проектах, часто получают приглашения на более высокие позиции в новых проектах тех же режиссеров или продюсеров. Индустрия во многом построена на личных рекомендациях, поэтому репутация надежного и трудолюбивого специалиста имеет критическое значение.

Современные тенденции рынка труда показывают рост спроса на раннеров со знанием иностранных языков, особенно английского. Это связано с увеличением числа международных копродукций и приходом зарубежных стриминговых сервисов на российский рынок. Раннер, свободно говорящий по-английски, может рассчитывать на зарплату на 15-20% выше средней по рынку.

Эксперты индустрии прогнозируют, что к 2027 году профессия раннера претерпит определенные изменения, связанные с цифровизацией киноиндустрии. Появятся новые специализации, такие как цифровой раннер (отвечающий за координацию данных) и VR-раннер (работающий на съемках с использованием технологий виртуальной реальности).