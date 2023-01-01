Регистрация аккаунта разработчика в App Store: пошаговая инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Независимые разработчики и фрилансеры, желающие зарегистрироваться в Apple Developer Program

Компании и организации, планирующие создавать и публиковать приложения в App Store

Студенты и начинающие программисты, интересующиеся курсами по разработке программного обеспечения Мечтаете увидеть своё приложение в App Store? Путь от идеи до публикации начинается с одного критического шага — регистрации разработчика в экосистеме Apple. Этот процесс может показаться запутанным лабиринтом бюрократических процедур, особенно для новичков. Я провел через эту процедуру десятки разработчиков и компаний, и готов поделиться проверенной пошаговой инструкцией, которая превратит потенциально стрессовый опыт в понятный алгоритм действий. 🧭

Что нужно знать о программе Apple Developer

Apple Developer Program — это официальная программа для разработчиков, желающих создавать и распространять приложения через App Store. Прежде чем погрузиться в процесс регистрации, необходимо понимать ключевые аспекты этой программы и определить, какой тип аккаунта соответствует вашим целям.

Apple предлагает несколько типов членства в программе разработчиков, каждый из которых предназначен для разных целей:

Индивидуальное членство — подходит для независимых разработчиков, стоимость $99 в год

— подходит для независимых разработчиков, стоимость $99 в год Организационное членство — для компаний и юридических лиц, стоимость также $99 в год

— для компаний и юридических лиц, стоимость также $99 в год Enterprise Program — для внутрикорпоративного распространения приложений, стоимость $299 в год

— для внутрикорпоративного распространения приложений, стоимость $299 в год Educational Program — для образовательных учреждений, бесплатно

Выбор правильного типа членства критически важен. Индивидуальное членство подходит, если вы публикуете приложения под собственным именем. Организационное — если хотите, чтобы приложения выходили под брендом компании, с возможностью добавления нескольких разработчиков в команду.

Тип членства Стоимость (в год) Кому подходит Основные возможности Индивидуальное $99 Фрилансерам, независимым разработчикам Публикация в App Store, TestFlight, доступ к бета-версиям iOS Организационное $99 Компаниям, стартапам, командам Всё из индивидуального + управление командой, корпоративный бренд Enterprise $299 Крупным компаниям с внутренними приложениями Внутреннее распространение приложений без App Store Образовательное Бесплатно Учебным заведениям Ограниченные возможности публикации, учебные цели

Участие в Apple Developer Program открывает доступ к ряду преимуществ:

Возможность публикации приложений в App Store

Доступ к бета-версиям iOS, macOS, watchOS и tvOS

Инструменты тестирования через TestFlight

Доступ к API и технологиям Apple, включая CloudKit, Apple Pay и другие

Аналитика и статистика по вашим приложениям

Прежде чем приступить к регистрации, стоит подготовить Apple ID — базовый аккаунт, который используется для всех сервисов Apple. Если у вас уже есть личный Apple ID, рекомендую создать отдельный для разработки приложений, особенно если планируете регистрировать организацию. Это поможет разделить личные и профессиональные активности в экосистеме Apple. 📱

Алексей Воронин, технический директор Когда мы регистрировали нашу компанию в App Store, я допустил критическую ошибку — использовал свой личный Apple ID. Это казалось удобным решением, но когда я решил сменить работу, возникла настоящая головная боль: аккаунт был привязан к моей личной почте, а все приложения компании — к этому аккаунту. Пришлось проходить сложную процедуру передачи приложений и менять данные аккаунта. Теперь я всегда рекомендую создавать отдельный Apple ID на корпоративную почту с самого начала, даже если вы индивидуальный разработчик. Это сэкономит массу времени при любых организационных изменениях в будущем.

Подготовка документов для регистрации разработчика

Подготовка документов — критический этап, от которого зависит скорость и результат рассмотрения вашей заявки Apple. Требования различаются в зависимости от выбранного типа членства, но основательная подготовка гарантирует гладкий процесс верификации. 📋

Для индивидуальных разработчиков список необходимых документов относительно прост:

Действующий Apple ID

Данные кредитной карты для оплаты членского взноса

Актуальный номер телефона (Apple отправит код верификации)

Документ, удостоверяющий личность (может потребоваться при верификации)

Для организаций процесс значительно сложнее, так как Apple требует доказательства легитимности юридического лица:

Уникальный Apple ID для организации (не рекомендуется использовать личный)

D-U-N-S номер — уникальный девятизначный идентификатор, присваиваемый компании Dun & Bradstreet

Официальное название организации, соответствующее юридическим документам

Юридический адрес компании

Корпоративный веб-сайт (должен быть публично доступен)

Корпоративная электронная почта, привязанная к домену компании

Документы, подтверждающие юридический статус организации

Документы, удостоверяющие полномочия лица, регистрирующего аккаунт

Особое внимание стоит уделить получению D-U-N-S номера, если у вашей организации его еще нет. Этот идентификатор используется Apple для проверки легитимности бизнеса и является обязательным требованием для организационного членства. Получение D-U-N-S может занять от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от страны и наличия информации о вашей компании в базе Dun & Bradstreet.

Этап подготовки Действия индивидуального разработчика Действия организации Примерные сроки Создание Apple ID Создать новый или использовать существующий Создать корпоративный Apple ID 15-30 минут Проверка D-U-N-S Не требуется Проверить наличие или запросить новый 1-30 дней Подготовка данных Личная информация Юридические документы компании 1-3 дня Подготовка платежных данных Личная карта Корпоративная карта или иной метод оплаты 1 день

При подготовке документов для организации важно обеспечить точное соответствие всех данных юридической информации. Расхождения между названием компании в заявке и официальных документах могут привести к отказу или задержке в рассмотрении заявки.

Если ваша компания новая или недостаточно представлена в информационном поле, подготовьте дополнительные документы, подтверждающие вашу деятельность — это может ускорить процесс верификации. В некоторых случаях Apple может запросить выписки из государственных реестров, налоговые документы или доказательства ведения бизнеса. 🔍

Пошаговая инструкция создания аккаунта в App Store

Процесс регистрации в качестве разработчика App Store состоит из нескольких последовательных шагов. Следуя этой инструкции, вы сможете эффективно пройти каждый этап без лишних задержек. ⌛

Шаг 1: Подготовка Apple ID

Откройте браузер и перейдите на сайт appleid.apple.com Если у вас уже есть Apple ID, войдите в систему. Если нет — нажмите на кнопку "Создать Apple ID" Заполните форму, указав действующий email (он станет вашим Apple ID), пароль и контактные данные Подтвердите email, перейдя по ссылке в письме от Apple Включите двухфакторную аутентификацию для повышения безопасности аккаунта

Шаг 2: Переход на портал разработчиков

Посетите developer.apple.com и нажмите "Account" в верхнем меню Войдите, используя ваш Apple ID На странице аккаунта выберите "Enroll" (Зарегистрироваться) в Apple Developer Program

Шаг 3: Выбор типа членства

Определитесь с типом регистрации: Individual (индивидуальная) или Organization (организационная) Для индивидуальной регистрации вам потребуется подтвердить свои личные данные Для организационной регистрации необходимо указать данные компании и D-U-N-S номер

Шаг 4: Заполнение профиля разработчика

Для индивидуальных разработчиков — введите ваше полное имя, адрес и контактную информацию Для организаций — укажите юридическое название компании, фактический адрес и контактные данные ответственного лица Введите информацию о веб-сайте (для организаций обязательно) При организационной регистрации укажите D-U-N-S номер компании

Михаил Рожков, мобильный разработчик При регистрации организации в App Store нам пришлось пройти через настоящее испытание. После заполнения всех форм и оплаты членства, наша заявка зависла в статусе "На рассмотрении" почти на три недели. Apple запросила дополнительные документы, подтверждающие юридический статус компании, но не указала конкретно, какие именно им нужны. Мы отправили полный комплект учредительных документов, свидетельства о регистрации и даже бухгалтерский баланс. Но ключевым моментом стал звонок в службу поддержки Apple Developer — как оказалось, они не могли правильно сопоставить наш D-U-N-S номер с данными компании из-за транслитерации названия. Сотрудник службы поддержки помог внести необходимые уточнения, и буквально через два дня наша регистрация была одобрена. Мой совет: не стесняйтесь звонить в поддержку Apple при задержках — они действительно помогают решать нестандартные ситуации.

Шаг 5: Подтверждение личности или организации

Индивидуальные разработчики проходят процедуру подтверждения личности через телефонный звонок или SMS Организации проходят более сложный процесс верификации, включающий проверку D-U-N-S и юридического статуса Apple может запросить дополнительные документы для подтверждения информации Процесс верификации организации может занять от нескольких дней до 2-3 недель

Шаг 6: Принятие лицензионных соглашений

Внимательно ознакомьтесь с Apple Developer Program License Agreement Проверьте Paid Applications Agreement, если планируете продавать платные приложения Примите условия всех необходимых соглашений

Важно отметить, что Apple тщательно проверяет все данные, особенно при регистрации организаций. Любые несоответствия или неточности могут привести к задержкам или отказу в регистрации. Будьте готовы к тому, что процесс может занять значительное время, особенно для новых компаний или организаций без цифрового присутствия. 🔎

Оплата членства и подтверждение регистрации в Apple

После заполнения всех необходимых форм и прохождения первичной верификации наступает этап оплаты членства и финального подтверждения регистрации. Этот процесс требует внимания к деталям и готовности к возможным задержкам. 💳

Процесс оплаты членства

В интерфейсе Apple Developer portal выберите "Purchase Membership" (Приобрести членство) Подтвердите выбранный тип программы (индивидуальная, организационная или Enterprise) Проверьте сумму к оплате — $99 для стандартного членства или $299 для Enterprise Program Выберите метод оплаты: кредитная карта, PayPal или другие доступные варианты Введите платежные данные и подтвердите транзакцию Сохраните электронный чек об оплате — он может потребоваться для бухгалтерии или в случае возникновения проблем

После успешной оплаты система не всегда мгновенно активирует членство. Для индивидуальных разработчиков этот процесс обычно занимает от нескольких минут до нескольких часов. Для организаций период ожидания может быть значительно дольше.

Статусы рассмотрения заявки

После оплаты заявка на регистрацию может проходить через следующие статусы:

Pending (Ожидание) — начальный статус после оплаты, заявка находится в очереди на рассмотрение

— начальный статус после оплаты, заявка находится в очереди на рассмотрение In Review (На рассмотрении) — Apple активно проверяет вашу информацию

— Apple активно проверяет вашу информацию Additional Information Needed (Требуется дополнительная информация) — Apple запрашивает уточнения или документы

— Apple запрашивает уточнения или документы Approved (Одобрено) — регистрация успешно завершена, аккаунт активирован

— регистрация успешно завершена, аккаунт активирован Rejected (Отклонено) — заявка отклонена с указанием причин

Сроки рассмотрения заявок

Тип аккаунта Минимальный срок Средний срок Максимальный срок Факторы, влияющие на скорость Индивидуальный Несколько часов 1-2 дня До 1 недели Точность персональных данных, история Apple ID Организационный (существующий бизнес) 2-3 дня 1-2 недели До 1 месяца Наличие D-U-N-S, веб-сайт, публичная информация о компании Организационный (новый бизнес) 1 неделя 2-3 недели Более 1 месяца Отсутствие цифрового следа, новый D-U-N-S Enterprise 1 неделя 2-3 недели До 2 месяцев Размер компании, юридическая структура, история отношений с Apple

Действия в случае запроса дополнительной информации

Если Apple запрашивает дополнительную информацию или документы, рекомендуется:

Оперативно предоставить все запрошенные данные через указанный в запросе канал связи Убедиться, что предоставляемые документы актуальны и соответствуют ранее указанной информации При отправке сканов документов обеспечить их хорошее качество и читаемость В сопроводительном письме кратко пояснить, как предоставленные документы подтверждают запрошенную информацию

После подтверждения регистрации

После успешной верификации и активации аккаунта вы получите доступ к полному функционалу Apple Developer Program:

Доступ к App Store Connect для управления приложениями

Возможность создавать сертификаты для подписи приложений

Регистрация тестовых устройств для разработки

Использование TestFlight для бета-тестирования

Доступ к API и инструментам разработки Apple

Не забудьте настроить двухфакторную аутентификацию для вашего аккаунта разработчика, если вы еще не сделали этого. Это критически важно для защиты вашего аккаунта и приложений от несанкционированного доступа. 🔐

Советы для успешной регистрации в App Store

Регистрация разработчика в App Store — процесс с множеством нюансов, где опыт и правильный подход значительно повышают шансы на успех. Основываясь на сотнях случаев регистрации, я собрал ключевые рекомендации, которые помогут вам избежать типичных ошибок и ускорить процесс. 🚀

Проактивная подготовка документов

Подготовьте все документы заранее, до начала процесса регистрации

Для организаций: получите D-U-N-S номер минимум за 2 недели до планируемой регистрации

Создайте отдельную папку с отсканированными документами в высоком разрешении

Убедитесь, что все юридические документы актуальны и соответствуют текущему статусу компании

Проверьте соответствие названия компании во всех документах — даже минимальные расхождения могут вызвать задержки

Технические аспекты регистрации

Используйте стабильное интернет-соединение при заполнении форм — прерывание процесса может привести к ошибкам

Заполняйте формы в последней версии Safari или Chrome для минимизации технических проблем

Проверяйте каждое поле перед отправкой — исправление данных после подачи заявки может быть проблематичным

Используйте корпоративную почту на собственном домене для организационной регистрации

Для оплаты используйте карту с поддержкой международных платежей и достаточным лимитом

Коммуникация с Apple

Отвечайте на запросы Apple максимально оперативно — промедление может отбросить заявку в конец очереди

Будьте предельно конкретны и точны в ответах на вопросы Apple

При отправке дополнительных документов указывайте ID вашей заявки в теме письма

Если процесс затягивается более чем на 2 недели, не стесняйтесь обратиться в службу поддержки Apple Developer

При общении с поддержкой будьте вежливы и конструктивны — это значительно повышает шансы на положительное решение

Избегайте типичных ошибок

Не используйте VPN при регистрации — это может вызвать подозрения в системе безопасности Apple

Не создавайте несколько заявок одновременно — это может привести к автоматической блокировке

Не указывайте противоречивую информацию в разных разделах заявки

Не пытайтесь ускорить процесс частыми запросами о статусе — это может иметь обратный эффект

Не экономьте на качестве подготовки документов — это ключевой фактор успеха

Долгосрочные рекомендации

После успешной регистрации важно правильно управлять аккаунтом разработчика:

Настройте календарные напоминания о ежегодном продлении членства

Регулярно обновляйте контактную информацию при любых изменениях

Храните надежные резервные копии всех сертификатов и профилей

При расширении команды правильно настраивайте роли и доступы в App Store Connect

Следите за обновлениями политик Apple для разработчиков — они могут меняться несколько раз в год

Соблюдение этих рекомендаций значительно упростит процесс регистрации и последующее управление аккаунтом разработчика. Помните, что инвестиции времени в правильную подготовку документов и тщательное заполнение форм окупаются скоростью рассмотрения заявки и отсутствием дополнительных запросов со стороны Apple. 📝

Путь от регистрации разработчика до первой публикации в App Store требует внимания к деталям, терпения и следования проверенным процессам. Выбор правильного типа аккаунта, тщательная подготовка документов и внимательное прохождение всех этапов верификации — ключевые факторы успеха. Инвестируйте время в изучение требований Apple и формирование правильного подхода к регистрации. Это фундаментальный шаг, который определит, насколько гладким будет ваш путь в экосистеме iOS. Регистрация — это не просто формальность, а первое знакомство с политиками и стандартами Apple, которые будут сопровождать вас на протяжении всего пути разработки.

Читайте также