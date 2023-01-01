Как изменить шаблон PowerPoint: основы редактирования и настройки

Для кого эта статья:

Специалисты и менеджеры, работающие с презентациями в PowerPoint

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки в визуальной коммуникации и дизайне

Студенты и начинающие графические дизайнеры, желающие освоить редактирование шаблонов презентаций Вы скачали идеальный шаблон PowerPoint, но цвета не соответствуют вашему бренду, а шрифты слишком вычурные? Знакомая ситуация! 🎯 Редактирование готовых шаблонов — навык, который экономит часы работы и избавляет от необходимости создавать презентации с нуля. Независимо от того, готовите ли вы корпоративный отчет, учебную презентацию или питч для клиентов — умение быстро адаптировать существующие шаблоны под свои задачи превратит PowerPoint из источника стресса в мощный инструмент для реализации ваших идей.

Основы редактирования шаблонов в PowerPoint

Прежде чем погрузиться в тонкости редактирования шаблонов, важно понять ключевые элементы, которые можно модифицировать. Готовый шаблон PowerPoint — это не монолитная структура, а набор настраиваемых компонентов, которые вы можете изменять по своему усмотрению.

Основные компоненты, доступные для редактирования в любом шаблоне:

Образец слайдов — главный элемент, определяющий общий вид презентации

— главный элемент, определяющий общий вид презентации Цветовая схема — палитра, определяющая внешний вид всех элементов

— палитра, определяющая внешний вид всех элементов Шрифты — стили текста для заголовков и основного содержания

— стили текста для заголовков и основного содержания Фоны — основа каждого слайда, задающая тон презентации

— основа каждого слайда, задающая тон презентации Графические элементы — изображения, иконки, фигуры и другие визуальные компоненты

Для начала редактирования перейдите во вкладку "Вид" и выберите "Образец слайдов". Это сердце любого шаблона PowerPoint — место, где происходит основная магия редактирования. Здесь вы увидите все типы слайдов, доступные в выбранном шаблоне.

Тип редактирования Где находится Что позволяет изменить Образец слайдов Вкладка "Вид" → "Образец слайдов" Глобальные изменения всех слайдов презентации Образец заметок Вкладка "Вид" → "Образец заметок" Формат страниц для заметок докладчика Образец выдач Вкладка "Вид" → "Образец выдач" Внешний вид распечатанных материалов

Елена Корнеева, тренер по бизнес-презентациям Однажды ко мне обратился директор по маркетингу крупной фармацевтической компании с «горящим» проектом. В пятницу вечером он узнал, что в понедельник утром должен представить новую стратегию совету директоров. Шаблон презентации был, но с корпоративными цветами конкурента — результат работы предыдущего дизайнера. Мы открыли образец слайдов, и за 30 минут полностью преобразили презентацию: заменили цветовую схему, обновили шрифты и добавили актуальный логотип в колонтитул. Директор был поражен, как быстро можно трансформировать готовый шаблон. Презентация имела успех, а редактирование образца слайдов стало обязательным навыком для всей команды маркетинга.

Работа с образцом слайдов значительно эффективнее, чем редактирование каждого слайда по отдельности. Любые изменения, внесенные в образец, автоматически отражаются на всех слайдах презентации, что экономит массу времени и обеспечивает единообразие дизайна.

Изменение цветовой схемы и фона презентации

Цветовая схема — это душа любой презентации. Она задаёт эмоциональный тон, подчеркивает корпоративную идентичность и влияет на восприятие информации аудиторией. К счастью, PowerPoint предлагает простые инструменты для глобального изменения цветов шаблона. 🎨

Для изменения цветовой схемы выполните следующие шаги:

Откройте вкладку "Дизайн" в верхнем меню Нажмите на выпадающее меню "Варианты" справа Выберите "Цвета" для отображения встроенных цветовых схем Выберите подходящую схему или создайте собственную, нажав "Настроить цвета"

При создании собственной цветовой схемы вы можете настроить каждый элемент презентации: от цвета текста до акцентных цветов для графиков и диаграмм. Помните о принципе контраста — текст должен легко читаться на выбранном фоне.

Изменение фона слайдов — еще один мощный способ персонализации шаблона. Для этого в режиме образца слайдов перейдите на вкладку "Фон" и выберите один из вариантов:

Сплошная заливка — однотонный фон с возможностью настройки прозрачности

— однотонный фон с возможностью настройки прозрачности Градиентная заливка — плавный переход между несколькими цветами

— плавный переход между несколькими цветами Рисунок или текстура — использование встроенных текстур или загрузка собственных изображений

— использование встроенных текстур или загрузка собственных изображений Узорная заливка — повторяющиеся геометрические узоры

При работе с фоном важно соблюдать баланс: он должен дополнять контент, а не конкурировать с ним. Если вы используете фоновое изображение, регулируйте его прозрачность или применяйте затемнение, чтобы текст оставался читабельным.

Настройка текста и шрифтов в готовом шаблоне

Типографика — один из наиболее недооцененных аспектов в редактировании презентаций. Правильно подобранные шрифты могут превратить обычный шаблон в профессиональный дизайн, а неудачное сочетание — испортить даже самую продуманную презентацию. 📝

Для глобального изменения шрифтов в шаблоне:

В режиме образца слайдов перейдите на вкладку "Шрифты" в группе "Фон" Выберите одну из встроенных комбинаций шрифтов или создайте собственную При создании собственной комбинации отдельно укажите шрифт для заголовков и для основного текста

Важно помнить о нескольких правилах при выборе шрифтов:

Правило Описание Пример Контраст Заголовки и основной текст должны визуально отличаться Montserrat для заголовков, Open Sans для текста Читаемость Шрифты должны легко читаться даже на расстоянии Избегайте декоративных шрифтов для основного текста Совместимость Используйте системные шрифты для совместимости Arial, Calibri, Tahoma, Verdana Единообразие Не используйте более 2-3 шрифтов в одной презентации Один для заголовков, один для текста, один для выделения

Помимо самих шрифтов, важно настроить стили текста. В режиме образца слайдов вы можете изменить размер, цвет, интервалы и выравнивание текста для каждого уровня заголовков и абзацев. Для этого просто выделите нужный текстовый блок и используйте инструменты форматирования на вкладке "Главная".

Максим Петров, бизнес-консультант Работая с IT-стартапом, я столкнулся с интересной ситуацией. Команда использовала модный шаблон презентации, скачанный из интернета — с градиентами, современными эффектами и... совершенно нечитаемыми шрифтами. Перед важной встречей с инвесторами мы потратили всего 15 минут на редактирование текстовых стилей в образце слайдов. Заменили декоративный шрифт Lobster в заголовках на более профессиональный Montserrat, увеличили размер основного текста с 18 до 24 пт и изменили цвет с серого на темно-синий для лучшего контраста. Результат превзошел ожидания — инвесторы не только высоко оценили само содержание, но и отметили "безупречную презентацию". Простая замена шрифтов превратила любительский шаблон в профессиональный инструмент для привлечения инвестиций.

Не забывайте о текстовых эффектах — они могут добавить индивидуальности вашей презентации. В PowerPoint доступны такие эффекты, как тени, свечение, отражение и объем. Однако используйте их с осторожностью — слишком много эффектов может отвлекать от содержания.

Работа с изображениями и графическими элементами

Графические элементы — это визуальные акценты, которые могут значительно улучшить восприятие информации и сделать презентацию более запоминающейся. Правильное редактирование изображений, иконок и других графических компонентов в шаблоне PowerPoint поможет создать профессиональное впечатление. 🖼️

Для замены существующих изображений в шаблоне:

Щелкните правой кнопкой мыши по изображению и выберите "Изменить рисунок" Выберите источник нового изображения (файл, онлайн-ресурс, библиотека) После вставки при необходимости используйте инструменты "Формат рисунка" для обрезки, настройки яркости, контраста и применения художественных эффектов

Многие шаблоны содержат фирменные графические элементы, которые создают визуальный стиль презентации. Их также можно редактировать:

Фигуры и линии : изменяйте цвет, размер, обводку и эффекты через контекстную вкладку "Формат"

: изменяйте цвет, размер, обводку и эффекты через контекстную вкладку "Формат" Иконки : замените стандартные иконки на те, что лучше соответствуют вашей тематике (вкладка "Вставка" → "Иконки")

: замените стандартные иконки на те, что лучше соответствуют вашей тематике (вкладка "Вставка" → "Иконки") SmartArt : модифицируйте цветовые схемы и стили через контекстные инструменты

: модифицируйте цветовые схемы и стили через контекстные инструменты Диаграммы и графики: обновляйте данные и настраивайте визуальный стиль в соответствии с вашим брендом

Особое внимание стоит уделить логотипу компании. Чтобы добавить или заменить логотип во всей презентации сразу:

В режиме образца слайдов найдите заполнитель для логотипа (обычно в верхнем или нижнем колонтитуле) Удалите существующий логотип и вставьте свой через "Вставка" → "Рисунки" Настройте размер и положение, затем закройте режим образца слайдов

При работе с графическими элементами важно соблюдать единый стиль. Если вы используете фотографии, они должны иметь схожую цветовую гамму и стиль обработки. Для иконок и иллюстраций выбирайте одну стилистику — не смешивайте объемные и плоские иконки, контурные и заполненные.

Сохранение и применение измененного шаблона

После того как вы настроили шаблон под свои потребности, важно правильно сохранить его для дальнейшего использования. Это позволит применять ваши настройки к новым презентациям и делиться шаблоном с коллегами. 💾

Существует несколько способов сохранения измененного шаблона:

Сохранение как шаблон PowerPoint (.potx): Выберите "Файл" → "Сохранить как"

В выпадающем меню типов файлов выберите "Шаблон PowerPoint (.potx)"

По умолчанию PowerPoint предложит сохранить файл в папке шаблонов, что сделает его доступным через "Файл" → "Создать" Сохранение как тема PowerPoint (.thmx): Выберите вкладку "Дизайн" → "Дополнительные параметры" (стрелка вниз)

Нажмите "Сохранить текущую тему"

Этот формат сохраняет только тему (цвета, шрифты, эффекты), а не макеты слайдов

Для применения сохраненного шаблона к новой презентации:

Создание новой презентации на основе шаблона : "Файл" → "Создать" → "Личные" → выберите ваш шаблон

: "Файл" → "Создать" → "Личные" → выберите ваш шаблон Применение темы к существующей презентации: "Дизайн" → "Дополнительные параметры" → "Обзор тем" → найдите и выберите вашу тему

Если вам нужно применить некоторые элементы шаблона к существующей презентации, вы можете использовать функцию "Повторное использование слайдов":

Откройте презентацию, к которой хотите применить элементы шаблона На вкладке "Главная" выберите "Создать слайд" → "Повторное использование слайдов" Нажмите "Обзор" и найдите файл с вашим шаблоном Выберите нужные слайды и вставьте их в текущую презентацию

Для организаций, где важно поддерживать единый фирменный стиль, рекомендуется создать библиотеку шаблонов и сделать ее доступной для всех сотрудников. Это можно реализовать через общие сетевые папки или корпоративные облачные хранилища.

Редактирование готовых шаблонов в PowerPoint — это искусство баланса между сохранением профессионального дизайна и адаптацией под свои уникальные потребности. Освоив приемы работы с образцами слайдов, цветовыми схемами, шрифтами и графическими элементами, вы превращаете любой шаблон в мощный инструмент коммуникации. Помните, что лучшие презентации не те, что пестрят сложными эффектами, а те, что эффективно доносят вашу идею до аудитории. Применяйте полученные знания с умом, и ваши презентации всегда будут выделяться на фоне остальных.

