Разрешение на работу в Англии: руководство для иностранцев в 2024

Работодатели, заинтересованные в спонсорстве иностранных работников в Великобритании Получить разрешение на работу в Англии — это не просто формальность, а настоящий квест, требующий знания специфических правил и соответствия строгим критериям. После Brexit система выдачи рабочих виз в Великобританию претерпела существенные изменения, и сегодня соискателям из всех стран мира, включая Европу, приходится проходить одинаковую процедуру оценки. Ошибки в подаче документов могут стоить не только потраченного времени и денег, но и шансов на успешное трудоустройство. 🇬🇧 Давайте разберемся, как правильно подготовиться к этому процессу и какие пути существуют для легального трудоустройства на Туманном Альбионе.

Система рабочих виз в Великобритании: общий обзор

После выхода из Европейского Союза Великобритания полностью обновила свою иммиграционную систему. С 1 января 2021 года страна внедрила балльную систему оценки кандидатов, которая унифицировала требования как для граждан ЕС, так и для соискателей из других стран мира. В основе новой системы лежит принцип "приоритета квалификации над происхождением" — теперь решающими факторами становятся навыки, опыт и знание английского языка. 🔍

Работа в Англии для иностранцев доступна через несколько основных категорий виз:

Категория визы Целевая аудитория Срок действия Возможность продления Skilled Worker Visa Квалифицированные специалисты До 5 лет Да, неограниченное количество раз Health and Care Worker Visa Медицинские работники До 5 лет Да, неограниченное количество раз Global Talent Visa Признанные лидеры в науке, искусстве, технологиях До 5 лет Да, единожды Temporary Worker Visa Сезонные рабочие, стажеры, религиозные деятели От 6 месяцев до 2 лет Ограниченные возможности Graduate Route Выпускники британских вузов 2 года (3 года для PhD) Нет

Ключевым моментом для большинства рабочих виз является необходимость иметь предложение о работе от лицензированного работодателя-спонсора. Без действующего Certificate of Sponsorship (CoS) получить рабочую визу практически невозможно, за исключением визы Global Talent, которая предполагает поддержку профильных организаций в соответствующих областях.

Александр Петров, миграционный консультант Один из моих клиентов — Николай, инженер-строитель с 7-летним опытом работы — трижды получал отказы по рабочей визе, пытаясь самостоятельно оформить документы. Проблема заключалась в том, что его британский работодатель не имел спонсорской лицензии, хотя уверял в обратном. Только после проверки компании в реестре спонсоров на сайте правительства Великобритании и смены работодателя Николай смог получить визу. Из этого случая я вынес главный урок для всех соискателей: всегда проверяйте наличие действующей спонсорской лицензии у потенциального работодателя через официальный реестр UK Visas and Immigration.

Для получения рабочей визы необходимо набрать минимум 70 баллов в рамках балльной системы. Распределение баллов происходит следующим образом:

Обязательные критерии (50 баллов): наличие предложения о работе от лицензированного спонсора (20 баллов), соответствие работы требуемому уровню квалификации (20 баллов), знание английского языка на уровне не ниже B1 (10 баллов)

наличие предложения о работе от лицензированного спонсора (20 баллов), соответствие работы требуемому уровню квалификации (20 баллов), знание английского языка на уровне не ниже B1 (10 баллов) Дополнительные критерии (20+ баллов): размер заработной платы (от 0 до 20 баллов), наличие PhD в области, связанной с вакансией (10-20 баллов), работа в секторе с дефицитом специалистов (20 баллов)

Заметим, что после Brexit правила для граждан ЕС изменились кардинально — теперь им, как и гражданам других стран, требуется рабочая виза для легального трудоустройства в Великобритании. Единственное исключение составляют ирландцы, которые сохранили право на свободное перемещение и работу в рамках Common Travel Area. 🌍

Skilled Worker Visa: требования и процесс получения

Skilled Worker Visa — это основной тип рабочего разрешения для квалифицированных специалистов, желающих работать в Великобритании. Она заменила прежнюю Tier 2 (General) визу и имеет более гибкие условия для соискателей. Главное требование — соответствие профессии уровню квалификации не ниже RQF 3 (примерно эквивалентно A-level, что соответствует среднему специальному образованию). 📝

Для успешного получения Skilled Worker Visa соискатель должен соответствовать следующим критериям:

Иметь действительное предложение о работе от работодателя с лицензией спонсора

Работать по профессии, соответствующей требуемому уровню квалификации

Получать минимальную зарплату £26,200 в год или соответствующую рыночную ставку для данной должности (применяется более высокий показатель)

Подтвердить знание английского языка на уровне не ниже B1 по шкале CEFR

Иметь достаточно средств для содержания себя в Великобритании (минимум £1,270), если спонсор не предоставляет поддержку в этом вопросе

Важным преимуществом Skilled Worker Visa является отсутствие квот и ограничений на количество выдаваемых разрешений, а также возможность сниженной зарплатной планки для некоторых категорий работников. Так, для профессий из списка дефицитных (Shortage Occupation List) минимальный порог заработной платы снижается до £20,960. Для молодых специалистов и выпускников (до 26 лет) также действуют пониженные требования к зарплате. 💰

После получения Skilled Worker Visa можно:

Работать в Великобритании на полную ставку

Брать дополнительную работу (до 20 часов в неделю) в той же профессиональной категории

Привезти супруга/супругу и детей до 18 лет в качестве иждивенцев

Путешествовать за границу и возвращаться в Великобританию

Претендовать на постоянное место жительства (ILR) после 5 лет непрерывного проживания

Стоимость Skilled Worker Visa зависит от нескольких факторов. Базовый сбор составляет от £625 до £1,423 в зависимости от срока и типа визы. Кроме того, соискатель должен заплатить иммиграционный сбор (Immigration Health Surcharge) в размере £624 за каждый год визы для доступа к NHS. Общая стоимость оформления на 5 лет может превысить £5,000, включая визы для членов семьи. 🧮

Процесс подачи заявления на Skilled Worker Visa включает несколько этапов:

Получение Certificate of Sponsorship от работодателя Сдача теста по английскому языку (если требуется) Заполнение онлайн-анкеты и оплата сборов Запись на биометрию и предоставление документов Ожидание решения (стандартный срок — до 3 недель)

При смене работодателя держатель Skilled Worker Visa должен получить новый Certificate of Sponsorship и подать заявление на обновление визы. Это важный момент, так как виза привязана к конкретному работодателю и должности. 🔄

Сезонная и временная работа в Англии: специальные визы

Для тех, кто ищет краткосрочные возможности трудоустройства или хочет получить опыт работы в Великобритании без долгосрочных обязательств, существуют специальные визовые программы. Эти маршруты особенно актуальны для сезонных работников, стажеров, волонтеров и представителей творческих профессий. 🍎

Основные типы виз для временной работы в Англии:

Тип визы Максимальный срок Требование спонсора Особенности Seasonal Worker Visa 6 месяцев Да, от авторизованного оператора Только для сельского хозяйства и рыболовства Youth Mobility Scheme 2 года Нет Доступна для граждан определенных стран (18-30 лет) Creative Worker Visa 12 месяцев Да Для артистов, музыкантов, кинематографистов Government Authorised Exchange 12-24 месяца Да Для стажеров и исследователей Religious Worker Visa 2 года Да Для религиозных деятелей

Seasonal Worker Visa стала особенно важной после Brexit, когда сельскохозяйственный сектор Великобритании столкнулся с нехваткой рабочей силы. Эта виза позволяет работать на фермах по сбору урожая, в питомниках и рыболовном секторе. Заявление необходимо подавать через одного из утвержденных правительством операторов схемы, таких как Concordia или Pro-Force. 🌾

Youth Mobility Scheme — это прекрасная возможность для молодых людей (18-30 лет) из определенных стран получить опыт жизни и работы в Великобритании. К сожалению, Россия не входит в список стран-участниц, который включает Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Японию, Монако, Сан-Марино, Исландию и некоторые другие государства. Держатели этой визы могут работать практически в любой сфере (с некоторыми ограничениями на самозанятость) в течение двух лет. 🌟

Creative Worker Visa предназначена для артистов, музыкантов, актеров и других представителей творческих профессий, приезжающих в Великобританию для участия в мероприятиях, выступлениях или съемках. Срок действия обычно соответствует продолжительности проекта и не превышает 12 месяцев. Важно отметить, что эта виза требует спонсорства от британской организации с соответствующей лицензией. 🎭

Мария Сидорова, консультант по трудовой миграции В прошлом году я работала с группой сезонных работников из Восточной Европы, которые планировали сбор урожая на фермах в Кенте. Основная сложность заключалась в том, что они пытались найти работодателя напрямую, не понимая, что схема сезонных работников функционирует только через авторизованных операторов. После того как мы подали заявления через Concordia — один из официальных операторов — процесс пошел гладко. В течение трех недель все получили визы и уже через месяц приступили к работе. Важный урок: при оформлении сезонных рабочих виз всегда используйте только официальные каналы и проверенных операторов, указанных на сайте правительства Великобритании.

Government Authorised Exchange visa подходит для стажеров, исследователей и тех, кто приезжает в Великобританию для обмена опытом и профессионального развития. Эта виза не предполагает заполнение постоянной вакансии, а нацелена на обмен знаниями и навыками. Программы должны быть одобрены соответствующими британскими ведомствами. 🔬

Важно помнить, что временные визы обычно не ведут к постоянному проживанию в Великобритании. Они предназначены для конкретных целей и на ограниченный период. По истечении срока визы необходимо покинуть страну или подать заявление на другой тип визы, если вы соответствуете требованиям. ⏳

Процедура подачи заявления на рабочую визу и документы

Подача заявления на рабочую визу в Великобританию — это структурированный процесс, требующий тщательной подготовки и внимания к деталям. Правильно собранный пакет документов и корректно заполненная анкета значительно повышают шансы на положительное решение. 📋

Стандартная процедура подачи заявления включает следующие этапы:

Получение предложения о работе и Certificate of Sponsorship (CoS) — этот документ выдается лицензированным работодателем и содержит уникальный номер, который понадобится при заполнении визовой анкеты Подтверждение знания английского языка — для большинства рабочих виз требуется уровень B1 по CEFR (IELTS 4.0-5.0). Сертификат действителен в течение 2 лет Заполнение онлайн-анкеты на сайте UK Visas and Immigration с указанием персональных данных, информации о работе и номера CoS Оплата визового сбора и иммиграционного сбора здравоохранения (Immigration Health Surcharge, IHS) Запись на биометрию в визовом центре Великобритании в вашей стране Предоставление документов и сдача биометрических данных (отпечатки пальцев и фотография) Ожидание решения — стандартный срок рассмотрения составляет 3 недели, но доступны услуги ускоренного рассмотрения (5-7 рабочих дней или даже 24 часа за дополнительную плату)

Необходимые документы для подачи заявления на рабочую визу:

Действующий заграничный паспорт со сроком действия не менее 6 месяцев после планируемого возвращения

Цветные фотографии паспортного формата (4.5 см × 3.5 см) на белом фоне

Номер Certificate of Sponsorship от работодателя

Сертификат, подтверждающий знание английского языка

Выписка с банковского счета, подтверждающая наличие средств для проживания (минимум £1,270), если работодатель не предоставляет поддержку

Документы об образовании и квалификации с переводом на английский язык

Резюме и трудовая книжка (или аналогичные документы), подтверждающие опыт работы

Подтверждение оплаты визового сбора и иммиграционного сбора здравоохранения

Для некоторых категорий виз могут потребоваться дополнительные документы, например, подтверждение отсутствия судимости, медицинское заключение или справка о нахождении на учете в налоговых органах. 🔎

Стоимость оформления рабочей визы складывается из нескольких компонентов:

Визовый сбор: от £625 до £1,423 в зависимости от типа визы и срока действия

от £625 до £1,423 в зависимости от типа визы и срока действия Иммиграционный сбор здравоохранения (IHS): £624 за каждый год визы

£624 за каждый год визы Биометрическая регистрация: около £19.20

около £19.20 Услуги визового центра: от £50 до £200 (необязательно)

от £50 до £200 (необязательно) Ускоренное рассмотрение: от £250 до £800 (необязательно)

Общая сумма расходов на 5-летнюю Skilled Worker Visa может составить более £5,000 для одного заявителя. Стоимость для членов семьи рассчитывается отдельно и зависит от возраста (для детей сборы ниже). 💷

После прибытия в Великобританию необходимо выполнить ряд обязательных процедур:

Забрать BRP (Biometric Residence Permit) в указанном почтовом отделении в течение 10 дней после прибытия

Зарегистрироваться у семейного врача (GP) для получения доступа к услугам NHS

Открыть банковский счет в Великобритании

Получить National Insurance Number для трудоустройства и уплаты налогов

Сообщить о любых изменениях адреса или семейного положения в UK Visas and Immigration

Важно помнить, что невыполнение условий визы (например, работа не у указанного спонсора, превышение разрешенного количества рабочих часов или длительное отсутствие в Великобритании) может привести к аннулированию визы и последующим сложностям при подаче новых заявлений. 🚫

Спонсорство работодателя: ключ к трудоустройству в Англии

Система спонсорства — краеугольный камень британской иммиграционной политики в области трудоустройства иностранцев. После Brexit практически все иностранные работники (за исключением ирландцев) должны иметь спонсора для получения рабочей визы. Понимание механизма спонсорства критически важно как для соискателей, так и для работодателей. 🏢

Для того чтобы выступать в качестве спонсора, британская компания должна получить спонсорскую лицензию (Sponsor Licence) от UK Visas and Immigration. Процесс получения лицензии включает:

Подачу заявления с указанием типа лицензии (для квалифицированных работников, временных работников или обеих категорий)

Предоставление документов, подтверждающих легальную деятельность компании в Великобритании

Назначение ответственных лиц для управления спонсорством (Authorising Officer, Key Contact, Level 1 User)

Оплату сбора за лицензию (от £536 для малых предприятий до £1,476 для средних и крупных)

Прохождение проверки на соответствие требованиям спонсора

После получения лицензии компания вносится в реестр спонсоров и может выдавать Certificate of Sponsorship (CoS) иностранным работникам. Существует два типа CoS:

Defined CoS — для новых сотрудников, находящихся за пределами Великобритании, требует предварительного одобрения от UK Visas and Immigration

— для новых сотрудников, находящихся за пределами Великобритании, требует предварительного одобрения от UK Visas and Immigration Undefined CoS — для сотрудников, уже находящихся в Великобритании и меняющих работодателя или визовую категорию

При выдаче Certificate of Sponsorship работодатель берет на себя ряд обязательств и ответственность за соблюдение иммиграционных правил. Невыполнение этих обязательств может привести к потере спонсорской лицензии. 🔒

С точки зрения соискателя, поиск работодателя со спонсорской лицензией — ключевой этап в процессе трудоустройства в Великобритании. Существует несколько стратегий поиска таких компаний:

Использование официального реестра лицензированных спонсоров на сайте правительства Великобритании

Поиск вакансий на специализированных платформах, таких как LinkedIn, Indeed, Reed, с фильтром "visa sponsorship"

Обращение в рекрутинговые агентства, специализирующиеся на международном найме

Нетворкинг и участие в профессиональных сообществах соответствующей отрасли

Прямое обращение в компании из списка FTSE 100 или крупные международные корпорации, которые часто имеют спонсорские лицензии

Стоимость спонсорства для работодателя складывается из нескольких компонентов:

Сбор за спонсорскую лицензию (£536 или £1,476 в зависимости от размера компании)

Стоимость Certificate of Sponsorship (£199 за каждый сертификат)

Иммиграционный сбор для работодателей (Immigration Skills Charge) — от £364 до £1,000 за год на одного сотрудника в зависимости от размера компании

Административные расходы на соблюдение обязательств спонсора

Учитывая эти расходы, работодатели обычно предпочитают спонсировать только тех кандидатов, которые обладают уникальными навыками или опытом, представляют особую ценность для компании или претендуют на позиции, где существует дефицит местных специалистов. 💼

Важно отметить, что в некоторых случаях работодатель может также взять на себя расходы по оформлению визы сотрудника, включая визовый сбор и иммиграционный сбор здравоохранения. Однако это не является обязательным требованием и зависит от политики компании и ценности кандидата. 🌐

Для повышения шансов на получение спонсорства рекомендуется:

Сосредоточиться на секторах с дефицитом специалистов (IT, инженерия, здравоохранение, наука)

Развивать уникальные навыки и специализацию, востребованные на британском рынке

Улучшать знание английского языка до уровня выше минимального требования

Получать международные сертификаты и признание в своей области

Подготовить убедительное обоснование, почему именно вы незаменимы для потенциального работодателя

Мигрировать в Англию для работы — это непростой процесс, требующий тщательной подготовки и соответствия множеству требований. Ключом к успеху становится детальное понимание системы рабочих виз, четкое следование процедурам подачи документов и поиск работодателя с действующей спонсорской лицензией. Помните, что инвестиции в развитие востребованных навыков и квалификации существенно повышают ваши шансы не только на получение рабочей визы, но и на успешную долгосрочную карьеру в Великобритании. Не бойтесь сложностей — тщательная подготовка и профессиональная консультация помогут превратить мечту о работе на Туманном Альбионе в реальность.

