Расчет CPC и CPA: как и зачем это делать

Для кого эта статья:

Маркетологи и специалисты по digital-маркетингу

Владельцы бизнеса и предприниматели, интересующиеся эффективностью рекламных кампаний

Студенты и начинающие специалисты, желающие освоить основы интернет-маркетинга Правильно посчитать стоимость клика и стоимость привлечения клиента — это как включить навигатор в рекламном путешествии. Без этих метрик вы просто разбрасываете деньги на ветер, надеясь на удачу. Каждый день я вижу, как маркетологи теряют тысячи рублей из-за неправильной оценки эффективности своих кампаний. CPC и CPA — это не просто набор букв для отчетов, а реальные индикаторы, помогающие трансформировать рекламные бюджеты в прибыль. Давайте разберемся, как превратить эти цифры в ваше конкурентное преимущество. 📊

Что такое CPC и CPA: базовые понятия для оценки рекламы

CPC (Cost Per Click) — стоимость одного клика по вашей рекламе. Эта метрика показывает, сколько вы платите за каждое взаимодействие пользователя с вашим объявлением. Простыми словами: вы размещаете рекламу, пользователь кликает, вы платите определенную сумму.

CPA (Cost Per Action) — стоимость целевого действия. Это более глубокий показатель, демонстрирующий, во сколько вам обходится не просто клик, а конкретное действие пользователя: покупка, заполнение формы, подписка на рассылку и т.д.

Принципиальная разница между ними заключается в том, что CPC измеряет стоимость привлечения трафика, а CPA — стоимость получения результата. Это как разница между оплатой за вход посетителей в магазин и оплатой только за тех, кто совершил покупку.

Александр Петров, руководитель отдела перформанс-маркетинга Когда я начинал работу с новым e-commerce проектом, владелец бизнеса гордо сообщил мне, что его CPC составляет всего 12 рублей. "Отлично!", — подумал я, пока не проанализировал данные. Оказалось, что из 10,000 кликов конверсию в покупку совершали лишь 20 пользователей. Да, CPC был низким, но CPA составлял около 6,000 рублей при среднем чеке в 3,500! Мы полностью пересмотрели стратегию, сфокусировавшись на более узкой, но качественной аудитории. CPC вырос до 35 рублей, но зато CPA снизился до 2,100 рублей. Заказов стало меньше, но прибыль выросла на 78%. Вот почему я всегда говорю клиентам: "Не гонитесь за дешевыми кликами, ориентируйтесь на стоимость конверсии".

Важность этих метрик для бизнеса сложно переоценить:

Контроль расходов — вы точно знаете, сколько стоит привлечение клиентов

— можно определить, какие каналы приносят результат, а какие "съедают" бюджет Прогнозирование — зная средние показатели, легче планировать бюджеты и прогнозировать рост

Игнорирование этих метрик приводит к тому, что 43% рекламных бюджетов тратится впустую, согласно исследованиям 2024 года. 💸

Метрика Что измеряет Когда использовать Ограничения CPC Стоимость клика При оценке эффективности привлечения трафика Не показывает качество трафика CPA Стоимость целевого действия При оценке эффективности конверсий Сложнее отследить при длинном цикле продаж

Формулы расчёта CPC и CPA для разных рекламных каналов

Расчёт CPC выглядит довольно просто:

CPC = Затраты на рекламу / Количество кликов

Например, если вы потратили 10 000 рублей на контекстную рекламу и получили 500 кликов, то CPC = 10 000 / 500 = 20 рублей.

Для CPA формула аналогична:

CPA = Затраты на рекламу / Количество целевых действий

Если из тех же 500 кликов конверсию совершили 25 человек, то CPA = 10 000 / 25 = 400 рублей.

Однако различные рекламные каналы имеют свои нюансы при расчёте этих метрик:

Рекламный канал Особенности расчёта CPC Особенности расчёта CPA Контекстная реклама Учитывайте все расходы, включая НДС и комиссии (если есть) Используйте UTM-метки для точного отслеживания конверсий Таргетированная реклама Учитывайте затраты на все форматы объявлений в рамках кампании Настраивайте пиксель для корректного отслеживания постклик-конверсий Баннерная реклама Часто продаётся по CPM, переводите в CPC через CTR Важно учитывать ассистированные конверсии Email-маркетинг Учитывайте стоимость ПО + время специалистов Используйте UTM-метки или специальные промокоды для отслеживания

При работе с несколькими каналами важно понимать сквозную аналитику. Например, клиент может узнать о вас через таргетированную рекламу, затем найти через поисковик и только потом совершить покупку. 🔄

Для более точных расчётов учитывайте:

Временной лаг — период между кликом и конверсией (особенно важно для B2B)

— когда пользователь взаимодействовал с несколькими рекламными каналами Органический трафик — отделяйте его от платного для чистоты эксперимента

Оптимальные показатели CPC и CPA для разных ниш бизнеса

Ориентиры по "нормальным" показателям CPC и CPA сильно различаются в зависимости от отрасли, региона и специфики бизнеса. Ниже представлены усредненные данные по российскому рынку на 2025 год:

Ниша бизнеса Средний CPC (руб.) Средний CPA (руб.) Средняя конверсия Онлайн-образование 120-250 2500-8000 3-5% E-commerce (общие товары) 25-80 700-1500 2-4% Люксовые товары 150-300 3500-12000 1-2% B2B-услуги 200-450 5000-25000 0.5-2% Финансовые услуги 180-500 2000-7000 1-3% Недвижимость 120-350 8000-30000 0.5-1.5%

Однако "хороший" показатель CPA должен быть просчитан индивидуально для каждого бизнеса, исходя из его экономики. Формула проста:

Максимально допустимый CPA = LTV × Маржинальность × Целевой ROAS

Где:

LTV (Lifetime Value) — пожизненная ценность клиента

Маржинальность — доля прибыли в стоимости товара/услуги

Целевой ROAS (Return On Ad Spend) — желаемый возврат инвестиций в рекламу

Мария Соколова, директор по маркетингу Несколько лет назад я консультировала небольшой интернет-магазин косметики, который тратил почти весь маркетинговый бюджет на Яндекс.Директ. Владелец был уверен, что его CPA в 850 рублей — отличный показатель, так как "у конкурентов больше". Мы провели анализ и обнаружили, что 62% клиентов делают повторные покупки в течение года, увеличивая свой LTV до 12,500 рублей. При этом маржинальность составляла 45%. Мы рассчитали, что можем позволить себе CPA до 1,800 рублей и при этом сохранить прибыльность. Это открытие позволило нам увеличить ставки в высококонкурентных нишах, где раньше мы проигрывали, а также начать тестировать новые каналы — от таргетированной рекламы до блогеров. В результате за 6 месяцев оборот вырос на 73%, а ROI маркетинга — на 22%. Этот случай навсегда изменил мой подход к оценке "нормального" CPA.

Факторы, влияющие на оптимальные показатели:

Сезонность — в высокий сезон можно позволить более высокий CPC при увеличении конверсии

— чем больше конкурентов, тем выше стоимость привлечения Средний чек — для дорогих товаров/услуг допустим более высокий CPA

Помните: нет универсальных бенчмарков. Ваша задача — найти свои собственные оптимальные показатели. 🎯

Инструменты автоматизации расчёта эффективности рекламы

Расчёт CPC и CPA вручную может занимать много времени, особенно при работе с несколькими рекламными каналами. К счастью, существует множество инструментов, которые автоматизируют этот процесс:

Google Analytics 4 — бесплатный инструмент с возможностью создания пользовательских отчётов по CPC и CPA со всеми необходимыми разрезами данных

— бесплатный инструмент с возможностью создания пользовательских отчётов по CPC и CPA со всеми необходимыми разрезами данных Яндекс.Метрика — российский аналог с расширенными возможностями для локального рынка

— российский аналог с расширенными возможностями для локального рынка Calltouch — решение с фокусом на коллтрекинг, позволяет учитывать в CPA звонки и заявки

— решение с фокусом на коллтрекинг, позволяет учитывать в CPA звонки и заявки Roistat — платформа сквозной аналитики с готовыми отчётами по маркетинговой эффективности

— платформа сквозной аналитики с готовыми отчётами по маркетинговой эффективности Power BI/Tableau — инструменты визуализации данных для создания кастомных дашбордов

— инструменты визуализации данных для создания кастомных дашбордов CoMagic — комплексное решение для отслеживания конверсий по разным каналам

При выборе инструмента учитывайте следующие критерии:

Интеграционные возможности — поддержка всех используемых вами рекламных каналов

— возможность детализировать данные до нужного уровня Автоматизация отчётности — возможность настроить автоматическую отправку отчётов

Для эффективной работы с данными инструментами важно правильно настроить систему аналитики:

Внедрите UTM-метки для всех рекламных кампаний Настройте корректное отслеживание целей и конверсий Убедитесь, что данные корректно передаются между системами Создайте регулярные отчёты с ключевыми показателями Настройте оповещения при значительных изменениях метрик

Помните, что автоматизация — это не самоцель. Важно не просто собирать данные, но и правильно их интерпретировать. Самый совершенный инструмент не заменит аналитического мышления маркетолога. 📱

Как использовать данные CPC и CPA для оптимизации бюджета

Регулярный анализ CPC и CPA — ключ к эффективному управлению рекламными бюджетами. Вот пошаговая стратегия оптимизации:

Сегментируйте данные — разделите показатели по каналам, кампаниям, аудиториям и устройствам Определите бенчмарки — установите, какие значения CPC и CPA считаются приемлемыми для вашего бизнеса Выявите аномалии — найдите сегменты с экстремально высокими или низкими показателями Проанализируйте тренды — отслеживайте изменения показателей во времени Перераспределите бюджеты — увеличивайте инвестиции в эффективные каналы, сокращайте в неэффективных

Конкретные тактики оптимизации в зависимости от показателей:

Сценарий Возможные причины Действия для оптимизации Высокий CPC, высокий CPA Неточный таргетинг, высокая конкуренция, низкое качество рекламных материалов Пересмотреть таргетинг, улучшить рекламные креативы, тестировать новые площадки Высокий CPC, низкий CPA Качественный, но дорогой трафик, высокая конверсия на сайте Увеличить бюджет, расширить охват, искать похожие аудитории Низкий CPC, высокий CPA Дешёвый, но нецелевой трафик, проблемы с конверсией на сайте Улучшить таргетинг, оптимизировать посадочные страницы, проверить путь пользователя Низкий CPC, низкий CPA Эффективная рекламная кампания, малая конкуренция Масштабировать кампанию, искать похожие каналы, тестировать новые гипотезы

Для достижения максимальной эффективности используйте следующие продвинутые техники:

A/B-тестирование — систематически тестируйте разные подходы к рекламе, сравнивая CPC и CPA

— возвращайте пользователей, которые уже взаимодействовали с вашим брендом (обычно имеет более низкую CPA) Автоматизация ставок — используйте алгоритмы для оптимизации ставок на основе целей

Важно помнить, что CPC и CPA не существуют в вакууме. Анализируйте их в комплексе с другими метриками:

ROAS (Return On Ad Spend) — возврат инвестиций в рекламу

CR (Conversion Rate) — коэффициент конверсии

Регулярный аудит рекламных кампаний на основе этих показателей позволит вам постоянно улучшать эффективность маркетинга. 💰