Работодатель предлагает оформить самозанятость: законно ли это

Для кого эта статья:

Специалисты, рассматривающие переход на самозанятость

Работодатели, планирующие перевод сотрудников на самозанятость

Юристы и налоговые консультанты, работающие в области трудового права Вчера на консультацию пришла Мария, специалист по маркетингу в крупной компании. Её работодатель внезапно предложил перейти на самозанятость с 10%-ным повышением гонорара. На первый взгляд — заманчиво! Но за привлекательной оберткой скрывается сложная правовая дилемма. Предложение работодателя о переходе на самозанятость может быть как законным бизнес-решением, так и попыткой уйти от уплаты налогов и лишить сотрудника социальных гарантий. Давайте разберем все аспекты этой ситуации, чтобы вы могли принять взвешенное решение. ??

Законно ли предложение работодателя о самозанятости?

Юридически предложение о переходе на самозанятость не является незаконным само по себе. Однако законность определяется не формой предложения, а фактическим содержанием будущих отношений. ??

Согласно Трудовому кодексу РФ, трудовые отношения характеризуются:

Подчинением работника правилам внутреннего трудового распорядка

Личным выполнением работы

Регулярной оплатой труда

Обеспечением работодателем условий труда

Обязательным страхованием работника

Если после "перехода" на самозанятость эти признаки сохраняются, то фактически трудовые отношения не прекращаются, а лишь маскируются под гражданско-правовые. В этом случае действия работодателя можно квалифицировать как налоговое правонарушение и нарушение трудового законодательства.

Федеральная налоговая служба и Роструд активно выявляют подобные схемы. В 2024 году проверки в этой сфере стали системными, что подтверждается письмом ФНС России от 16.11.2022 N ЕД-26-8/22@, где разъясняются критерии выявления подмены трудовых отношений.

Ситуация Законность Риски Сотрудник оказывает периодические услуги компании наряду с другими клиентами Законно Минимальные Бывший сотрудник становится самозанятым и работает с разными компаниями, включая бывшего работодателя Законно при соблюдении условий Средние Сотрудник увольняется и сразу же заключает договор с тем же работодателем на те же функции Незаконно (подмена) Высокие Работодатель массово переводит сотрудников на самозанятость С высокой вероятностью незаконно Критические

Елена Соколова, налоговый консультант В моей практике был случай с IT-компанией, которая перевела 80% штата на самозанятость. Через 8 месяцев налоговая служба провела проверку и выявила признаки подмены трудовых отношений: сотрудники работали в офисе компании, использовали её оборудование, подчинялись графику, установленному руководством, и не имели других заказчиков. Компания получила доначисления на сумму более 12 миллионов рублей, включая НДФЛ, страховые взносы и штрафы. Плюс репутационные потери — несколько крупных клиентов отказались от сотрудничества из-за опасений проблем с налоговой.

Что теряет сотрудник при переходе на самозанятость

Переход из статуса наемного работника в самозанятые сопровождается существенной потерей социальных гарантий, которые обеспечивает трудовой договор. Давайте разберем, чем вы рискуете пожертвовать. ???

Стабильность дохода — самозанятый получает оплату только за фактически выполненную работу, без гарантий минимального объема заказов

— 28 календарных дней ежегодно плюс дополнительные отпуска для отдельных категорий работников Больничные листы — оплата периода временной нетрудоспособности

— самозанятые женщины лишаются этой защиты Компенсации при сокращении — выходное пособие и сохранение среднего заработка на период трудоустройства

— договор с самозанятым можно расторгнуть в любой момент Страхование от несчастных случаев — работодатель не обязан страховать самозанятых

Важно понимать, что компенсировать эти потери за счет повышения оплаты часто нереалистично. Расчеты показывают, что для полноценной компенсации всех потерянных гарантий гонорар должен быть увеличен минимум на 30-40%, а не на 10-15%, которые обычно предлагают работодатели.

Михаил Воронов, юрист по трудовому праву Ко мне обратилась Анна, дизайнер с 7-летним стажем. Полгода назад она согласилась на переход в самозанятые с повышением гонорара на 15%. Всё шло хорошо, пока она не заболела пневмонией и выпала из рабочего процесса на три недели. В отличие от официального трудоустройства, никто ей эти дни не оплатил. Более того, заказчик (бывший работодатель) быстро нашел временную замену, а когда Анна выздоровела, объем заказов для нее существенно сократился. За три месяца ее доход упал на 40% от прежнего уровня, и никаких юридических рычагов воздействия у нее не оказалось. Пришлось начинать поиск новых клиентов с нуля.

Как отличить законную самозанятость от подмены трудовых отношений

Для определения истинного характера отношений важно анализировать не документы, а фактическое взаимодействие сторон. Налоговые и трудовые инспекции при проверках используют ряд признаков, по которым можно выявить подмену. ??

Критерий Трудовые отношения (подмена) Законная самозанятость Расписание работы Фиксированный график, контроль явки Самостоятельное планирование времени Место выполнения работ Постоянное рабочее место в офисе компании Удаленная работа или собственное пространство Оборудование и ресурсы Предоставляются компанией Собственные или арендованные исполнителем Количество заказчиков Единственный заказчик (бывший работодатель) Множество клиентов, диверсификация Характер оплаты Регулярные фиксированные выплаты Оплата за конкретный результат/проект Подчинение Строгая субординация, внутренние распоряжения Равноправные отношения, договорные условия Интеграция в структуру Участие в планерках, корпоративных мероприятиях Внешний подрядчик, минимальная интеграция

Для законной самозанятости характерна высокая степень автономии исполнителя. Он самостоятельно определяет, как достичь результата, не подчиняется внутренним правилам компании-заказчика и не интегрирован в её организационную структуру.

Суды при рассмотрении подобных дел обращают особое внимание на:

Наличие исполнительной дисциплины и подчинения

Личное выполнение конкретных функций (не результата)

Постоянный характер отношений

Экономическую зависимость от одного заказчика

Историю трудовых отношений до оформления самозанятости

Если компания не меняет фактический характер взаимоотношений с сотрудником, а лишь переоформляет документы, это почти гарантированно будет признано незаконной схемой оптимизации налогов. ??

Налоговые последствия для обеих сторон

Понимание налоговых аспектов критически важно для оценки привлекательности перехода на самозанятость. Очевидно, что работодатель экономит значительные средства, но выгодно ли это вам? ??

При трудовом договоре работодатель выплачивает:

13% НДФЛ (удерживается из зарплаты сотрудника)

30% страховых взносов (22% — пенсионное страхование, 5,1% — медицинское, 2,9% — социальное)

0,2-8,5% взносов на страхование от несчастных случаев

При работе с самозанятым:

0% НДФЛ и взносов со стороны заказчика

Самозанятый платит 4% при работе с физлицами или 6% при работе с юрлицами

Таким образом, компания экономит около 30% от фонда оплаты труда. Именно поэтому многие работодатели проявляют интерес к такой "оптимизации".

Для наглядности сравним финансовые показатели при разных формах занятости:

Параметр Трудовой договор Самозанятость Начисленная сумма 100 000 ? 100 000 ? НДФЛ 13 000 ? 0 ? Страховые взносы работодателя 30 000 ? 0 ? Налог на профессиональный доход 0 ? 6 000 ? На руки сотруднику 87 000 ? 94 000 ? Общие затраты работодателя 130 000 ? 100 000 ? Формирование пенсии Да Нет (если не платить добровольно)

На первый взгляд, самозанятость выгодна обеим сторонам: сотрудник получает больше "на руки", а компания снижает расходы. Однако:

Самозанятый теряет все социальные гарантии, стоимость которых сложно оценить в момент перехода

При выявлении подмены трудовых отношений компания должна будет доплатить все налоги и взносы плюс штрафы

Пенсионные накопления не формируются автоматически

Важно отметить: с 2023 года налоговые органы получили право проводить камеральные проверки самозанятых и их контрагентов без предварительного уведомления, что повышает риски выявления схем уклонения от налогов.

Как реагировать на предложение оформить самозанятость

Если работодатель предлагает вам перейти на самозанятость, важно принять взвешенное решение, основанное на анализе всех факторов. Вот алгоритм действий, который поможет защитить ваши интересы. ??

1. Оцените реальный характер будущих отношений

Изменится ли ваша фактическая роль в компании?

Будете ли вы по-прежнему работать по графику компании?

Сохранится ли ваше рабочее место в офисе?

Останетесь ли вы в подчинении тех же руководителей?

Если на большинство вопросов ответ положительный, велика вероятность, что вам предлагают схему подмены трудовых отношений.

2. Рассчитайте финансовую привлекательность предложения

Сколько вы реально получаете сейчас с учетом всех бонусов и льгот?

Какую сумму предлагают при переходе на самозанятость?

Достаточно ли повышения для компенсации потери отпусков, больничных и других гарантий?

Сможете ли вы самостоятельно формировать резервы на случай болезни и отпуск?

3. Оцените ваши переговорные позиции

Если вы ценный специалист и работодатель заинтересован в продолжении сотрудничества, у вас есть возможность выдвинуть встречные условия:

Увеличение гонорара на 30-40% (а не на 10-15%, которые обычно предлагают)

Включение в договор условий о минимальном гарантированном объеме заказов

Компенсационные выплаты при долгосрочной болезни

Дополнительная оплата за периоды, эквивалентные отпуску

4. Примите обоснованное решение

Если после анализа вы пришли к выводу, что:

Предложение выгодно обеим сторонам — соглашайтесь, но зафиксируйте все договоренности письменно

— соглашайтесь, но зафиксируйте все договоренности письменно Очевидна подмена трудовых отношений — лучше отказаться, так как риски слишком высоки

— лучше отказаться, так как риски слишком высоки Условия недостаточно привлекательны — выдвиньте встречное предложение или откажитесь

5. В случае давления со стороны работодателя

Если на вас оказывают давление или угрожают увольнением, помните о своих правах:

Принуждение к увольнению незаконно

Вы можете обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру

При незаконном увольнении возможно восстановление через суд

Анонимное информирование налоговой службы о схемах уклонения от налогов

Помните, что ваше решение должно основываться на трезвом расчете выгод и рисков, а не на эмоциях или давлении со стороны. Иногда лучше сохранить официальное трудоустройство, даже если это означает поиск нового работодателя. ??