Учебный отпуск при дистанционном обучении: права и гарантии по ТК

Для кого эта статья:

Работники, совмещающие обучение и трудовую деятельность

Руководители и HR-специалисты компаний

Студенты, получающие образование различных уровней Совмещение работы и учебы стало привычной реальностью для множества россиян, стремящихся повысить свою квалификацию без отрыва от производства. Но знаете ли вы, что Трудовой кодекс РФ предусматривает целый ряд гарантий и компенсаций для сотрудников, получающих образование? Особенно актуальным это стало с развитием дистанционных форматов обучения. Как правильно оформить учебный отпуск, когда работодатель обязан сохранять за вами заработную плату, и какие документы необходимо предоставить — разберем детально в этой статье. 📚💼

Кто и на какие льготы имеет право при дистанционном обучении

Трудовой кодекс РФ (глава 26) четко регламентирует права работников, совмещающих трудовую деятельность с получением образования. При этом форма обучения (очная, заочная, очно-заочная или дистанционная) не является ключевым фактором для предоставления гарантий и компенсаций — значение имеет статус учебного заведения и уровень получаемого образования.

Законодательство предусматривает льготы для следующих категорий работников:

Получающих среднее профессиональное образование впервые

Получающих высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) впервые

Получающих второе высшее или среднее профессиональное образование

Обучающихся в аспирантуре, ординатуре, докторантуре

Получающих основное общее или среднее общее образование по вечерней форме обучения

Ключевой момент: для получения большинства льгот образовательная организация должна иметь государственную аккредитацию. Исключение составляют работники, получающие второе высшее образование — для них льготы могут быть предусмотрены только коллективным договором или локальными нормативными актами организации.

Категория работников Основные льготы Условия предоставления Получающие высшее образование впервые (бакалавриат, специалитет, магистратура) Дополнительный оплачиваемый отпуск, сокращенная рабочая неделя, оплата проезда к месту учебы Обучение в образовательной организации с госаккредитацией Получающие среднее профессиональное образование впервые Дополнительный оплачиваемый отпуск, сокращенная рабочая неделя Обучение в образовательной организации с госаккредитацией Получающие второе образование По усмотрению работодателя Предусмотрено коллективным договором или локальными актами Обучающиеся в аспирантуре (заочно) Дополнительный оплачиваемый отпуск, сокращенная рабочая неделя Обучение в образовательной организации с госаккредитацией

Андрей Викторович, главный юрист по трудовому праву Из моей практики: клиент, работавший системным администратором, поступил на дистанционную программу бакалавриата. Работодатель отказывался предоставлять ему учебный отпуск, ссылаясь на то, что "дистанционное обучение не требует физического присутствия на занятиях". После нашего вмешательства и разъяснения положений ст. 173 ТК РФ, где форма обучения не является ограничением для предоставления гарантий, работодатель изменил свою позицию. Сотрудник получил положенный оплачиваемый учебный отпуск, а компания избежала потенциального судебного разбирательства и штрафов от трудовой инспекции.

Особо отмечу, что работник организации, который учится в вузе дистанционно и при этом получает высшее образование впервые, имеет точно такие же права на учебный отпуск и другие льготы, как и студенты заочной формы обучения. Важно только, чтобы вуз имел государственную аккредитацию по соответствующей программе.

Гарантии работникам-студентам по ТК РФ: учебные отпуска

Учебный отпуск — одна из ключевых гарантий для работающих студентов. Это дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка или без такового, предоставляемый работнику для прохождения промежуточной или итоговой аттестации, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.

Продолжительность учебного отпуска зависит от уровня получаемого образования и цели отпуска:

Для студентов вузов (бакалавриат, специалитет, магистратура): – На промежуточную аттестацию — до 40 календарных дней в учебном году (1-2 курсы) и до 50 дней (на последующих курсах) – На подготовку и защиту ВКР — до 4 месяцев – На государственные экзамены — до 1 месяца

Для студентов колледжей и техникумов: – На промежуточную аттестацию — до 30 календарных дней в учебном году – На подготовку и защиту ВКР — до 2 месяцев – На государственные экзамены — до 1 месяца

Для аспирантов (заочная форма): – На сдачу кандидатских экзаменов — 30 календарных дней – На подготовку диссертации — 3 месяца

Кроме учебных отпусков, работникам-студентам предоставляются и другие гарантии:

Сокращенная рабочая неделя — работодатель обязан сократить рабочее время на 7 часов в неделю для студентов, получающих образование соответствующего уровня впервые. За время сокращения может выплачиваться 50% среднего заработка, но не ниже МРОТ. Оплата проезда — работодатель оплачивает проезд к месту нахождения образовательной организации и обратно один раз в учебном году (для заочников вузов). Перенос отпуска — ежегодный оплачиваемый отпуск по желанию работника может быть присоединен к учебному отпуску. Гарантии при поступлении — работникам, допущенным к вступительным испытаниям, предоставляется отпуск без сохранения заработной платы (15 календарных дней для вузов, 10 дней для колледжей).

Важно понимать, что отказ работодателя в предоставлении учебного отпуска при наличии всех необходимых оснований является нарушением трудового законодательства и может повлечь административную ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ с наложением штрафа.

Оплата времени учебы: когда работодатель обязан платить

Законодательство устанавливает четкие правила относительно оплаты учебных отпусков и иных периодов, связанных с обучением сотрудника. Понимание этих нюансов критически важно как для работников, так и для работодателей. 💰

Ключевой принцип: оплачиваемые учебные отпуска и другие льготы с сохранением заработной платы предоставляются работникам, получающим образование соответствующего уровня впервые. В случае с работниками, получающими второе или последующее образование того же уровня, обязанность оплачивать учебные отпуска у работодателя отсутствует, если иное не предусмотрено трудовым или коллективным договором.

Образовательное мероприятие Первое образование Второе образование Промежуточная аттестация (сессия) Оплачивается по среднему заработку Не оплачивается (если иное не предусмотрено локальными актами) Государственная итоговая аттестация Оплачивается по среднему заработку Не оплачивается (если иное не предусмотрено локальными актами) Подготовка и защита ВКР Оплачивается по среднему заработку Не оплачивается (если иное не предусмотрено локальными актами) Сокращенная рабочая неделя 50% среднего заработка за сокращенные часы Не оплачивается (если иное не предусмотрено локальными актами) Вступительные испытания Не оплачивается Не оплачивается

Расчет среднего заработка для оплаты учебного отпуска производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы". Учитывается заработок за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала учебного отпуска.

Следует учитывать несколько важных моментов:

Если работник на момент начала учебного отпуска проработал менее 12 месяцев, средний заработок рассчитывается за фактически отработанное время

Учебный отпуск оплачивается не позднее чем за три дня до его начала (как и ежегодный оплачиваемый отпуск)

При использовании сокращенной рабочей недели оплата производится в размере 50% среднего заработка, но не ниже МРОТ

НДФЛ с оплаты учебного отпуска удерживается в общем порядке, страховые взносы также начисляются

Дополнительной привилегией для работников, совмещающих работу с получением высшего образования по заочной форме, является оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно. Оплата производится один раз в учебном году в размере 100% стоимости проезда. Если работник учится дистанционно, но промежуточная аттестация предполагает его физическое присутствие в учебном заведении, данная льгота также должна быть предоставлена.

Елена Сергеевна, руководитель HR-департамента В нашей компании работала очень перспективная сотрудница отдела маркетинга, которая поступила на дистанционную программу магистратуры. Первоначально мы сомневались, нужно ли ей предоставлять оплачиваемый учебный отпуск, поскольку обучение было дистанционным. Проконсультировавшись с юристами, мы узнали, что форма обучения (дистанционная, заочная или очно-заочная) не влияет на обязанность работодателя предоставлять гарантии по ТК РФ. Мы не только предоставили ей все положенные учебные отпуска с сохранением заработной платы, но и пошли дальше — разработали внутреннюю программу поддержки обучающихся сотрудников, включающую частичную компенсацию стоимости обучения. В результате лояльность сотрудницы значительно возросла, а полученные ею знания были успешно применены в нескольких проектах компании, принесших ощутимую прибыль.

Документальное оформление льгот для дистанционно обучающихся

Правильное документальное оформление является фундаментом законного получения учебных льгот и гарантий. Как работнику, так и работодателю необходимо соблюсти все формальности, чтобы избежать потенциальных споров и претензий со стороны контролирующих органов. 📑

Алгоритм оформления учебного отпуска и других льгот включает следующие шаги:

Работник подает заявление на имя руководителя организации с просьбой о предоставлении учебного отпуска или иной льготы К заявлению прилагается справка-вызов из образовательного учреждения, подтверждающая необходимость присутствия на сессии, защите работы и т.д. Работодатель издает приказ о предоставлении учебного отпуска или иной льготы По окончании учебного мероприятия работник предоставляет справку-подтверждение

Особое внимание следует уделить справке-вызову — основному документу, на основании которого предоставляются учебные льготы. Она должна быть оформлена по форме, утвержденной Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1368 (для высшего образования) или № 1369 (для среднего профессионального образования).

Справка-вызов должна содержать:

Полное наименование образовательной организации

Фамилию, имя, отчество работника-студента

Курс обучения

Наименование специальности/направления подготовки

Форму обучения

Период, на который вызывается студент

Цель вызова (промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация и т.д.)

Реквизиты аккредитации образовательной программы

Для оформления сокращенной рабочей недели также необходимо заявление работника и подтверждение из образовательной организации о том, что работник является студентом. На основании этих документов работодатель издает приказ об установлении сокращенного рабочего времени.

Для компенсации стоимости проезда к месту учебы работник должен предоставить:

Заявление о компенсации расходов

Оригиналы проездных документов

Справку из образовательного учреждения о прохождении промежуточной аттестации или иного образовательного мероприятия

Важно: для работников, обучающихся дистанционно, порядок документального оформления льгот аналогичен заочной форме обучения. Факт дистанционного обучения не исключает необходимости получения справки-вызова и других документов, поскольку даже при дистанционном формате обучения работнику может требоваться время для прохождения промежуточной аттестации, подготовки к экзаменам и т.д.

Особенности документооборота при дистанционном обучении:

Образовательная организация может направлять справку-вызов в электронном виде с последующим предоставлением оригинала

Если защита выпускной работы или сдача экзаменов также проходит дистанционно, образовательная организация должна указать это в справке-вызове

При запросе компенсации проезда необходимо подтверждение того, что физическое присутствие работника в образовательной организации было обязательным

Совмещение работы и первого высшего образования: баланс прав

Получение первого высшего образования — особый случай в трудовом законодательстве. Для этой категории обучающихся предусмотрен максимальный объем гарантий и компенсаций. Работник организации, который учится в вузе дистанционно и при этом получает высшее образование впервые, имеет право на полный спектр льгот, предусмотренных ТК РФ. 🎓

Специфика совмещения работы с получением первого высшего образования:

Учебные отпуска предоставляются с сохранением среднего заработка

Продолжительность отпуска на промежуточную аттестацию может достигать 40-50 дней в учебном году

Для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы предоставляется до 4 месяцев

Один раз в учебном году компенсируется стоимость проезда к месту нахождения образовательной организации

Предоставляется право на сокращенную рабочую неделю (на 7 часов) с оплатой 50% среднего заработка

Ключевой вопрос: как эффективно совместить работу и учебу, не нарушая ни трудовую дисциплину, ни образовательный процесс? Практика показывает, что успешное совмещение требует тщательного планирования как со стороны работника, так и работодателя.

Рекомендации для работников:

Заблаговременно (минимум за 2-3 недели) уведомляйте работодателя о предстоящей сессии или иных учебных мероприятиях Составьте график учебных отпусков на год вперед и согласуйте его с руководством Планируйте рабочие задачи с учетом предстоящего отсутствия, подготовьте замену Используйте технологии тайм-менеджмента для эффективного распределения времени между работой и учебой Рассмотрите возможность перехода на гибкий график работы или частичную удаленную работу (при согласии работодателя)

Рекомендации для работодателей:

Разработайте четкое положение о предоставлении учебных отпусков и других гарантий обучающимся сотрудникам Внедрите систему планирования кадровых ресурсов с учетом предстоящих учебных отпусков Рассмотрите возможность внедрения гибких графиков работы для студентов Организуйте систему наставничества или взаимозаменяемости для минимизации рисков во время отсутствия обучающихся сотрудников При формировании бюджета учитывайте расходы на оплату учебных отпусков

Важно помнить, что инвестиции в образование сотрудников — это инвестиции в будущее компании. Правильно организованный процесс совмещения работы и учебы способствует профессиональному росту сотрудников и повышению их лояльности к организации.

Для эффективного совмещения работы и учебы также рекомендуется:

Использовать дистанционные технологии обучения, которые позволяют более гибко планировать учебный процесс

Согласовывать с образовательной организацией индивидуальный график обучения (если это предусмотрено учебным планом)

Использовать межсессионные периоды для выполнения курсовых и других учебных работ

Поддерживать постоянную коммуникацию как с работодателем, так и с образовательной организацией

Совмещение работы и учебы — это путь, требующий дисциплины, организованности и взаимного уважения прав и интересов работника и работодателя. Знание своих прав и грамотное их использование позволяет работникам успешно получать образование без ущерба для карьеры, а работодателям — сохранять ценные кадры и способствовать их профессиональному росту. Помните, что ключом к успеху является не только формальное соблюдение требований ТК РФ, но и конструктивный диалог между всеми заинтересованными сторонами.

