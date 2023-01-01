Учебный отпуск при дистанционном обучении: права и гарантии по ТК#Трудовое право #ТК РФ #Отпуск
Для кого эта статья:
- Работники, совмещающие обучение и трудовую деятельность
- Руководители и HR-специалисты компаний
Студенты, получающие образование различных уровней
Совмещение работы и учебы стало привычной реальностью для множества россиян, стремящихся повысить свою квалификацию без отрыва от производства. Но знаете ли вы, что Трудовой кодекс РФ предусматривает целый ряд гарантий и компенсаций для сотрудников, получающих образование? Особенно актуальным это стало с развитием дистанционных форматов обучения. Как правильно оформить учебный отпуск, когда работодатель обязан сохранять за вами заработную плату, и какие документы необходимо предоставить — разберем детально в этой статье. 📚💼
Кто и на какие льготы имеет право при дистанционном обучении
Трудовой кодекс РФ (глава 26) четко регламентирует права работников, совмещающих трудовую деятельность с получением образования. При этом форма обучения (очная, заочная, очно-заочная или дистанционная) не является ключевым фактором для предоставления гарантий и компенсаций — значение имеет статус учебного заведения и уровень получаемого образования.
Законодательство предусматривает льготы для следующих категорий работников:
- Получающих среднее профессиональное образование впервые
- Получающих высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) впервые
- Получающих второе высшее или среднее профессиональное образование
- Обучающихся в аспирантуре, ординатуре, докторантуре
- Получающих основное общее или среднее общее образование по вечерней форме обучения
Ключевой момент: для получения большинства льгот образовательная организация должна иметь государственную аккредитацию. Исключение составляют работники, получающие второе высшее образование — для них льготы могут быть предусмотрены только коллективным договором или локальными нормативными актами организации.
|Категория работников
|Основные льготы
|Условия предоставления
|Получающие высшее образование впервые (бакалавриат, специалитет, магистратура)
|Дополнительный оплачиваемый отпуск, сокращенная рабочая неделя, оплата проезда к месту учебы
|Обучение в образовательной организации с госаккредитацией
|Получающие среднее профессиональное образование впервые
|Дополнительный оплачиваемый отпуск, сокращенная рабочая неделя
|Обучение в образовательной организации с госаккредитацией
|Получающие второе образование
|По усмотрению работодателя
|Предусмотрено коллективным договором или локальными актами
|Обучающиеся в аспирантуре (заочно)
|Дополнительный оплачиваемый отпуск, сокращенная рабочая неделя
|Обучение в образовательной организации с госаккредитацией
Андрей Викторович, главный юрист по трудовому праву
Из моей практики: клиент, работавший системным администратором, поступил на дистанционную программу бакалавриата. Работодатель отказывался предоставлять ему учебный отпуск, ссылаясь на то, что "дистанционное обучение не требует физического присутствия на занятиях". После нашего вмешательства и разъяснения положений ст. 173 ТК РФ, где форма обучения не является ограничением для предоставления гарантий, работодатель изменил свою позицию. Сотрудник получил положенный оплачиваемый учебный отпуск, а компания избежала потенциального судебного разбирательства и штрафов от трудовой инспекции.
Особо отмечу, что работник организации, который учится в вузе дистанционно и при этом получает высшее образование впервые, имеет точно такие же права на учебный отпуск и другие льготы, как и студенты заочной формы обучения. Важно только, чтобы вуз имел государственную аккредитацию по соответствующей программе.
Гарантии работникам-студентам по ТК РФ: учебные отпуска
Учебный отпуск — одна из ключевых гарантий для работающих студентов. Это дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка или без такового, предоставляемый работнику для прохождения промежуточной или итоговой аттестации, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.
Продолжительность учебного отпуска зависит от уровня получаемого образования и цели отпуска:
- Для студентов вузов (бакалавриат, специалитет, магистратура): – На промежуточную аттестацию — до 40 календарных дней в учебном году (1-2 курсы) и до 50 дней (на последующих курсах) – На подготовку и защиту ВКР — до 4 месяцев – На государственные экзамены — до 1 месяца
- Для студентов колледжей и техникумов: – На промежуточную аттестацию — до 30 календарных дней в учебном году – На подготовку и защиту ВКР — до 2 месяцев – На государственные экзамены — до 1 месяца
- Для аспирантов (заочная форма): – На сдачу кандидатских экзаменов — 30 календарных дней – На подготовку диссертации — 3 месяца
Кроме учебных отпусков, работникам-студентам предоставляются и другие гарантии:
- Сокращенная рабочая неделя — работодатель обязан сократить рабочее время на 7 часов в неделю для студентов, получающих образование соответствующего уровня впервые. За время сокращения может выплачиваться 50% среднего заработка, но не ниже МРОТ.
- Оплата проезда — работодатель оплачивает проезд к месту нахождения образовательной организации и обратно один раз в учебном году (для заочников вузов).
- Перенос отпуска — ежегодный оплачиваемый отпуск по желанию работника может быть присоединен к учебному отпуску.
- Гарантии при поступлении — работникам, допущенным к вступительным испытаниям, предоставляется отпуск без сохранения заработной платы (15 календарных дней для вузов, 10 дней для колледжей).
Важно понимать, что отказ работодателя в предоставлении учебного отпуска при наличии всех необходимых оснований является нарушением трудового законодательства и может повлечь административную ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ с наложением штрафа.
Оплата времени учебы: когда работодатель обязан платить
Законодательство устанавливает четкие правила относительно оплаты учебных отпусков и иных периодов, связанных с обучением сотрудника. Понимание этих нюансов критически важно как для работников, так и для работодателей. 💰
Ключевой принцип: оплачиваемые учебные отпуска и другие льготы с сохранением заработной платы предоставляются работникам, получающим образование соответствующего уровня впервые. В случае с работниками, получающими второе или последующее образование того же уровня, обязанность оплачивать учебные отпуска у работодателя отсутствует, если иное не предусмотрено трудовым или коллективным договором.
|Образовательное мероприятие
|Первое образование
|Второе образование
|Промежуточная аттестация (сессия)
|Оплачивается по среднему заработку
|Не оплачивается (если иное не предусмотрено локальными актами)
|Государственная итоговая аттестация
|Оплачивается по среднему заработку
|Не оплачивается (если иное не предусмотрено локальными актами)
|Подготовка и защита ВКР
|Оплачивается по среднему заработку
|Не оплачивается (если иное не предусмотрено локальными актами)
|Сокращенная рабочая неделя
|50% среднего заработка за сокращенные часы
|Не оплачивается (если иное не предусмотрено локальными актами)
|Вступительные испытания
|Не оплачивается
|Не оплачивается
Расчет среднего заработка для оплаты учебного отпуска производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы". Учитывается заработок за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала учебного отпуска.
Следует учитывать несколько важных моментов:
- Если работник на момент начала учебного отпуска проработал менее 12 месяцев, средний заработок рассчитывается за фактически отработанное время
- Учебный отпуск оплачивается не позднее чем за три дня до его начала (как и ежегодный оплачиваемый отпуск)
- При использовании сокращенной рабочей недели оплата производится в размере 50% среднего заработка, но не ниже МРОТ
- НДФЛ с оплаты учебного отпуска удерживается в общем порядке, страховые взносы также начисляются
Дополнительной привилегией для работников, совмещающих работу с получением высшего образования по заочной форме, является оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно. Оплата производится один раз в учебном году в размере 100% стоимости проезда. Если работник учится дистанционно, но промежуточная аттестация предполагает его физическое присутствие в учебном заведении, данная льгота также должна быть предоставлена.
Елена Сергеевна, руководитель HR-департамента
В нашей компании работала очень перспективная сотрудница отдела маркетинга, которая поступила на дистанционную программу магистратуры. Первоначально мы сомневались, нужно ли ей предоставлять оплачиваемый учебный отпуск, поскольку обучение было дистанционным. Проконсультировавшись с юристами, мы узнали, что форма обучения (дистанционная, заочная или очно-заочная) не влияет на обязанность работодателя предоставлять гарантии по ТК РФ.
Мы не только предоставили ей все положенные учебные отпуска с сохранением заработной платы, но и пошли дальше — разработали внутреннюю программу поддержки обучающихся сотрудников, включающую частичную компенсацию стоимости обучения. В результате лояльность сотрудницы значительно возросла, а полученные ею знания были успешно применены в нескольких проектах компании, принесших ощутимую прибыль.
Документальное оформление льгот для дистанционно обучающихся
Правильное документальное оформление является фундаментом законного получения учебных льгот и гарантий. Как работнику, так и работодателю необходимо соблюсти все формальности, чтобы избежать потенциальных споров и претензий со стороны контролирующих органов. 📑
Алгоритм оформления учебного отпуска и других льгот включает следующие шаги:
- Работник подает заявление на имя руководителя организации с просьбой о предоставлении учебного отпуска или иной льготы
- К заявлению прилагается справка-вызов из образовательного учреждения, подтверждающая необходимость присутствия на сессии, защите работы и т.д.
- Работодатель издает приказ о предоставлении учебного отпуска или иной льготы
- По окончании учебного мероприятия работник предоставляет справку-подтверждение
Особое внимание следует уделить справке-вызову — основному документу, на основании которого предоставляются учебные льготы. Она должна быть оформлена по форме, утвержденной Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1368 (для высшего образования) или № 1369 (для среднего профессионального образования).
Справка-вызов должна содержать:
- Полное наименование образовательной организации
- Фамилию, имя, отчество работника-студента
- Курс обучения
- Наименование специальности/направления подготовки
- Форму обучения
- Период, на который вызывается студент
- Цель вызова (промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация и т.д.)
- Реквизиты аккредитации образовательной программы
Для оформления сокращенной рабочей недели также необходимо заявление работника и подтверждение из образовательной организации о том, что работник является студентом. На основании этих документов работодатель издает приказ об установлении сокращенного рабочего времени.
Для компенсации стоимости проезда к месту учебы работник должен предоставить:
- Заявление о компенсации расходов
- Оригиналы проездных документов
- Справку из образовательного учреждения о прохождении промежуточной аттестации или иного образовательного мероприятия
Важно: для работников, обучающихся дистанционно, порядок документального оформления льгот аналогичен заочной форме обучения. Факт дистанционного обучения не исключает необходимости получения справки-вызова и других документов, поскольку даже при дистанционном формате обучения работнику может требоваться время для прохождения промежуточной аттестации, подготовки к экзаменам и т.д.
Особенности документооборота при дистанционном обучении:
- Образовательная организация может направлять справку-вызов в электронном виде с последующим предоставлением оригинала
- Если защита выпускной работы или сдача экзаменов также проходит дистанционно, образовательная организация должна указать это в справке-вызове
- При запросе компенсации проезда необходимо подтверждение того, что физическое присутствие работника в образовательной организации было обязательным
Совмещение работы и первого высшего образования: баланс прав
Получение первого высшего образования — особый случай в трудовом законодательстве. Для этой категории обучающихся предусмотрен максимальный объем гарантий и компенсаций. Работник организации, который учится в вузе дистанционно и при этом получает высшее образование впервые, имеет право на полный спектр льгот, предусмотренных ТК РФ. 🎓
Специфика совмещения работы с получением первого высшего образования:
- Учебные отпуска предоставляются с сохранением среднего заработка
- Продолжительность отпуска на промежуточную аттестацию может достигать 40-50 дней в учебном году
- Для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы предоставляется до 4 месяцев
- Один раз в учебном году компенсируется стоимость проезда к месту нахождения образовательной организации
- Предоставляется право на сокращенную рабочую неделю (на 7 часов) с оплатой 50% среднего заработка
Ключевой вопрос: как эффективно совместить работу и учебу, не нарушая ни трудовую дисциплину, ни образовательный процесс? Практика показывает, что успешное совмещение требует тщательного планирования как со стороны работника, так и работодателя.
Рекомендации для работников:
- Заблаговременно (минимум за 2-3 недели) уведомляйте работодателя о предстоящей сессии или иных учебных мероприятиях
- Составьте график учебных отпусков на год вперед и согласуйте его с руководством
- Планируйте рабочие задачи с учетом предстоящего отсутствия, подготовьте замену
- Используйте технологии тайм-менеджмента для эффективного распределения времени между работой и учебой
- Рассмотрите возможность перехода на гибкий график работы или частичную удаленную работу (при согласии работодателя)
Рекомендации для работодателей:
- Разработайте четкое положение о предоставлении учебных отпусков и других гарантий обучающимся сотрудникам
- Внедрите систему планирования кадровых ресурсов с учетом предстоящих учебных отпусков
- Рассмотрите возможность внедрения гибких графиков работы для студентов
- Организуйте систему наставничества или взаимозаменяемости для минимизации рисков во время отсутствия обучающихся сотрудников
- При формировании бюджета учитывайте расходы на оплату учебных отпусков
Важно помнить, что инвестиции в образование сотрудников — это инвестиции в будущее компании. Правильно организованный процесс совмещения работы и учебы способствует профессиональному росту сотрудников и повышению их лояльности к организации.
Для эффективного совмещения работы и учебы также рекомендуется:
- Использовать дистанционные технологии обучения, которые позволяют более гибко планировать учебный процесс
- Согласовывать с образовательной организацией индивидуальный график обучения (если это предусмотрено учебным планом)
- Использовать межсессионные периоды для выполнения курсовых и других учебных работ
- Поддерживать постоянную коммуникацию как с работодателем, так и с образовательной организацией
Совмещение работы и учебы — это путь, требующий дисциплины, организованности и взаимного уважения прав и интересов работника и работодателя. Знание своих прав и грамотное их использование позволяет работникам успешно получать образование без ущерба для карьеры, а работодателям — сохранять ценные кадры и способствовать их профессиональному росту. Помните, что ключом к успеху является не только формальное соблюдение требований ТК РФ, но и конструктивный диалог между всеми заинтересованными сторонами.
Читайте также
Наталия Романова
юрист по трудовому праву