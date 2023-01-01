Работает удаленно или удалено: как правильно писать о дистанционке#Удалённая работа
Для кого эта статья:
- HR-менеджеры и специалисты по кадрам
- Копирайтеры и редакторы
Люди, интересующиеся грамотностью и правильным использованием русского языка в профессиональной сфере
Одна лишняя буква может полностью изменить смысл вашего профессионального текста! Особенно когда речь идёт о таком важном аспекте, как формат работы. "Сотрудник работает удаленно" или "сотрудник работает удалено"? Для HR-менеджера, копирайтера или редактора такая ошибка может стать настоящей репутационной миной ??. Разбираемся, как правильно говорить и писать о дистанционке, чтобы ваши тексты отражали компетентность и уважение к русскому языку.
"Удаленно" и "удалено" в русском языке: ключевые различия
Всего одна буква, но какая огромная разница в значении! В русском языке формы слов с окончаниями "-о" и "-о" часто становятся причиной путаницы. Особенно это заметно в паре "удаленно" и "удалено". Чтобы раз и навсегда разобраться, давайте обратимся к грамматике и рассмотрим, какой частью речи является каждое из этих слов.
"Удаленно" — это наречие, которое отвечает на вопрос "как?". Оно происходит от прилагательного "удаленный" и описывает способ действия. Например: "Как он работает? — Удаленно".
"Удалено" — это краткая форма причастия "удаленный" или форма среднего рода краткого прилагательного. Отвечает на вопрос "что сделано?" или "каково что-то?". Например: "Сообщение удалено из чата" или "Село удалено от города на 50 километров".
|Параметр
|Удаленно
|Удалено
|Часть речи
|Наречие
|Причастие/прилагательное в краткой форме
|Вопрос
|Как?
|Что сделано? Каково?
|Функция в предложении
|Обстоятельство
|Сказуемое
|Пример употребления
|Сотрудник работает удаленно
|Это файл удалено с сервера
Итак, когда мы говорим о формате работы вне офиса, правильно использовать наречие "удаленно", так как оно описывает способ выполнения работы. А вот если вы хотите сказать, что какой-то объект был стёрт или убран, используйте причастие "удалено".
Ирина Северова, редактор корпоративного издания
Однажды я редактировала внутреннюю рассылку крупной IT-компании. В тексте было: "50% сотрудников работают удалено". Я исправила на "удаленно", но автор настоял на своем варианте, аргументируя тем, что "так все говорят". В итоге рассылка ушла с ошибкой. Через несколько часов генеральный директор лично отправил письмо всем сотрудникам с исправлением этой ошибки, подчеркнув важность грамотности в корпоративных коммуникациях. Автор рассылки получил выговор, а я — повышение. С тех пор в компании появился внутренний мем: "Работаем удаленно, а не удалено — мы же не файлы с сервера".
Наречие "удаленно" и его связь с дистанционной работой
Наречие "удаленно" стало особенно популярным с 2020 года, когда формат дистанционной работы получил широкое распространение. Это слово точно описывает способ выполнения трудовых обязанностей — на расстоянии от основного офиса компании. ????
В русском языке наречия на "-о"/"-е" образуются от соответствующих прилагательных и обозначают признак действия, а не предмета. "Удаленно" происходит от прилагательного "удаленный", которое, в свою очередь, образовано от глагола "удалиться" — то есть находиться на расстоянии.
Вот некоторые устойчивые выражения с наречием "удаленно":
- Работать удаленно
- Трудиться удаленно
- Подключаться удаленно
- Управлять проектом удаленно
- Взаимодействовать удаленно
- Обучаться удаленно
- Проводить собрания удаленно
Важно понимать, что "удаленно" в контексте работы — это не просто обозначение физического расстояния. Это целый комплекс особенностей трудового процесса, включающий в себя использование цифровых инструментов коммуникации, специфические методы контроля и организации труда.
В современных HR-документах и трудовых договорах часто используются формулировки вроде "сотрудник выполняет работу удаленно", "возможность работать удаленно предоставляется на следующих условиях" и т.д. Правильное использование этого наречия важно для юридической четкости документов.
Причастие "удалено": в каких контекстах используется
Слово "удалено" — это краткая форма страдательного причастия прошедшего времени от глагола "удалить". В отличие от наречия "удаленно", оно обозначает уже совершенное действие и относится к объекту, над которым это действие произведено.
Основные контексты использования слова "удалено":
- Информационные технологии: "Письмо удалено из почтового ящика", "Видео удалено с платформы"
- География и пространственные отношения: "Село удалено от районного центра на 30 километров"
- Медицина: "Новообразование было удалено хирургическим путём"
- Делопроизводство: "Персональные данные удалено из базы согласно требованиям закона"
В IT-сфере, особенно в пользовательских интерфейсах, часто встречаются уведомления вроде "Файл успешно удалено", "Сообщение удалено" и т.д. В такой ситуации использование причастия полностью оправдано, так как речь идёт о состоянии объекта после действия над ним.
Интересно, что в географическом контексте "удалено" может выступать и как краткое прилагательное: "Это место удалено от цивилизации". Здесь "удалено" характеризует постоянное свойство места, а не результат действия.
|Сфера применения
|Пример с "удалено"
|Пример с "удаленно" (для сравнения)
|IT
|Приложение удалено с устройства
|Приложение управляется удаленно
|География
|Поселение удалено от города на 100 км
|Изучать местность удаленно через спутники
|Бизнес
|Представительство удалено из реестра
|Управлять представительством удаленно
|Образование
|Задание удалено из системы
|Обучаться удаленно на курсах
Ошибочное использование "удалено" вместо "удаленно" особенно распространено в разговорной речи, когда люди не задумываются о грамматических различиях. Однако в профессиональной коммуникации такая неточность может создать двусмысленность или исказить смысл сообщения.
Как грамотно писать о работе вне офиса
Пандемия 2020 года кардинально изменила наш словарный запас, связанный с форматами работы. Сегодня правильное использование терминологии дистанционной занятости — это показатель профессионализма HR-специалистов, руководителей и всех, кто пишет о современных трудовых отношениях. ??????
Когда речь идёт о работе вне офиса, используйте следующие грамматически корректные конструкции:
- "Сотрудник работает удаленно" (наречие, отвечает на вопрос "как?")
- "Компания перешла на удаленный режим работы" (прилагательное + существительное)
- "Руководитель управляет командой дистанционно" (синонимичное наречие)
- "В компании практикуется удаленная работа" (прилагательное + существительное)
- "Специалист выполняет задачи на удаленке" (разговорное существительное, допустимо в неформальном контексте)
Помимо пары "удаленно/удалено", существуют и другие термины для описания дистанционного формата работы, которые также важно использовать корректно:
- Дистанционная работа — официальный термин, используемый в Трудовом кодексе РФ
- Телеработа — международный термин (от англ. telework)
- Гибридный формат — сочетание офисной и удаленной работы
- Работа из дома (РИД) — конкретизация места выполнения удаленной работы
- Фриланс — независимая удаленная работа без привязки к конкретному работодателю
Алексей Дронов, HR-директор
Когда мы переводили компанию на удаленный формат в 2020 году, я замечал, как в официальных документах и даже в письмах руководителей мелькало "работать удалено". В одном из информационных писем для сотрудников я обнаружил такую фразу в самом последнем драфте, перед массовой рассылкой. Мы срочно исправили ошибку, и это заставило меня инициировать создание глоссария корпоративной терминологии для HR-команды. Там мы собрали все термины, связанные с дистанционной работой, и привели примеры их правильного использования. Этот документ стал настольной книгой для всех, кто составляет официальные тексты. Количество ошибок в корпоративных коммуникациях сократилось на 73%, а воспринимаемый профессионализм HR-департамента, по данным опросов сотрудников, вырос.
При составлении официальных документов, включая трудовые договоры и должностные инструкции, особенно важно использовать юридически корректные формулировки. В Трудовом кодексе РФ используется термин "дистанционная работа", поэтому в документах лучше придерживаться именно этой формулировки или её производных.
Типичные ошибки при описании формата работы удаленно
Несмотря на кажущуюся простоту, тема дистанционной работы буквально усеяна лингвистическими ловушками, в которые регулярно попадают даже опытные HR-специалисты и копирайтеры. Давайте рассмотрим самые распространенные ошибки и способы их избежать. ??
Вот наиболее частые ошибки при описании удаленного формата работы:
- Использование "удалено" вместо "удаленно": "Наши сотрудники работают удалено" — неправильно! Правильно: "Наши сотрудники работают удаленно".
- Неправильное управление: "Работа на удаленке" (правильно) vs "Работа в удаленке" (неправильно).
- Некорректные причастные обороты: "Удалено работающий сотрудник" — такой конструкции не существует! Правильно: "Удаленно работающий сотрудник".
- Смешение терминов из разных областей: "Сотрудник работает на аутсорсе из дома" — путаница понятий аутсорсинга и удаленной работы.
- Тавтология: "Удаленно дистанционная работа" — избыточное использование синонимов.
Отдельной проблемой является перенос английских терминов без должной адаптации к русскому языку. Например, "remote work" иногда буквально переводят как "ремоут-работа", что звучит неестественно. Лучше использовать устоявшиеся русские эквиваленты: "удаленная работа" или "дистанционная работа".
Также стоит быть осторожным с неологизмами и профессиональным жаргоном. Термины вроде "удалёнка", "дистанционка", "ремоут" допустимы в неформальном общении, но могут выглядеть непрофессионально в официальных документах или деловой переписке.
Для корректного написания текстов о дистанционной работе рекомендую следовать простому алгоритму:
- Определите контекст (официальный документ, маркетинговый текст, внутренняя коммуникация)
- Выберите соответствующий стиль и терминологию
- Проверьте грамматическую форму используемых слов (наречие vs причастие)
- При сомнениях обратитесь к словарю или справочнику по русскому языку
- В юридических документах придерживайтесь терминологии Трудового кодекса
Помните, что языковая точность в деловой коммуникации — это не просто дань правилам, а важный инструмент профессионального взаимодействия, помогающий избежать недопонимания и двусмысленностей.
Грамотность — это не просто соблюдение правил, а проявление уважения к языку и собеседнику. Особенно когда речь идёт о профессиональной коммуникации в сфере трудовых отношений. Правильное использование терминов "удаленно" и "удалено" — лишь малая часть языковой компетентности, но она моментально выдаёт уровень вашего профессионализма. Следуя рекомендациям из этой статьи, вы не только избежите досадных ошибок, но и повысите доверие к своим текстам и документам. А в мире, где большая часть коммуникации происходит письменно, это становится настоящим конкурентным преимуществом.
Инна Брагина
консультант по самозанятости