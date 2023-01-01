Работает удаленно или удалено: как правильно писать о дистанционке

Люди, интересующиеся грамотностью и правильным использованием русского языка в профессиональной сфере Одна лишняя буква может полностью изменить смысл вашего профессионального текста! Особенно когда речь идёт о таком важном аспекте, как формат работы. "Сотрудник работает удаленно" или "сотрудник работает удалено"? Для HR-менеджера, копирайтера или редактора такая ошибка может стать настоящей репутационной миной ??. Разбираемся, как правильно говорить и писать о дистанционке, чтобы ваши тексты отражали компетентность и уважение к русскому языку.

"Удаленно" и "удалено" в русском языке: ключевые различия

Всего одна буква, но какая огромная разница в значении! В русском языке формы слов с окончаниями "-о" и "-о" часто становятся причиной путаницы. Особенно это заметно в паре "удаленно" и "удалено". Чтобы раз и навсегда разобраться, давайте обратимся к грамматике и рассмотрим, какой частью речи является каждое из этих слов.

"Удаленно" — это наречие, которое отвечает на вопрос "как?". Оно происходит от прилагательного "удаленный" и описывает способ действия. Например: "Как он работает? — Удаленно".

"Удалено" — это краткая форма причастия "удаленный" или форма среднего рода краткого прилагательного. Отвечает на вопрос "что сделано?" или "каково что-то?". Например: "Сообщение удалено из чата" или "Село удалено от города на 50 километров".

Параметр Удаленно Удалено Часть речи Наречие Причастие/прилагательное в краткой форме Вопрос Как? Что сделано? Каково? Функция в предложении Обстоятельство Сказуемое Пример употребления Сотрудник работает удаленно Это файл удалено с сервера

Итак, когда мы говорим о формате работы вне офиса, правильно использовать наречие "удаленно", так как оно описывает способ выполнения работы. А вот если вы хотите сказать, что какой-то объект был стёрт или убран, используйте причастие "удалено".

Ирина Северова, редактор корпоративного издания Однажды я редактировала внутреннюю рассылку крупной IT-компании. В тексте было: "50% сотрудников работают удалено". Я исправила на "удаленно", но автор настоял на своем варианте, аргументируя тем, что "так все говорят". В итоге рассылка ушла с ошибкой. Через несколько часов генеральный директор лично отправил письмо всем сотрудникам с исправлением этой ошибки, подчеркнув важность грамотности в корпоративных коммуникациях. Автор рассылки получил выговор, а я — повышение. С тех пор в компании появился внутренний мем: "Работаем удаленно, а не удалено — мы же не файлы с сервера".

Наречие "удаленно" и его связь с дистанционной работой

Наречие "удаленно" стало особенно популярным с 2020 года, когда формат дистанционной работы получил широкое распространение. Это слово точно описывает способ выполнения трудовых обязанностей — на расстоянии от основного офиса компании. ????

В русском языке наречия на "-о"/"-е" образуются от соответствующих прилагательных и обозначают признак действия, а не предмета. "Удаленно" происходит от прилагательного "удаленный", которое, в свою очередь, образовано от глагола "удалиться" — то есть находиться на расстоянии.

Вот некоторые устойчивые выражения с наречием "удаленно":

Работать удаленно

Трудиться удаленно

Подключаться удаленно

Управлять проектом удаленно

Взаимодействовать удаленно

Обучаться удаленно

Проводить собрания удаленно

Важно понимать, что "удаленно" в контексте работы — это не просто обозначение физического расстояния. Это целый комплекс особенностей трудового процесса, включающий в себя использование цифровых инструментов коммуникации, специфические методы контроля и организации труда.

В современных HR-документах и трудовых договорах часто используются формулировки вроде "сотрудник выполняет работу удаленно", "возможность работать удаленно предоставляется на следующих условиях" и т.д. Правильное использование этого наречия важно для юридической четкости документов.

Причастие "удалено": в каких контекстах используется

Слово "удалено" — это краткая форма страдательного причастия прошедшего времени от глагола "удалить". В отличие от наречия "удаленно", оно обозначает уже совершенное действие и относится к объекту, над которым это действие произведено.

Основные контексты использования слова "удалено":

Информационные технологии: "Письмо удалено из почтового ящика", "Видео удалено с платформы"

География и пространственные отношения: "Село удалено от районного центра на 30 километров"

Медицина: "Новообразование было удалено хирургическим путём"

Делопроизводство: "Персональные данные удалено из базы согласно требованиям закона"

В IT-сфере, особенно в пользовательских интерфейсах, часто встречаются уведомления вроде "Файл успешно удалено", "Сообщение удалено" и т.д. В такой ситуации использование причастия полностью оправдано, так как речь идёт о состоянии объекта после действия над ним.

Интересно, что в географическом контексте "удалено" может выступать и как краткое прилагательное: "Это место удалено от цивилизации". Здесь "удалено" характеризует постоянное свойство места, а не результат действия.

Сфера применения Пример с "удалено" Пример с "удаленно" (для сравнения) IT Приложение удалено с устройства Приложение управляется удаленно География Поселение удалено от города на 100 км Изучать местность удаленно через спутники Бизнес Представительство удалено из реестра Управлять представительством удаленно Образование Задание удалено из системы Обучаться удаленно на курсах

Ошибочное использование "удалено" вместо "удаленно" особенно распространено в разговорной речи, когда люди не задумываются о грамматических различиях. Однако в профессиональной коммуникации такая неточность может создать двусмысленность или исказить смысл сообщения.

Как грамотно писать о работе вне офиса

Пандемия 2020 года кардинально изменила наш словарный запас, связанный с форматами работы. Сегодня правильное использование терминологии дистанционной занятости — это показатель профессионализма HR-специалистов, руководителей и всех, кто пишет о современных трудовых отношениях. ??????

Когда речь идёт о работе вне офиса, используйте следующие грамматически корректные конструкции:

"Сотрудник работает удаленно" (наречие, отвечает на вопрос "как?")

"Компания перешла на удаленный режим работы" (прилагательное + существительное)

"Руководитель управляет командой дистанционно" (синонимичное наречие)

"В компании практикуется удаленная работа" (прилагательное + существительное)

"Специалист выполняет задачи на удаленке" (разговорное существительное, допустимо в неформальном контексте)

Помимо пары "удаленно/удалено", существуют и другие термины для описания дистанционного формата работы, которые также важно использовать корректно:

Дистанционная работа — официальный термин, используемый в Трудовом кодексе РФ

— официальный термин, используемый в Трудовом кодексе РФ Телеработа — международный термин (от англ. telework)

— международный термин (от англ. telework) Гибридный формат — сочетание офисной и удаленной работы

— сочетание офисной и удаленной работы Работа из дома (РИД) — конкретизация места выполнения удаленной работы

— конкретизация места выполнения удаленной работы Фриланс — независимая удаленная работа без привязки к конкретному работодателю

Алексей Дронов, HR-директор Когда мы переводили компанию на удаленный формат в 2020 году, я замечал, как в официальных документах и даже в письмах руководителей мелькало "работать удалено". В одном из информационных писем для сотрудников я обнаружил такую фразу в самом последнем драфте, перед массовой рассылкой. Мы срочно исправили ошибку, и это заставило меня инициировать создание глоссария корпоративной терминологии для HR-команды. Там мы собрали все термины, связанные с дистанционной работой, и привели примеры их правильного использования. Этот документ стал настольной книгой для всех, кто составляет официальные тексты. Количество ошибок в корпоративных коммуникациях сократилось на 73%, а воспринимаемый профессионализм HR-департамента, по данным опросов сотрудников, вырос.

При составлении официальных документов, включая трудовые договоры и должностные инструкции, особенно важно использовать юридически корректные формулировки. В Трудовом кодексе РФ используется термин "дистанционная работа", поэтому в документах лучше придерживаться именно этой формулировки или её производных.

Типичные ошибки при описании формата работы удаленно

Несмотря на кажущуюся простоту, тема дистанционной работы буквально усеяна лингвистическими ловушками, в которые регулярно попадают даже опытные HR-специалисты и копирайтеры. Давайте рассмотрим самые распространенные ошибки и способы их избежать. ??

Вот наиболее частые ошибки при описании удаленного формата работы:

Использование "удалено" вместо "удаленно" : "Наши сотрудники работают удалено" — неправильно! Правильно: "Наши сотрудники работают удаленно".

: "Наши сотрудники работают удалено" — неправильно! Правильно: "Наши сотрудники работают удаленно". Неправильное управление : "Работа на удаленке" (правильно) vs "Работа в удаленке" (неправильно).

: "Работа на удаленке" (правильно) vs "Работа в удаленке" (неправильно). Некорректные причастные обороты : "Удалено работающий сотрудник" — такой конструкции не существует! Правильно: "Удаленно работающий сотрудник".

: "Удалено работающий сотрудник" — такой конструкции не существует! Правильно: "Удаленно работающий сотрудник". Смешение терминов из разных областей : "Сотрудник работает на аутсорсе из дома" — путаница понятий аутсорсинга и удаленной работы.

: "Сотрудник работает на аутсорсе из дома" — путаница понятий аутсорсинга и удаленной работы. Тавтология: "Удаленно дистанционная работа" — избыточное использование синонимов.

Отдельной проблемой является перенос английских терминов без должной адаптации к русскому языку. Например, "remote work" иногда буквально переводят как "ремоут-работа", что звучит неестественно. Лучше использовать устоявшиеся русские эквиваленты: "удаленная работа" или "дистанционная работа".

Также стоит быть осторожным с неологизмами и профессиональным жаргоном. Термины вроде "удалёнка", "дистанционка", "ремоут" допустимы в неформальном общении, но могут выглядеть непрофессионально в официальных документах или деловой переписке.

Для корректного написания текстов о дистанционной работе рекомендую следовать простому алгоритму:

Определите контекст (официальный документ, маркетинговый текст, внутренняя коммуникация) Выберите соответствующий стиль и терминологию Проверьте грамматическую форму используемых слов (наречие vs причастие) При сомнениях обратитесь к словарю или справочнику по русскому языку В юридических документах придерживайтесь терминологии Трудового кодекса

Помните, что языковая точность в деловой коммуникации — это не просто дань правилам, а важный инструмент профессионального взаимодействия, помогающий избежать недопонимания и двусмысленностей.