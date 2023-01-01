Miro: 10 скрытых функций для эффективной командной работы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Руководители команд и проектные менеджеры

Специалисты по UX и дизайну

Пользователи и администраторы платформ для удаленной работы, в частности Miro Каждый раз, когда наши команды переходят на новые инструменты для удаленной работы, лишь 20% функционала используется полноценно — остальные возможности остаются в тени. Miro не исключение. Большинство команд видят в нем лишь виртуальный аналог обычной доски, не подозревая о скрытых функциях, способных радикально изменить процессы коллаборации и брейншторминга. Раскрывая 10 неочевидных секретов Miro, вы превратите обычные онлайн-встречи в пространство живого взаимодействия, где идеи материализуются, процессы становятся прозрачными, а решения принимаются молниеносно. 🚀

Miro: 10 секретов эффективной работы для командной коллаборации

Онлайн-доска Miro давно зарекомендовала себя как мощный инструмент для командной работы. Однако большинство пользователей задействуют лишь базовые функции, упуская возможности, способные вывести коллаборацию на новый уровень. Давайте раскроем 10 секретов, которые превратят ваши сессии в Miro в высокопродуктивные мероприятия. 💡

Курсоры-аватары для отслеживания активности — Включите опцию персонализированных курсоров в настройках. Это позволяет мгновенно видеть, кто именно работает с определенной частью доски, создавая эффект реального присутствия. Режим презентации — Используйте функцию "Present" для проведения структурированных презентаций. Заранее создайте фреймы как слайды и переходите между ними во время демонстрации, фокусируя внимание команды на конкретных элементах. Таймер для управления временем — Встроенный таймер Miro помогает контролировать продолжительность обсуждений. Установите его в правом нижнем углу экрана для эффективного тайм-менеджмента групповых активностей. Функция "Attention Management" — Используйте инструмент "Bring everyone to me", чтобы моментально привлечь внимание всей команды к конкретной области доски — незаменимо для фасилитации больших групп.

Анна Северская, руководитель проектов в IT-компании Когда наша команда из 28 человек впервые перешла на удаленный формат, координация стала настоящей головной болью. Особенно страдали брейншторминги — некоторые участники просто выпадали из процесса, а некоторые идеи терялись в хаосе параллельных обсуждений. После внедрения протокола работы в Miro с использованием курсоров-аватаров и функции "Bring everyone to me" ситуация кардинально изменилась. Помню, как на разработке новой маркетинговой стратегии мы разделили доску на тематические зоны, назначили модераторов для каждой и установили таймеры. За 90 минут мы собрали и структурировали больше инсайтов, чем за предыдущие три классические встречи. Ключевым моментом стало то, что каждый участник чувствовал себя вовлеченным, а я как фасилитатор могла мгновенно переключать внимание всей группы между различными частями доски. С тех пор любая стратегическая сессия у нас начинается с настройки этих инструментов в Miro.

Голосование с помощью стикеров — Проводите быстрые голосования, используя цветные стикеры или эмодзи. Установите лимит голосов для каждого участника через раздел "Voting" для объективной оценки идей. Mind Map для структурирования идей — Инструмент создания ментальных карт позволяет визуализировать логические связи между концепциями, что особенно полезно на этапе генерации идей. Документирование в реальном времени — Назначьте "секретаря сессии", который будет документировать ключевые решения и инсайты прямо на доске, используя текстовые блоки с специальной маркировкой (например, тег #решение). Приватные зоны для подгрупп — Создавайте области доски с ограниченным доступом для работы малых групп над специфическими задачами, что особенно ценно при методологии "разделяй и властвуй". Поиск по контенту доски — Используйте встроенную функцию поиска (Ctrl+F) для быстрой навигации по обширным доскам с большим количеством контента. Библиотека шаблонов и кастомных элементов — Формируйте собственную библиотеку часто используемых элементов, диаграмм и шаблонов для быстрого доступа в будущих проектах.

Секрет Miro Для чего используется Влияние на эффективность Курсоры-аватары Отслеживание активности участников +25% вовлеченности Режим презентации Структурированное представление информации -30% времени на переключение контекста Таймер Контроль продолжительности активностей +40% эффективности использования времени Функция "Attention Management" Координация внимания группы -50% времени на синхронизацию команды Голосование стикерами Быстрый сбор мнений +35% скорости принятия решений

Настройка рабочего пространства в Miro для максимальной продуктивности

Правильно организованное рабочее пространство в Miro — фундамент продуктивной работы команды. Вместо хаотичного размещения элементов следует применять системный подход к структурированию информации. 🏗️

Зонирование доски. Разделите рабочее пространство на функциональные зоны:

Информационная панель — разместите здесь цели встречи, повестку и правила работы;

— разместите здесь цели встречи, повестку и правила работы; Рабочая область — центральная часть для основной активности;

— центральная часть для основной активности; Парковка идей — место для размещения идей, которые будут рассмотрены позже;

— место для размещения идей, которые будут рассмотрены позже; Зона решений — специальная область для фиксации принятых решений и назначения ответственных;

— специальная область для фиксации принятых решений и назначения ответственных; Ретроспективная зона — пространство для анализа проведенной сессии.

Масштабирование и навигация. Используйте функцию фреймов для создания логических блоков информации, между которыми можно легко перемещаться. Это особенно полезно для масштабных проектов с множеством взаимосвязанных элементов.

Цветовое кодирование. Разработайте понятную всем цветовую схему, где каждый цвет имеет определенное значение:

Красный — приоритетные задачи или проблемы;

Зеленый — завершенные элементы или положительные аспекты;

Желтый — идеи в процессе разработки;

Синий — информационные блоки;

Фиолетовый — вопросы, требующие дополнительного обсуждения.

Шаблоны рабочих областей. Создайте базовые шаблоны для часто проводимых типов встреч:

Ежедневные стендапы;

Планирование спринта;

Ретроспективы;

Стратегические сессии;

Клиентские презентации.

Оптимизация под устройства команды. Учитывайте, что члены команды могут подключаться с различных устройств. Создавайте элементы достаточного размера, чтобы они были удобны для взаимодействия на мобильных устройствах и планшетах.

Предварительная загрузка контента. Заранее добавляйте на доску все необходимые материалы — документы, изображения, ссылки. Это устраняет задержки во время встречи и позволяет участникам ознакомиться с контентом предварительно.

Дмитрий Корнеев, UX-исследователь В нашем UX-отделе мы долго не могли найти подходящий формат для проведения исследовательских сессий с удаленными пользователями. Традиционные инструменты не позволяли эффективно структурировать собираемые инсайты. Переломным моментом стала разработка специализированного шаблона в Miro. Мы разделили доску на зоны соответствующие этапам пользовательского пути, добавили цветовое кодирование для различных типов проблем (красный — критические, желтый — некритические, зеленый — положительный опыт). Помню один проект по редизайну приложения для доставки еды. Мы пригласили 12 пользователей на удаленные интервью. Благодаря предварительно настроенной доске с выделенными зонами для каждого участника, мы смогли параллельно документировать инсайты от всех пользователей. После завершения интервью мы просто переместили стикеры с похожими проблемами в специальные кластеры, и всего за 30 минут получили структурированную карту пользовательских болей. Клиент был поражен не только скоростью анализа, но и возможностью наглядно увидеть, какие проблемы повторялись у большинства пользователей. Теперь этот шаблон — стандарт для всех наших исследований.

Настройка прав доступа. Тщательно продумайте, какие права доступа предоставить различным участникам:

Редакторы — полный доступ для активных участников;

Комментаторы — возможность оставлять комментарии без изменения основного контента;

Зрители — доступ только для просмотра для внешних наблюдателей или клиентов.

Использование слоев. Организуйте контент по слоям для управления сложными визуализациями. Например, создайте отдельные слои для:

Базовой структуры;

Текущих задач;

Комментариев и обратной связи;

Исторических данных.

Шаблоны и фреймворки Miro, ускоряющие командную работу

Использование готовых шаблонов и фреймворков в Miro — один из самых эффективных способов ускорить рабочие процессы и структурировать групповую работу. Вместо создания структуры с нуля, применяйте проверенные методологии, адаптированные под онлайн-формат. 📊

Бизнес-шаблоны для стратегического планирования:

SWOT-анализ — классический инструмент для оценки сильных и слабых сторон, возможностей и угроз;

— классический инструмент для оценки сильных и слабых сторон, возможностей и угроз; Business Model Canvas — визуализация бизнес-модели на одном экране;

— визуализация бизнес-модели на одном экране; Value Proposition Canvas — детальная проработка ценностного предложения;

— детальная проработка ценностного предложения; Customer Journey Map — отображение пути клиента с точками контакта и эмоциями.

Шаблоны для Agile-команд:

Sprint Planning — структурированное планирование задач на спринт;

— структурированное планирование задач на спринт; Kanban Board — визуализация рабочего процесса с колонками статусов;

— визуализация рабочего процесса с колонками статусов; Scrum Board — организация работы команды по методологии Scrum;

— организация работы команды по методологии Scrum; Ретроспектива — форматы "Start/Stop/Continue", "Mad/Sad/Glad" или "What went well/What could be improved".

Фреймворки для принятия решений:

Impact/Effort Matrix — оценка инициатив по влиянию и сложности реализации;

— оценка инициатив по влиянию и сложности реализации; Decision Tree — визуализация последовательности решений и их последствий;

— визуализация последовательности решений и их последствий; Six Thinking Hats — структурированный подход к рассмотрению идей с разных перспектив;

— структурированный подход к рассмотрению идей с разных перспектив; OKR Framework — установка целей и ключевых результатов.

Шаблоны для генерации идей и инноваций:

Brainwriting Canvas — альтернатива классическому мозговому штурму;

— альтернатива классическому мозговому штурму; Empathy Map — погружение в опыт и потребности пользователя;

— погружение в опыт и потребности пользователя; Lotus Blossom — техника расширения идей от центрального концепта;

— техника расширения идей от центрального концепта; Crazy 8's — быстрая генерация восьми идей за восемь минут.

Адаптация шаблонов под потребности команды

Важно помнить, что даже самые продуманные шаблоны требуют адаптации под специфику вашей команды и проекта. Рекомендуется создать библиотеку модифицированных шаблонов, учитывающих особенности вашей отрасли и рабочих процессов.

Тип шаблона Ключевые преимущества Лучше всего подходит для SWOT-анализ Комплексная оценка внутренних и внешних факторов Стратегические сессии, оценка новых инициатив Customer Journey Map Выявление болевых точек и возможностей улучшения Улучшение клиентского опыта, оптимизация процессов Kanban Board Наглядная визуализация рабочего процесса Ежедневное управление задачами, прозрачность прогресса Impact/Effort Matrix Приоритизация инициатив по двум ключевым параметрам Распределение ресурсов, планирование проектного портфеля Empathy Map Глубокое погружение в потребности пользователя UX-исследования, разработка продукта

Организация собственной библиотеки шаблонов

Создайте в Miro специальную доску-библиотеку с категоризированными шаблонами. Это позволит команде быстро находить и применять нужные фреймворки, не тратя время на поиск или воссоздание структур с нуля.

Интеграции Miro с другими сервисами для оптимизации процессов

Мощь Miro раскрывается в полной мере при интеграции с другими цифровыми инструментами, создавая единую экосистему для работы команды. Правильные интеграции устраняют необходимость постоянно переключаться между сервисами и обеспечивают бесшовный рабочий процесс. 🔄

Интеграции с инструментами для управления проектами:

JIRA — двусторонняя синхронизация позволяет создавать и обновлять задачи прямо из Miro, а также визуализировать их статус на доске;

— двусторонняя синхронизация позволяет создавать и обновлять задачи прямо из Miro, а также визуализировать их статус на доске; Asana — вставка задач из Asana на доску Miro и их визуальное распределение;

— вставка задач из Asana на доску Miro и их визуальное распределение; Trello — интеграция карточек Trello в канбан-доски Miro с обновлением в реальном времени;

— интеграция карточек Trello в канбан-доски Miro с обновлением в реальном времени; Monday.com — визуализация данных из Monday.com на досках Miro для стратегического планирования.

Коммуникационные платформы:

Slack — отправка уведомлений о изменениях на доске, создание досок прямо из Slack, быстрое предпросмотр досок;

— отправка уведомлений о изменениях на доске, создание досок прямо из Slack, быстрое предпросмотр досок; Microsoft Teams — запуск Miro внутри Teams для совместной работы во время видеовстреч;

— запуск Miro внутри Teams для совместной работы во время видеовстреч; Zoom — совместное использование доски Miro во время Zoom-конференций с полным функционалом;

— совместное использование доски Miro во время Zoom-конференций с полным функционалом; Google Meet — интеграция для удобной демонстрации и редактирования досок во время видеоконференций.

Документы и хранение данных:

Google Drive — вставка и редактирование документов Google прямо на доске Miro;

— вставка и редактирование документов Google прямо на доске Miro; Dropbox — быстрый доступ к файлам и их добавление на доску;

— быстрый доступ к файлам и их добавление на доску; OneDrive — интеграция с документами Microsoft и совместная работа над ними;

— интеграция с документами Microsoft и совместная работа над ними; Box — безопасное хранение и доступ к корпоративным документам.

Инструменты разработки:

GitHub — визуализация кода, пулл-реквестов и issues на досках Miro;

— визуализация кода, пулл-реквестов и issues на досках Miro; Confluence — двунаправленная интеграция для синхронизации документации;

— двунаправленная интеграция для синхронизации документации; Azure DevOps — управление рабочими элементами и визуализация процесса разработки;

— управление рабочими элементами и визуализация процесса разработки; Figma — встраивание дизайн-макетов из Figma для обсуждения и комментирования.

Создание автоматизированных рабочих процессов:

Особую ценность представляют интеграции с инструментами автоматизации:

Zapier — создание автоматических действий между Miro и более чем 3000 приложений;

— создание автоматических действий между Miro и более чем 3000 приложений; Automate.io — настройка рабочих процессов без кодирования;

— настройка рабочих процессов без кодирования; IFTTT — простые автоматизации по принципу "если-то";

— простые автоматизации по принципу "если-то"; API Miro — разработка кастомных интеграций для специфических потребностей команды.

Примеры рабочих процессов с использованием интеграций:

Планирование спринта: Команда визуально распределяет задачи из JIRA на доске Miro, группируя их по приоритету и исполнителям, а затем синхронизирует обновления обратно в JIRA. Клиентская презентация: Дизайнер встраивает макеты из Figma на доску Miro, продакт-менеджер добавляет контекст из документов Google, а затем команда проводит презентацию через Zoom с интерактивным взаимодействием. Ретроспектива спринта: Команда заполняет ретроспективную доску в Miro, автоматически создавая задачи в Asana для выявленных улучшений через Zapier и отправляя сводку в Slack.

Аналитика и визуализация данных на онлайн-доске Miro

Miro выходит далеко за рамки простого инструмента для брейншторминга — это мощная платформа для визуализации и анализа данных. Умело используя возможности Miro для работы с данными, команды могут превращать сухие цифры в наглядные инсайты, доступные для понимания всем участникам процесса. 📈

Варианты визуализации количественных данных:

Диаграммы и графики — встроенные инструменты для создания столбчатых, линейных, круговых диаграмм прямо на доске;

— встроенные инструменты для создания столбчатых, линейных, круговых диаграмм прямо на доске; Тепловые карты — визуальное представление данных с цветовым кодированием интенсивности;

— визуальное представление данных с цветовым кодированием интенсивности; Инфографика — создание информативных визуальных историй на основе данных;

— создание информативных визуальных историй на основе данных; Интерактивные дашборды — объединение нескольких визуализаций для комплексного анализа.

Инструменты для качественного анализа:

Кластеризация — группировка похожих идей, отзывов или концепций с помощью стикеров и связей;

— группировка похожих идей, отзывов или концепций с помощью стикеров и связей; Affinity диаграммы — структурирование большого количества неупорядоченной информации;

— структурирование большого количества неупорядоченной информации; Матрицы 2x2 — оценка данных по двум параметрам для выявления приоритетов;

— оценка данных по двум параметрам для выявления приоритетов; Mind Maps — выстраивание логических связей между концепциями и данными.

Интеграция внешних данных:

Для более продвинутой аналитики можно использовать:

Google Sheets — встраивание и визуализация данных из электронных таблиц;

— встраивание и визуализация данных из электронных таблиц; CSV-импорт — загрузка и визуализация данных из CSV-файлов;

— загрузка и визуализация данных из CSV-файлов; API-подключения — динамическое получение данных из внешних источников;

— динамическое получение данных из внешних источников; Специализированные приложения — расширения Miro Marketplace для аналитики (например, Chart Plugin).

Коллаборативный анализ данных:

Уникальное преимущество Miro в том, что анализ данных становится коллаборативным процессом:

Совместная интерпретация — участники могут одновременно изучать данные и делиться инсайтами;

— участники могут одновременно изучать данные и делиться инсайтами; Аннотации — добавление комментариев и пояснений к конкретным элементам визуализации;

— добавление комментариев и пояснений к конкретным элементам визуализации; Таймлайны — отслеживание изменений метрик во времени с визуализацией трендов;

— отслеживание изменений метрик во времени с визуализацией трендов; Сценарное моделирование — создание различных сценариев развития на основе анализируемых данных.

Практические советы по визуализации данных в Miro:

Используйте масштабирование — создавайте общую панель на верхнем уровне с возможностью "погружения" в детали конкретных метрик. Применяйте последовательное раскрытие данных — особенно при презентациях, чтобы не перегружать аудиторию информацией. Создавайте легенду — обеспечьте единое понимание используемых цветов, форм и символов в визуализации. Разделяйте сырые данные и выводы — используйте разные зоны доски для исходных данных и результатов их анализа. Регулярно обновляйте визуализации — создайте процесс актуализации данных для долгосрочных проектов.