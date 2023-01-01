Как стать водителем-международником без опыта: путь в профессию

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие водители, заинтересованные в профессии водителя-международника

Люди, рассматривающие смену профессии и ищущие возможности трудоустройства в сфере логистики

Специалисты в области транспорта и логистики, желающие обновить или расширить свои знания о международных перевозках Мечтаете о дальних дорогах, новых горизонтах и достойном заработке? Профессия водителя-международника открывает эти возможности даже для тех, кто только начинает свой путь в сфере перевозок. Многие считают, что без многолетнего опыта работы на грузовике невозможно попасть в международные рейсы — это миф, который пора развеять. Сегодня транспортная отрасль нуждается в новых кадрах, и существуют реальные пути входа в профессию даже для новичков. Разберем, как построить карьеру водителя-международника с нуля и какие шаги предпринять уже сейчас! 🚚

Кто такой водитель-международник: требования к профессии

Водитель-международник — это специалист, осуществляющий перевозки грузов между странами. В отличие от водителей, работающих на внутренних маршрутах, международники должны ориентироваться в законодательстве разных стран, владеть основами иностранных языков и уметь оперативно решать возникающие проблемы вдали от дома.

Профессия требует не только мастерства вождения, но и целого комплекса дополнительных навыков и знаний. Рассмотрим ключевые требования к кандидатам на эту должность:

Возраст не менее 21 года (в некоторых транспортных компаниях — от 25 лет)

Водительское удостоверение категории "С" или "СЕ"

Знание ПДД стран, через которые проходит маршрут

Базовое знание иностранных языков (чаще всего английского)

Умение работать с транспортной документацией

Психологическая устойчивость и готовность к длительным командировкам

Важно понимать, что работа водителем-международником — это не просто "сидение за рулем". Это комплексная деятельность, включающая планирование маршрута, оформление документов, взаимодействие с таможенными службами и решение непредвиденных ситуаций в пути.

Преимущества профессии Потенциальные сложности Высокая заработная плата (от 120 000 рублей) Длительное отсутствие дома Возможность увидеть разные страны Нерегулярный режим труда и отдыха Относительная самостоятельность в работе Необходимость разбираться в законодательстве разных стран Возможность карьерного роста до логиста или руководителя транспортного отдела Высокая ответственность за груз и транспортное средство

Алексей Петров, инструктор по обучению водителей-международников Ко мне часто приходят люди, которые думают, что водитель-международник — это просто человек, который много ездит. На первом же занятии я развеиваю этот миф. Один из моих учеников, Сергей, пришел после 10 лет работы на стройке. "Я хочу сменить профессию, увидеть мир и больше зарабатывать", — сказал он. Через три месяца обучения он признался: "Никогда не думал, что нужно знать столько нюансов — от правил перевозки опасных грузов до особенностей пересечения границы в разных странах". Сегодня Сергей успешно работает на маршруте Россия-Германия и не жалеет о своем выборе, хотя признает, что первый год был непростым.

Минимальные требования для старта без опыта работы

Многие транспортные компании декларируют необходимость опыта работы, однако на практике существуют пути входа в профессию и для начинающих водителей. Какие минимальные требования необходимо выполнить, чтобы получить шанс стать водителем-международником без предыдущего опыта в этой сфере? 🔍

Водительское удостоверение категории "С" (для управления грузовыми автомобилями)

Категория "Е" (для работы с прицепами) — будет плюсом, но можно получить в процессе работы

Наличие карточки водителя для цифрового тахографа

Действующая медицинская справка установленного образца

Прохождение предрейсовых медосмотров

Отсутствие серьезных нарушений ПДД и судимостей

Дополнительным преимуществом при трудоустройстве станет:

Любой стаж работы водителем (даже на легковом автомобиле)

Базовое знание английского языка или языка стран назначения

Наличие загранпаспорта и отсутствие запрета на выезд за границу

Навыки мелкого ремонта автомобиля

Готовность к обучению и прохождению стажировки

Если вы только планируете получить необходимые категории прав, стоит учесть, что для категории "С" требуется стаж вождения не менее года на категории "В", а для "Е" — не менее года стажа на категории "С".

Важно понимать, что некоторые компании предлагают программы обучения с нуля, которые включают не только теоретическую подготовку, но и практические занятия под руководством опытных наставников. Такие программы часто предполагают заключение договора, обязывающего отработать определенный срок в компании после обучения.

Необходимые документы и разрешения для международных рейсов

Для работы водителем-международником недостаточно просто иметь водительские права. Требуется целый комплект документов, без которых невозможно легально осуществлять международные перевозки. Рассмотрим основные документы, которые потребуются для начала карьеры. 📝

Водительское удостоверение соответствующей категории (C, CE)

соответствующей категории (C, CE) Карта водителя для цифрового тахографа — устройства, контролирующего режим труда и отдыха

— устройства, контролирующего режим труда и отдыха ДОПОГ-свидетельство (если планируется перевозка опасных грузов)

(если планируется перевозка опасных грузов) Свидетельство профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика

Загранпаспорт с достаточным сроком действия (не менее 6 месяцев до окончания)

с достаточным сроком действия (не менее 6 месяцев до окончания) Шенгенская виза или другие визы в зависимости от маршрута

Отдельное внимание стоит уделить получению карты для цифрового тахографа, которая выдается УГАДН (Управлением государственного автодорожного надзора) и действует в течение 5 лет.

Документ Где получить Срок действия Стоимость (приблизительно) Карта водителя для тахографа УГАДН или уполномоченные организации 5 лет 3500-4500 руб. ДОПОГ-свидетельство Специализированные учебные центры 5 лет 7000-15000 руб. (курс обучения) Свидетельство профкомпетентности Учебные центры, имеющие аккредитацию 5 лет 10000-20000 руб. (курс обучения) Шенгенская виза Визовые центры или консульства От 90 дней до 5 лет 35-80 евро + сервисный сбор

Для получения свидетельства профессиональной компетентности необходимо пройти специальное обучение в аккредитованном центре. Программа курса включает изучение международных конвенций и соглашений, таможенного законодательства, правил перевозки грузов и прочих аспектов.

Существуют также дополнительные документы, которые могут потребоваться в зависимости от специфики перевозок:

Книжка МДП (TIR Carnet) — документ, упрощающий таможенные процедуры

— документ, упрощающий таможенные процедуры CMR-накладная — международная транспортная накладная

— международная транспортная накладная Медицинская страховка международного образца

международного образца Дополнительные разрешения для проезда по территории отдельных стран

Важно понимать, что некоторые из этих документов оформляет транспортная компания, а не сам водитель. Однако знание требований к документации поможет вам лучше ориентироваться в профессии и быть более ценным специалистом.

Где найти работу водителем-международником новичку

Поиск работы без опыта может показаться сложной задачей, но существуют проверенные пути, которые открывают двери в профессию даже для начинающих водителей. Рассмотрим основные варианты трудоустройства для новичков. 🔎

Крупные транспортные компании с программами стажировки — многие логистические гиганты заинтересованы в подготовке собственных кадров и предлагают программы обучения с последующим трудоустройством

— многие логистические гиганты заинтересованы в подготовке собственных кадров и предлагают программы обучения с последующим трудоустройством Региональные перевозчики — часто имеют меньше требований к опыту и готовы брать начинающих водителей на пробный период

— часто имеют меньше требований к опыту и готовы брать начинающих водителей на пробный период Агентства по трудоустройству , специализирующиеся на транспортной отрасли

, специализирующиеся на транспортной отрасли Государственные программы поддержки занятости — некоторые центры занятости предлагают программы переквалификации и субсидированного трудоустройства

— некоторые центры занятости предлагают программы переквалификации и субсидированного трудоустройства Специализированные интернет-порталы по поиску работы в сфере логистики и транспорта

При поиске работы стоит обращать внимание на следующие моменты в объявлениях:

Фразы "возможно обучение", "рассматриваем кандидатов без опыта", "предоставляем стажировку"

Указание на наличие наставника или программы адаптации

Возможность начать с внутренних перевозок с последующим переходом на международные маршруты

Прозрачные условия оплаты труда и компенсаций

Также стоит учитывать, что некоторые компании предпочитают сначала проверить водителя на внутренних маршрутах и только после подтверждения его квалификации допускают к международным рейсам. Такой путь может занять от нескольких месяцев до года, но он дает возможность постепенно адаптироваться к профессии.

Михаил Ковалев, директор по персоналу транспортной компании Мы регулярно проводим набор начинающих водителей. Один из наших лучших сотрудников, Антон, пришел к нам сразу после армии, имея только базовые навыки вождения грузовика. Ему предложили начать с внутренних перевозок под руководством опытного наставника. "Первые три месяца были непростыми — нужно было освоить правила оформления документов, особенности управления большегрузом, научиться планировать маршрут", — рассказывал Антон. Через полгода он получил возможность выезжать на международные маршруты в страны ближнего зарубежья, а сейчас, спустя два года, успешно работает на европейских направлениях. Ключевым фактором его успеха была готовность учиться и принимать обратную связь от более опытных коллег.

Обучение и стажировка для начинающих международников

Систематическое обучение и практическая стажировка — ключевые элементы успешного старта в профессии водителя-международника. Рассмотрим основные варианты обучения и особенности стажировки для новичков. 🎓

Существует несколько путей получения необходимых знаний и навыков:

Специализированные учебные центры — предлагают программы по подготовке водителей международных перевозок, включая теоретическую и практическую части

— предлагают программы по подготовке водителей международных перевозок, включая теоретическую и практическую части Курсы при транспортных компаниях — некоторые работодатели организуют собственное обучение под свои стандарты и требования

— некоторые работодатели организуют собственное обучение под свои стандарты и требования Программы наставничества — работа в паре с опытным водителем-международником

— работа в паре с опытным водителем-международником Онлайн-курсы и вебинары — дают базовые теоретические знания, которые можно получить еще до трудоустройства

— дают базовые теоретические знания, которые можно получить еще до трудоустройства Самообразование — изучение профессиональной литературы, правил перевозок, особенностей таможенного законодательства разных стран

Программы обучения обычно включают следующие блоки:

Правовые аспекты международных перевозок

Таможенное оформление грузов

Работа с транспортной документацией

Правила перевозки различных типов грузов

Режим труда и отдыха водителей согласно международным требованиям

Основы технического обслуживания транспортных средств

Действия в нештатных ситуациях

Базовые фразы на иностранных языках для профессионального общения

Стажировка обычно проходит в несколько этапов:

Ознакомление с внутренними правилами компании и документооборотом Практические занятия по управлению транспортным средством под руководством инструктора Поездки по внутренним маршрутам в сопровождении наставника Сопровождение опытного водителя в международных рейсах Самостоятельные поездки на короткие международные маршруты с постоянной связью с диспетчером Постепенный переход к стандартным международным маршрутам

Длительность стажировки может варьироваться от 1 до 6 месяцев в зависимости от политики компании и успехов стажера. Важно понимать, что во время стажировки зарплата обычно ниже, чем у опытных водителей, но она растет по мере приобретения навыков и повышения самостоятельности.

Дополнительные советы для успешного прохождения стажировки:

Активно задавайте вопросы наставнику и старайтесь извлечь максимум знаний из его опыта

Ведите записи о новых знаниях, маршрутах, особенностях различных пограничных переходов

Изучайте устройство автомобиля и осваивайте базовые навыки его обслуживания

Учите профессиональную лексику на английском языке и языках стран, через которые проходят маршруты

Будьте готовы к критике и воспринимайте ее конструктивно

Задумываясь о начале карьеры водителя-международника, не стоит недооценивать важность правильного планирования своего пути. Шаг за шагом — от получения необходимых документов до первого самостоятельного рейса — вы строите фундамент своего профессионального будущего. Помните, что даже самые опытные водители когда-то были новичками. Упорство, стремление к знаниям и готовность начать с малого — ключевые качества, которые помогут вам преодолеть входной барьер и стать частью международного транспортного сообщества.

Читайте также