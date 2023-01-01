Работа вахтовым методом в Казахстане: условия, вакансии, оплата#Зарплаты и рынок труда #Удалённая работа #Трудовое право
Для кого эта статья:
- Специалисты, ищущие высокооплачиваемую работу в казахстанском вахтовом секторе
- Иностранные работники, заинтересованные в трудоустройстве в Казахстане
Люди, планирующие сменить профессию или улучшить свои навыки для работы в вахтовом методе
Работа вахтовым методом в Казахстане — золотая жила для специалистов, стремящихся к высоким заработкам. Нефтегазовые месторождения, горнодобывающие предприятия и строительные проекты предлагают возможности, которые радикально меняют финансовое положение за несколько месяцев. В 2025 году казахстанский рынок вахтового труда переживает бум: зарплаты от 300 000 тенге до 1 500 000 тенге, социальные пакеты и возможность работы как для местных жителей, так и для иностранцев. Разберемся детально, какие условия ждут вахтовиков и как получить заветное место на предприятиях с достойной оплатой труда. 💼🇰🇿
Работа вахтовым методом в Казахстане: общий обзор
Вахтовый метод в Казахстане — это система организации работ, при которой сотрудники трудятся на удаленных объектах с проживанием в специальных вахтовых поселках. График обычно составляет 14/14, 28/28 или 30/30 дней (работа/отдых). Ключевые отрасли, где востребован вахтовый персонал: нефтегазовый сектор, горнодобывающая промышленность, строительство и энергетика. 🏭
Основные месторождения и проекты, где требуются вахтовики:
- Кашаган — крупнейшее нефтяное месторождение в северной части Каспийского моря
- Тенгиз — гигантское нефтяное месторождение в Атырауской области
- Карачаганак — нефтегазоконденсатное месторождение на западе Казахстана
- Строительство расширения КТК (Каспийский трубопроводный консорциум)
- Жилищное и промышленное строительство в Астане и Алматы
Рынок вахтового труда в Казахстане характеризуется высокой конкуренцией со стороны соискателей и стабильным спросом со стороны работодателей. По данным статистики труда за 2024-2025 годы, на вахтовых объектах Казахстана занято более 300 000 человек, из которых около 20% — иностранные специалисты.
|отрасль
|количество занятых вахтовиков
|средняя зарплата (тенге)
|спрос на специалистов
|Нефтегазовая
|≈150 000
|450 000 – 1 200 000
|Высокий
|Горнодобывающая
|≈90 000
|350 000 – 800 000
|Средний
|Строительство
|≈40 000
|300 000 – 600 000
|Высокий
|Другие отрасли
|≈20 000
|250 000 – 500 000
|Низкий
Правовое регулирование вахтового метода в Казахстане осуществляется Трудовым кодексом Республики Казахстан (глава 15, статьи 135-138). Согласно законодательству, продолжительность вахты не может превышать 15 календарных дней для работ с вредными условиями труда и 30 дней для остальных видов работ.
Инга Козина
редактор про рынок труда