Работа вахтовым методом в Казахстане: условия, вакансии, оплата

Для кого эта статья:

Специалисты, ищущие высокооплачиваемую работу в казахстанском вахтовом секторе

Иностранные работники, заинтересованные в трудоустройстве в Казахстане

Люди, планирующие сменить профессию или улучшить свои навыки для работы в вахтовом методе Работа вахтовым методом в Казахстане — золотая жила для специалистов, стремящихся к высоким заработкам. Нефтегазовые месторождения, горнодобывающие предприятия и строительные проекты предлагают возможности, которые радикально меняют финансовое положение за несколько месяцев. В 2025 году казахстанский рынок вахтового труда переживает бум: зарплаты от 300 000 тенге до 1 500 000 тенге, социальные пакеты и возможность работы как для местных жителей, так и для иностранцев. Разберемся детально, какие условия ждут вахтовиков и как получить заветное место на предприятиях с достойной оплатой труда. 💼🇰🇿

Работа вахтовым методом в Казахстане: общий обзор

Вахтовый метод в Казахстане — это система организации работ, при которой сотрудники трудятся на удаленных объектах с проживанием в специальных вахтовых поселках. График обычно составляет 14/14, 28/28 или 30/30 дней (работа/отдых). Ключевые отрасли, где востребован вахтовый персонал: нефтегазовый сектор, горнодобывающая промышленность, строительство и энергетика. 🏭

Основные месторождения и проекты, где требуются вахтовики:

Кашаган — крупнейшее нефтяное месторождение в северной части Каспийского моря

Тенгиз — гигантское нефтяное месторождение в Атырауской области

Карачаганак — нефтегазоконденсатное месторождение на западе Казахстана

Строительство расширения КТК (Каспийский трубопроводный консорциум)

Жилищное и промышленное строительство в Астане и Алматы

Рынок вахтового труда в Казахстане характеризуется высокой конкуренцией со стороны соискателей и стабильным спросом со стороны работодателей. По данным статистики труда за 2024-2025 годы, на вахтовых объектах Казахстана занято более 300 000 человек, из которых около 20% — иностранные специалисты.

отрасль количество занятых вахтовиков средняя зарплата (тенге) спрос на специалистов Нефтегазовая ≈150 000 450 000 – 1 200 000 Высокий Горнодобывающая ≈90 000 350 000 – 800 000 Средний Строительство ≈40 000 300 000 – 600 000 Высокий Другие отрасли ≈20 000 250 000 – 500 000 Низкий

Правовое регулирование вахтового метода в Казахстане осуществляется Трудовым кодексом Республики Казахстан (глава 15, статьи 135-138). Согласно законодательству, продолжительность вахты не может превышать 15 календарных дней для работ с вредными условиями труда и 30 дней для остальных видов работ.