Работа вахта Казахстан: актуальные вакансии с проживанием

Для кого эта статья:

Соискатели, интересующиеся вахтовыми работами в Казахстане

Специалисты в нефтегазовой и строительной отраслях

Люди, планирующие карьерный рост и изменение финансового положения через вахтовую работу Вахтовая работа в Казахстане — это не просто возможность заработка, а шанс кардинально изменить свое финансовое положение. В 2025 году нефтегазовый и строительный секторы Казахстана продолжают активно привлекать специалистов, предлагая конкурентные зарплаты и комфортные условия проживания. Многие соискатели ежемесячно получают на 30-50% больше, чем на аналогичных позициях с ежедневным графиком. Разберемся, какие вакансии с проживанием наиболее востребованы, и как грамотно трудоустроиться на вахту в Казахстане. 🇰🇿

Вахтовая работа в Казахстане: обзор и особенности

Вахтовый метод работы в Казахстане — один из наиболее эффективных способов организации труда на удаленных месторождениях и промышленных объектах. По данным Министерства труда Казахстана, в 2025 году более 180 000 специалистов трудятся вахтовым методом, что на 12% больше, чем в предыдущем году. 📈

Основные особенности вахтовой работы в Казахстане:

Концентрация вакансий в западных и южных регионах (Атырау, Мангистау, Актюбинская область)

Типичные графики: 15/15, 30/30, 45/45 (дней работы/отдыха)

Обязательное предоставление проживания и питания

Компенсация проезда до места работы (у крупных компаний)

Повышенная оплата труда по сравнению с работой в стационарных условиях

Арман Нурланов, специалист по подбору персонала в нефтегазовой отрасли За 12 лет работы рекрутером я заметил устойчивую тенденцию: большинство соискателей, которые впервые уезжают на вахту, планируют отработать "только один сезон". Однако почти 70% из них продлевают контракты. Яркий пример — Максим, бывший автомеханик из Петропавловска. Приехал на 3-месячную вахту сварщиком на Кашаган, а остался на 5 лет. За это время повысил квалификацию до 6 разряда, построил дом и обеспечил образование двум детям. Вахта стала для него не временной мерой, а осознанной стратегией карьерного роста.

Законодательно вахтовый метод в Казахстане регулируется Трудовым кодексом (статьи 246-249), который устанавливает правовые рамки относительно продолжительности вахты (не более 15 дней для стандартных и 30 дней для отдаленных объектов) и гарантий для работников.

Преимущества вахты в Казахстане Сложности вахтового метода Высокий уровень оплаты труда (+40-70% к стандартному) Длительная разлука с семьей Продолжительные периоды отдыха между вахтами Адаптация к суровому климату (особенно зимой) Экономия на аренде жилья и питании Ограниченный досуг в вахтовых поселках Возможность быстрого карьерного роста Высокая интенсивность труда Шанс получить уникальный профессиональный опыт Психологическая нагрузка из-за изоляции

Топ актуальных вакансий на вахте с проживанием

Рынок вахтовых вакансий в Казахстане в 2025 году демонстрирует устойчивый рост. Анализ открытых источников показывает, что наиболее востребованными остаются рабочие специальности и инженерно-технические должности. Вот список наиболее актуальных вакансий с указанием зарплатных предложений: 💰

Бурильщик/помощник бурильщика — 400 000–800 000 тенге (примерно 80 000–160 000 рублей)

— 400 000–800 000 тенге (примерно 80 000–160 000 рублей) Сварщик (5-6 разряд) — 350 000–650 000 тенге

— 350 000–650 000 тенге Мастер по добыче нефти и газа — 550 000–900 000 тенге

— 550 000–900 000 тенге Электрослесарь — 300 000–550 000 тенге

— 300 000–550 000 тенге Инженер КИПиА — 450 000–750 000 тенге

— 450 000–750 000 тенге Водитель спецтехники — 350 000–600 000 тенге

— 350 000–600 000 тенге Монтажник технологических трубопроводов — 350 000–500 000 тенге

— 350 000–500 000 тенге Повар (вахтовый поселок) — 250 000–400 000 тенге

Среди крупных работодателей, активно набирающих персонал на вахту в 2025 году, выделяются:

ТОО "Тенгизшевройл" (проект расширения мощностей)

North Caspian Operating Company (месторождение Кашаган)

Карачаганак Петролеум Оперейтинг (месторождение Карачаганак)

"Казмунайгаз" и его дочерние предприятия

CNPC-Актобемунайгаз

BI Group (строительные проекты)

Возрастает спрос на специалистов в области возобновляемых источников энергии. В 2025 году запущены несколько крупных проектов по строительству солнечных и ветряных электростанций, которые также используют вахтовый метод организации труда.

Нефтегазовый сектор: где искать вахтовую работу

Нефтегазовая отрасль остается основным драйвером вахтовой занятости в Казахстане. В 2025 году на нее приходится около 65% всех вахтовых вакансий страны. Наиболее перспективными регионами для трудоустройства являются: 🛢️

Атырауская область — месторождения Тенгиз и Кашаган

— месторождения Тенгиз и Кашаган Мангистауская область — месторождения Каражанбас, Каламкас, Жетыбай

— месторождения Каражанбас, Каламкас, Жетыбай Западно-Казахстанская область — месторождение Карачаганак

— месторождение Карачаганак Актюбинская область — месторождения Жанажол, Кенкияк

— месторождения Жанажол, Кенкияк Кызылординская область — месторождение Кумколь

Конкретные компании и проекты, активно набирающие персонал:

Компания/Проект Локация Востребованные специальности Проект будущего расширения Тенгиза (ПБР-ПУУД) Тенгиз, Атырауская область Монтажники, сварщики, инженеры строительного контроля Кашаган (Фаза-2) Атырауская область Операторы добычи, КИПиА, электрики морских платформ Карачаганак (KPO) ЗКО, Аксай Инженеры-механики, техники ЭиКИПиА, лаборанты СНПС-Актобемунайгаз Актюбинская область Буровики, операторы ПРС, механики Мангистаумунайгаз Мангистауская область Операторы добычи, водители спецтехники, механики

Виктор Соколов, инженер по бурению Начинал я простым помощником бурильщика на Тенгизе в 2019 году. Первые три месяца были настоящим испытанием: непривычный климат, отдаленность от цивилизации, интенсивный график 12-часовых смен. Многие не выдерживали и уезжали раньше срока. Решающим моментом для меня стал третий месяц, когда начальник буровой заметил мою дотошность в проверке оборудования и доверил более сложную работу. Через год я стал бурильщиком, а сейчас работаю инженером по бурению с зарплатой в 3,5 раза выше стартовой. Главное на вахте — не только квалификация, но и психологическая устойчивость. Тех, кто преодолел адаптационный период, ждет стремительный карьерный рост и достойное вознаграждение.

Для успешного трудоустройства в нефтегазовый сектор Казахстана необходимо учитывать следующие факторы:

Сертификация — наличие отраслевых сертификатов (IWCF, IADC, NEBOSH) значительно повышает шансы

— наличие отраслевых сертификатов (IWCF, IADC, NEBOSH) значительно повышает шансы Знание английского языка — требуется для работы в международных компаниях

— требуется для работы в международных компаниях HSE-подготовка — сертификаты по промышленной безопасности и охране труда

— сертификаты по промышленной безопасности и охране труда Опыт работы — минимум 1-3 года на аналогичных позициях (для квалифицированных специалистов)

Отдельная ниша — сервисные компании, обслуживающие нефтегазовые месторождения: Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford. Они также активно используют вахтовый метод и часто предлагают более гибкие условия трудоустройства при наличии профильных навыков.

Условия труда и зарплаты на вахте в Казахстане

Условия труда и уровень заработных плат на вахтовой работе в Казахстане значительно варьируются в зависимости от специализации, компании-работодателя и конкретного проекта. Проанализируем ключевые аспекты, которые необходимо учитывать при выборе вакансии. 🏠💵

Типичные графики вахтовой работы в Казахстане:

15/15 дней (две недели работы / две недели отдыха)

28/28 дней (оптимальный для большинства проектов)

30/15 дней (часто встречается на отдаленных месторождениях)

45/45 или 60/30 дней (характерны для высококвалифицированных специалистов)

Рабочий день на большинстве вахтовых объектов составляет 11-12 часов с часовым перерывом на обед. Многие компании практикуют систему "7 дней в неделю" в течение всей вахты, обеспечивая полноценный отдых между вахтами.

Условия проживания:

Крупные международные компании — современные вахтовые городки с комфортабельными 1-2 местными номерами

Средние компании — модульные общежития с 2-4 местным размещением

Небольшие подрядчики — временные вагончики с 4-8 местным размещением

Стандартом для большинства вахтовых поселков является наличие:

Столовой с 3-4 разовым питанием

Прачечной самообслуживания

Медицинского пункта

Комнаты отдыха с ТВ и интернетом

Спортзала или спортивной площадки

Уровень заработной платы зависит от множества факторов, но основные категории можно представить следующим образом:

Категория специалистов Диапазон зарплат (тенге в месяц) Примерно в рублях Неквалифицированный персонал (разнорабочие, помощники) 200 000 – 350 000 40 000 – 70 000 Квалифицированные рабочие (сварщики, операторы) 350 000 – 600 000 70 000 – 120 000 Специалисты среднего звена (мастера, бригадиры) 500 000 – 800 000 100 000 – 160 000 Инженерно-технический персонал 700 000 – 1 200 000 140 000 – 240 000 Менеджмент проектов и высокотехнологичные специалисты 1 000 000 – 2 500 000+ 200 000 – 500 000+

Важно учитывать дополнительные компенсации и льготы, которые могут составлять значительную долю совокупного вознаграждения:

Оплата проезда к месту работы и обратно

Добровольное медицинское страхование

Премии по завершении проекта (10-30% от оклада)

Доплаты за работу в ночное время и праздничные дни

Компенсации за работу в сложных климатических условиях

Как устроиться на вахтовую работу: пошаговая инструкция

Процесс трудоустройства на вахту в Казахстане имеет свои особенности, которые необходимо учитывать для успешного прохождения отбора. Следуйте этой пошаговой инструкции, чтобы повысить свои шансы на получение желаемой вакансии. 📝

Шаг 1: Подготовка необходимых документов

Заграничный паспорт (срок действия — минимум 6 месяцев)

Документы об образовании (дипломы, свидетельства, сертификаты)

Трудовая книжка или ее заверенная копия

Медицинская справка (форма 086/у с результатами обследований)

Сертификаты о прохождении специализированных курсов (особенно по безопасности)

Резюме на русском и английском языках (для международных компаний)

Шаг 2: Поиск вакансий Основные источники информации о вахтовых вакансиях в Казахстане:

Официальные сайты крупных компаний (раздел "Карьера")

Специализированные порталы: HeadHunter.kz, Zarplata.kz, Rabota.kz

Telegram-каналы, посвященные вахтовой работе

Рекрутинговые агентства, специализирующиеся на нефтегазовом секторе

Профессиональные форумы и сообщества в социальных сетях

Шаг 3: Подготовка резюме и сопроводительного письма Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание:

Четко указывайте опыт работы вахтовым методом (если имеется)

Перечислите конкретные проекты и объекты, на которых работали

Укажите используемое оборудование и технологии

Подчеркните навыки работы в команде и стрессоустойчивость

Приложите рекомендательные письма с предыдущих мест работы

Шаг 4: Прохождение собеседования Типичный процесс отбора на вахтовую работу включает:

Телефонное интервью (предварительный отсев)

Очное собеседование с HR-специалистом

Техническое интервью с профильным специалистом

Тестирование профессиональных навыков (для некоторых позиций)

Медицинское обследование

Проверка службой безопасности

Шаг 5: Оформление и выезд на вахту После успешного прохождения отбора необходимо:

Подписать трудовой договор (внимательно изучите условия)

Пройти инструктаж по технике безопасности

Получить спецодежду и средства индивидуальной защиты

Согласовать логистику выезда на объект

Оформить необходимые разрешительные документы (если требуются)

Важные рекомендации для успешного трудоустройства:

Будьте бдительны — остерегайтесь мошеннических схем с предоплатой за трудоустройство

— остерегайтесь мошеннических схем с предоплатой за трудоустройство Проверяйте репутацию работодателя — ищите отзывы бывших работников

— ищите отзывы бывших работников Не игнорируйте психологическую подготовку — вахтовая работа требует особого настроя

— вахтовая работа требует особого настроя Начните с крупных проверенных компаний — условия труда и прозрачность выплат будут выше

— условия труда и прозрачность выплат будут выше Обновляйте квалификацию — регулярно проходите профильные курсы и получайте сертификаты