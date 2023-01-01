Работа по совместительству: полная или частичная занятость по ТК РФ

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работники, заинтересованные в работе по совместительству

Руководители и HR-специалисты, занимающиеся оформлением совместителей

Юридические консультанты и специалисты по трудовому праву Привлекательность работы по совместительству растет с каждым годом — это возможность расширить профессиональные горизонты и увеличить доход. Но существует юридическая путаница: многие путают совместительство с совмещением или подработкой, не понимая, относится ли это к полной или частичной занятости. Согласно последним изменениям в ТК РФ, совместительство имеет строгое регулирование и специфические ограничения. Разберемся, какие правовые нюансы и выгоды скрываются за этой формой трудовых отношений, и почему это знание критически важно для вашего финансового и карьерного планирования в 2025 году. 💼

Правовой статус работы по совместительству по ТК РФ

Совместительство — это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Такое определение дается в статье 60.1 Трудового кодекса РФ. Ключевой момент: работа по совместительству всегда оформляется отдельным трудовым договором, независимо от того, осуществляется она у того же работодателя (внутреннее совместительство) или у другого (внешнее совместительство). 📑

Трудовой кодекс РФ четко разграничивает совместительство и совмещение профессий или должностей:

Совместительство — отдельный трудовой договор, выполнение работы в свободное от основной работы время

— отдельный трудовой договор, выполнение работы в свободное от основной работы время Совмещение — дополнительные обязанности в рамках основного трудового договора, выполняемые в основное рабочее время с доплатой

Важно отметить, что в 2025 году законодательство определяет совместительство как форму частичной занятости по следующим причинам:

Ограничение продолжительности рабочего времени — не более 4 часов в день (ст. 284 ТК РФ)

Невозможность работать полный рабочий день, поскольку работник уже имеет основное место работы

Особый порядок предоставления гарантий и компенсаций

Юридический статус совместительства подтверждается трудовой книжкой: по желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству (ст. 66 ТК РФ).

Алексей Петров, руководитель юридического отдела В моей практике был случай, когда предприятие столкнулось с проверкой трудовой инспекции из-за неправильного оформления совместителей. Руководство компании полагало, что можно просто "договориться" с сотрудниками о дополнительной работе без оформления документов. Результат — штраф в размере 150 000 рублей и предписание устранить нарушения в течение месяца. После этого мы разработали четкий алгоритм: каждый совместитель получает отдельный трудовой договор с указанием режима работы не более 4 часов в день, проходит инструктаж по охране труда, получает отдельный табель учета рабочего времени. За три года после внедрения этой системы ни одной претензии от проверяющих органов не поступило.

Критерий Совместительство Совмещение Оформление Отдельный трудовой договор Дополнительное соглашение к основному договору Время выполнения Свободное от основной работы время В течение основного рабочего времени Предельная продолжительность Не более 4 часов в день В пределах рабочего дня Трудовая книжка Запись вносится по желанию работника Запись не вносится

Полная vs частичная занятость при совместительстве

Ключевой вопрос: может ли совместительство считаться полной занятостью? Ответ однозначен: нет. Согласно трудовому законодательству РФ, совместительство всегда представляет собой частичную занятость. Разберемся, почему. 🕒

Статья 284 ТК РФ устанавливает, что продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день. В отдельные дни, когда работник свободен от исполнения обязанностей по основному месту работы, он может работать полный рабочий день. Однако в течение месяца продолжительность работы по совместительству не может превышать половины месячной нормы рабочего времени.

Существуют принципиальные различия между полной и частичной занятостью в контексте совместительства:

Характеристика Полная занятость (основная работа) Частичная занятость (совместительство) Продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю Не более 20 часов в неделю Оплата труда Полный оклад Пропорционально отработанному времени Приоритетность Обязательное присутствие Возможность пропуска при необходимости работы на основном месте Испытательный срок До 3 месяцев (для руководителей — до 6) Может не устанавливаться Очередность выплаты при финансовых трудностях компании Первоочередная Вторичная

Даже если совместитель работает в нескольких организациях одновременно, суммарно выполняя нагрузку, эквивалентную полной ставке или превышающую её, юридически каждое совместительство остается частичной занятостью. Это влияет на расчет стажа, пенсионные накопления и размер социальных выплат.

В 2025 году в связи с развитием удаленной занятости контроль за соблюдением норм рабочего времени при совместительстве ужесточился — работодатели обязаны вести электронный учет рабочего времени совместителей с возможностью проверки данных трудовой инспекцией через систему электронного документооборота.

Нормирование рабочего времени по совместительству

Строгое нормирование рабочего времени — ключевая особенность, подтверждающая статус совместительства как частичной занятости. Закон устанавливает четкие временные рамки. 📊

Согласно статье 284 ТК РФ, для большинства работников действуют следующие ограничения:

Не более 4 часов в день в те дни, когда работник занят на основной работе

Допускается полный рабочий день в дни, свободные от основной работы

В месяц — не более половины месячной нормы рабочего времени (не более 87,75 часов при 40-часовой рабочей неделе)

Однако существуют категории работников, для которых установлены особые условия:

Медицинские работники — продолжительность работы по совместительству может быть увеличена до месячной нормы рабочего времени Педагогические работники — продолжительность устанавливается по соглашению сторон с учетом особенностей, определенных Минпросвещения России Работники культуры — продолжительность может быть увеличена по согласованию с профсоюзом

В 2025 году работодатели должны вести строгий учет рабочего времени совместителей. Превышение допустимых норм рабочего времени влечет административную ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ с наложением штрафа:

На должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей

На юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей

Табель учета рабочего времени для совместителей ведется отдельно от основных работников, что подчеркивает особый статус этой категории сотрудников.

Елена Соколова, HR-директор Наша компания долго игнорировала нормы рабочего времени для совместителей, считая их формальностью. Для нас было важно, чтобы проект был выполнен, а не сколько часов сотрудник провел за работой. Такой подход привел к серьезным проблемам, когда один из совместителей, работавший фактически полный день, подал иск о признании его основным сотрудником с требованием соответствующих компенсаций. Суд встал на сторону работника, компания выплатила крупную компенсацию и была вынуждена пересмотреть всю политику работы с совместителями. Мы разработали систему электронного учета времени с автоматическим ограничением доступа к рабочим системам после достижения дневной нормы часов. Хотя внедрение этой системы стоило немало, она защитила нас от дальнейших исков и претензий контролирующих органов.

Для удобства контроля за соблюдением норм рабочего времени работодатели все чаще используют электронные системы учета, позволяющие совместителю отмечать начало и окончание работы, а также автоматически отслеживать суммарную месячную нагрузку. 🖥️

Права и оплата труда совместителей

Работники-совместители обладают практически всеми трудовыми правами, что и основные работники, однако существуют важные особенности, связанные с частичным характером их занятости. 💰

Оплата труда совместителей, согласно ст. 285 ТК РФ, производится:

Пропорционально отработанному времени

В зависимости от выработки

На условиях, определенных трудовым договором

При этом законодательство не предусматривает каких-либо понижающих коэффициентов для совместителей — часовая ставка должна быть такой же, как у основных работников аналогичной квалификации.

Совместители имеют право на:

Официальное трудоустройство с внесением данных в трудовую книжку (по желанию работника) Оплату больничного листа в соответствии с общими правилами, с учетом стажа и среднего заработка Ежегодный оплачиваемый отпуск, предоставляемый одновременно с отпуском по основной работе Выходное пособие при сокращении, но рассчитываемое пропорционально заработку Дополнительные гарантии, предусмотренные коллективным договором

Существуют категории работников, которым законодательно запрещено работать по совместительству:

Работники в возрасте до 18 лет

Работники на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями

Руководители организаций (в определенных случаях)

Государственные и муниципальные служащие (с некоторыми исключениями)

Судьи, прокурорские работники, сотрудники полиции (с некоторыми исключениями)

Важно отметить, что работа по совместительству защищена от дискриминации: ст. 3 ТК РФ запрещает ограничивать в трудовых правах работников в зависимости от должностного положения или других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.

В 2025 году особое внимание уделяется надлежащему оформлению условий оплаты труда совместителей. Трудовой договор должен содержать чёткие формулировки относительно:

Размера оклада или тарифной ставки за норму времени

Процедуры учета отработанного времени

Сроков и порядка выплаты заработной платы

Условий премирования и получения надбавок

Социальные гарантии при работе по совместительству

Социальные гарантии для совместителей имеют свои особенности, связанные с частичной занятостью. Давайте рассмотрим ключевые аспекты таких гарантий, актуальные на 2025 год. 🏆

1. Отпуска и выходные дни

Работнику-совместителю положен ежегодный оплачиваемый отпуск одновременно с отпуском по основному месту работы. Если стаж на работе по совместительству меньше шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом (ст. 286 ТК РФ).

Особенности оформления отпуска:

Продолжительность отпуска — пропорционально отработанному времени

По желанию работника возможно предоставление отпуска без сохранения заработной платы, если продолжительность отпуска на основной работе больше

При увольнении выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск

2. Пенсионное и медицинское страхование

Работа по совместительству включается в страховой стаж для назначения пенсии. Работодатель обязан:

Осуществлять страховые взносы в ПФР в размере 22% от заработной платы

Вносить информацию о стаже и заработке в систему персонифицированного учета

Оплачивать взносы на медицинское страхование в размере 5,1%

При расчёте пенсии учитывается суммарный заработок по всем местам работы, но с ограничением предельной базы для начисления взносов (в 2025 году — 2 115 000 рублей в год).

3. Пособия и больничные

При работе по совместительству действуют следующие правила оплаты нетрудоспособности:

Вид пособия Условия получения у нескольких работодателей Пособие по временной нетрудоспособности Выплачивается по всем местам работы, если в двух предшествующих годах работник трудился у тех же работодателей Пособие по беременности и родам Выплачивается по всем местам работы (при соблюдении вышеуказанного условия) или по выбору работника (если условие не соблюдается) Пособие по уходу за ребенком Выплачивается только по одному месту работы по выбору работника Единовременное пособие при рождении ребенка Выплачивается только по одному месту работы

4. Защита от увольнения

Законодательство предусматривает, что факт работы по совместительству не может быть основанием для увольнения. Однако совместитель может быть уволен в случае приёма на его должность работника, для которого эта работа будет основной (ст. 288 ТК РФ). В этом случае:

Работодатель обязан уведомить совместителя за две недели до увольнения

Выплатить все положенные суммы, включая компенсацию за неиспользованный отпуск

Выходное пособие в данной ситуации не выплачивается

В 2025 году расширены цифровые права совместителей — они имеют доступ к электронным сервисам для контроля социальных отчислений, удаленного оформления больничных листов и получения выписок из электронной трудовой книжки через портал Госуслуг. ✅