Работа по ГПХ и статус безработного: совместимость и нюансы закона

Для кого эта статья:

Работники, оформленные по гражданско-правовому договору (ГПХ), которые хотят понять свой правовой статус.

Участники рынка труда, заинтересованные в получении пособия по безработице и их последствиях.

HR-специалисты и юристы, нуждающиеся в актуальных знаниях о законодательстве и нюансах трудовых отношений в России. Гражданско-правовые договоры стали повседневной реальностью для миллионов россиян. В 2025 году около 18% работающего населения оформлено именно через ГПХ. Появляется закономерный вопрос: можно ли считаться безработным и получать соответствующие выплаты, если у вас есть действующий гражданско-правовой договор? Нюансы законодательства создают множество серых зон в этом вопросе. Разберемся в тонкостях правового статуса, возможностях получения пособия и рисках, с которыми вы можете столкнуться при постановке на учет в центр занятости. 🧐

Правовой статус граждан, работающих по ГПХ

Гражданско-правовой договор (ГПХ) и трудовой договор — это два принципиально разных документа с существенными юридическими различиями. Работа по ГПХ подразумевает выполнение конкретного задания или оказание услуги, в то время как трудовой договор устанавливает долгосрочные трудовые отношения.

С точки зрения Закона РФ «О занятости населения» ключевой вопрос: считается ли гражданин, выполняющий работу по ГПХ, занятым? В п. 1 ст. 2 данного закона четко прописано, что к занятым относятся граждане, «выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, предметами которых являются выполнение работ и оказание услуг».

Критерий Трудовой договор Гражданско-правовой договор (ГПХ) Статус в контексте занятости Считается занятым Считается занятым Вид правоотношений Трудовые Гражданско-правовые Регулирующий документ Трудовой кодекс РФ Гражданский кодекс РФ Социальные гарантии Полный объем Ограниченный объем Право на пособие по безработице Нет (при действующем договоре) Нет (при действующем договоре)

👉 Существуют нюансы, которые могут влиять на определение статуса:

Срок действия ГПХ (краткосрочный или долгосрочный)

Сумма вознаграждения по договору

Периодичность выплат по ГПХ

Фактическое исполнение обязанностей на момент обращения в службу занятости

Елена Краснова, юрист по трудовому праву К нам обратился Алексей, инженер, который последние три года работал в крупной строительной компании по трудовому договору. После сокращения ему предложили временный ГПХ на проектирование одного объекта. Договор был заключен на два месяца с единовременной выплатой по окончании работ в размере 120 000 рублей. Алексей рассчитывал параллельно встать на учет как безработный, но в центре занятости ему отказали. На консультации я объяснила, что по закону лица, выполняющие работы по ГПХ, признаются занятыми, и это прямо прописано в Законе "О занятости населения". Важный момент — статус занятого сохраняется на весь период действия ГПХ, даже если фактическую работу Алексей выполнил быстрее. Мы нашли решение: оформить договор на более короткий срок и указать, что он прекращается по факту выполнения работ и подписания акта. Это позволило Алексею законно встать на учет сразу после завершения проекта, не дожидаясь формального окончания двухмесячного срока.

Важно отметить, что фактический статус занятости при работе по ГПХ не зависит от размера получаемого дохода. Даже если вознаграждение по договору минимальное, формально вы считаете занятым.

Можно ли признать работающего по ГПХ безработным

Согласно действующему законодательству, признание гражданина безработным при наличии действующего ГПХ практически невозможно. Закон «О занятости населения в РФ» в статье 3 устанавливает, что безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка.

Однако существуют определённые ситуации, при которых возможно получить статус безработного, несмотря на наличие ГПХ в прошлом:

Договор уже фактически завершён и подписан акт выполненных работ

Договор расторгнут по соглашению сторон

Срок действия договора истёк до обращения в центр занятости

ГПХ признан недействительным в судебном порядке

В 2025 году центры занятости получили расширенный доступ к данным налоговой службы и могут проверять наличие действующих договоров ГПХ. Это означает, что скрыть факт работы по такому договору становится практически невозможно. 🧩

Антон Соколов, консультант службы занятости Мария работала преподавателем английского языка в частной школе и дополнительно вела онлайн-курсы по договору ГПХ с образовательной платформой. Курсы приносили небольшой, но стабильный доход — около 15 000 рублей ежемесячно. Когда школа закрылась, Мария обратилась к нам за пособием по безработице. При проверке документов выяснилось, что она имеет действующий ГПХ с образовательной платформой. По закону мы были вынуждены отказать в признании её безработной. Я посоветовал временно приостановить или расторгнуть договор с платформой, и через две недели, когда Мария предоставила документы о расторжении ГПХ, мы смогли зарегистрировать её как безработную. Такие случаи происходят регулярно. Многие не понимают, что даже небольшая подработка по ГПХ официально делает их занятыми с точки зрения закона. Для системы важен не размер дохода, а юридический факт наличия договора.

Существуют и пограничные ситуации, требующие отдельного рассмотрения. Например, если:

ГПХ заключён, но фактическая работа ещё не началась

Договор заключён с отложенными условиями исполнения

Работы по договору приостановлены по независящим от исполнителя причинам

В этих случаях решение о признании гражданина безработным принимается центром занятости индивидуально, часто с привлечением юридического отдела.

Пособие по безработице при наличии договора ГПХ

Ключевой вопрос для многих: можно ли одновременно получать доход по ГПХ и пособие по безработице? Ответ однозначный — нет. Законодательство исключает такую возможность, так как наличие любого официального заработка автоматически лишает гражданина статуса безработного.

Стоит отметить некоторые важные аспекты в контексте доходов по ГПХ и пособия по безработице в 2025 году:

Пособие по безработице назначается только гражданам, признанным безработными.

Информация о доходах по ГПХ передается в ФНС и доступна центрам занятости.

Даже небольшой доход по ГПХ является основанием для отказа в назначении пособия.

Прекращение выплаты пособия происходит с даты заключения ГПХ, а не с момента получения дохода по нему.

Ситуация с ГПХ Право на пособие Условия Действующий ГПХ Нет Наличие действующего договора исключает получение пособия Завершенный ГПХ до обращения в ЦЗН Да Требуется документальное подтверждение завершения работ (акт) ГПХ заключен после признания безработным Утрачивается Статус безработного снимается с даты заключения ГПХ Краткосрочный ГПХ между периодами безработицы Возобновляется Возможна повторная регистрация после окончания ГПХ ГПХ с минимальным доходом Нет Размер дохода не имеет значения, важен факт занятости

Размер пособия по безработице для граждан, ранее работавших по ГПХ, имеет свою специфику. Если перед обращением в центр занятости ваш последний доход был от деятельности по ГПХ, то расчет пособия будет производиться исходя из суммы полученных доходов, но не может превышать максимальный размер пособия (в 2025 году — 14 972 рубля).

Для получения полного размера пособия необходимо подтвердить свой трудовой стаж и доходы за последние 12 месяцев. 📊

Порядок регистрации в центре занятости с ГПХ

Процесс регистрации в центре занятости имеет определённые особенности для лиц, имевших опыт работы по ГПХ. Важно понимать, что сам факт регистрации в качестве ищущего работу и признание безработным — это два разных статуса.

В 2025 году процедура регистрации в центре занятости включает следующие шаги:

Подача заявления о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы (возможно через портал Госуслуги). Предоставление документов, включая паспорт, трудовую книжку или её электронную версию, документы об образовании, справку о среднем заработке за последние три месяца. Для лиц, работавших по ГПХ — предоставление копии договора и акта выполненных работ. Прохождение собеседования со специалистом центра занятости. Решение о признании безработным (принимается в течение 11 дней с момента регистрации).

При обращении в центр занятости после работы по ГПХ необходимо предоставить:

Оригинал и копию договора ГПХ

Акт выполненных работ или оказанных услуг с отметкой о принятии

Документы, подтверждающие получение оплаты (при наличии)

Справка 2-НДФЛ или справка о доходах по договору ГПХ (если налог удерживался)

Особенность для граждан, работавших по ГПХ: центр занятости обязательно проверит факт завершения действия договора. Если ГПХ все еще действует на момент обращения, вам будет отказано в признании безработным. 🔍

Важно также учитывать, что в 2025 году центры занятости активно используют цифровые системы проверки, которые автоматически запрашивают информацию у ФНС о наличии действующих договоров и поступлениях средств.

Если ГПХ завершился менее 12 месяцев назад, его сумма будет учтена при расчете размера пособия. Если же вы работали по ГПХ более года назад, и потом имели другую работу, то договор ГПХ на пособие не повлияет.

Правовые последствия сокрытия ГПХ при постановке на учет

Сокрытие информации о работе по ГПХ при регистрации в качестве безработного влечет серьезные юридические последствия. Законодательство расценивает такие действия как получение пособия обманным путем, что может привести к административной и даже уголовной ответственности.

Возможные правовые последствия сокрытия ГПХ:

Прекращение выплаты пособия по безработице с момента обнаружения нарушения

Требование возместить незаконно полученные средства в полном объеме

Снятие с учета в качестве безработного

Невозможность повторной регистрации в качестве безработного в течение 12 месяцев

Административный штраф (до 5000 рублей)

При крупном размере незаконно полученных выплат (более 3000 рублей) – возможна уголовная ответственность по ст. 159.2 УК РФ

В 2025 году центры занятости получили расширенный доступ к базам ФНС и ПФР, что позволяет автоматически проверять информацию обо всех доходах и договорах гражданina. Система автоматически выявляет случаи получения дохода в период получения пособия по безработице. ⚠️

Статистика показывает, что количество выявленных нарушений, связанных с сокрытием ГПХ при получении пособия, в последние годы значительно возросло:

2023 год: выявлено около 78 000 нарушений

2024 год: выявлено более 113 000 нарушений

Прогноз на 2025 год: ожидается выявление более 140 000 нарушений

Важно понимать, что центр занятости обязан передать информацию о выявленных нарушениях в правоохранительные органы, если сумма незаконно полученных средств превышает установленный законом порог.

При обнаружении факта сокрытия информации о работе по ГПХ центр занятости:

Направляет гражданину уведомление о выявленном нарушении Издает приказ о прекращении выплаты пособия Выставляет требование о добровольном возврате незаконно полученных средств В случае отказа от добровольного возмещения – обращается в суд

Срок исковой давности по таким делам составляет 3 года, что означает возможность взыскания незаконно полученных средств даже спустя значительное время после нарушения.